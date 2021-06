Warum Technokratie ohne Standortintelligenz nicht funktionieren kann

Lassen Sie uns mit einer Tatsache beginnen: „Alles passiert irgendwo“! Daraus sollte also folgen, dass es wichtig ist, zu wissen, „wo“. Nahezu alle Daten können mit einem physischen Ort und einer Zeit verknüpft werden. Der Standort ist ein leistungsfähiges Mittel, um Menschen mit Orten, Transaktionen mit Aktionen, Reaktionen mit Trends und Kunden mit dem Ort und der Art ihrer Geschäfte zu verbinden.

Der Standort ist jedoch nicht nur ein roter Faden, der unterschiedliche Datenquellen miteinander verbindet und Silos aufbricht, sondern liefert oft auch die transformativsten Erkenntnisse. Führende Unternehmen nutzen „Location Intelligence“, um Geschäftsprobleme zu lösen und neue Chancen zu entdecken.

Standortbezogene Intelligenz wird durch etwas angetrieben, das allgemein als „Geografisches Informationssystem“ oder, wie wir es üblicherweise nennen, als GIS bezeichnet wird. Ein GIS ist eine Plattform, die ein Gerüst von Fähigkeiten bietet, um die Bedeutung von Standort, Ort und Geografie zu verwalten, zu visualisieren, zu analysieren, zu optimieren und letztendlich zu verstehen. Ein GIS hilft, Unternehmen und Organisationen in einer Vielzahl von Branchen zu transformieren, indem es ein besseres Verständnis der Auswirkungen und des Einflusses des „wo“ auf die Dinge ermöglicht.

Die Wissenschaft vom Wo

Um die Auswirkungen und den Einfluss des „Wo“ wirklich zu verstehen, müssen wir die Feinheiten von „Standort“, „Ort“ und „Geografie“ im Zusammenhang mit der Intelligenz, die jede Datenquelle liefert, verstehen.

Wenn wir das Konzept von „Standort, Ort und Geografie“ zum ersten Mal erwähnen, schauen die Leute verwirrt, weil sie instinktiv denken, dass diese drei Begriffe das Gleiche bedeuten. Das tun sie aber nicht! Standort, Ort und Geografie bieten sehr unterschiedliche Ebenen der Erkenntnis. Es ist der Standort, der die Menschen mit dem Ort verbindet; mit „Standort“ schaffen wir Informationen durch ortsbezogene Visualisierung. Diese grundlegende Manipulation von Daten beantwortet die Frage „Wo ist es?“. Es ist der Ort, der uns hilft, die Auswirkungen und den Einfluss des Ortes zu verstehen, an dem sich die Dinge befinden; mit „Ort“ entwickeln wir eine größere Bedeutung durch ortsbezogene Analysen. Dieses tiefere Eintauchen in unsere Daten beantwortet die Frage: „Was passiert um mich herum?“ Und es ist die Geografie, die eine gemeinsame Leinwand bietet, auf der wir Entscheidungen treffen; Mit „Geografie“ entwickeln wir größere Einsichten durch ortsbezogene Optimierung. In dieser letzten Phase der Analyse beginnen wir zu fragen … „Wie kann ich es besser machen?“

Dies ist die Essenz dessen, was wir „Wissenschaft des Wo“ nennen.

Komplexe Situationen sinnvoll gestalten

Wir leben in einer komplizierten Welt. Und der Standort ist die Wissenschaft von unserer Welt, die es uns ermöglicht, das Denken in Bezug auf menschliche und natürliche Aktivitäten zu organisieren und anzuwenden. Diese Welt, in der wir leben, verändert sich ständig, manche würden sagen, sie entwickelt sich immer noch weiter. Wir sind Teil dieses lebendigen, sich verändernden Systems, das unser aller Leben berührt. Als Individuen berührt es unsere Freunde und Familien; als Arbeiter berührt es unsere Organisationen und Unternehmen; als Bürger berührt es unsere Städte und Gemeinden; und als menschliche Wesen berührt es unseren ganzen Planeten.

