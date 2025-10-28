Warum Trump Argentiniens libertären Präsidenten Javier Milei mit 40 Milliarden Dollar rettet

Die Regierung von Donald Trump setzt 20 Milliarden Dollar aus US-Staatsmitteln und weitere 20 Milliarden Dollar aus privaten Krediten ein, um Argentiniens korrupten libertären Präsidenten Javier Milei zu retten und sich damit in die Wahlen des Landes einzumischen.

Die Trump-Regierung plant, 40 Milliarden Dollar für die Rettung eines anderen Landes einzusetzen: Argentinien.

Warum gibt Trump also seine sogenannte „America First”-Haltung auf, um einem ausländischen Staatschef zu helfen? Und wer genau ist Argentiniens Präsident Javier Milei, dessen Spitzname „der Verrückte” lautet, der sich selbst als „Anarchokapitalist” bezeichnet und der Elon Musk zu seinen Kürzungen auf Bundesebene und seinen Kettensägen-Stunts inspiriert hat?

Dies ist eine Geschichte, in der es um Wahlbeeinflussung, brutale arbeitnehmerfeindliche Sparmaßnahmen, Wirtschaftskrisen, korrupte Unternehmensauszahlungen und natürlich Krypto-Betrug geht.

Trump hat viel auf Milei gesetzt. Der rechtsgerichtete argentinische Präsident ist einer von Trumps engsten Verbündeten auf der Welt. Sie haben viele Gemeinsamkeiten. Wie Trump gewann Milei die Wahl, indem er sich zynisch als „Populist“ darstellte, obwohl er den reichen Bankier Luis Caputo zu seinem mächtigen Finanzminister ernannte, nachdem dieser mit Aktiengeschäften für die Wall-Street-Megabank JPMorgan ein Vermögen gemacht hatte.

Trump und Milei haben auch ähnliche korrupte Machenschaften durchgeführt. Wie der US-Präsident mit seiner zwielichtigen Trump-Coin hat Milei skandalöserweise für eine Meme-Coin-Rug-Pull geworben, durch die seine eigenen Anhänger Milliarden von Dollar verloren haben – der größte Krypto-Diebstahl aller Zeiten.

Milei steht ebenfalls dem reichsten Mann der Welt, dem Centimilliardär Elon Musk, sehr nahe. Tatsächlich inspirierte Milei Musk dazu, sein gescheitertes Department of Government Efficiency (DOGE) zu gründen. Und als Trump eine Verordnung unterzeichnete, in der er versprach, das Bildungsministerium abzuschaffen, wiederholte er damit Mileis Forderung.

Es ist auch wichtig zu wissen, dass Elon Musk ein wirtschaftliches Interesse an Argentinien hat. Die Elektroautos seines Unternehmens Tesla benötigen viel Lithium für ihre Batterien, und Argentinien verfügt zufällig über einige der größten Lithiumvorkommen der Welt.

Was genau passiert also in Argentinien, und warum muss Milei gerettet werden?

Diese Krise reicht tatsächlich bis ins Jahr 2018 zurück, als die erste Trump-Regierung den Internationalen Währungsfonds (IWF) unter Druck setzte, dem damaligen konservativen Präsidenten Argentiniens, Mauricio Macri, der ein wohlhabender ehemaliger Geschäftspartner und persönlicher Freund von Donald Trump war, den größten Kredit seiner Geschichte in Höhe von unglaublichen 57 Milliarden Dollar zu gewähren.

Das Ziel dieser früheren Rettungsaktion war es, die argentinische Wirtschaft zu stabilisieren und die Inflation im Vorfeld der Wahlen 2019 zu senken, die Trump gerne von Macri gewonnen sehen wollte. Stattdessen lieferte der IWF-Kredit die notwendigen Dollar, um die Kapitalflucht zu finanzieren. Das bedeutete, dass die reichsten Menschen Argentiniens ihre Pesos in Dollar umtauschten und das Geld auf Offshore-Konten versteckten, während die Armen in Argentinien noch ärmer wurden.

Trotz Trumps Einmischung war sein Freund Macri sehr unbeliebt und verlor die Wahl 2019. Die neue Regierung, die daraufhin an die Macht kam, sah sich jedoch mit einer enormen, unbezahlbaren Schuld gegenüber dem IWF konfrontiert, und dann kam die Pandemie und löste eine Wirtschaftskrise aus.

