Erzbischof Viganò warnt Wähler: Kamala Harris ist ‚ein höllisches Monster, das dem Satan gehorcht‘

Der ehemalige römisch-katholische Erzbischof des Vatikans, Carlo Maria Viganò, hat in dieser Woche Donald Trump als Präsidentschaftskandidaten unterstützt und darauf hingewiesen, dass Kamala Harris „eine antikatholische, antichristliche und menschenfeindliche Vision der Gesellschaft“ vertritt.

Viganò, der von 2011 bis 2016 Botschafter des Vatikans in den USA war, schreibt in einem Brief an die Katholiken: „Wir haben die Wahl zwischen einem konservativen Präsidenten, der seinen Kampf gegen den tiefen Staat mit seinem Leben bezahlt, und einem höllischen Monster, das Satan gehorcht.“

Archbishop Carlo Maria Viganò

former Apostolic Nuncio to the United States of America



𝗢𝗣𝗘𝗡 𝗟𝗘𝗧𝗧𝗘𝗥 𝗧𝗢 𝗔𝗠𝗘𝗥𝗜𝗖𝗔𝗡 𝗖𝗔𝗧𝗛𝗢𝗟𝗜𝗖𝗦

𝗼𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗲𝘃𝗲𝗻 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟰 𝗣𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗶𝗮𝗹 𝗘𝗹𝗲𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻



« […] Voting for Donald Trump means firmly… pic.twitter.com/F0KiaMUfIv — Arcivescovo Carlo Maria Viganò (@CarloMVigano) October 22, 2024

„Für einen Katholiken kann es keinen Zweifel geben: Für Kamala Harris zu stimmen ist moralisch unzulässig und stellt eine sehr schwere Sünde dar. Es ist auch moralisch nicht möglich, sich der Stimme zu enthalten, denn sich in diesem Krieg für neutral zu erklären bedeutet, sich mit dem Feind zu verbünden“, erklärt er weiter.

Für Trump zu stimmen „bedeutet, sich entschieden von einer antikatholischen, antichristlichen und antihumanen Vision der Gesellschaft zu distanzieren“, fährt Viganò fort und fügt hinzu: „Es bedeutet, diejenigen zu stoppen, die eine höllische Dystopie schaffen wollen, die noch schlimmer ist als die von George Orwell angekündigte.“

Viganò drängt darauf, dass Trump „die einzig mögliche Wahl ist, um dem globalistischen Putsch entgegenzutreten, den die aufgeweckte Linke im Begriff ist, endgültig, unwiederbringlich und mit unabsehbarem Schaden für künftige Generationen umzusetzen.“

Der ehemalige Erzbischof bezeichnete Harris außerdem als „Marionette“ von George Soros, die direkt von Barack Obama und Hillary Clinton kontrolliert werde.

Viganò wurde im Juli aus der katholischen Kirche exkommuniziert, nachdem er sich wiederholt gegen den derzeitigen Papst und die modernen Veränderungen in der römisch-katholischen Kirche ausgesprochen hatte.

Er sprach sich sehr deutlich gegen die COVID-Impfstoffe aus und beschuldigte die Gesundheitsbehörden, „Experimente an der gesamten Weltbevölkerung“ durchzuführen, und warf der katholischen Kirche vor, dabei mitzumachen.