Laut BusinessWire.com wird sich der weltweite Einsatz von „Standortintelligenz“ bis 2025 verdoppeln und zu einer 25-Milliarden-Dollar-Branche werden. Es wird erwartet, dass er im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von über 15 % wächst. Ein wichtiger Treiber für dieses Wachstum ist die zunehmende Nutzung von Standort, Ort und Geografie durch den privaten Sektor.

Meine Erfahrung aus der engen Zusammenarbeit mit Organisationen des öffentlichen und privaten Sektors ist, dass Standort, Ort und Geografie heute als wichtige Plattform für fundierte Geschäftsentscheidungen akzeptiert werden. Und angesichts der allgegenwärtigen Natur der Geografie sind die Nutzung und Anwendung von Standort und Ort praktisch grenzenlos.

Digitale Transformation vorantreiben

Wir leben nicht nur in einer komplexen Welt, sondern auch in einer Welt, die ständig überwacht und gemessen wird und in der Milliarden von Geräten mit dem Internet verbunden sind. Wir nennen dies das Internet der Dinge (IoT). Bis zum Ende des nächsten Jahres wird es Berichten zufolge (https://www.thesslstore.com/blog/20-surprising-iot-statistics-you-dont-already-know/) 25 Milliarden IoT-Geräte geben, die bis 2025 auf 80 Milliarden ansteigen werden. Bis 2023 wird es allein 3,5 Milliarden Mobilfunkverbindungen geben, mit einer erwarteten jährlichen Wachstumsrate von 30 %, was zu über 25 Millionen Apps führen wird. Und all diese „Vernetzung“ wird 50 Billionen Gigabyte an Daten und 4 Billionen Dollar an Umsatzmöglichkeiten generieren.

Und als Ergebnis all dieser „Vernetzung“ haben Führungskräfte nun Zugang zu einer noch nie dagewesenen Menge an Daten, auf deren Basis sie ihr digitales Transformationsprogramm unterstützen, vorantreiben und weiterentwickeln können. Eine kürzlich von Deloitte durchgeführte Umfrage zum Thema Industrie 4.0 unter 361 Führungskräften in 11 Ländern zeigt, dass 94 % die digitale Transformation als wichtigste strategische Initiative ihres Unternehmens bezeichnen.

Diese Führungskräfte wissen, dass Standortdaten einzigartige Einblicke bieten und verborgene Muster und Beziehungen in ihren Daten aufdecken, die anschließend zu einer besseren Entscheidungsfindung führen. Da über 80 Prozent der Geschäftsdaten geografische Informationen enthalten, liefert „Location Intelligence“ Einblicke in Märkte, Kunden, Dienstleistungen, Logistik, Lieferketten sowie Asset-, Facility- und Risikomanagement. Sie wird sich weiter entwickeln und nicht nur bei der digitalen Transformation von Organisationen, sondern auch bei der digitalen Transformation der Gesellschaft insgesamt eine immer größere Rolle spielen.

Untermauerung des „digitalen Zwillings“

Mit all diesen Messungen können wir nun einen so genannten digitalen Zwilling erstellen, eine digitale Nachbildung einer lebenden oder nicht lebenden physischen Einheit. Für viele ist ein „digitaler Zwilling“ Science Fiction. Dies ist jedoch nicht jenseits unseres Verständnisses oder unserer Erfahrung. Wir erstellen bereits digitale Zwillinge von Städten (Smart Cities), Flughäfen (Schiphol Airport) und Häfen (Port of Rotterdam).

