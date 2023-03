Warum sind die Hühner so krank?

Während die Nation unter einem weiteren Ausbruch der hochpathogenen Vogelgrippe (HPAI) leidet, ist es wichtiger denn je, das orthodoxe Narrativ zu hinterfragen. In einer Zeit, in der die Menschen über Überbevölkerung und die Unfähigkeit der Welt, sich selbst zu ernähren, schreien, müssen wir Menschen doch herausfinden, wie wir diese Art von Verlusten verringern können.

Die Zahlen ändern sich täglich, aber bei der letzten Zählung starben im letzten Jahr etwa 60 Millionen Hühner (hauptsächlich Legehennen) und Truthähne. Vor etwas mehr als einem Jahrzehnt waren es noch 50 Millionen. Sind diese Zyklen unvermeidlich? Sind die Experten, die die Öffentlichkeit mit Informationen versorgen, vertrauenswürdiger als diejenigen, die die Pressemitteilungen während des Ausbruchs der Rinderseuche im Jahr 2020 kontrollierten?

Wenn denkende Menschen nur eines aus der Covid-Pandemie gelernt haben, dann, dass die offiziellen Regierungsberichte politisch verzerrt und oft unwahr sind. Bei diesem jüngsten HPAI-Ausbruch ist die vielleicht ungeheuerlichste Abweichung von der Wahrheit die Vorstellung, dass die Vögel an der Krankheit gestorben sind und dass die Euthanasie der Überlebenden die beste und einzige Option ist.

Erstens sind von den fast 60 Millionen behaupteten Todesfällen vielleicht nicht mehr als ein paar Millionen tatsächlich an HPAI gestorben. Der Rest wurde durch ein drakonisches Sterilisationsprotokoll getötet. Die Verwendung des Wortes „euthanisiert“ anstelle des korrekteren Wortes „ausgerottet“ verschleiert die eigentliche Geschichte. Euthanisieren bedeutet, ein Tier von seinem Elend zu erlösen. Mit anderen Worten, es wird sterben und hat Schmerzen oder einen unheilbaren Zustand.

Nur sehr wenige der getöteten Vögel haben Schmerzen oder sind sogar symptomatisch krank. Wenn ein Huhn in einem Stall mit einer Million Tieren positiv auf HPAI getestet wird, schickt die Regierung die gesamte Polizei auf die Farm, um sicherzustellen, dass alle lebenden Vögel sterben. Und zwar schnell.

In keiner einzigen Herde sind alle Vögel an HPAI gestorben. In jeder Herde gibt es Überlebende. Allerdings werden die meisten von ihnen ausgerottet, bevor die Überlebenden identifiziert werden. Aber in den Fällen, in denen die Ausrottung verzögert wird, scheinen einige wenige Vögel immun gegen die Krankheit zu sein. Sicherlich ist HPAI tödlich und kann tödlich sein, aber sie tötet nie alle Tiere.

Die Politik der Massenvernichtung ohne Rücksicht auf die Immunität, ohne auch nur zu erforschen, warum einige Vögel gut gedeihen, während alle anderen sterben, ist wahnsinnig. Die grundlegendsten Prinzipien der Tierhaltung und -zucht verlangen, dass Landwirte auf ein gesundes Immunsystem selektieren. Wir Landwirte tun das seit Jahrtausenden. Wir wählen die robustesten Exemplare als genetisches Material für die Vermehrung aus, egal ob es sich um Pflanzen, Tiere oder Mikroben handelt.

Aber in seiner Weisheit hat das US-Landwirtschaftsministerium (USDA-Usduh) kein Interesse daran, die gesunden Überlebenden auszuwählen, zu schützen und dann zu vermehren. Die Politik ist klar und einfach: Töten Sie alles, was jemals mit den erkrankten Vögeln in Kontakt gekommen ist. Der zweite Teil der Strategie ist ebenfalls einfach: einen Impfstoff finden, um HPAI zu stoppen.

Wenn ein Landwirt die überlebenden Vögel retten und selbst einen Test durchführen wollte, um Vögel mit HPAI-Immunität zu züchten, wird er von bewaffneten Regierungsbeamten daran gehindert. Die Politik der verbrannten Erde ist die einzige Option, auch wenn sie nicht zu funktionieren scheint. Tatsächlich kommen die Zyklen immer schneller und scheinen mehr Vögel zu befallen. Jemand sollte die Wirksamkeit infrage stellen.

Einige tun das. Als HPAI vor etwa 15 Jahren in unserer Gegend in Virginia auftrat, kamen Bundestierärzte aus dem ganzen Land, um die Ausrottung zu überwachen. Zwei von ihnen hatten von unserem Weidegeflügelbetrieb gehört und baten darum, uns in ihrer Freizeit besuchen zu dürfen. Sie waren nicht zusammen, sondern kamen im Abstand von einigen Wochen unabhängig voneinander. Beide sagten mir, dass sie den Grund für den Ausbruch der Seuche kannten: zu viele Vögel auf zu engem Raum in zu vielen Ställen, die geografisch eng beieinander liegen. Aber dann sagten beide, dass sie am nächsten Tag gefeuert würden, wenn sie diese Idee öffentlich ausplaudern würden.

