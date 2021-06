Pekings nützliche Idioten

Vor etwas mehr als einem Jahr stolperte ich über ein faszinierendes wissenschaftliches Papier. Es schlug vor, dass die Pandemie, die um die Welt riss, „einzigartig angepasst war, um Menschen zu infizieren“; es war „nicht typisch für eine normale zoonotische Infektion“, da es zuerst mit „außergewöhnlicher“ Fähigkeit erschien, in menschliche Zellen einzudringen. Der Autor der Arbeit, Nikolai Petrovsky, äußerte sich offen über die Krankheit, als wir damals mit ihm sprachen, und sagte, seine Anpassungsfähigkeit sei entweder „ein bemerkenswerter Zufall oder ein Zeichen für menschliches Eingreifen“. Er brach sogar die wissenschaftliche Omertà, indem er es wagte, zuzugeben, dass „niemand sagen kann, dass ein Laborleck nicht möglich ist“.

Aber obwohl Petrovsky über ausgezeichnete Referenzen verfügt – er ist Professor für Medizin an einer prominenten australischen Universität, Autor von mehr als 200 Artikeln in wissenschaftlichen Zeitschriften und Gründer einer Firma, die von der US-Regierung finanziert wird, um neue Impfstofftechnologien zu entwickeln – war ich dennoch beunruhigt, als meine Geschichte weltweit bekannt wurde. Sein ursprüngliches Dokument war auf einer Pre-Print-Site veröffentlicht worden, war also nicht von Experten begutachtet worden, anders als wenn es in einer medizinischen oder wissenschaftlichen Fachzeitschrift veröffentlicht worden wäre. Diese Art von Websites ermöglichen es Forschern, ihre Ergebnisse schnell zu veröffentlichen. Petrovsky erzählte mir, dass sein erster Versuch, diese seismischen Erkenntnisse zu veröffentlichen, auf BioRxiv stattfand, das von einem prominenten New Yorker Labor betrieben wird. Aber es wurde abgelehnt; schließlich gelang es ihm auf ArXiv, einem rivalisierenden Server, der von der Cornell University betrieben wird. Letzte Woche teilte er mir jedoch mit, dass diese wichtige Arbeit über die Modellierung der Ursprünge endlich von Nature Scientific Reports angenommen wurde, nach „einem quälenden 12-monatigen Prozess von wiederholten Überprüfungen, Ablehnungen, Einsprüchen, erneuten Überprüfungen und schließlich jetzt der Annahme“.

Diese Akzeptanz ist ein weiteres Zeichen für das sich verändernde politische Klima, da es plötzlich als zulässig erachtet wird, die Möglichkeit zu diskutieren, dass das Virus, das auf der ganzen Welt für Verwüstung sorgt, aus einem Labor stammen könnte. Petrovsky musste es ertragen, dass ihm die Legitimität“ seiner Arbeit als begutachtete Publikation für kritische 12 Monate verweigert wurde – und er ist bei weitem nicht allein. „Ich habe nur allzu viele Geschichten von anderen Akademikern gehört, die ebenso frustriert waren, ihre Manuskripte, die sich mit der Erforschung der Ursprünge des Virus befassen, veröffentlicht zu bekommen“, sagte er.

Man muss bedenken, dass in der Hitze dieser Pandemie Arbeiten in wichtigen Zeitschriften innerhalb von 10 Wochen begutachtet wurden; eine rasselte für Nature in nur neun Tagen durch den Prozess. Aber, wie Petrovsky, habe ich ähnliche Geschichten von vielen anderen frustrierten Experten gehört, die sich der konventionellen Weisheit widersetzten, dass dieses tödliche Virus ein natürliches Spillover-Ereignis war. Einige konnten nicht einmal Briefe veröffentlichen, geschweige denn die Schlüsselpapiere anfechten, die die chinesische Sichtweise propagieren und sich seitdem als fehlerhaft oder falsch herausgestellt haben.

