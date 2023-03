Vom Covid zum CBDC: Der Weg zur vollständigen Kontrolle

Es scheint schon seit einiger Zeit klar zu sein, dass das derzeitige Fiat-Geldsystem im besten Fall instabil ist. Im schlimmsten Fall ist es ein Schneeballsystem, dessen Zeit abgelaufen ist. Wenn das der Fall ist, vermute ich, dass die Zentralbanker und die 0,1 % dies wissen und bereit sein könnten, das neue System einzuführen, bevor das alte in sich zusammenbricht – selbst wenn sie es auf dem Weg nach unten mit dem größten Vermögenstransfer der Menschheitsgeschichte ausplündern.

Für jeden, der auf diese Trends achtet, scheint es offensichtlich, dass Central Bank Digital Currency (CBDC) dieses neue System sein wird.

Alles deutet darauf hin, dass die Ankunft von CBDC unmittelbar bevorsteht. Gestern kündigten mehrere globale Banken eine Partnerschaft mit der New Yorker Federal Reserve an, um digitale Dollars zu testen. Angesichts der Allgegenwart von Kredit-/Debitkarten, Zahlungs-Apps und anderen Online-Zahlungssystemen war die Einführung von digitalem Geld schon seit einiger Zeit vorprogrammiert. Das Risiko ist nicht der elektronische Teil, der ist unvermeidlich – es ist die Tatsache, dass eine Zentralbank die digitale Währung beaufsichtigen wird.

Aus meiner Sicht kann man das Risiko, das CBDC darstellt, gar nicht hoch genug einschätzen. Ob es sich nun um eine utopische Vision handelt, die auf guten Absichten beruht, oder um ein finsteres Komplott zur Zerschlagung unserer Souveränität, das Ergebnis könnte dasselbe sein: Kontrolle. Eine digitale Zentralbankwährung hat alle Nachteile des Fiat-Geldes, plus die zusätzliche Überwachung und Programmierbarkeit durch den Staat.

Viele Menschen im Team Reality haben sich in den vergangenen Jahren wahrscheinlich wie Dissidenten gefühlt, nur weil sie alles infrage gestellt haben, was über die Herdenmentalität hinausgeht. Das Stellen von Fragen oder das Sprechen gegen das Narrativ über Themen wie die wahrscheinlichen Ursprünge des Covid-Virus, die Nützlichkeit der PCR, das Risiko für den Großteil der Bevölkerung, die Vorteile einer frühzeitigen Behandlung, die Vorteile der natürlichen Immunität, die Sicherheit und Wirksamkeit von Impfstoffen, das Für und Wider von Masken/Sperren und die Nützlichkeit von Impf-Pässen schufen ein Umfeld, in dem Menschen stigmatisiert, entfremdet oder regelrecht zensiert wurden. Stellen Sie sich ein Geldsystem mit eingebauten Funktionen vor, die unser Leben sozial gestalten. Zum Beispiel:

Gesundheit: „Sie haben Ihre Auffrischungsimpfung nicht mitgenommen… Tut mir leid, Sie dürfen sich nicht in öffentlichen Räumen aufhalten.“

Energie: „Du hast diesen Monat dein Energiekontingent verbraucht… tut mir leid, dein Elektroauto springt nicht an.“

Lebensmittel: „Du hast diese Woche zu viel Fleisch gegessen… Tut mir leid, dein Geld ist nur für Pflanzen (oder Käfer) gut.“

Ersparnisse: „Wenn Sie nicht bald Ihre Rationen einnehmen… tut mir leid, Ihr Geld verfällt am Ende des Monats.“

Freie Meinungsäußerung: „Sie haben Informationen geteilt, mit denen wir nicht einverstanden sind… tut mir leid, unser Algorithmus bestraft Sie.“ (PayPal hat bereits damit begonnen, dies zu tun)

Wenn CBDC letztlich das neue Geldsystem wird, werden seine Kernfunktionen dafür sorgen, dass die Regierungen der Welt nicht mehr so etwas wie eine globale Gesundheitskrise benötigen, um Geld zu drucken oder die Gesellschaft zu schließen. Codezeilen können unser Verhalten formen und sicherstellen, dass wir gezwungen sind, zu Hause zu bleiben. Die gesamte Plattform wird darauf ausgelegt sein, Arbeit, die nicht mehr als notwendig erachtet wird, zu vertreiben. Während ich anfangs glaubte, die staatlich gelenkten pharmakologischen Interventionen seien eine isolierte, akute Bedrohung in dieser Ära, ist es offensichtlich geworden, dass sie nur ein Tentakel in einem viel größeren Ungeheuer sind. Welche Kräfte auch immer der Welt diese Richtung aufzwingen (ich schaue in deine Richtung, Davos), sie haben sich als unerbittlich in ihrem Streben nach der Aufrechterhaltung von Angst und Macht erwiesen.

