Bidens Finanzierungsvorschlag für 2024 ist ein Kriegsbudget und er führt uns in den Krieg

Seit ihrer Gründung am 7. August 1789 bis zum 18. September 1947 wussten die Amerikaner, dass ihre Regierung über ein Kriegsministerium und zu diesem Zweck über ein Heer und eine Marine verfügte, und zwar sowohl zur Verteidigung des Landes gegen Angriffe, wie 1812, als auch zur Führung von Kriegen, wie im Barbary War von 1801 bis 1805. Seitdem hat das US-Militär mehr als 80 Kriege geführt, darunter auch den Bürgerkrieg. Die meisten dieser Kriege richteten sich gegen die Ureinwohner, als die expandierenden USA um ihr Land kämpften, oder gegen Länder des Nahen Ostens oder Asiens, um Zugang zu deren Ressourcen zu erhalten.

Aber die ganze Zeit über wussten die Amerikaner, dass sich ihre Regierung im Krieg befand und dass ihre Steuergelder, ob sie es nun wollten oder nicht, für Bemühungen ausgegeben wurden, zu töten oder getötet zu werden, zur Verteidigung und zum Angriff.

Das änderte sich 1947, als eine Nation, die von einem brutalen Weltkrieg erschöpft war, der die USA das Leben von über 400.000 Militärangehörigen gekostet und über 600.000 Schwerverletzte hinterlassen hatte, Frieden wollte. Das Problem war, dass die Truman-Regierung, die das Monopol auf die Atombombe besaß, diese einsetzen wollte, um die Vormachtstellung der USA nach diesem globalen Konflikt, der alle anderen Weltmächte zerschlagen und geschwächt hatte, zu stärken. Als die USA 1946 damit begannen, so schnell wie möglich weitere Atombomben zu produzieren und bis 1950 fast 400 Bomben in der Größe des Nagasaki zu bauen, die sie auch einzusetzen gedachten, ließ Präsident Truman 1947 das Kriegsministerium in Verteidigungsministerium umbenennen.

Das Verteidigungsministerium, das im größten Gebäude der Welt, dem Pentagon, untergebracht ist, das während des Zweiten Weltkriegs errichtet wurde, um die gigantische Kriegsbürokratie zu beherbergen, die schon während des Krieges ins Auge gefasst wurde, hatte nie etwas mit „Verteidigung“ zu tun, denn seit der Kapitulation Japans am 15. August 1945 war keine Nation mehr in der Lage, die USA anzugreifen, ohne dass sie eine Chance gehabt hätte, eine solche Aktion zu überleben.

Mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurden die USA zu einem Imperium, das sich auf das mächtigste Militär stützt, das die Welt je gesehen hat, und so ist es geblieben. Um diese Realität vor dem amerikanischen Volk zu verbergen, das natürlich für dieses Imperium bezahlen muss, musste der Name der militärischen Einheit, die die Kriegsmaschinerie betreibt, als Verteidigungsministerium getarnt werden.

Es ist nicht leicht zu begreifen, wie riesig das US-Militär ist, sei es einfach als die kriegstreibende Kraft, die es ist, oder als die größte Regierungsorganisation in diesem Land, oder im Vergleich zu den Streitkräften der übrigen Nationen der Welt.

Der jüngste Haushaltsvorschlag von Präsident Biden für das Haushaltsjahr 2024, der nach seiner Verabschiedung durch den Kongress im kommenden Herbst in irgendeiner Form am 1. Oktober in Kraft treten wird, bietet eine gute Gelegenheit, dies zu tun.

Der von Präsident Biden vorgeschlagene Bundeshaushalt, der alle Bundesausgaben für das kommende Haushaltsjahr umfasst, wird im Repräsentantenhaus und im Senat debattiert und schließlich verabschiedet werden, mit Kürzungen hier und Erhöhungen dort, aber wenn die Geschichte eine Perspektive bietet, wird der endgültige verabschiedete Haushalt nach all dem Getue und der stürmischen Rhetorik und dem Mediengeschrei über seine Größe ziemlich ähnlich sein wie der Vorschlag des Weißen Hauses. Das liegt daran, dass ein so großer Teil des gesamten US-Haushalts als vorgeschrieben oder unantastbar gilt. Die drei großen „unantastbaren“ Teile, die mehr als sieben Achtel oder 87,5 % des Gesamthaushalts ausmachen, bestehen aus vorgeschriebenen Ausgaben für Sozialversicherungsleistungen und Medicare, Zinszahlungen für die Staatsverschuldung und Militärausgaben. Die letztgenannte Ausgabenkategorie ist zwar nicht obligatorisch, wird aber selten gekürzt, sondern in der Regel vom Kongress erhöht – vorwiegend von Republikanern, die von Demokraten unterstützt werden, die Angst haben, beschuldigt zu werden, „weich in der Verteidigung“ zu sein oder „unsere Truppen nicht zu unterstützen“. Das macht eine signifikante Kürzung des gesamten Bundeshaushalts fast unmöglich, da der größte Teil des nicht-militärischen Teils in Dinge fließt, die die Mehrheit der Öffentlichkeit in beiden Parteien in vollem Umfang finanziert haben möchte, wie z. B. die Finanzierung des Bildungswesens, der Polizei, der Infrastruktur, der Nationalparks und des Umweltschutzes, des Gesundheitswesens und der humanitären Dienste, wie z. B. Lebensmittelmarken und Miethilfen für Familien mit geringem Einkommen, usw.