Erst jetzt setzt sich die Erkenntnis durch, dass das wissenschaftliche Establishment kollaboriert hat, um die Hypothese des Laborlecks als Verschwörungstheorie abzutun, unterstützt von prominenten Experten mit klaren Interessenkonflikten, Sündenböcken aus der Politik und erbärmlichen Medien, die ihren Job größtenteils nicht gemacht haben. Und doch liegen im Herzen dieses Skandals einige der einflussreichsten Wissenschaftsjournale der Welt. Diese sollten ein Forum für pulsierende Debatten bieten, in denen Experten Theorien erforschen und testen, insbesondere bei etwas so Umstrittenem und Faszinierendem wie den möglichen Ursprüngen einer globalen Pandemie. Stattdessen haben einige eine zentrale Rolle dabei gespielt, Diskussionen zu unterbinden und alternative Ansichten über die Ursprünge zu diskreditieren, mit katastrophalen Folgen für unser Verständnis der Ereignisse.

Viele Wissenschaftler waren bestürzt über ihr Vorgehen. „Es ist sehr wichtig, über die wissenschaftlichen Journale zu sprechen – ich denke, sie sind teilweise für die Vertuschung verantwortlich“, sagte Virginie Courtier-Orgogozo, eine führende französische Evolutionsbiologin und Schlüsselmitglied der Pariser Gruppe von Wissenschaftlern, die die etablierte Sichtweise zu diesen Themen herausfordern. Die Ablehnung der Laborleck-Hypothese, so argumentiert sie, sei vielerorts nicht auf Trumps Intervention zurückzuführen, sondern darauf, dass „respektable wissenschaftliche Journale nicht akzeptieren, die Angelegenheit zu diskutieren“.

Die Pariser Gruppe zum Beispiel reichte Anfang Januar einen von 14 Experten aus aller Welt unterzeichneten Brief an The Lancet ein, in dem sie eine offene Debatte forderte und argumentierte, dass „der natürliche Ursprung nicht durch schlüssige Argumente gestützt wird und dass ein Laborursprung nicht formell verworfen werden kann“. Dies scheint nicht strittig zu sein. Aber es wurde mit der Begründung abgelehnt, es sei „keine Priorität für uns“. Als die Autoren diese Entscheidung hinterfragten, wurde sie neu bewertet und ohne Peer-Review von Chefredakteur Richard Horton mit einer lapidaren Ablehnung zurückgeschickt, die besagt, dass „wir zugestimmt haben, unsere ursprüngliche Entscheidung aufrechtzuerhalten, die Sache fallen zu lassen“. Die Autoren veröffentlichten ihre Stellungnahme schließlich auf einer Preprint-Seite.

Dabei handelt es sich um dieselbe renommierte Zeitschrift, die Anfang letzten Jahres eine mittlerweile berüchtigte Erklärung veröffentlichte, in der sie „Verschwörungstheorien angriff, die besagen, dass Covid-19 keinen natürlichen Ursprung hat“. Dies war eindeutig dazu gedacht, die Debatte zu ersticken. Sie wurde von 27 Experten unterzeichnet, aber später stellte sich heraus, dass sie heimlich von Peter Daszak verfasst worden war, dem britischen Wissenschaftler mit weitreichenden Verbindungen zum Wuhan Institute of Virology. Um die Sache noch schlimmer zu machen, richtete The Lancet dann eine Kommission über die Ursprünge ein – und wählte unglaublicherweise Daszak als Vorsitzenden der 12-köpfigen Arbeitsgruppe aus, dem sich fünf weitere Personen anschlossen, die diese Erklärung unterzeichneten, in der Ideen zurückgewiesen wurden, dass das Virus kein natürliches Vorkommen sei.

