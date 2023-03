Einmischung in Wahlen? Israel nutzt Hochtechnologie, um Ergebnisse zu beeinflussen

Philip Giraldi

Vor einer Woche tauchte kurz eine interessante Geschichte in den Nachrichten auf, in der es darum ging, wie die sich entwickelnde republikanische Präsidentschaftskandidatur von Nikki Haley und anderen in den letzten elf Monaten von möglicherweise Hunderttausenden falscher automatisierter Personas, in der Fachwelt als „Bots“ bezeichnet, auf Twitter und anderen internetbasierten sozialen Medien angegriffen wurde. Interessanterweise wurden diese Aktivitäten von einem israelischen Internet-Sicherheitsunternehmen namens Cyabra entdeckt und an Associated Press weitergegeben, das auch behauptete, dass die „Bots“-Generation offenbar aus drei verschiedenen Netzwerken falscher Twitter-Konten stammt. Die Konten scheinen in den Vereinigten Staaten erstellt worden zu sein, und es wird vermutet, dass Anwendungen der künstlichen Intelligenz (KI) zunehmend eingesetzt werden, um völlig lebensechte gefälschte Persönlichkeiten zu erstellen, die für Sicherheitsfilter und Zensoren extrem schwer zu erkennen sind.

In dem Artikel wird behauptet, dass diese Tausende von elektronisch erzeugten Nicht-Personen so programmiert wurden, dass sie Haley und Ron DeSantis und andere verunglimpfen, oft unter Verwendung von „Fake News“ oder angeblichen Lecks peinlicher persönlicher Informationen, während sie gleichzeitig die Tugenden von Donald Trump preisen. Die offensichtliche Absicht war es, durch Ausnutzung der Algorithmen der Social-Media-Websites die Unterstützung der Bevölkerung für Trump zu gewinnen, um auf Kosten der anderen möglichen GOP-Kandidaten ein großes Publikum zu erreichen. Einige Republikaner befürchten auch, dass die Bemühungen, der Trump-Kampagne durch eine wesentliche Beeinflussung der politischen Online-Diskussion Leben einzuhauchen, möglicherweise von großen externen Interessen, die entweder ausländisch oder kriminell sein könnten, orchestriert und bezahlt werden. Da die Operation von einem israelischen Unternehmen aufgedeckt wurde, besteht natürlich die Möglichkeit, dass die Geschichte selbst zumindest teilweise eine Falschmeldung ist, um jegliche Beteiligung des jüdischen Staates plausibel zu leugnen, falls diese nachweisbar wäre.

Die Geschichte ist natürlich auch für sich genommen interessant, aber sie tauchte zur gleichen Zeit auf wie eine viel größere Geschichte internationaler Subversion, die ebenfalls mit Israel in Verbindung steht und darüber hinaus mit Wahlen und Regimewechsel verbunden ist. Während die Vereinigten Staaten sicherlich als weltweit führend angesehen werden müssen, wenn es darum geht, alle Nationen zu zwingen, sich den politischen und moralischen Werten anzupassen, auf deren Einhaltung sie bestehen, hat sich Israel heimlich zu der Nation entwickelt, die ihre Fähigkeiten im Bereich des Cyberwar und der Technologie, insbesondere über das Internet, nutzt, um die Aktivitäten von Freund und Feind gleichermaßen zu durchdringen und zu stören. Man erinnere sich an die Freisetzung des Computervirus Stuxnet gegen den Iran vor 2010 und an die kürzlich erfolgte Platzierung von Abhörgeräten für die Handyüberwachung in der Nähe des Weißen Hauses und anderer Bundesgebäude in Washington.

Zu Israels Fähigkeiten gehört offenbar auch die Fähigkeit, mehr ausländische Wahlen zu beeinflussen als jeder andere. Seltsamerweise hat eine führende israelische Gruppe, die von ihrem Gründer Tal Hanan als Team Jorge bezeichnet wird, besondere Erfahrung im Hacken und Verbreiten von Desinformationen unter Verwendung von Tausenden von falschen Identitäten und Profilen, ganz ähnlich wie bei den Machenschaften der Republikanischen Partei. Die Organisation wurde in langen Artikeln in einer Reihe von europäischen Publikationen aufgedeckt, die an einer verdeckten Untersuchung ihrer Aktivitäten beteiligt waren, aber seltsamerweise griffen keine US-Medien das Thema auf, obwohl es deutliche Ähnlichkeiten mit den Vorgängen bei den Republikanern gab.