So viel zum Thema Zensur. In seiner Ausgabe vom 24. Februar titelte das Wall Street Journal „Amerika verliert den Kampf gegen die Vogelgrippe“. Interessanterweise wird in dem Artikel zwar die offizielle Darstellung verbreitet, wonach Wildvögel die Krankheit verbreiten und Landwirte sie mit ihren Schuhen übertragen, aber ein Landwirt wagt zu sagen, dass „seine größte Anlage etwa 4 Millionen käfigfreie Hühner beherbergt, was zu viele Hühner an einem Ort sind. Wir würden das nie wieder tun“, sagte er. Neue Anlagen werden kleiner sein und jeweils etwa eine Million Vögel beherbergen, sagte er, und weiter auseinander liegen, um die Gefahr eines weiteren Ausbruchs zu vermindern.“

Ein paar Absätze weiter zitiert der Artikel jedoch Dr. John Clifford, den ehemaligen leitenden Veterinärbeamten der USA, mit den Worten: „Es ist überall.“ Wenn es überall ist, welchen Unterschied macht es dann, die Herden zu verkleinern und mehr Platz zwischen den Ställen zu schaffen? Offensichtlich hat der Landwirt in dieser Geschichte die gleiche Vermutung wie meine beiden Bundestierärzte, die ihn vor vielen Jahren besuchten: zu viele, zu dicht, zu eng.

Sicherlich sind auch Hinterhofhaltungen anfällig für HPAI, aber viele dieser Miniaturhaltungen stehen auf schmutzigen Plätzen und leiden unter schrecklichen hygienischen Bedingungen. Dennoch ist es schwieriger, eine Million Vögel in einem CAFO (Concentrated Animal Feeding Operation) glücklich und hygienisch zu halten als einen Hinterhofbestand, und die Seuchendaten belegen dies. Das USDA und die Industrie wollen verzweifelt Wildvögeln, Hinterhofherden und schmutzigen Schuhen die Schuld geben, anstatt in den Spiegel zu schauen und zu erkennen, dass dies die Art und Weise ist, wie die Natur „Genug“ schreit.

„Genug Missbrauch. Genug Respektlosigkeit. Genug Fäkalienpartikel, die meine zarten Schleimhäute aufreiben.“ Als Joel Arthur Barker Paradigmen schrieb und dieses Wort in den allgemeinen Sprachgebrauch einführte, lautete eines seiner Axiome, dass Paradigmen immer ihren Effizienzpunkt überschreiten. Die Geflügelindustrie ging davon aus, dass, wenn 100 Vögel in einem Stall gut sind, 200 noch besser sind. Mit dem Aufkommen von Antibiotika und Impfstoffen wurden die Ställe immer größer und die Vogeldichte immer höher. Aber die Natur schlägt zuletzt.

Im Übrigen ist jedes landwirtschaftliche System, das Wildtiere als Belastung ansieht, von Natur aus ein anti-ökologisches Modell. In dem WSJ-Artikel heißt es, dass „Arbeiter Netze über Lagunen und anderen Stellen angebracht haben, an denen sich Wildvögel sammeln“. Lagunen sind von Natur aus anti-ökologisch. Sie sind Senkgruben für Krankheiten und Unrat; die Natur schafft keine Güllelagunen. In der Natur verteilen die Tiere ihren Dung in der Landschaft, wo er ein Segen sein kann, nicht ein Fluch wie eine Lagune. Vielleicht ist der wahre Schuldige die Industrie, die Güllelagunen anlegt und damit Wildenten infiziert, und nicht umgekehrt. Das ist eine Art Schuldzuweisung, so als würde man sagen, wenn ich Feuerwehrautos an Autowracks sehe, müssen die Feuerwehrautos die Autowracks verursachen.

Achten Sie auf die bösartige Tendenz dieses WSJ-Satzes: „Bussarde, Wildenten oder Schädlinge, die sich in Ställe einschleichen, können das Grippevirus auch durch Schleim oder Speichel verbreiten.“ Liest sich das nicht wie eine sprichwörtliche Verschwörung, mit wilden Dingen, die herumschleichen? Das Ganze ähnelt auf unheimliche Weise dem herumschleichenden Covid-Virus, das mit Quarantänen und Masken eingedämmt werden muss. Eine Feder enthält genug HPAI, um eine Million Vögel zu infizieren. Man kann einen Hühnerstall nicht gegen eine verirrte Feder oder mikroskopisch kleine Moleküle, die in ein Haus eindringen, abriegeln. Das ist absurd.

Wenn unsere derzeitige Agrarpolitik unsinnig ist, was ist dann die bessere Alternative? Mein erster Vorschlag wäre, die Überlebenden zu retten und sie zu züchten. Das ist ein Kinderspiel. Wenn eine Herde an HPAI erkrankt, sollte man ihr ihren Lauf lassen. Es wird diejenigen töten, die es töten wird, aber in ein paar Tagen werden die Überlebenden offensichtlich sein. Behalten Sie diese und nehmen Sie sie in ein Zuchtprogramm auf. Das Schöne an Hühnern ist, dass sie schnell genug reifen und sich vermehren, sodass man in einem Jahr zwei Generationen vorwärtsbringen kann. Das ist relativ schnell. Lassen Sie das Überleben den Genpool von morgen bestimmen.