Nun zu einigen Zahlen.

Der vom Weißen Haus vorgeschlagene Haushalt für das Haushaltsjahr 2024 sieht ein Rekordvolumen von 6,9 Billionen Dollar an Bundesausgaben vor. 1,8 Billionen Dollar dieser Ausgaben sollen durch eine neue Kreditaufnahme der Bundesregierung finanziert werden, da die Staatseinnahmen in diesem Zeitraum nur auf 5,1 Billionen Dollar geschätzt werden.

Von den vorgeschlagenen Gesamtausgaben entfallen 4,2 Billionen Dollar auf gesetzlich vorgeschriebene Ausgaben, die größtenteils durch Lohnsteuern finanziert werden, die von Arbeitnehmern und ihren Arbeitgebern erhoben werden, um die Sozialversicherung und Medicare zu finanzieren. Die Zinsen für die Schulden, die die Bundesregierung in diesem Jahr 261 Milliarden Dollar kosten, werden im Jahr 2024 aufgrund deutlich höherer Zinssätze erheblich höher sein. (Für diejenigen, die sich fragen, warum nur die Zinszahlungen und nicht die Rückzahlung des Kapitals gezählt werden: Das liegt daran, dass die Regierung ihre wachsenden Schulden nicht zurückzahlt, sondern sie einfach durch neue Kreditaufnahme – in diesem Fall zu einem höheren Zinssatz – verlängert).

Damit kommen wir zum sogenannten „diskretionären“ Teil des Bundeshaushalts – dem Teil, der jedes Jahr vom Kongress genehmigt werden muss und bei dem jede Haushaltslinie zumindest theoretisch durch eine Mehrheitsabstimmung angehoben oder gekürzt werden kann, entweder durch die Zustimmung des Präsidenten, durch ein Veto gegen die gesamte Haushaltslinie (Vetos gegen einzelne Posten sind nicht zulässig) oder, falls ein Veto eingelegt wird, durch eine Zweidrittelmehrheit in beiden Häusern aufgehoben wird.

Der gesamte sogenannte „diskretionäre“ Betrag in Bidens Haushaltsvorschlag für 2024 beläuft sich auf 1,7 Billionen Dollar. Davon sind sage und schreibe 888 Milliarden Dollar für das Militär vorgesehen. Dies ist das erste Mal seit dem Zweiten Weltkrieg (als die USA für einige Jahre voll mobilisiert wurden, um ihre Rolle in einem heißen globalen Krieg zu finanzieren), dass der Anteil des Pentagons an den „diskretionären“ Ausgaben – 52 % – das Budget für alle anderen diskretionären Haushaltslinien zusammengenommen übersteigt.

Und tatsächlich geben die USA im Großen und Ganzen sehr viel mehr für ihr Militär und ihre militaristische Außenpolitik aus. In der tatsächlichen Gesamtsumme enthalten, aber derzeit fälschlicherweise als „andere diskretionäre Ausgaben“ eingestuft, sind die CIA, die NSA, Veteranenangelegenheiten und Teile des Außenministeriums sowie andere Behörden wie das Heimatschutzministerium und das FBI. Erschwerend kommt hinzu, dass von allen Posten des Bundeshaushalts der militärische Teil der Einzige ist, der in den vergangenen Jahren über die Forderungen des Pentagon und des Weißen Hauses hinaus erhöht wurde. Letztes Jahr zum Beispiel haben die Republikaner mit Unterstützung der Demokraten erfolgreich 45 Milliarden Dollar zusätzlich für das Pentagon gefordert. Das meiste davon für Waffensysteme, die das Pentagon nicht mehr benötigte. In diesem Jahr wollen die Republikaner, die das Repräsentantenhaus kontrollieren, eine generelle Erhöhung des Pentagon-Haushalts um 8 % anstelle der von Biden vorgeschlagenen 3,2 % durchsetzen. Das würde die Militärausgaben der USA weit über die 1-Billionen-Dollar-Marke treiben, was bedeutet, dass die Ausgaben für die Bedürfnisse der Amerikaner nach besseren Straßen und Brücken, für die Finanzierung von Schulen in einkommensschwachen Bundesstaaten und Gemeinden, für Maßnahmen gegen den Klimawandel und die von ihm verursachten Schäden, für ein Postsystem, das tatsächlich so funktioniert wie früher, für mehr Mittel für die medizinische Forschung und für Lebensmittel- und Wohnbeihilfen für die unverschämt große Bevölkerung des Landes, die am Rande der Gesellschaft lebt, in den Schatten gestellt würden.