Hier kam Javier Milei ins Spiel. Er nutzte diese Wirtschaftskrise aus und gewann die nächsten Wahlen mit dem falschen Versprechen, alle wirtschaftlichen Probleme Argentiniens durch einfache Kürzungen der Staatsausgaben zu lösen. Nur wenige Stunden nach seinem Amtsantritt als Präsident Argentiniens schaffte Milei mehr als die Hälfte der Ministerien ab, darunter die Ministerien für Bildung, Verkehr, Umwelt, Arbeit und Soziales, Wissenschaft und Technologie und viele andere.

Er entließ eine große Anzahl von Regierungsangestellten, kürzte die Gehälter und Sozialleistungen im öffentlichen Dienst, senkte die Renten und privatisierte staatliche Unternehmen. Als Arbeiter und ältere Rentner auf der Straße protestierten, schickte der libertäre Präsident die Polizei, um sie gewaltsam zu unterdrücken.

All dies führte zu grassierender Armut und Hunger. Offizielle Regierungsstatistiken aus dem Jahr 2024 ergaben, dass 53 % der argentinischen Bevölkerung in Armut lebten, darunter 66 % der Kinder unter 14 Jahren.

Die nationale Armutsquote stieg in den ersten sechs Monaten von Mileis Amtszeit um 11 Prozentpunkte und verzeichnete damit den größten Anstieg seit 20 Jahren.

Im Jahr 2025 veröffentlichte Mileis Regierung neue Zahlen, wonach die Armut zurückgegangen sei, doch die Genauigkeit der Daten wurde in Frage gestellt und als politisch motiviert kritisiert. Unabhängige Experten einer renommierten Universität, der Päpstlichen Katholischen Universität Argentiniens, bezeichneten die Daten der Regierung für 2025 als höchst zweifelhaft und wahrscheinlich übertrieben.

Eine Anfang Oktober veröffentlichte Umfrage ergab, dass fast zwei Drittel der Argentinier, 64,2 % der Bevölkerung, nicht glauben, dass die Armutsquote unter Milei wirklich gesunken ist.

Ein wichtiger Grund dafür ist, dass die Kaufkraft der argentinischen Arbeitnehmer unter Milei zusammengebrochen ist.

Die Reallöhne sind unmittelbar nach Mileis Wahlsieg im Oktober 2023 stark gesunken. Der Grund dafür war, dass Milei versprochen hatte, die argentinische Währung, den Peso, aufzugeben und stattdessen den US-Dollar einzuführen. Milei wertete daraufhin den Peso ab, wodurch die Kaufkraft der durchschnittlichen argentinischen Arbeitnehmer stark sank und die Inflation viel schneller stieg als die Löhne. Seitdem sind die Reallöhne leicht gestiegen, aber sie betragen immer noch nur einen Bruchteil dessen, was sie vor Mileis Wahlsieg waren.

Unter Milei ist Argentinien mittlerweile das teuerste Land Lateinamerikas geworden.

Die Kosten für viele Grundnahrungsmittel, insbesondere Fleisch, sind für die argentinische Arbeiterklasse unerschwinglich hoch geworden. 28 % der Bevölkerung leiden mittlerweile unter Ernährungsunsicherheit. Der Hunger hat den höchsten Stand seit Jahrzehnten erreicht.

Trotz des wachsenden Hungers bestand Milei darauf, dass die Regierung nicht eingreifen und Lebensmittel bereitstellen sollte, da die Menschen seiner libertären Weltanschauung zufolge einfach härter arbeiten würden, um nicht zu verhungern.

Die westliche Finanzpresse überschüttete Milei jedoch mit Lob und behauptete, er habe ein „Wirtschaftswunder” vollbracht, weil er das Staatsdefizit reduziert habe, während der Aktienmarkt boomte.

Reiche Investoren wurden noch reicher. Aber die große Mehrheit der argentinischen Arbeitnehmer profitierte nicht von den neuen Rekordhöhen am Aktienmarkt. Sie kämpften darum, sich überhaupt ernähren zu können.

Heute steht Argentinien nicht nur vor einer, sondern vor mehreren Krisen. Das Land leidet unter einer der höchsten Inflationsraten der Welt, und seine Währung, der Peso, ist gegenüber dem US-Dollar rapide gefallen.

Darüber hinaus befindet sich der Anleihemarkt in einer Krise, da ausländische Investoren argentinische Staatsanleihen verkaufen. Mileis Sieg bei den Wahlen 2023 hatte auch zu einer massiven Blase am argentinischen Aktienmarkt geführt, die ebenfalls geplatzt ist. Seit 2025 befindet er sich im freien Fall.