Ich bin mir bewusst, dass dies verrückt klingen muss, vorwiegend für jeden, der diesen Trend seit einiger Zeit nicht mehr beobachtet hat. Vor ein paar Jahren hätte ich das noch für absurd gehalten, aber nachdem ich die Lügen, die Täuschung und das Streben der Regierung nach Kontrolle miterlebt habe, befürchte ich, dass wir uns in diese Richtung bewegen.

Wenn man bedenkt, dass die Impfvorschriften keinen medizinisch vertretbaren Zweck hatten, ist es plausibel, dass sie einfach nur ein Vorwand waren, um eine „Papiere bitte“-Gesellschaft zu normalisieren. In New York City, wo ich bis in jüngster Vergangenheit lebte, akzeptierten die meisten Menschen den Impfpass und liebten die Excelsior Pass App, weil sie bequem war. Wie viele werden dasselbe über digitales Geld denken, das zweifelsohne seine Vorteile hat?

Die digitale Währung der Zentralbank wird es den Regierungen ermöglichen, eine Kontrolle von oben nach unten durchzusetzen, ähnlich wie beim chinesischen Social Credit Score. Einige Zentralbanker sprechen den leisen Teil sogar laut aus. Unabhängig davon, ob dies das Ziel des Programms ist oder nicht: Hat es in der Geschichte jemals eine Zeit gegeben, in der Regierungen die ihnen übertragene Macht abgelehnt haben? Zum jetzigen Zeitpunkt handelt es sich auch nicht um eine Theorie aus einem Alufolienhut. Es gibt viele Beispiele dafür, dass diese Art von finanzgetriebenem Zwang bereits im Gange ist.

„Jetzt fordert die Regierung die Menschen auf, Plastikkarten mit Mikrochip und Foto zu beantragen, die mit dem Führerschein und der gesetzlichen Krankenversicherung verknüpft werden sollen. Die derzeit verwendeten Krankenversicherungskarten, die keine Fotos enthalten, werden Ende 2024 abgeschafft. Stattdessen werden die Menschen verpflichtet sein, My Number-Karten zu verwenden.

„Der neue Ausweis wird die wöchentliche Zuteilung von Kraftstoffkontingenten garantieren. Ein QR-Code wird für jede nationale Identitätskartennummer (NIC) vergeben, sobald die Fahrzeugidentifikationsnummer und andere Details überprüft wurden.“

„Einem Bericht von 9News Queensland zufolge hat das Ministerium entschieden, dass ungeimpfte Lehrer, die nach einer Beurlaubung ohne Bezahlung in diesem Schuljahr wieder an ihren Arbeitsplatz zurückkehren durften, einen weiteren finanziellen Schlag hinnehmen müssen, nämlich eine „Gehaltskürzung“ für einen Zeitraum von 18 Wochen.“

„Der freiwillige Versuch wird die Gesichtserkennung nutzen, um Personen und die Anzahl ihrer Fahrkarten zu identifizieren. Die Technologie könnte auf automatische Einkäufe an Verkaufsständen, in Restaurants und Bars ausgeweitet werden.“

„Im Rahmen der kürzlich von der Regierung angekündigten Pläne wird Uganda damit beginnen, DNA- und biometrische Daten seiner Bürger zu sammeln, wenn deren Ausweise im Jahr 2024 ablaufen, um sie für sein neu gestaltetes Programm zur digitalen Identität zu verwenden.“

Dies ist nur die Spitze des Eisbergs, und sie ist global. Wie wir bei den Abriegelungen gesehen haben, ist China das Modell, dem der Westen nacheifert. Wie bei der schleichenden Entwicklung hin zu autoritären Maßnahmen im Gesundheitsbereich lauern nicht gewählte Globalisten mit finanziellen Interessen im Hintergrund.

Es wäre schön, wenn ich mich bei all dem irren würde. Solange es jedoch keine Beweise gibt, müssen wir jedem gegenüber misstrauisch sein, der diesen gefährlichen Weg weiterverfolgt, unabhängig von seinen Beweggründen.

Wenn Sie sich eingehender mit diesem Thema befassen möchten, empfehle ich Ihnen diesen Aufsatz von Fabio Vighi über die Geldpolitik der langen Frist (Long Covid Monetary Policy). Edward Dowd hat sich ebenfalls ausführlich über die Beziehung zwischen dem Geldsystem und Covid geäußert, unter anderem in diesem aufschlussreichen Vortrag. Der hervorragende Maajid Nawaz hat sich mit den Triebkräften hinter CBDC beschäftigt. Andere, wie Marty Bent, Saifedean Ammous und Allen Farrington, waren bei der Erkennung dieser Risiken der Zeit voraus. Ich teile ihre Einschätzung und stelle fest, dass Bitcoin dieses Problem wahrscheinlich löst.

Falls Sie es noch nicht bemerkt haben, ein Hauptthema der letzten drei Jahre (zumindest) ist „Freiheit vs. Kontrolle“, also ist es keine Übertreibung, wenn ich sage, dass die Zukunft dezentralisiert sein muss, wenn wir sicherstellen wollen, dass unsere Kinder in einer freien Welt aufwachsen.