Der Grund, warum sich die Ausschüsse des Repräsentantenhauses und des Senats für eine pauschale Erhöhung der Mittel entscheiden, anstatt sich auf bestimmte Posten im Pentagon-Budget zu konzentrieren, die ihrer Meinung nach erhöht werden müssen, ist, dass niemand weiß, was das Pentagon ausgibt, weil sein Budget so absichtlich undurchsichtig und unentzifferbar ist, dass es seit Jahrzehnten nicht erfolgreich geprüft wurde. Wie ich in einer Titelgeschichte der Nation im Jahr 2019 schrieb, ist das Pentagon die einzige Bundesbehörde, die ohne jährliche Rechnungsprüfung arbeitet, was jeden Haushalt, der dem Kongress jedes Jahr vorgelegt wird, mit dem dazugehörigen Finanzbericht über die Ausgaben des vergangenen Jahres zu einem gigantischen Betrug macht.

Wie groß ist das US-Militär und der Militärhaushalt? Nun, mit 1,3 Millionen aktiven Soldaten in den USA (171.000 oder 12 % davon sind in Übersee stationiert) und über zwei Millionen Reservisten und Nationalgardisten verfügt dieses Land über eine der größten und am besten ausgestatteten Streitkräfte der Welt. Diese massiven Streitkräfte haben keine gute Bilanz, wenn es darum geht, wesentlich kleinere und weniger gut ausgerüstete Kampftruppen zu besiegen, sei es in Korea in den frühen 50er-Jahren, in Vietnam in den 60er und frühen 70er-Jahren, im Irak in den 90er-Jahren und in Afghanistan gegen die Taliban in diesem neuen Jahrhundert, und das Land scheint durch all diese Ausgaben nicht sicherer geworden zu sein, wenn man bedenkt, dass uns jetzt gesagt wird, dass die Militärausgaben wegen angeblicher Bedrohungen unter anderem durch China, Russland und den Iran erhöht werden müssen. Trotzdem wird immer wieder nach mehr Mitteln gerufen, weil es immer neue und größere „Bedrohungen“ gibt.

Die Wahrheit ist, dass die Militärausgaben der USA heute und schon seit einiger Zeit höher sind als die Ausgaben aller anderen Nationen der Welt zusammen, und die USA sehen sich keiner existenziellen Bedrohung gegenüber, die ein so großes Militär erfordert.

Bedenken Sie alle Probleme, mit denen das amerikanische Volk heute konfrontiert ist: Wir haben steigende Meere und immer stärkere Klimakatastrophen durch Rekord-Hurrikane, die in einer viel längeren Hurrikan-Saison auftreten; epische Stürme an der Westküste; Tornados, wie sie in der Geschichte noch nie aufgetreten sind (wie einer vor zwei Jahren, von dem sich unsere Stadt zwei Jahre später immer noch erholt), Rekord-Überschwemmungen im Landesinneren, Schulen, die auseinanderfallen und überfüllt sind, öffentliche Colleges, die so wenig Geld haben, dass sie Gebühren verlangen, wie sie früher von privaten Colleges verlangt wurden, eine Bevölkerung, in der laut der letzten Volkszählung jeder Zehnte in Armut lebt; Straßen, Autobahnen und Brücken, die schlechter sind als in jedem anderen sogenannten „entwickelten“ Land, in dem ich gelebt habe oder in das ich gereist bin, und ein Gesundheitssystem, in dem mehr als 8 Prozent der Bevölkerung keine Krankenversicherung haben oder keinen Zugang zu einem Arzt, und eine durchschnittliche Lebenserwartung, die in den letzten zwei Jahren um 2. Die durchschnittliche Lebenserwartung ist in den vergangenen zwei Jahren um 2,7 Jahre auf 76,1 Jahre gesunken (das erste Mal seit 1920 und 21, dass das Land einen solchen jährlichen Rückgang erlebt hat).

Und die Menschen glauben, das Land brauche mehr Ausgaben für Krieg und Kriegsvorbereitung?

