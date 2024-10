Großartige Geschichtsstunde über die Pharmaindustrie von Calley Means

„Es gibt ein paar wirklich wichtige historische Daten, die meiner Meinung nach diese Struktur ganz bewusst festgelegt haben. Das Erste war 1909, der Flexner-Report. Der persönliche Anwalt von John D. Rockefeller hat also buchstäblich den Bericht für den Kongress geschrieben, der im Grunde den heutigen Standard für die medizinische Ausbildung gesetzt hat.

Und in den verbindlichen Richtlinien heißt es wörtlich: Ganzheitliche Gesundheit und Ernährung und alles, was mit der Vernetzung des Körpers zu tun hat, ist Pseudowissenschaft. Es heißt, wir müssen die Krankheit benennen und sie ausschließen oder verschreiben. Welches Jahr ist das? 1909. Sie folgen also immer noch den Empfehlungen von 1909, wir folgen immer noch dem Flexner-Bericht.

Ich meine, wir können uns mit einigen Richtlinien befassen, aber die Aufhebung des Flexner-Reports und die Aktualisierung der wissenschaftlichen Ausbildung und der Richtlinien für Behandlungsstandards auf der Grundlage dessen, was wir seit 1909 über die Erhabenheit der Vernetzung unseres Körpers gelernt haben, ist ein wirklich guter erster Schritt, denn wir sind rechtsverbindlich, aber nachweislich, nur noch einmal, nicht verschwörungstheoretisch. Der persönliche Anwalt von John D. Rockefeller hat diesen Bericht geschrieben.

Warum? Weil John D. Rockefeller der Vater der Pharmaindustrie ist und Medikamente aus Nebenprodukten der Ölproduktion hergestellt hat. Er war der erste Investor in Johns Hopkins und andere große medizinische Fakultäten sowie in die Universität von Chicago und startete ein modernes Bildungsprogramm für Gesundheit.

Es gab große Probleme im Gesundheitswesen, wie im Wilden Westen, aber er schuf die Johns Hopkins University und den Standard der Facharztausbildung, um Krankheiten zu isolieren und dann als führender Pharmahersteller seine Produkte und Interventionen zu verschreiben.

Und die medizinischen Fakultäten, die er gründete, waren für ihn im Grunde ein Vertriebssystem. Okay, kommen wir zum Zweiten Weltkrieg. Bis zum Zweiten Weltkrieg, also in den 50er und 60er Jahren, würde ich behaupten, dass fast alle medizinischen Wunder, die man sich vorstellen kann oder die jedem Zuhörer in den Sinn kommen, vor dieser Zeit entstanden sind.

Es geht um akute Situationen, Notoperationen, Hygienemaßnahmen, Antibiotika, damit eine Infektion nicht tödlich verläuft. Fast jedes medizinische Wunder, an das wir denken, war etwas, das uns sofort töten würde, eine Infektionskrankheit, und dann nimmt man die Pille oder die Behandlung für einen begrenzten Zeitraum und setzt sie ab, oder man macht schnell die Operation und ist geheilt.

Das sind Wunder der Medizin. Und bis zum Zweiten Weltkrieg geschahen viele gute Dinge. Die medizinische Industrie hat die Antibabypille in den späten 1950er und 1960er Jahren ganz bewusst auf den Markt gebracht. Und die Antibabypille war die erste Pille in der Weltgeschichte, die länger als ein paar Wochen eingenommen wurde. Es war die erste Pille überhaupt, die, oh, interessant ist. Man kann tatsächlich jemanden davon überzeugen, eine Pille jahrelang, fast ein Leben lang zu nehmen, und so wiederkehrende Einnahmen erzielen.

Und die Pharmaindustrie war sehr daran interessiert, dieses Vertrauen, das bis 1960 aufgebaut worden war, auszunutzen. RFK spricht davon. Für die Behandlung chronischer Krankheiten wurde kein Geld ausgegeben. Die ganze Medizin beschäftigte sich mit akuten Problemen. Chronische Krankheiten, Diabetes, Fettleibigkeit, das war nicht die Sache der Ärzte. Sie erkannten, dass man chronische Krankheiten medizinisch behandeln kann.

Heute entfallen 90 bis 95 Prozent der Ausgaben auf chronische Krankheiten. Was tun wir also? In den 1970er Jahren nahmen die Sacklers, ihre Enkel und Kinder Opioide, ihre Vorfahren entwickelten Valium. Und 30 % der Frauen in den USA nahmen in den 70er Jahren Valium, Time Magazine, Valium Nation, Mommy’s Little Helper. Also begannen wir, all diese psychiatrischen Krankheiten zu erschaffen.