Horton war vernichtend über das Versagen der britischen Regierung bei der Pandemie und hat sogar ein Buch veröffentlicht, das sie kritisiert. Vielleicht täte er gut daran, sein kritisches Feuer auf die Versäumnisse seiner eigenen Zeitschrift zu richten, wenn ihr 200-jähriges Bestehen näher rückt. Es handelt sich um dasselbe Organ, das die Anti-Impf-Bewegung angeheizt hat, indem es Andrew Wakefields Unsinn über MMR-Impfungen unterstützte – und dann 12 Jahre brauchte, um die schädliche Arbeit zurückzuziehen. Aber es ist bei weitem nicht allein. Die Pariser Gruppe hat Details von abweichenden Wissenschaftlern gesammelt, deren Briefe oder kritische Artikel von wichtigen Fachzeitschriften zurückgewiesen wurden, darunter Nature und Science, zwei weitere der einflussreichsten Organe für wissenschaftliche Debatten weltweit.

Die Haltung von Nature war besonders fragwürdig. Ungefähr zur gleichen Zeit, als Daszaks Brief gedruckt wurde, begann eine Erklärung am Anfang einiger bereits veröffentlichter Artikel zu erscheinen, wie z.B. einer über „gain of function research“ des US-Virologen Ralph Baric und Shi Zhengli, dem „Batwoman“-Experten aus Wuhan, mit dem Titel „A SARS-like cluster of circulating bat coronaviruses shows potential for human emergence“. In dieser sorgfältig verfassten Notiz hieß es, dass solche Papiere als „Grundlage für unbestätigte Theorien, dass das neuartige Coronavirus, das Covid-19 verursacht, konstruiert wurde“, verwendet werden, und fügte hinzu: „Es gibt keinen Beweis dafür, dass dies wahr ist; Wissenschaftler glauben, dass ein Tier die wahrscheinlichste Quelle des Coronavirus ist“.

Nature veröffentlichte auch eine bahnbrechende Arbeit von Prof. Shi und zwei Kollegen, die ihnen am selben Tag im Januar letzten Jahres zugesandt wurde, an dem China verspätet die Übertragung auf den Menschen zugab. Darin wurde die Existenz eines Virus namens RaTG13 beschrieben, das einer Hufeisenfledermaus entnommen und am Wuhan Institute of Virology gelagert wurde. Es wurde gesagt, dass es der engste bekannte Verwandte von Sars-Cov-2 ist, mit mehr als 96 % genetischer Ähnlichkeit. Dies war höchst bedeutsam, da es unterstrich, dass solche Krankheiten in der Natur vorkommen, jedoch, obwohl sie eng verwandt sind, Jahrzehnte gebraucht hätten, um sich in freier Wildbahn zu entwickeln und zu weit entfernt schienen, um in einem Labor manipuliert zu werden.

Einige Experten waren sofort misstrauisch über den Mangel an Informationen über diesen neuen Stamm. Der Grund wurde bald klar: Sein Name war von einem anderen Virus abgeändert worden, das in einer früheren Arbeit identifiziert worden war, aber – ungewöhnlich für eine solche Veröffentlichung – wurde dies in Nature nicht zitiert. Damit wurde eine Verbindung zu drei Bergleuten verschleiert, die beim Ausräumen von Fledermauskot in einer Höhle in Südchina, die Hunderte von Kilometern von Wuhan entfernt war, aber von Shi und ihren Kollegen zum Sammeln von Proben von Fledermäusen genutzt wurde, an einer seltsamen Atemwegserkrankung gestorben waren. Die Forscher aus Wuhan gaben sogar zu, dass sie acht weitere, nicht näher bezeichnete Sars-ähnliche Viren aus der Mine hatten. Aber trotz einer Flut von Beschwerden, die innerhalb von Wochen nach der Veröffentlichung begannen, dauerte es 10 Monate, bis Nature ihren Nachtrag veröffentlichte, der nur noch mehr Fragen aufwarf, die bis heute unbeantwortet bleiben.

