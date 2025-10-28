DIE HÖLLE GEFRIERT ZU: Klima-Alarmist Bill Gates verurteilt „Weltuntergangs“-Sicht

Der wohl weltweit berüchtigtste milliardenschwere Klima-Alarmist hat die Welt verblüfft, indem er einen überraschenden Tonwechsel bezüglich der sogenannten „globalen Erwärmung“ angenommen hat – ein Rückschlag für die grüne sozialistische Bewegung.

Am Dienstag veröffentlichte Microsoft-Gründer Bill Gates ein 17-seitiges Memo auf seiner Website, in dem er feststellt, dass das „Weltuntergangs“-Klimaszenario, das in der Vergangenheit von Menschen wie ihm und Al Gore vorangetrieben wurde, falsch ist.

Wie TGP-Leser wissen, gab es multiple Versuche, die Welt glauben zu machen, die Erde würde aufgrund fossiler Brennstoffe bald ausbrennen.

Nun lobt Gates die Fortschritte bei der Senkung der Emissionen und kritisiert die extremsten Klima-Alarmisten dafür, dass sie „sich zu sehr auf kurzfristige Emissionsziele konzentrieren“.

Was für ein Schock.

Von Gates:

„Es gibt eine Weltuntergangssicht auf den Klimawandel, die wie folgt lautet:

In wenigen Jahrzehnten wird ein kataklysmischer Klimawandel die Zivilisation dezimieren. Die Beweise sind allgegenwärtig – man schaue sich nur all die Hitzewellen und Stürme an, die durch steigende globale Temperaturen verursacht werden. Nichts ist wichtiger, als den Temperaturanstieg zu begrenzen.

Zum Glück für uns alle ist diese Sichtweise falsch. Obwohl der Klimawandel ernste Konsequenzen haben wird – insbesondere für Menschen in den ärmsten Ländern – wird er nicht zum Untergang der Menschheit führen. Menschen werden in den meisten Gegenden der Erde auf absehbare Zeit leben und gedeihen können. Die Emissionsprognosen sind gesunken, und mit den richtigen Politiken und Investitionen wird Innovation es uns ermöglichen, die Emissionen viel weiter zu senken.

Unglücklicherweise veranlasst die Weltuntergangsperspektive einen Großteil der Klima-Community, sich zu sehr auf kurzfristige Emissionsziele zu konzentrieren, und sie lenkt Ressourcen von den effektivsten Dingen ab, die wir tun sollten, um das Leben in einer wärmeren Welt zu verbessern.“

Allerdings stellt Gates in seinem Memo klar, dass er den „Klimawandel“ immer noch als Bedrohung betrachtet.

„Um klar zu sein: Der Klimawandel ist ein sehr wichtiges Problem. Er muss gelöst werden, zusammen mit anderen Problemen wie Malaria und Mangelernährung. Jedes Zehntel Grad Erwärmung, das wir verhindern, ist enorm vorteilhaft, weil ein stabiles Klimas es leichter macht, das Leben der Menschen zu verbessern.“

Aber wie ABC berichtete, glaubt Gates, der beste Ansatz sei nun, tödliche Krankheiten zu verhindern und Armut zu bekämpfen, anstatt sich über das Erwärmen der Erde um Zehntelgrade zu streiten.

„Ich lasse die Temperatur lieber um 0,1 Grad steigen, um Malaria loszuwerden“, sagte Gates Reportern. „Die Menschen verstehen das Leid nicht, das heute existiert.“

Gates sagte, er habe sein Memo in der Hoffnung veröffentlicht, dass es sich positiv auf die UN-Klimakonferenz im November in Belém, Brasilien, auswirken werde.

In Anbetracht dessen, wie viele dieser internationalen Globalisten ihn schätzen, wäre es ihm zuzuhören nun eine begrüßenswerte Entwicklung.