Die Untersuchung ergab, dass das Team Jorge für eine Reihe offenbar überwiegend privater Kunden, darunter auch politische Organisationen, tätig war, die großzügig für die von ihm erbrachten Spezialdienste bezahlten. Die nun aufgedeckten Aktivitäten von Team Jorge fügen sich in eine wachsende Zahl von Beweisen dafür ein, dass es auf der ganzen Welt schattenhafte Privatfirmen gibt, die sich invasive Hacking-Tools und die Macht von Online-Plattformen für soziale Medien zunutze machen, um die öffentliche Meinung zu manipulieren und sogar Wählerstimmen bei Wahlen zu beeinflussen.

Hanan, ein ehemaliger israelischer Special-Forces-Agent, behauptet, dass sein Unternehmen, das er als legitimen Auftragnehmer betrachtet, seit zwei Jahrzehnten von einem Büro in der Nähe von Tel Aviv aus im Verborgenen arbeitet. Team Jorge hat auch sechs Tochtergesellschaften in Übersee, die sowohl für politische Gruppen als auch für Unternehmen Dienstleistungen erbringen. Hanan ist nicht schüchtern, wenn es um seine Erfolge geht. Er rühmt sich: „Wir sind jetzt an einer Wahl in Afrika beteiligt… Wir haben ein Team in Griechenland und ein Team in den Emiraten… Wir haben 33 Kampagnen auf Präsidentenebene durchgeführt, von denen 27 erfolgreich waren… Die meisten Kampagnen – zwei Drittel – fanden in Afrika statt“, aber Hanan behauptet auch, in Lateinamerika, den USA und Europa „gearbeitet“ zu haben. Er sagte einmal, dass er an zwei „großen Projekten“ in den USA beteiligt sei, bestritt aber, sich direkt in die US-Politik eingemischt zu haben. Egal wo es tätig ist, das Geschäft von Team Jorge ist profitabel. Tal Hanan erklärte einem potenziellen Kunden, dass er Zahlungen in einer Vielzahl von Währungen akzeptieren würde. Die Einmischung in eine Wahl würde zwischen 6 und 15 Millionen Euro kosten.

Hanan wurde von einem Team aus drei verdeckten Reportern enttarnt, die sich in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 als potenzielle Kunden ausgaben. Die Geschichte erschien am 15. Februar im britischen Guardian und wurde auch von der Daily Mail aufgegriffen. Sie erschien auch in den französischen und deutschen Medien. Die langen Artikel enthüllten den Inhalt von heimlich aufgezeichneten Treffen, in denen Tal Hanan detailliert beschrieb, wie seine Dienste, die manche als „Black Ops“ bezeichnen würden, Geheimdiensten, politischen Kampagnen und privaten Unternehmen zur Verfügung stehen, die die öffentliche Meinung heimlich manipulieren wollen. Um die Leistungsfähigkeit seiner Hacking-Tools zu demonstrieren, hackte sich Hanan wenige Tage vor den Präsidentschaftswahlen in Kenia in den Gmail-Posteingang und das Telegram-Konto mehrerer politischer Aktivisten. Telegram wird als ein Sicherheitskommunikationssystem der Spitzenklasse vermarktet.

Der begehrteste Dienst von Team Jorge ist ein ausgeklügeltes Softwarepaket, Advanced Impact Media Solutions oder AIMS. Hanan zufolge kann es Tausende von gefälschten Social-Media-Profilen auf Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, Gmail, Instagram und YouTube erstellen und kontrollieren. Einige der AIMS-Avatare verfügen sogar über Backup-Kreditkonten, um ihre Glaubwürdigkeit nachzuweisen, und verwenden Bankkarten, Bitcoin-Brieftaschen und Airbnb-Kontonummern.

