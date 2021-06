Warum sind wir so auf Impfstoff-induzierte Immunität fokussiert?

Die Spanne der Reduktion von Reinfektionen durch COVID-19 lag zwischen 82 % und 95 % in sechs Studien, die fast 1 Million Menschen umfassten – was darauf hindeutet, dass eine COVID-Infektion eine natürliche Immunität verleiht. Warum also ignorieren die Behörden das? fragen zwei Mediziner in einem Meinungsartikel, der in MedPage Today veröffentlicht wurde.

„Diejenigen, die sich erholt haben, haben eine erstaunlich niedrige Häufigkeit von erneuter Infektion, Krankheit oder Tod … [und] diese Immunität schützt viele Menschen, jetzt wo es noch keine Impfstoffe gibt“, so Dr. Jeffrey Klausner, ein ehemaliger medizinischer Mitarbeiter der CDC und derzeitiger klinischer Professor für Präventivmedizin an der University of Southern California Keck School of Medicine in Los Angeles, und Dr. Noah Kojima, ein Internist an der University of California Los Angeles.

Die FDA hat am 19. Mai 2021 eine öffentliche Sicherheitsmitteilung herausgegeben, die besagt, dass Antikörpertests nicht zur Bestimmung der Immunität oder des Schutzes gegen COVID-19 verwendet werden sollten – eine sehr verwirrende Aussage, so Klausner und Kojima. Beide Ärzte argumentieren, dass Menschen mit natürlicher Immunität genauso wie die Geimpften zu ihren normalen Aktivitäten zurückkehren dürfen sollten.

Klausner und Kojima stellen auch infrage, warum Antikörpertests nicht zur Bestimmung der Immunität oder des Schutzes gegen COVID-19 verwendet werden sollten. Natürliche Immunität, wie sie durch einen genauen und zuverlässigen Antikörpertest oder die Dokumentation einer früheren Infektion (früherer positiver PCR- oder Antigentest) festgestellt wird, sollte ein Beweis für Immunität sein, der dem einer Impfung gleichkommt, so Klausner und Kojima.