Mit Lokationsintelligenz können wir auch einen digitalen Zwilling unserer Unternehmen erstellen. Wir tun dies, indem wir wissen, wo sich Dinge befinden; Kunden? Mitarbeiter? Mitbewerber? Interessenten? Vermögenswerte? Flotte? Wo sollte ich etwas bauen? Wo sollte ich nicht bauen? Wo habe ich Abdeckung? Wo fehlt es an Abdeckung? Wo werden Ihre Dienstleistungen benötigt; wo nicht? Woher kommt die Nachfrage? Wo wird sie wahrscheinlich steigen? Durch die Überbrückung der physischen und der virtuellen Geschäftswelt werden Daten nahtlos übertragen, sodass die virtuelle Einheit gleichzeitig mit der physischen Einheit existiert.

Denken Sie an Ihr Smartphone, Ihr Fitbit, jedes Lifestyle-Gerät und jede App, die Informationen über Sie sammelt. Wo Sie zu Abend gegessen haben, die Tasse Kaffee, die Sie auf Ihre Kundenkarte geladen haben, Ihre letzte Kreditkartentransaktion; sogar, wie Sie hierher gekommen sind, woher Sie gekommen sind und die Route, die Sie genommen haben, ist eine Quelle von Standortinformationen. Jede dieser Daten ist ein Punkt in Zeit und Raum, doch wenn sie kombiniert werden, entsteht so etwas wie Ihr digitaler Zwilling – ein Zwilling, den Sie wahrscheinlich nie treffen werden! Dieselben Daten, insbesondere wenn sie aggregiert, anonymisiert und analysiert werden, revolutionieren unser Verständnis von Menschen und Orten, Erfahrungen und Erwartungen.

Helfen, uns sehen zu lassen, was andere nicht sehen können

Mit „Location Intelligence“ können Sie Daten in umsetzbare Erkenntnisse umwandeln und sehen, was andere nicht sehen können. Wenn ein Bild mehr als tausend Worte sagt, dann sagt eine Karte mehr als eine Million! Angesichts der einzigartigen Fähigkeit von Geodaten, eine gemeinsame Grundlage für komplexe Geschäftsentscheidungen zu schaffen, wird „Geografie“ heute als neue Geschäftsplattform für Veränderungen und Wandel auf lokaler, nationaler und globaler Ebene betrachtet.

Die Berücksichtigung von Geografie bei der Untersuchung von Leistungskennzahlen, der Bewertung aktueller Marktbedingungen und der Analyse von Trends macht Muster und Einflüsse sichtbar, die bei der Verwendung von Tabellen oder Diagrammen sonst nur schwer zu erkennen sind. Das Konzept der „Geografie als Plattform“ mag für die Geschäftswelt neu sein, aber es gibt nachweislich keinen besseren Weg, Geschäftsinformationen und Markttrends zu verarbeiten und zu kommunizieren, als das „Wo“ zu verstehen und zu kennen.

Zu wissen, wo etwas passiert, wo Ihre Abdeckung schlecht ist, wo sich Ihre Anlagen befinden, wo Ihre Ressourcen am besten eingesetzt werden, wo Sie eine Unterversorgung haben, wo Sie für bestimmte Probleme anfällig sind, wo Ihre Dienstleistungen benötigt werden, woher die Nachfrage kommt und wo sie wahrscheinlich steigen wird, sind alles grundlegende „standortbezogene“ Fragen, die Unternehmen beantworten müssen.

Und wenn wir diese These akzeptieren, dann sollte jeder Aspekt der Förderung des Geschäftserfolgs und der Maximierung der Kapitalrendite als „standortabhängig“ betrachtet werden.

Wachstum der Industrie ermöglichen

Und das ist nicht nur das Privileg einiger weniger Unternehmen. Dies geschieht in allen Industriezweigen.

Hier in Irland haben wir Anwendungsfälle und Geschichten mit über 150 aktiven Kunden in 16 verschiedenen Branchen, wie hier hervorgehoben wird.

Diese Kunden nutzen Standort, Ort und Geografie, um Fragen zu stellen und zu beantworten wie:

Wo befinden sich meine Kunden, Interessenten oder Vermögenswerte?