Das Team Jorge unterhielt auch so etwas wie eine Geschäftsbeziehung mit der inzwischen berüchtigten britischen Beratungsfirma Cambridge Analytica. Cambridge Analytica ist inzwischen nicht mehr im Geschäft, hat aber mit Team Jorge an einer nigerianischen Wahl teilgenommen. Das Unternehmen ist vor allem dafür bekannt, dass es die persönlichen Daten von 87 Millionen Facebook-Nutzern gestohlen hat. Angeblich hat Cambridge Analytica diese Daten genutzt, um die Präsidentschaftskampagnen von Ted Cruz und Donald Trump im Jahr 2016 analytisch zu unterstützen, und es wird vermutet, dass die erbrachten Dienstleistungen das Ergebnis der anschließenden US-Präsidentschaftswahlen beeinflusst haben könnten.

Israel ist seit langem die Heimat von Start-up-Unternehmen im Bereich der Cyberkriegsführung, da sich die israelische Regierung intensiv mit der Entwicklung von Werkzeugen und Fähigkeiten beschäftigt, um Ziele wie das angebliche iranische Atomprogramm anzugreifen. Das Land könnte sich nun auch einem verstärkten internationalen Druck ausgesetzt sehen, die ehemaligen Mitarbeiter, die im Bereich der Militärtechnologie ausgebildet wurden, zu zügeln. Die meisten von Hanans Mitarbeitern sind nämlich ehemalige Regierungsmitarbeiter. Die Enthüllungen von Team Jorge kommen zu den Berichten über die Entwicklung und den Verkauf der leistungsstarken israelischen Spionagesoftware Pegasus durch das Cyber Intelligence-Unternehmen NSO Group Technologies an verschiedene Regierungen und andere Nutzer hinzu. NSO gab Berichten zufolge viel Geld aus, um die US-Regierung davon zu überzeugen, ihre fortschrittliche Spionagesoftware zu kaufen. Das Unternehmen zahlte sogar ein Beratungshonorar von 100 000 US-Dollar an Michael Flynn, bevor dieser zum nationalen Sicherheitsberater von Präsident Donald Trump ernannt wurde. Die Software des Unternehmens wurde Berichten zufolge international von Regierungen eingesetzt, um politische Dissidenten und insbesondere Journalisten auszuspionieren. Zu den weiteren Zielpersonen von Pegasus gehörten Menschenrechtsaktivisten und religiöse Führer sowie Politiker, darunter der französische Präsident Emmanuel Macron.

Seit den Enthüllungen über das Team Jorge gab es eine heftige Reaktion in den sozialen Medien und der Internet-Kommunikationsgemeinschaft. Meta, der Eigentümer von Facebook, hat sofort Maßnahmen ergriffen, um mögliche AIMS-verknüpfte Identitäten auf seiner Plattform zu identifizieren und zu löschen. Es wird vermutet, dass andere Unternehmen das Gleiche tun. Das Team Jorge behauptet, bei seinen Desinformationsbemühungen im Zusammenhang mit Wahlen großen Erfolg gehabt zu haben, aber solange niemand eine im Wesentlichen forensische Analyse dessen vornimmt, was getan wurde und wie, wird niemand die Wahrheit erfahren. Vermutlich hat das Unternehmen bereits alle besonders peinlichen Dokumente vernichtet. Bekannt ist jedoch, dass die toxische Mischung aus Israels fortschrittlichen Cyberwar-Programmen in Verbindung mit dem privaten Unternehmertum derjenigen Cyberkrieger, die die Regierung verlassen und ihre Fähigkeiten einsetzen, etwas ist, das angegangen werden muss. Es muss auf irgendeine Weise reguliert oder kontrolliert werden, sonst wird die Glaubwürdigkeit der sozialen Medien und der Kommunikationssysteme, die derzeit einen Großteil der Welt miteinander verbinden, in Frage gestellt, und das ist genau das, was einige Beobachter dessen, was gerade in Bezug auf den Nominierungsprozess der Republikanischen Partei enthüllt wurde, denken sollten.