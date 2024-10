Was haben sie mit unserem Wasser vor?

Kit Knightly

Ein Blick in die Schlagzeilen lässt vermuten, dass neben Geld, Lebensmitteln, Kommunikation und Verkehr auch unsere Wasserversorgung Teil des „Great Reset“, des großen Umbaus der Gesellschaft, sein wird.

Das ist kaum überraschend, aber vielleicht reden wir nicht so viel darüber, wie wir sollten.

Seit ein paar Jahren ist die „Wasserkrise“ eine Schlagzeile, die in den Lokalzeitungen und in fast leeren parlamentarischen Debatten die Runde macht – aber jetzt ist sie plötzlich auf den Titelseiten zu finden.

Im März wurden erschreckende Berichte veröffentlicht, in denen behauptet wurde, dass Krankheiten, die durch Wasser übertragen werden, in den vergangenen zehn Jahren um 60 % zugenommen haben.

Zu Beginn dieses Jahres forderten die britischen Wasserversorger die staatliche Regulierungsbehörde OfWat auf, die Wasserpreise zu erhöhen.

Dann, Anfang dieser Woche, wurde bekannt gegeben, dass der Preis sogar noch höher als erwartet ausfallen wird. In einigen Gebieten werden die Preise in den nächsten sechs Jahren um 84 % angehoben, was zu vorhersehbarer Empörung führte.

Trotz der Preiserhöhungen geben die Unternehmen nach wie vor nach. Thames Water – das größte Wasserunternehmen des Landes – ist mit über 15 Milliarden Pfund verschuldet und sucht verzweifelt nach Notkrediten.

Man sagt uns auch, dass unsere Infrastruktur veraltet ist und „knarrt“. Erst vor wenigen Stunden veröffentlichte die BBC eineeine „ausführliche Lektüre“ über die Wasserinfrastruktur des Vereinigten Königreichs:

Die Wasserwirtschaft steckt in der Krise. Kann sie behoben werden?

Amüsanterweise wird in diesem Artikel argumentiert, dass das Land im Grunde zu viel Wasser hat und vermehrte Regenfälle Überschwemmungen verursachen, die die Kläranlagen überfordern und dazu führen, dass Abwässer ins Süßwasser gelangen.

Also – mehr Regen = eine Wasserkrise. Weniger Regen = eine Wasserkrise.

Es ist offenbar sehr schwierig, die richtige Wassermenge für sie zu finden.

MSM-Logik der Spitzenklasse.

Die Minister der Regierung behaupten sogar, dass das Vereinigte Königreich bald mit einer Trinkwasserknappheit konfrontiert sein könnte.

Wir müssen vielleicht Wasser aus Übersee in riesigen Tankern importieren!

Wie dem auch sei, das „Problem“ ist klar benannt worden, sodass wir nun in die Phase der „Reaktion“ eintreten.

Vor zwei Tagen kündigte die Regierung eine brandneue „Unabhängige Wasserkommission der Regierung“ an, offenbar die größte Überprüfung des Wassersektors seit seiner Privatisierung in den späten achtziger Jahren.

Eine historische Randnotiz zum Wassersystem des Vereinigten Königreichs. Es wurde 1989 von Thatchers Regierung „privatisiert“, aber es war nie wirklich den Kräften des kapitalistischen Marktes unterworfen. Vielmehr wurden die lokalen Wasserbehörden verkauft und in regionale gewinnorientierte Wassergesellschaften umgewandelt.

Die Kunden haben keine Wahl des Wasserlieferanten und sind gezwungen, den lokalen Wasserunternehmen den Preis zu zahlen, den die staatliche „Regulierungsbehörde“ vorgibt.

Im Grunde handelt es sich um ein System regionaler Monopole. Es ist korrupt und unfair und nutzt die einfachen Leute aus… aber das ist schon seit fünfunddreißig Jahren so.

Nennen Sie mich zynisch, aber ich kann mir nur schwer vorstellen, dass es bei dieser „Überprüfung“ darum geht, sie weniger korrupt oder gerechter zu machen.

Worum geht es also?

Nun wird viel über Renationalisierung gesprochen. Die Labour-Partei hat sie im September ausgeschlossen, aber die Presse befürwortet sie weitgehend (sogar die New York Times), sodass Starmer vielleicht „unter Druck gesetzt“ wird, „seine Meinung zu ändern“.

Wie diese „Renationalisierung“ aussehen könnte und wie viel von unseren Steuergeldern genau dafür ausgegeben werden soll, ist derzeit schwer vorstellbar.

Wir müssen die Ergebnisse der „Überprüfung“ abwarten, um zu sehen, in welche Richtung die Erzählung geht. Aber das ist weitgehend unerheblich.

Ob die Wasserversorgung im Vereinigten Königreich jetzt privat, öffentlich oder in der guten alten öffentlich-privaten Partnerschaft erfolgt, das Endziel scheint die „Reduzierung der Nachfrage“ zu sein. Zumindest laut einem Regierungsbericht von Anfang dieses Jahres.