Nature Medicine, die Schwesterpublikation, war auch die Heimat des zweiten Schlüsselkommentars, der nach Daszaks Outing in The Lancet den Ton in der wissenschaftlichen Gemeinschaft angab. „The proximal origin of Sars-CoV-2″ kam unverblümt zu dem Schluss, dass „wir nicht glauben, dass irgendeine Art von laborbasiertem Szenario plausibel ist“. Kritiker wiesen darauf hin, dass es fragwürdig sei, zu behaupten, es gäbe irgendwelche „Beweise“ dafür, dass Sars-CoV-2 kein absichtlich manipuliertes Virus sei. Andere merkten an, dass die Erklärung zwar die mysteriöse Furin-Spaltstelle erwähnt – auf die Nikolai Petrovksy aufmerksam machte, weil sie dem Spike-Protein eine effektive Bindung an Zellen in menschlichem Gewebe ermöglicht, die aber in den am engsten verwandten Coronaviren nicht zu finden ist -, aber ihre mögliche Bedeutung herunterspielt. Die Erklärung legt nahe, „dass es wahrscheinlich ist, dass Sars-CoV-2-ähnliche Viren mit teilweisen oder vollständigen polybasischen Spaltstellen in anderen Spezies entdeckt werden“. Dies ist bisher noch nicht geschehen.

Dieses Dokument – zu dessen fünf Unterzeichnern ein Experte gehört, der nach fast 20 Jahren Arbeit in China die höchste Auszeichnung für ausländische Wissenschaftler erhielt, und ein anderer, der „Gastprofessor“ für das chinesische Zentrum für Krankheitskontrolle und -prävention ist – wurde 5,4 Millionen Mal aufgerufen und fast 1500 Mal in anderen Arbeiten zitiert. Sie ist so einflussreich, dass ich Jeremy Farrar, Direktor des Wellcome Trust und einer der Unterzeichner von The Lancet, anschrieb, um zu erfahren, ob seine Haltung unverändert sei, und er mich auf diese Arbeit verwies, die er als „die wichtigste Forschung zur genomischen Epidemiologie der Ursprünge dieses Virus“ bezeichnete.

Der Hauptautor war Kristian Andersen, ein Immunologe am Scripps Research Institute in Kalifornien, der eine sehr aktive Stimme in den sozialen Medien war, die die Lab-Leak-Theorie verurteilte und ihre Befürworter konfrontierte. Doch die jüngste Veröffentlichung von E-Mails an Anthony Fauci enthüllte, dass Andersen zuvor gegenüber dem Direktor des National Institute of Allergy and Infectious Diseases zugegeben hatte, dass das Virus ungewöhnliche Merkmale aufweist, die „(möglicherweise) künstlich aussehen“ und die „nicht mit den Erwartungen der Evolutionstheorie übereinstimmen“. Er behauptete letzte Woche, die Diskussion sei „ein klares Beispiel für den wissenschaftlichen Prozess“, aber wie ein anderer Top-Wissenschaftler zu mir sagte: „Was für eine rauchende Waffe!“. Nun ist Andersons Twitter-Account plötzlich verschwunden.

Es gibt noch viele weitere Beispiele. Zum Beispiel zeigte China mit dem Finger auf Tiere, die auf dem Huanan Seafood Market verkauft wurden, zwei Tage nachdem es zugegeben hatte, dass es eine menschliche Übertragung des Virus gab. Innerhalb weniger Wochen wurden vier Manuskripte, die ein Schuppentiervirus mit einer ähnlichen Spike-Rezeptor-Bindungsdomäne wie Sars-Cov-2 beschreiben, bei Fachzeitschriften eingereicht, die sich alle stark auf Daten stützen, die von einer Gruppe chinesischer Wissenschaftler im Jahr zuvor veröffentlicht wurden. Zwei dieser Artikel über Pangolin-Coronaviren wurden von Nature veröffentlicht. Unvermeidlich lösten die Artikel eine intensive weltweite Diskussion darüber aus, ob Schuppentiere, die auf dem Markt verkauft werden, das fehlende zoonotische Bindeglied zwischen Fledermäusen und Menschen sind, ähnlich wie Zibetkatzen bei der ersten Sars-Epidemie.

