Warum steht Europa vor einem Übermaß an Todesfällen?

Überzählige Todesfälle sind weiterhin ein umstrittener, aber unbestreitbarer Teil unserer „neuen Normalität“. Es gibt viele Theorien zu diesem Phänomen, von verpassten Krebsvorsorgeuntersuchungen auf dem Höhepunkt der Pandemie bis zu Drogenüberdosierungen, die durch die wirtschaftlichen und emotionalen Auswirkungen von COVID-19 noch verstärkt werden. Am beängstigendsten ist die Möglichkeit, dass es einen Zusammenhang zwischen der Impfung und den Sterberaten gibt. Im Moment haben wir nicht die Daten, um diese letzte Möglichkeit zu analysieren. Alle Personen oder Gruppen, die automatisch zu dieser Schlussfolgerung kommen, sollten mit kritischer Vorsicht behandelt werden. Es gibt jedoch aktuelle Berichte aus Europa, die untersucht werden müssen. Am 16. September befasste sich Eurostat, das statistische Amt der Europäischen Union, mit der Frage der Übersterblichkeit. Sie berichten, dass die Übersterblichkeit im Juli 2022 EU-weit um 16 % gestiegen ist, verglichen mit 7 % im Juni und Mai. Dies ist die bisher höchste Rate für 2022 und entspricht etwa 53.000 zusätzlichen Todesfällen im Juli im Vergleich zu den monatlichen Durchschnittswerten der Jahre 2016–2019. Eurostat stellt fest, dass ein Teil des Anstiegs im Juli auf hitzebedingte Krankheiten zurückzuführen sein könnte. Die überhöhte Sterbeziffer im Juli variierte zwischen den EU-Ländern, wobei Spanien und Zypern 37% und 33% verzeichneten. Lettland war das einzige Land, das im Juli 2022 keine überzähligen Todesfälle zu verzeichnen hatte. Impfstoffskeptiker könnten darauf hinweisen, dass Lettland eine vergleichsweise niedrige Impfrate hat, aber die Bedeutung dieser Tatsache bleibt spekulativ, da die Rate in Zypern niedriger ist als im europäischen Durchschnitt.

England und Wales verzeichnen 26.000 überzählige Todesfälle

Am 20. Oktober veröffentlichte das British Medical Journal einen Meinungsartikel mit dem Titel „What is driving excess deaths in England and Wales?“. Darin wird festgestellt, dass seit April dieses Jahres sowohl in England als auch in Wales die Zahl der Todesfälle im Vergleich zu den Vorjahren höher als normal oder erwartet ist. Vom 2. April bis zum 30. September gab es etwa 26.000 überzählige Todesfälle, das sind 11 % mehr als erwartet.

Etwa die Hälfte dieser Todesfälle stand im Zusammenhang mit COVID-19, doch die andere Hälfte muss noch ermittelt werden. Die Analyse ergab, dass die Sterblichkeitsrate bei den üblichen „der besten Zehn“ der Todesursachen nicht höher war als erwartet. Die meisten der überzähligen Todesfälle waren jedoch auf „Symptome, Anzeichen und schlecht definierte Bedingungen“ zurückzuführen. Zu den Faktoren, die berücksichtigt werden müssen, gehören durch COVID-19 ausgelöste Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die unzureichende Versorgung der Bevölkerung durch den überlasteten NHS sowie etwa 3 300 zusätzliche Todesfälle während der Hitzewellen im Juni und August.

„Naiv“ zu glauben, wir hätten es besser machen können?

Am 13. September befasste sich The Guardian ebenfalls mit diesen Problemen. Sie konzentrieren sich ebenfalls auf England und Wales und zeigen, dass es in England im Vergleich zu den letzten Jahren etwa 900 zusätzliche Todesfälle pro Woche gab. Sie berichten auch, dass etwa die Hälfte der zusätzlichen Todesfälle direkt auf COVID-19 zurückzuführen sein könnte, „aber die andere Hälfte ist rätselhaft, da es keinen eindeutigen Grund gibt, der herausspringt.“ Während einige diese überzähligen Todesfälle als Waffe benutzt haben, um die weltweiten Abriegelungen zu kritisieren, argumentiert The Guardian, dass es „naiv“ sei, zu glauben, dass wir es ohne diese neuen Praktiken der Quarantäne der Gesunden besser hätten machen können. Sie argumentieren, dass das angeschlagene Gesundheitssystem wahrscheinlich eine der Hauptursachen für die Sterblichkeitsraten ist und dass „das Gesundheitswesen endlich ist: Der beste Weg, die Ressourcen für andere Krankheiten als Covid zu erhalten, war, Covid-Infektionen so gering wie möglich zu halten.“

Trend zeichnet sich in Amerika ab

In Amerika versuchen die Centers for Disease Control and Prevention (CDC), diese Daten zu verfolgen.

