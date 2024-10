Australien als 51. US-Staat? Kritik an neuem Vorschlag für US-Militärpräsenz in Australien

Arnaud Bertrand

Der alternative Plan könnte Australien noch stärker von den USA abhängig machen, befürchten Kritiker.

Unglaublich, selbst der US-Kongress gibt nun zu, dass Australien die AUKUS-U-Boote wahrscheinlich nicht erhalten wird. Stattdessen wird ein alternatives Szenario vorgeschlagen, das sogar noch schlimmer ist als das ohnehin schon schlechte AUKUS-Abkommen.

In einem neuen Bericht des US Congressional Research Service (hier nachzulesen: Bericht RL32418) wird eingeräumt, dass die amerikanische Industrie nicht in der Lage ist, die nötigen 2,33 U-Boote pro Jahr zu produzieren, um sowohl die US-Marine als auch die geplanten U-Boote für Australien zu versorgen. Tatsächlich liegt die Produktionsrate derzeit nur bei 1,2 bis 1,4 U-Booten pro Jahr.

Angesichts dessen schlagen sie vor, den Verkauf der U-Boote komplett aufzugeben und stattdessen US-U-Boote, bemannt von der US-Marine, in Australien zu stationieren. Konkret heißt es, dass bis zu acht zusätzliche U-Boote der Virginia-Klasse gebaut und von der US-Marine in Australien betrieben werden sollen, anstatt drei bis fünf davon an Australien zu verkaufen.

Um dennoch von den australischen Geldern zu profitieren, wird vorgeschlagen, dass Australien das Geld in andere US-Militärprodukte investiert, etwa in „Langstrecken-Anti-Schiffsraketen, Drohnen, kreisende Munition, B-21 Langstreckenbomber oder andere Langstreckenangriffsflugzeuge“.

Für Australien würde dieser neue Deal bedeuten:

Wie könnte Australien der Öffentlichkeit einen solchen Deal rechtfertigen? AUKUS galt bereits laut dem ehemaligen australischen Premierminister Paul Keating als „der schlechteste Deal in der Geschichte“, da er Australien „zum 51. Bundesstaat der USA“ machen würde. Doch dieses neue Szenario würde sogar die Illusion australischer Souveränität zunichtemachen.