Die Schuppentierverbindung war eine falsche Fährte, die von China aus gelegt wurde. Nature lehnte jedoch eine Eingabe eines anderen wichtigen wissenschaftlichen Dissidenten ab, die zeigte, dass alle vier Papiere hauptsächlich Proben aus derselben Charge von Schuppentieren verwendeten und dass Schlüsseldaten in zwei dieser Papiere ungenau berichtet wurden. Richard Ebright, ein Experte für Biosicherheit und Professor für chemische Biologie an der Rutgers University, argumentiert, dass eine solche Duldung von „wesentlichen Auslassungen und wesentlichen Falschangaben“ ein massives Problem aufdeckt. „Nature und The Lancet spielten eine wichtige Rolle bei der Ermöglichung, Ermutigung und Durchsetzung des falschen Narrativs, dass die wissenschaftlichen Beweise darauf hindeuten, dass Sars-CoV-2 einen natürlichen Spillover-Ursprungspunkt hatte, und des falschen Narrativs, dass dies der wissenschaftliche Konsens sei“.

Oder wie ein anderer, gut platzierter Beobachter es ausdrückte: „Das Spiel scheint für Nature und The Lancet darin zu bestehen, dass sie sich auf nicht von Experten überarbeitete Korrespondenzen stürzen, um den Ton anzugeben und dann kritische Papiere und Antworten zu verzögern.“

Aber warum sollten sie das tun? An dieser Stelle werden die Dinge noch undurchsichtiger. Es wird vermutet, dass es sich nicht um eine redaktionelle Fehleinschätzung handelt, sondern um etwas viel Schlimmeres: den Wunsch, China aus kommerziellen Gründen zu beschwichtigen. Die Financial Times enthüllte vor vier Jahren, dass der verschuldete deutsche Verlag Springer Nature den Zugang zu Hunderten von akademischen Artikeln in China blockiert, die von Peking als sensibel eingestufte Themen wie Hongkong, Taiwan oder Tibet erwähnen. China gibt auch weltweit verschwenderisch viel Geld aus, um die Vorherrschaft in der Wissenschaft zu erlangen – dazu gehört, dass es der größte nationale Sponsor von Open-Access-Zeitschriften wird, die sowohl von Springer Nature als auch von Elsevier, dem Eigentümer von The Lancet, herausgegeben werden.

Eine Quelle schätzt, dass 49 Sponsoringverträge zwischen Springer Nature und chinesischen Institutionen im letzten Jahr mindestens 10 Millionen Dollar wert waren. Diese Verträge decken die Publikationsgebühren ab, die Autoren normalerweise in solchen Zeitschriften zahlen würden, und ebnen so den Weg für chinesische Autoren, während sie eine Kultur der Abhängigkeit schaffen. Sie haben für beide Seiten gut funktioniert: Sie bieten den Verlagen Zugang zum aufstrebenden chinesischen Markt und seinen gut ausgestatteten Universitäten, während sie im Gegenzug internationale Anerkennung und Status bieten. Aber wir wissen, dass Präsident Xi Jinping auch von Unternehmen in ausländischem Besitz die Einhaltung seiner Weltanschauung verlangt – vor allem bei einem so sensiblen Thema wie der möglichen Rolle seines Landes bei der Entfesselung einer globalen Katastrophe.

Kritiker befürchten, dass diese Verbindungen der Unternehmen zu China den Output kompromittieren und die Agenden verzerren. „Wissenschaftliches Publizieren ist ein hoch politisiertes Geschäft geworden“, argumentiert Petrovksy. „Es ist klar, dass eine internationale Untersuchung über die Rolle der wissenschaftlichen Verlage eingeleitet werden muss, über ihren immer stärkeren Einfluss, da die großen Verlagshäuser viele der kleineren unabhängigen Zeitschriften aufkaufen, zusammen mit ihrer wachsenden Politisierung und Anfälligkeit für offene Einflussnahme. Wir müssen untersuchen, welchen Einfluss dies auf die Pandemie gehabt haben könnte und welchen Einfluss es in Zukunft auf die Wissenschaft haben könnte.“

Sicherlich ist es berechtigt zu fragen, wo war die wirkliche Verschwörung in dieser geschmacklosen Saga, die so viele Reputationen befleckt hat?