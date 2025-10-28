Digitale ID: Chinas dystopisches Modell bedroht die Freiheit in Europa (Video)

In einem aufschlussreichen Video werden die bedrohlichen Konturen einer globalen digitalen Identitätsagenda enthüllt. Die Botschaft ist unmissverständlich: Jeder Erwachsene soll eine neue, staatlich ausgegebene digitale ID erhalten, die alle persönlichen Informationen an einem Ort bündelt. Die Visionäre des „Great Reset“ geben sich offen: „Wir werden keine Mühen scheuen, um Europa zu einem KI-Kontinent zu machen“, um die Menschen in diese große Transformation zu integrieren.

Das globale Netz der totalen Erfassung

Die Umsetzung dieser digitalen ID-Infrastruktur ist global und koordiniert. Wie Oracle-Gründer Larry Ellison betont, müssen KI-Systeme mit gewaltigen Mengen an Regierungsdaten gefüttert werden. „Das erste, was ein Land tun muss, ist, alle seine Daten zu vereinheitlichen“, erklärt Ellison. Dies bedeute die Zusammenführung von Gesundheitsdaten, elektronischen Patientenakten, Genomdaten – praktisch aller Informationen über die Bürger.

Tony Blair preist offen das chinesische Modell: „Er glaubt im Grunde, dass die Leute an der Spitze alles selbst entscheiden müssen und , wenn man totale Kontrolle über jeden haben könnte, alles wunderbar wäre.“

Das Vorbild China: Soziale Kontrolle in Perfektion

In China ist diese dystopische Vision bereits Realität. In Pilotstädten werden Bürger lückenlos überwacht: Kameras verfolgen ihre Bewegungen, Sensoren protokollieren Verhaltensmuster, und Algorithmen entscheiden, was Menschen kaufen dürfen, wohin sie reisen können und sogar, mit wem sie interagieren dürfen.

Das soziales Kreditsystem sorgt für gefügige Bürger: „Es zwingt uns, uns gut zu benehmen“, sagt eine Bürgerin. Wer die Regeln bricht, wird bestraft – mit Punktabzug, Reiseverboten, Kreditsperren und öffentlicher Bloßstellung. Das Kino zeigt die Daten von „unzuverlässigen“ Bürgern auf großen Leinwänden, inklusive ihrer Adressen.

Der schleichende Transfer in den Westen

Während dies tausende Kilometer entfernt geschieht, entwickeln sich ähnliche Strukturen im Westen. Digitale Identitätsprogramme, Überwachungsnetze, Echtzeit-Tracking und komplexe Datenbanken wandern von Pilotprojekten in die reale Umsetzung.

Großbritannien hat ein nationales Digital-ID-System angekündigt. Wie ein Befürworter unverblümt erklärt: „Sie müssen eine obligatorische digitale ID für das Recht zu arbeiten haben.“ Kritiker warnen: „Das britische Volk betrachtet diese ganze digitale ID als einen Orwell’schen Albtraum.“

Die unausweichliche Konsequenz

Was als zentralisierte, staatlich kontrollierte digitale Identität beginnt, wird sich unweigerlich zu einem Instrument totaler Kontrolle entwickeln. Wie das Video zeigt, wird dieses System genutzt werden, um Finanzen, Krankengeschichten, Reisebewegungen, Social-Media-Aktivitäten und sogar das reale Sozialleben zu verknüpfen.

Es handelt sich um ein digitales Hundemarken-System – und sobald es um den Hals gelegt ist, wird man es nicht mehr loswerden. Die Bürger werden in einem Käfig aus Algorithmen gefangen sein, in dem jedes Abweichen sofort erkannt und bestraft wird – genau wie im chinesischen Vorbild.

Die Zeit zum Handeln ist jetzt, bevor diese Kontrollinfrastruktur unwiderruflich implementiert ist.