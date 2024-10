Der Europaabgeordnete verrät, was der wahre Zweck der grünen Agenda ist

Der Corona-Wahnsinn war ein Testballon. Man wollte sehen, wie weit man gehen kann. Sie wollten auch herausfinden, was getan werden muss, um sicherzustellen, dass Menschen freiwillig eingesperrt werden. Das sagte die Europaabgeordnete Christine Anderson (AfD) beim internationalen Covid-Gipfel im Europäischen Parlament.

Was haben sie noch auf Lager? Die sogenannten 15-Minuten-Städte. Eigentlich, so Anderson, müsste man sie 15-Minuten-Gettos nennen. Solche Städte sollen das Leben „einfacher“ machen und das Klima schützen.

German MEP Christine Anderson:



"The green agenda is just part of [the overall globalist agenda], which is to erect a totalitarian regime, in which people are under complete control". pic.twitter.com/F0LDNEMby8