Die vom IRS im Jahr 2021, dem letzten Jahr, für die Daten verfügbar sind, eingezogenen Einkommenssteuern beliefen sich auf 1,7 Billionen Dollar. Mit anderen Worten: Alle unsere Steuerzahlungen reichten gerade aus, um den gesamten „diskretionären“ Haushalt der Bundesregierung zu finanzieren. Das bedeutet, dass 52 Cent von jedem Steuerdollar, den jeder von uns an die IRS gezahlt hat, direkt an das US-Militär und die nationale „Verteidigung“ gegangen sind. Denken Sie daran, wenn Sie das nächste Mal das Formular 1040 ausfüllen und zu der Zeile kommen, in der steht, was Sie schulden oder bereits von Ihrem Gehalt abgezogen wurde.

Aber jetzt kommt das Schlimmste. Der Kongress, der über Ausschüsse verfügt, die mit einem feinen Zahnkamm prüfen, wie das Geld der Steuerzahler von der EPA, OSHA, der FDA und FTC, dem Bildungsministerium, dem Arbeitsministerium, dem Gesundheits- und Sozialministerium, Medicare, Medicaid, NOAA usw. ausgegeben wird (alle diese Agenturen und Abteilungen müssen eine vollständige Prüfung ihrer Ausgaben vorlegen, bevor sie die Mittel für das nächste Jahr erhalten), hat keine Ahnung, und hat seit Jahrzehnten keine Ahnung, wie das Pentagon bereits zugewiesene Mittel ausgegeben hat, und daher keine Ahnung, warum es braucht, was es beantragt!

Hier ein Zitat aus einem Artikel, der vom gewissermaßen staatlichen Center for Strategic & International Studies (CSIS) veröffentlicht wurde, das kaum ein Kritiker des US-Militarismus und des Imperiums ist. In einem Papier mit dem Titel: „Amerikas Militärausgaben und die ungewissen Kosten seiner Kriege: Die Notwendigkeit einer transparenten Berichterstattung„, schrieb Anthony Cordesman, ein Veteran des Verteidigungsministeriums, des Nationalen Sicherheitsrats und ehemaliger Berater des verstorbenen Senators John McCain (R-AZ_) im Jahr 2019:

Die Vereinigten Staaten befinden sich nun schon seit mehr als siebzehn Jahren ununterbrochen im Krieg. Sie führen immer noch einen aktiven Krieg in Afghanistan, haben ISIS in Syrien und im Irak noch nicht vollständig besiegt – geschweige denn in beiden Ländern einen Zustand dauerhafter Sicherheit geschaffen – und spielen in vielen anderen Teilen der Welt eine Rolle in Konflikten auf niedriger Ebene gegen Extremisten und Terroristen.

Die US-Regierung hat jedoch nie eine überzeugende Methode entwickelt, um über die Kosten der Kriege zu berichten, und ihre Schätzungen sind ein verwirrendes Sammelsurium unterschiedlicher und widersprüchlicher Berichte von Ministerien, Agenturen und anderen Regierungsstellen, die in den Jahren 2001 bis 2019 große Lücken in Schlüsselbereichen aufweisen.

Sie hat nie brauchbare Prognosen für künftige Kosten geliefert, sondern leere „Platzhalter“-Zahlen oder gar keine. Sie hat es versäumt, einen sinnvollen Weg zu finden, um die Kostenschätzungen, die sie veröffentlicht, mit dem Umfang ihrer militärischen und zivilen Aktivitäten in jedem Konflikt zu verknüpfen, oder einen Weg zu finden, um die Effektivität ihrer Ausgaben zu messen oder sie mit einer glaubwürdigen Strategie zu verknüpfen, um eine Form von Sieg zu erreichen.

Das Ergebnis ist eine nationale Blamage und ein grundlegendes Versagen der Exekutive und des Kongresses, die Transparenz und die öffentliche Debatte und Überprüfung herzustellen, die Schlüsselelemente einer verantwortungsvollen Regierung und Demokratie sind.

Er schließt seinen Artikel mit den Worten:

Kurz gesagt, diese Kosten müssen vollständig geprüft und bewertet werden, und die Einbeziehung solcher Kosten in die Schätzung der Kriegskosten sollte ein kritisches und wichtiges Thema der öffentlichen und kongressinternen Debatte sein.

Die Finanzierung des Krieges ist der größte Einzelteil des aus allgemeinen Steuergeldern finanzierten Bundeshaushalts, der sich jeglicher staatlicher Aufsicht und jeglicher seriöser Medien entziehen konnte, geschweige denn einer öffentlichen Prüfung. Dass die amerikanische Öffentlichkeit dies ohne nennenswerten öffentlichen Protest zugelassen hat, spricht für das Fehlen einer echten Demokratie in den Vereinigten Staaten und für das Versagen der Öffentlichkeit, als Bürger in einer Demokratie zu handeln.