Wie wäre es zweitens, an Bedingungen zu arbeiten, die die Hygiene und das Glück erhöhen? Ja, ich sagte Glück. Alle Tiere haben optimale Herdengrößen. Zum Beispiel sieht man nie mehr als ein paar hundert wilde Truthähne zusammen. Auch wenn die Populationen in einem Gebiet sehr groß sind, teilen sie sich in kleinere Gruppen auf, anstatt sich zu schwärmen, von 1.000 Tieren zusammenzuschließen. Andere Vögel schließen sich in großen Schwärmen zusammen. Warum der Unterschied?

Niemand hat eine endgültige Studie über die Gründe durchgeführt, aber wir wissen, dass es eine optimale Größe für ein stressfreies Leben gibt. Bei Hühnern sind das etwa 1.000. Ein älterer Wissenschaftler aus der Geflügelindustrie besuchte einmal unseren Betrieb und sagte mir, dass Krankheiten praktisch ausgerottet würden, wenn man die Hühner in Gruppen von 1.000 Tieren aufteilen würde. Er sagte, es sei in Ordnung, 10.000 Vögel in einem Stall zu haben, solange sie in 1.000-Vogel-Einheiten untergebracht sind. Auf diese Weise kann ihre Sozialstruktur in einer natürlichen Interaktion funktionieren. In der Tierwelt gibt es eine Hierarchie von Tyrannen und Schüchternen. Diese soziale Struktur bricht oberhalb der optimalen Größe zusammen.

Bei den meisten Pflanzenfressern ist die Größe riesig, wie man an den Herdengrößen in der Serengeti und den Bisons in den amerikanischen Prärien sieht. Honigbienen teilen sich, wenn der Bienenstock eine bestimmte Größe erreicht. Elche haben optimale Herdengrößen. Bergziegen leben in kleinen Herden. Auch Wildschweine streben eine Gruppengröße an, die selten 100 Tiere übersteigt. Die erste Verteidigungslinie besteht darin, herauszufinden, wo der stressfreie Sweetspot liegt, und ihn zu respektieren.

Und schließlich sollten Sie die Hühner wie Hühner behandeln. Neben einer angemessenen Herdengröße sollten Sie ihnen frisches Weideland zum Laufen und Scharren zur Verfügung stellen. Keine dreckigen Höfe. Keine kleinen Schürzen um einen CAFO. Mit mobilen Unterkünften treiben wir die Hühner auf unserem Hof etwa jeden Tag auf frisches Weideland. So sind sie auf neuem Boden, der über einen längeren Zeitraum frei von Feinden ist, und können sich ausruhen. Sie schlafen, fressen und leben nicht jeden Moment des Tages auf ihrer Toilette.

Die American Pastured Poultry Producers Association (APPPA) ist eine Handelsorganisation, die Protokolle für diese Art von immunstärkendem Modell fördert. Tausende Praktiker halten sich an eine mobile Infrastruktur, die einer angemessenen Herdengröße Zugang zu frischer Luft, Sonnenlicht, Käfern, Würmern und saftigem Grünzeug ermöglicht. Auf unserem Hof nutzen wir das Millennium Feathernet und das Eggmobile, das Wildenten und Amseln als Teil eines symbiotischen ökologischen Nestes in der Nähe willkommen heißt.

Ich möchte nicht leichtfertig klingen oder die HPAI-Anfälligkeit überbewerten, aber die Fallzahlen deuten definitiv auf eine geringere Anfälligkeit in gut geführten Weidebeständen hin. Die Entwicklung eines Protokolls zur Stärkung des Immunsystems ist sicherlich ebenso forschungswürdig wie die Überlistung des Immunsystems mit Impfstoffen und der Versuch, den Mutationen und Anpassungen der Krankheit mit menschlicher Cleverness zuvorzukommen. Wie wäre es, bescheiden nach Lösungen in der Natur zu suchen, anstatt sich auf Hybris zu verlassen?

Die Parallelen zwischen der HPAI-Expertenorthodoxie und der Covid-Orthodoxie sind zu zahlreich, um sie alle aufzuzählen. Angstpornografie ist in unserer Kultur weitverbreitet. Die HPAI-Sorgen nähren die Lebensmittelsorgen, was die Menschen nach staatlicher Sicherheit schreien lässt. Die Menschen akzeptieren so ziemlich alles, wenn sie Angst haben. Glaubt wirklich jemand, dass die menschliche Klugheit die Zugenten besiegen kann? Ganz ehrlich? Denken Sie darüber nach und entscheiden Sie sich dann für ein natürlicheres Mittel: gut geführte, dezentralisierte Weidegeflügelhaltung mit angemessenen Bestandsgrößen.