Bereits im März veröffentlichte die vorherige Regierung einen Bericht mit dem Titel „A summary of England’s revised draft regional and water resources management plans“, in dem das „Problem“ detailliert beschrieben wird:

Unser Klima verändert sich, unsere Bevölkerung wächst, und als Nation wollen wir eine verbesserte Umwelt und eine florierende Wirtschaft, die durch eine widerstandsfähige Wasserversorgung ermöglicht wird. Es muss jetzt gehandelt werden, um diese Ziele zu erreichen

[…]

Wenn nicht gehandelt wird, so zeigen die überarbeiteten Planentwürfe, wird die öffentliche Wasserversorgung des Landes bis 2050 ein Defizit von über 4.800 Millionen Liter pro Tag aufweisen. Dies ist das kollektive Defizit aller Wasserversorgungsunternehmen in England.

…bevor sie „Lösungen“ vorschlagen [Hervorhebung hinzugefügt]:

Die Wasserversorgungsunternehmen sind seit Langem angehalten, nach Wegen zur Verringerung der Nachfrage zu suchen und gleichzeitig neue Wasserquellen zu erschließen. Die jüngsten überarbeiteten Planentwürfe spiegeln diesen zweigleisigen Ansatz wider: Fast zwei Drittel des im Jahr 2050 benötigten Wassers werden durch eine Verringerung der Nachfrage gewonnen. Konkret werden 48 % des Wassers durch eine effizientere Wassernutzung und Messung gewonnen.

Was genau ist also mit „Verringerung der Nachfrage“ gemeint?

Wasser ist kein Luxus, und man kann es nicht ersetzen. Nur Wasser kann Wasser sein, und die Menschen brauchen, was sie brauchen. Nein, „Nachfrage reduzieren“ ist Beamtensprache für „Verbrauch reduzieren“.

Die Menschen werden weiterhin Wasser verlangen, sie werden es nur nicht bekommen können.

…und da kommt die „Verbrauchsmessung“ ins Spiel. Intelligente Zähler, um genau zu sein.

Wahrscheinlich sind Sie mit intelligenten Zählern eher vertraut, wenn es um die Energieversorgung geht, aber „intelligente“ Wasserzähler gibt es auch, und sie könnten die Antwort auf unsere „Krise“ sein.

Anhang A des oben genannten Wasserberichts enthält Einzelheiten zu den Zielen der Regierung im Rahmen ihrer „Nachfragesteuerungsprogramme“:

Wie im Hauptbericht dargelegt, werden in den überarbeiteten Planentwürfen intelligente Zählerprogramme als Teil umfassenderer Programme zur Nachfragesteuerung vorgeschlagen. Dies umfasst sowohl die Installation von intelligenten Zählern in nicht erfassten Haushalten als auch neue Häuser und die Aufrüstung bestehender Basiszähler auf intelligente Zähler in erfassten Haushalten.

Sie wollen die Verbrauchsmessung im Allgemeinen und die intelligente Verbrauchsmessung im Besonderen ausbauen, bis mindestens 75 % der Haushalte über intelligente Wasserzähler verfügen:

Die meisten Unternehmen planen die Einführung von intelligenten Zählern. Nach den aktuellen überarbeiteten Plänen sollen bis 2030 rund 48 % der Haushalte mit intelligenten Zählern ausgestattet sein, bis 2040 73 % und bis 2050 76 %.

Was ist also so toll an intelligenten Zählern?

Nun, die Frage sollte lauten „was ist nicht so toll an intelligenten Zählern?“, und die Antwort wäre „nichts“.

Intelligente Zähler sind genauer als altmodische Wasserzähler, sie sind zuverlässiger, sie melden die Zählerstände digital, so dass man keine Leute zum manuellen Ablesen schicken muss, sie reduzieren den Kohlenstoffausstoß“ (angeblich), sie erkennen automatisch Lecks…

…oh, ähm…und sie können aus der Ferne abgeschaltet werden.

Sie wissen schon, für den Fall, dass Sie Ihre Rechnungen nicht bezahlen oder Ihr klimafreundliches Netto-Null-Süßwasser-Kontingent überstrapazieren.

Ja – also das ist das…

Das sind natürlich nur Vermutungen meinerseits, und nach geltendem britischen Recht ist es tatsächlich rechtlich schwierig, jemandem das Wasser abzustellen, aber Gesetze können geändert werden. Oder einfach ignoriert werden – wenn man zufällig ein staatlich unterstütztes Wassermonopol mit einem unerschöpflichen Budget für rechtliche Anfechtungen ist.

Noch hat niemand das Wort „Rationierung“ benutzt (zumindest nicht in Bezug auf Wasser), aber es ist schwer, es nicht zu hören, wenn ferngesteuerte intelligente Stromzähler als Lösung für die „gestiegene Nachfrage“ angepriesen werden und wir unter der Wolke (sozusagen) des vorgetäuschten „Klimawandels“ leben.

Und natürlich ist das nicht auf das Vereinigte Königreich beschränkt. Das ist sie nie. Weltweit wird der Markt für intelligente Wasserzähler aufgrund von Initiativen in der EU und in Nordamerika voraussichtlich von etwas mehr als einer Milliarde Dollar im Jahr 2018 auf 3,8 Milliarden Dollar im vergangenen Jahr bis 2031 auf über 7 Milliarden Dollar anwachsen.

Der Wasseraspekt von „The Great Reset“ befindet sich noch im Anfangsstadium, aber es ist schwer vorstellbar, dass er sich zum Guten wendet.

Ein weiteres Rädchen im Rad. Ein weiteres Mittel zum Zweck. Ein weiteres Zeichen an der Wand.

Wie lange wollen wir noch zusehen, wie das passiert?