Wir fingen an, Herzkrankheiten zu medikalisieren. Wir fingen an, Typ-2-Diabetes zu medikalisieren, wir fingen an, akademische Forschung zu betreiben, die vollständig von der Pharmaindustrie finanziert wurde, die sagte, dass Typ-2-Diabetes irreversibel sei, dass es im Wesentlichen genetisch bedingt sei, Herzkrankheiten und all diese Dinge, und wir fingen an, sie zu schälen. Wir fingen an, sie zu schälen. Und was passierte dann mit der Ernährung?

Chronische Krankheiten waren in den 1970er und 1980er Jahren kein so großes Thema. Wenn Sie sich die Grafik anschauen, die Grafik aller chronischen Krankheiten, dann sehen Sie einen scharfen Wendepunkt in den 1980er Jahren. Das ist buchstäblich das Jahr, in dem der Bericht des Gesundheitsministeriums sagt, dass Rauchen nicht gut ist. In der Sekunde, in der dieser Bericht veröffentlicht wurde, waren Philip Morris und RJ Reynolds zwei der weltweit größten Unternehmen.

Es war nicht so, dass Microsoft und Google auf der Liste der Top-Unternehmen standen, sondern die Zigarettenhersteller. Dopamin verkauft sich richtig gut. Das tun die Technologieunternehmen jetzt auch. Und sie nutzen ihre Barreserven. Und bis 1990 waren die drei größten M&A-Deals in der amerikanischen Geschichte, in der Weltgeschichte, Zigarettenhersteller, die Lebensmittelunternehmen gekauft haben. Nabisco wurde von RJ Reynolds gekauft, Kraft und US Food wurden gekauft.

Und sehen Sie diese Diagramme mit all den Lebensmittelfirmen, die im Besitz einiger weniger Unternehmen sind? Das waren die Zigarettenfirmen. Und die haben zwei Dinge sehr, sehr gezielt gemacht. Sie haben die Institutionen des Vertrauens übernommen, um zu sagen, dass hochverarbeitete Lebensmittel gesund sind, und dann haben sie ihre Wissenschaftler genommen und haben die Lebensmittel selbst manipuliert, um sie süchtiger zu machen. Nicht um Kinder zu töten, sondern um sie süchtiger zu machen.

Es gab also diese buchstäbliche Ernährungspyramide, die besagte, dass hoch Verarbeitete Lebensmittel gut sind, wenig Fett und wenig Kohlenhydrate enthalten. Sie wurde buchstäblich von der Zigarettenindustrie konstruiert, um ihre süchtig machenden Produkte zu bewerben. Und diese Aufrüstung der Lebensmittel, wie ich es nenne, ist nicht nur eine Verschwörung. Die Zigarettenindustrie, diese beiden Unternehmen, waren buchstäblich unverschämter als wir.

Wir sind die beiden größten Lebensmittelhersteller in den USA. Etwa 50 Prozent der amerikanischen Lebensmittel wurden in den 1990er Jahren von Zigarettenherstellern produziert. Und sie haben uns süchtig gemacht, sie haben diese Lebensmittel zu Waffen gemacht, und alle chronischen Krankheiten sind sprunghaft angestiegen. Das liegt daran, dass diese hochverarbeiteten Lebensmittel, die buchstäblich von den Wissenschaftlern der Tabakindustrie entwickelt wurden, unsere Evolutionsbiologie kapern.

Noch einmal: Man kann nicht zu viele Steaks essen, die mit Gras gefüttert wurden, aber diese Lebensmittel, deren Wissenschaftler viel klüger sind als wir alle, tun genau das. Sie nehmen unserer Gesellschaft die Signale. Das Nebenprodukt dieser billigen, süchtig machenden Lebensmittel, die noch nicht einmal erforscht sind, ist, dass sie mit all diesen Chemikalien besprüht werden. Sie werden mit 10.000 Chemikalien besprüht, die in den Vereinigten Staaten zugelassen sind, während in Europa nur 400 zugelassen sind. All diese Chemikalien, um das Essen süchtig zu machen, um das Essen billig zu machen, um Monokulturen zu ermöglichen.

Und diese Lebensmittel sind absolut schädlich – und da brauchen wir nicht auf die Forschung zu warten – diese Chemikalien, diese Neurotoxine zerstören unsere Zellen, zerstören unser Mikrobiom auf eine Art und Weise, die wir bisher nicht ganz verstehen. Ich möchte also allen klarmachen, dass dies absichtlich geschieht.

Und es kann relativ schnell rückgängig gemacht werden, aber wir müssen erkennen, dass dies keine Verschwörung ist. Es handelt sich um echte Korruption, die vorsätzlich begangen wurde.