Die Trump-Regierung schreitet also nicht nur ein, um Milei zu retten, sondern auch, um die reichen amerikanischen Eliten zu retten, die in riskante Aktien und Anleihen in Argentinien investiert haben, damit sie ihre Investitionen nicht verlieren – während die Trump-Regierung gleichzeitig Medicaid und Lebensmittelmarken im eigenen Land kürzt.

Der US-Finanzminister Scott Bessent, ein Milliardär und ehemaliger Hedgefonds-Manager, gab bekannt, dass die USA planen, der argentinischen Zentralbank eine Swap-Linie in Höhe von 20 Milliarden Dollar zu gewähren, damit diese über die notwendigen Dollar verfügt, um ihre Schulden bei wohlhabenden Anleihegläubigern zu begleichen.

Die Trump-Regierung kündigte später an, dass sie eine zusätzliche Rettungsaktion in Höhe von 20 Milliarden Dollar durch private Kreditgeber ermöglichen werde, sodass sich die Hilfe für Argentinien auf insgesamt 40 Milliarden Dollar beläuft.

Bessent schlug außerdem vor, dass die US-Regierung argentinische Pesos kaufen könnte, um einen weiteren Wertverlust der Währung zu verhindern.

Darüber hinaus erklärte Bessent, das Finanzministerium sei bereit, argentinische Anleihen direkt zu kaufen. Das bedeutet, dass die US-Regierung der Milei-Regierung Geld leihen wird, indem sie direkt argentinische Staatsschulden aufkauft. Auf diese Weise kann Washington Buenos Aires dabei helfen, seine Kreditkosten zu senken.

Bessent gab sogar bekannt, dass die Trump-Regierung US-Unternehmen unter Druck setzt, „im Falle eines positiven Wahlergebnisses“ „erhebliche ausländische Direktinvestitionen“ in Argentinien zu tätigen.

Mit anderen Worten: Bessent gab zu, dass sich die US-Regierung in die Wahlen in Argentinien einmischt, die am 26. Oktober stattfinden. Warum? Nun, die Trump-Regierung befürchtet, dass Milei und seine rechten Verbündeten verlieren könnten.

In der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires fanden bereits Anfang September Kommunalwahlen statt, bei denen Mileis rechte Partei „Liberty Advances” eine vernichtende Niederlage erlitt. Die Wähler lehnten seine arbeitnehmerfeindliche, milliardärsfreundliche Agenda mit überwältigender Mehrheit ab.

Tatsache ist, dass Milei sehr unbeliebt ist. Eine Anfang Oktober veröffentlichte Umfrage ergab, dass 65 % der Menschen in Argentinien Mileis Regierung ablehnen. Nur 35 % der Bevölkerung unterstützen seine libertäre Politik.

Die gleiche Umfrage ergab, dass die Mehrheit der Argentinier Mileis enge Allianz mit Donald Trump ablehnt. Fast zwei Drittel (64,6 %) gaben an, dass Mileis Reise in die Vereinigten Staaten im September keine echten Investitionen nach Argentinien bringen werde und dass es sich lediglich um einen symbolischen politischen Akt handele.

Deutliche drei Fünftel der Menschen in Argentinien, nämlich 59,7 %, glauben auch, dass das Land nicht in der Lage sein wird, die massiven Schulden zu bezahlen, die Milei und seine rechtsgerichteten Vorgänger beim IWF und den USA aufgenommen haben.

Es ist sehr leicht zu erklären, warum Milei so unbeliebt ist. Seine Politik kommt den reichen Eliten zugute und schadet der großen Mehrheit der argentinischen Arbeiterklasse.

Milei hat sich auch als korrupt erwiesen – und das nicht nur, als er für einen Krypto-Meme-Coin-Betrug warb, durch den seine eigenen Anhänger ein Vermögen verloren.

Milei sah sich kürzlich mit mehreren anderen schweren Korruptionsskandalen konfrontiert.

Am Tag seiner Machtübernahme hob Javier Milei ein Gesetz zum Verbot von Vetternwirtschaft auf, damit er seine Schwester Karina zu seiner Stabschefin ernennen konnte. Karina hatte keine politische Erfahrung. Sie war Tarotkartenleserin und verkaufte Kuchen auf Instagram. Aber wie Javier ist sie eine bekennende rechte Libertäre und hat sich zu einer der mächtigsten Personen in seiner Regierung entwickelt.