U.S. CDC & Health Feedback

Die obigen Grafiken basieren auf CDC-Daten und zeigen die Todesfälle seit Anfang Januar 2018 in ganz Amerika. Jeder blaue Balken steht für Todesfälle aufgrund aller Ursachen. Die gelbe Linie über dem blauen Balken im oberen Diagramm stellt die durchschnittliche erwartete Zahl der erwarteten Todesfälle dar, während die rote Linie den oberen Grenzwert für überzählige Todesfälle darstellt. Beachten Sie, dass die rote gepunktete Linie die tatsächlich beobachtete Zahl der Todesfälle oberhalb des Schwellenwerts darstellt.

Aus verschiedenen Berichten geht hervor, dass seit Beginn der Pandemie die Zahl der Todesfälle, die über die erwartete Zahl der Todesfälle hinausgehen – die „Übersterblichkeit“ – eindeutig in Wellen auftritt, die mit der durch SARS-CoV-2 ausgelösten Pandemie korrespondieren, wie in den obigen Diagrammen dargestellt.

Eine Überprüfung dieses Diagramms auf der Grundlage der verfügbaren Daten zeigt, dass die Wellen zu einem dramatischen Anstieg der überzähligen Todesfälle führen, wobei die zweite Winterwelle im Jahr 2020 die tödlichste ist (die erste Welle war zweifellos am schockierendsten, mit einer Welle von Todesfällen in New York City zum Beispiel).

Wie akademische Forscher im Februar 2022 berichteten, ging die Zahl der COVID-Todesfälle aufgrund eines Zusammenspiels von Faktoren und Kräften zurück, die vom Impfschutz und der natürlichen Immunität bis zu weniger virulenten Omikron-Subvarianten (BA.2, BA.2.12.1, BA.4, BA.5) und mehr verfügbaren Behandlungen und Protokollen reichen.

Die Zunahme der überhöhten Sterberaten auf der ganzen Welt sollte die Aufmerksamkeit der nationalen Regierungen und der globalen Gesundheitsorganisationen auf sich ziehen. Insgesamt deuten die Daten auf eine alarmierende Zahl von überzähligen Todesfällen hin. Es ist nicht klar, was die Ursache ist, und in der Tat könnten die zugrunde liegenden Ursachen ein komplexes Zusammenspiel verschiedener Faktoren sein, die zweifellos durch die Pandemie, die die ganze Welt erschüttert hat, ausgelöst wurden. Ob das Massenimpfungsprogramm COVID-19 ein Verursacher ist, können die Medien nicht sagen, da die Datenlage für derartige Behauptungen einfach nicht ausreicht. Jede Gruppe, die solche Behauptungen aufstellt, sollte genau überprüft werden. Andererseits sind sich die Medien sicher, dass die Daten über Impfschäden nach COVID-19 unterdrückt wurden, da die sozioökonomischen, politischen und gesundheitspolitischen Kräfte auf eine allgemeine Massenimpfung als Mittel zur Überwindung der Pandemie setzten. Die gesellschaftliche Führung hat diese Massenimpfung immer wieder betont und versucht, die Impfzurückhaltung zu vermeiden oder zu überwinden, selbst wenn dies bedeutete, beunruhigende Daten zu vermeiden oder in einigen Fällen sogar zu verschleiern. Doch trotz des vermeintlichen oder tatsächlichen gesellschaftlichen Nutzens ist dieser Ansatz mit realen Kosten verbunden.

Wenn die Öffentlichkeit sich dieser Dynamik bewusst wird, wird sie natürlich die Motive, die Absichten und in vielen Fällen auch die Integrität der Regierungsinstitutionen hinterfragen.