Wie ist meine geografische Ausdehnung? Wie groß ist mein Service- oder Verkaufsgebiet?

Gibt es ein Muster oder einen Trend; einen gemeinsamen „ortsbezogenen“ Faden, wenn Sie so wollen?

Werden die Informationen, die ich über einen Ort habe, durch seinen Standort beeinflusst? Läuft zum Beispiel ein Geschäft schlecht, weil es dort ist, wo es ist, oder weil dort etwas anderes ist?

Kann ich herausfinden, wo sich Dinge aufgrund bestimmter geschäftlicher Kriterien oder Bedingungen befinden (Geomarketing/Prospecting, wo ist meine Zielgruppe?)

Zeigen Sie mir, was sich im Laufe der Zeit verändert hat (Bevölkerung und Demografie, Infrastruktur, Landschaft, Stadtentwicklung usw.)

Was enthält es oder wird es von ihm enthalten? (z. B. liegt dieses Grundstück in einem Überschwemmungsgebiet oder enthält dieses Überschwemmungsgebiet andere Grundstücke?)

Überschneiden sie sich? (Gebiet/Routen/Einzugsgebiete/Gerichtsbarkeiten). Wenn Sie sich überschneidende Einheiten innerhalb Ihres Unternehmens haben, dann besteht ein hohes Risiko der Ineffizienz. Und Ineffizienz kostet Geld.

Sind sie miteinander verbunden? Physisch (d. h. Rohre, Leitungen, Routen usw.) ODER nicht-physisch (d. h. Beziehung zwischen Wohlstandsgebieten und Verbraucherausgaben, Hochwasserrisiko und Versicherungsprämien, Immobilienpreisen und dem Stadt-Land-Gefälle).

Befinden sie sich in einer bestimmten Entfernung zueinander? (Standort von Geschäften, Optimierung des Einzelhandels, Servicebereiche, Reisezeiten)

Was ist die beste Route von einer Einheit zu den anderen? (Wie komme ich auf dem kostengünstigsten und effizientesten Weg dorthin? Routenoptimierung)

Wo befinden sich Entitäten mit ähnlichen Eigenschaften? (Wo gibt es andere Gebiete im Land, die ähnliche Kriterien aufweisen wie die, mit denen ich hier Erfolg habe)

Werden die Attribute der einen Entität durch Änderungen in einer anderen Entität beeinflusst? Zum Beispiel Szenario-Planung, prädiktive Analyse (d. h. wenn ich dies hier tue, was passiert dann dort?)

Mit einem besseren Verständnis von Standort, Ort und Geografie treffen Führungskräfte in all diesen Branchen fundierte Entscheidungen, die nicht nur zum weiteren Wachstum ihres jeweiligen Unternehmens, sondern auch ihrer jeweiligen Branche beitragen.

Unterstützung der Nachhaltigkeit

Auf breiterer Ebene arbeiten die Vereinten Nationen (UN) seit Jahren daran, georäumliche und statistische Informationen zu kombinieren, um Muster zu visualisieren, Datenlücken zu schließen und Ressourcen effektiv auf die Bereiche zu lenken, die den größten Bedarf aufweisen, um die allgemeinen Entwicklungsergebnisse zu verbessern.

Es ist vielversprechend, dass nun allgemein anerkannt wird, dass der Privatsektor eine entscheidende Rolle bei der Agenda 2030 der Vereinten Nationen und insbesondere bei seinem Beitrag zu den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) spielt, die in dieser Agenda festgelegt sind.

Eine kürzlich von „UN Global Compact“ und „Accenture“ durchgeführte Umfrage unter mehr als 1.000 CEOs aus der ganzen Welt ergab, dass 87 % „glauben, dass die SDGs eine Gelegenheit bieten, Ansätze zur nachhaltigen Wertschöpfung zu überdenken.“ Weitere 70 % dieser CEOs „sehen in den SDGs einen klaren Rahmen für die Strukturierung von Nachhaltigkeitsbemühungen.“ Diese Ergebnisse zeigen eine starke Unterstützung für die Anwendung der SDGs im Unternehmenskontext.

