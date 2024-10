Warum sollten wir Kriege für die Ukraine und Israel führen?

Ron Paul

Wenn man die Rolle des Weltpolizisten übernimmt, darf man sich nicht wundern, wenn Länder, die ihre eigenen Kriege nicht führen können, „911“ (Notruf) rufen. Das ist genau das, was den Vereinigten Staaten an zwei Fronten widerfährt und unser Land in den Bankrott treibt, das Militär dezimiert, das unseren eigenen nationalen Interessen dienen sollte, und die USA in den Dritten Weltkrieg zu ziehen droht.

Letzte Woche hat der ukrainische „Präsident“ Vladimir Zelensky seinen „Siegesplan“ öffentlich vorgestellt. Er war wahnhaft: sofortige NATO-Mitgliedschaft für die Ukraine, NATO-Schläge gegen ankommende russische Raketen und die Erlaubnis, westliche Langstreckenraketen für Schläge tief in Russland, einschließlich Moskau und St. Petersburg, einzusetzen.

Die wahre Absicht war nicht schwer zu verstehen. Die Ukraine steht kurz davor, ihren Krieg mit Russland zu verlieren, und möchte unbedingt das Militär der Vereinigten Staaten in den Kampf einbeziehen. Es gab zahlreiche Gelegenheiten, diesen blutigen Krieg zu vermeiden, aber die ukrainische Führung hörte bei jedem Schritt auf westliche Neokonservative (wie Boris Johnson) und beschloss, Russland bis auf den letzten Ukrainer zu bekämpfen.

Aber jetzt, wo sie fast bis zum letzten Ukrainer gekommen sind, fordern sie uns auf, einzugreifen und das Land mit den meisten Atomwaffen der Welt – Russland – in einer Schlacht zu bekämpfen, die mit unseren eigentlichen Interessen nichts zu tun haben könnte.

Die Antwort Washingtons sollte einfach, aber bestimmt sein: „Keine Waffen mehr, kein Geld mehr. Ihr seid auf euch allein gestellt. Schließt Frieden.“

Wären die USA tödlich verwundet, wenn man den Menschen in der Ostukraine erlauben würde, sich von Kiew abzuspalten und Russland anzuschließen? Würde das irgendjemand außer den russlandbesessenen Neocons in den Think Tanks in Washington überhaupt bemerken?

Ähnlich verhält es sich mit Israel. Als Reaktion auf den Hamas-Angriff vom 7. Oktober 2023 hat Tel Aviv einen Krieg begonnen, um die Palästinenser im Gazastreifen zu vernichten, in den Südlibanon einzumarschieren und ihn zu besetzen, das Militär im Irak und in Syrien zu schwächen und es mit dem Iran aufzunehmen. Das israelische Militär hat jedoch bei weitem nicht die Kapazität, so viele Kriege an so vielen Fronten zu führen, weshalb es zunehmend eine Beteiligung der USA an den Konflikten fordert. Die USA haben Israel bereits rund 23 Milliarden Dollar an zusätzlicher Militärhilfe zur Verfügung gestellt und US-Militäreinrichtungen in der Region eingesetzt, um Raketen abzuschießen und mehr Waffen und Geheimdienstinformationen bereitzustellen.

Aber das ist für Israel immer noch nicht genug. Um den Iran mit seinen beträchtlichen militärischen Fähigkeiten zu bekämpfen, scheint Israel verzweifelt darauf angewiesen zu sein, das US-Militär in die Schlacht zu ziehen. Die Stationierung von einem oder vielleicht zwei THAAD-Luftabwehrsystemen mit jeweils 100 US-Soldaten, die sie bedienen sollen, ist Teil dieser Bemühungen. Diese 100-200 US-Soldaten sind illegal an Kampfhandlungen beteiligt, aber was noch schlimmer ist, sie werden als Stolperdraht benutzt. Den Führern der USA und Israels ist klar, dass sie als legitime Ziele für weitere iranische Raketenangriffe angesehen werden, aber sobald amerikanische Truppen in Israel getötet werden, wird es einen massiven Druck für eine weitere Beteiligung der USA geben. Man stelle sich die Kriegspropaganda der Mainstream-Medien vor, wenn so etwas Schreckliches passiert.

Das ist keine Art und Weise, wie man mit den Mitgliedern der US-Streitkräfte umgeht. Es ist das Gegenteil von Unterstützung für unsere Truppen.

Die Antwort Washingtons auf den Versuch Israels, uns in seinen Krieg mit dem Iran hineinzuziehen, sollte genau wie im Fall der Ukraine lauten: „Keine Waffen mehr, kein Geld mehr. Ihr seid auf euch allein gestellt. Schließt Frieden.“ So sieht eine proamerikanische Außenpolitik aus. Unsere Gründerväter haben das sehr gut verstanden und oft darüber geschrieben. Man nennt es „Nichteinmischung“.