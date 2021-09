Warum US-Verhandlungen immer scheitern

Ted Snider

Von Kuba bis Korea, von Iran bis Russland und Palästina gibt es eine lange Geschichte von gescheiterten Verhandlungen und verschwendeter Zeit. Die Verhandlungen sind alle unterschiedlich, aber es gibt ein klares Muster, das den Grund für das Scheitern aller Verhandlungen liefert.

In jedem Fall scheitern die Verhandlungen der Vereinigten Staaten von Amerika, weil der Gesprächspartner nicht darauf vertrauen kann, dass die USA wirklich die grundlegende Feindseligkeit in den Beziehungen ändern wollen. In jedem Fall verlangen die USA, dass das andere Land die von den USA geforderten Zugeständnisse macht, ohne jemals die von dem anderen Land gewünschten Kernzugeständnisse zu machen. So kommen die Verhandlungen nie über kleinere Verhandlungen über bestimmte Themen hinaus, weil die USA immer wieder ihr Versprechen brechen, dass diese schrittweisen, vertrauensbildenden Verhandlungen zu substanzielleren Verhandlungen führen werden.

Kuba

José Luis Padrón, der Vertreter Castros, brach einmal in Frustration aus: „Wir haben das Embargo nicht behandelt. . . . Für uns ist es völlig inakzeptabel, dass die Vereinigten Staaten von uns eine konstruktive und positive Haltung zu Problemen verlangen, die für ihre Interessen von entscheidender Bedeutung sind, und dass sie in den Punkten, die Kuba für entscheidend hält, überhaupt nicht mit einer konstruktiven Geste antworten.“

Laut dem Buch Back Channel to Cuba von William LeoGrande und Peter Kornbluh betonten die Kubaner ständig