Karina Milei wurde jedoch wegen Korruption entlarvt. Im August wurde eine Aufnahme veröffentlicht, in der ein Mitglied von Mileis Rechtsteam darüber sprach, wie ein privates Pharmaunternehmen Beamten der Milei-Regierung Bestechungsgelder zahlte, darunter auch seiner Schwester Karina, die beschuldigt wurde, monatlich eine halbe Million Dollar von der argentinischen Nationalen Behindertenbehörde gestohlen zu haben, indem sie diese über das Pharmaunternehmen weiterleitete.

Dieser Skandal löste in Argentinien große Empörung aus und verschärfte die bestehenden wirtschaftlichen Probleme des Landes zusätzlich.

Aber das ist noch nicht alles. Javier Milei löste Anfang Oktober einen weiteren Skandal aus, als bekannt wurde, dass der libertäre Präsident nur wenige Tage nach der Ankündigung der Rettungsaktion durch die Trump-Regierung eine Verordnung unterzeichnet hatte, die dem US-Militär Zugang zu mehreren Stützpunkten in Argentinien gewährt und es dem US-Kriegsministerium erlaubt, Militärübungen auf argentinischem Territorium durchzuführen. Darüber hinaus hat Milei diese Maßnahme ohne Zustimmung des Kongresses durchgesetzt und damit eklatant gegen die Verfassung verstoßen.

Die Menschen in Argentinien waren empört. Lokale Politiker warfen Milei vor, „unsere Souveränität aufzugeben” und argentinisches Territorium dem US-Militär als „Verhandlungsmasse für seine Wahlzwecke” zu überlassen.

Als ob das noch nicht genug wäre, kam es im Oktober, unmittelbar nach der Ankündigung des Rettungspakets durch die Trump-Regierung, zu weiteren Skandalen.

Milei sah sich mit Klagen konfrontiert, nachdem er in einem Fernsehinterview zugab, dass er sich in das argentinische Justizsystem eingemischt hatte, das eigentlich unabhängig und unpolitisch sein sollte. Dennoch prahlte Milei damit, dass er „die Entscheidung getroffen” habe, die linke ehemalige Präsidentin Cristina Fernández de Kirchner, seine wichtigste politische Rivale, aufgrund unbegründeter, politisch motivierter „Korruptionsvorwürfe” zu inhaftieren.

In derselben Woche gab einer der wichtigsten politischen Verbündeten Mileis, der überzeugte libertäre Abgeordnete José Luis Espert, zu, dass er von einem berüchtigten Drogenhändler 200.000 Dollar erhalten hatte. Espert stand buchstäblich ganz oben auf der Kandidatenliste von Mileis Partei „Liberty Advances”, musste jedoch wenige Wochen vor den Parlamentswahlen in Ungnade zurücktreten.

Milei war in Argentinien ohnehin schon sehr unbeliebt, doch diese ständigen Korruptionsskandale haben die Empörung im Land nur noch weiter geschürt.

Die Trump-Regierung versucht jedoch ihr Bestes, um Milei zu helfen. Und das ist der wahre Grund, warum Sie gerade jetzt von diesem 20-Milliarden-Dollar-Rettungspaket hören. Aber es wird wahrscheinlich nicht funktionieren:

Es ist wahrscheinlich, dass Milei und seine Partei „Liberty Advances“ die Wahlen im Oktober verlieren werden.

Und obwohl das Rettungspaket der argentinischen Wirtschaft vorübergehend helfen könnte, wird es die Krise nicht dauerhaft beheben.

Ironisch ist auch, dass Trumps Rettungspaket für Argentinien den US-Sojabohnenbauern schadet, von denen viele für ihn gestimmt haben.

Unterdessen wies der Journalist Judd Legum darauf hin, dass einer der größten Nutznießer des Rettungspakets der Trump-Regierung ein amerikanischer Hedgefonds-Milliardär namens Robert „Rob“ Citrone ist, der groß auf die argentinische Wirtschaft gesetzt hat. Zufälligerweise ist er auch mit Scott Bessent befreundet.

Citrone ist auch ein wichtiger Verbündeter von Milei, und das Büro des argentinischen Präsidenten hat Fotos von ihm mit dem US-Milliardär und Oligarchen auf seiner offiziellen Website veröffentlicht.

Wieder einmal stellt Donald Trump die Interessen wohlhabender Investoren über die der Arbeitnehmer.

Kurz gesagt, das sind die wahren Gründe, warum die Trump-Regierung der argentinischen Regierung 40 Milliarden Dollar zur Verfügung stellt, während sie gleichzeitig die Sozialausgaben im eigenen Land kürzt.