Die Frage ist also nicht mehr, ob sich Unternehmen in Initiativen zur nachhaltigen Entwicklung engagieren sollten, sondern vielmehr wie sie dies tun sollten, und Standortintelligenz spielt dabei eine wichtige Rolle. Von den 230 Indikatoren, die die 17 UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung unterstützen, werden 162 von Standort, Ort und Geografie beeinflusst.

Daher ist es für mich keine Überraschung, dass die „Association of Geographic Information“ (AGI) in Großbritannien kürzlich ihr Leitbild überarbeitet und erneuert hat: „Putting Geospatial at the Heart of a Sustainable Future“ [„Georäumlichkeit zum Herzen einer nachhaltigen Zukunft machen“, Anm. d. Übersetzers].

Das Nervensystem unseres Planeten

Standortintelligenz durch die „Wissenschaft des Wo“ hat einen enormen Einfluss auf alle Bereiche des Lebens und ermöglicht es Einzelpersonen und Organisationen, Unternehmen und Gemeinden, nicht nur ihre Daten zu sammeln und zu verwalten, sondern sie auch in interessante Sammlungen detaillierter Informationen für den Planeten zusammenzufassen und zu sozialisieren.

Indem wir global denken und lokal handeln, werden zunehmend Daten, die sich auf Standort, Ort und Geographie beziehen, in allen Arten von Informationsprodukten organisiert, die uns helfen, fast alles über unsere Welt zu verstehen, und somit etwas schaffen, das wir uns gerne als „intelligentes Nervensystem für den Planeten“ vorstellen. Dieses „Nervensystem“ bietet einen Rahmen, um das wissenschaftliche Verständnis voranzutreiben und alle Arten von räumlichem Wissen zu integrieren und zu analysieren (all die „-ologien“ wie Biologie, Soziologie, Geologie, Klimatologie und so weiter).

Standortintelligenz bietet eine Plattform, um zu verstehen, was auf allen Ebenen vor sich geht: lokal, regional und global. Sie bietet eine Möglichkeit, die Komplexität unserer Welt zu verstehen und die Probleme, mit denen wir konfrontiert sind, mit Hilfe der gemeinsamen Sprache der Kartierung anzugehen und zu kommunizieren. Dieser schnell wachsende Trend wurde von Hunderttausenden von Organisationen weltweit übernommen und ermöglicht es mehr Menschen, geografische Informationen und die ihnen innewohnende Intelligenz zu nutzen, um die zahlreichen geografischen Muster über unsere Orte, unsere Städte, unsere Regionen und Länder, unsere Kontinente und unsere Welt zu erkunden und zu teilen.

Angesichts der allgegenwärtigen Natur der Geografie, angesichts der Tatsache, dass alles irgendwo passiert, und angesichts der Tatsache, dass man ohne Geografie im wahrsten Sinne des Wortes nirgendwo ist, muss jede Geschäftsstrategie, jede Regierungsinitiative, jedes Sozialprogramm und jede Umweltüberlegung durch „Location Intelligence“ untermauert werden.

Auf dieser Grundlage glaube ich fest daran, dass „Location Intelligence“ auf strategischer Ebene die Antwort ist (auf so viele Dinge im sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Bereich) und daher die eigentliche Frage nicht wirklich wichtig ist.

Was jedoch eine Rolle spielt, ist unsere Denkweise. Können wir anfangen, auf eine andere Art und Weise über Standort, Ort und Geografie zu denken und darüber, wie sie unser Geschäft beeinflussen? Wenn Sie offen für die Möglichkeiten sind, dann könnte ein geografischer Ansatz die Antwort auf so viele unserer heutigen geschäftlichen und gesellschaftlichen Herausforderungen sein.