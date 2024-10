Dr. Shoemaker: DNA-Kontamination in COVID-Impfungen war kein Unfall

„Es besteht absolut kein Zweifel daran, dass dies kein Unfall war … die Tatsache, dass wir [in den C19-Impfstoffen] ein Drittel DNA-Produkt und zwei Drittel RNA-Produkt haben, ist, aus welchen Gründen auch immer, das Verhältnis, das die Hersteller haben wollten. Sie haben uns maßlos belogen.

Der kanadische Allgemeinmediziner Dr. Chris Shoemaker beschreibt für die RAIR Foundation, dass die DNA-Kontamination der COVID-Injektionen „kein Unfall“ war. Shoemaker stellt fest: „Sie haben uns nach Strich und Faden belogen“ und „Wir sind in extremer Gefahr, nicht nur kurzfristig“.

„Es besteht absolut kein Zweifel, dass dies kein Unfall war. Es gibt absolut keinen Zweifel daran, dass es sorgfältig und wissenschaftlich durchgeführt wurde“, sagt Shoemaker. „Und die Tatsache, dass wir ein Drittel DNA-Produkt und zwei Drittel RNA-Produkt haben, ist aus irgendeinem Grund das Verhältnis, das die Macher wollten.“

„Was ist der Unterschied, wenn [in den Spritzen] DNA statt nur mRNA ist? Der Unterschied ist, dass … die DNA, sobald sie im Zellkern ist, den Zellkern funktionell beeinflussen [und] in der Nähe des Zellkerns mRNA produzieren und diese mRNA in das Zytoplasma der Zelle wandern lassen kann“, sagt Shoemaker. „Und wenn das erst einmal passiert ist, wird aus einem Prozess, der im schlimmsten Fall acht Monate in Ihrem Körper dauern sollte, ein Prozess, der acht bis zehn Jahre in Ihrem Körper dauert, und zwar aufgrund der schändlichen Entscheidung, DNA in diesen Spritzen zuzulassen.

Teiltranskription des Clips:

„Wir sind in extremer Gefahr, nicht nur kurzfristig. Wir kennen die 2 bis 3 Prozent, die plötzlich und unerwartet gestorben sind, und das sind viel mehr, als passieren sollten. Aber die langfristigen Auswirkungen auf die Fähigkeit, Krebs zu bekämpfen, oder darauf, ob sich Krebs vielleicht zu einem Turbo-Krebs entwickelt, all das wird von den beiden beeinflusst, die wir in uns tragen.

DNA und RNA in uns beeinflusst.

„Der entscheidende Punkt ist, dass der ganze Prozess dadurch länger dauert. Wenn es nur die mRNA wäre, würde es wahrscheinlich nur 8 bis 12 Monate dauern, bis die mRNA in den Körper gelangt und immer wieder Spikes produziert. Denken Sie daran, das Endprodukt ist der gefährliche Teil dieses vom Menschen veränderten Genoms.

Das Spike-Protein ist das, was die Blutzellen gegeneinander verklumpen lässt. Das Spike-Protein ist das. Wenn es in der Leber ist, schwenkt es eine Fahne und sagt: „Hey, ich bin nicht Ihre Leber. Ich bin keine menschliche Leber. Ich habe dieses komische Spike-Protein. Sie können sehen, dass ich nicht Ihre Leber bin.“

Die Leber kann angegriffen werden und bei der Person Hepatitis auslösen, weil es nicht ihre Leber ist.

„Das macht die mRNA: Sie stellt eine Fahne auf, damit Ihr gesundes Immunsystem

Immunsystem angreifen kann. Ihr gesundes Immunsystem greift Organ für Organ an. Bei manchen Menschen ist es nur ein Organ, das von Anfang an etwas geschwächt war.

Bei anderen ist es ein anderes Organ. Aber auf jeden Fall erzeugt die mRNA eine Spike-Flagge, die das Immunsystem angreift.

„Um auf Ihre Frage zur DNA zurückzukommen: Was ist der Unterschied zwischen DNA und mRNA?

Der Unterschied ist, dass die DNA Jahre überleben kann und nicht nur 8 bis 12 Monate. Einmal im Zellkern, kann die DNA den Zellkern funktionell beeinflussen und mRNA produzieren. Diese mRNA wandert dann in das Zytoplasma der Zelle. Und wenn das einmal passiert ist, wird aus einem Prozess, der im schlimmsten Fall 8 Monate im Körper dauern sollte, in Wirklichkeit ein Prozess, der 8 bis 10 Jahre dauert, aufgrund der schändlichen Entscheidung, DNA in diesen Spritzen zuzulassen“.