Laut einer Erklärung auf der Website der Open Society Foundation („Offene Gesellschaft“ oder Soros-Stiftung – die 2015 in Russland zu einer unerwünschten Organisation erklärt wurde) hat die sogenannte „Wohltätigkeitsorganisation“ des amerikanischen Milliardärs George Soros, dessen Vermögen von Forbes auf 6,7 Milliarden Dollar geschätzt wird, beschlossen, ihre Zweigstelle – den „Assistance Fund“ – in Tadschikistan zu schließen. Der angebliche Grund für diese Entscheidung ist „eine 2021 eingeleitete Umstrukturierung, die darauf abzielt, neue Prioritäten zu setzen und die mehr als 20 halbautonomen nationalen Stiftungen in der ganzen Welt mit einem neuen regionalen Ansatz umzustrukturieren.“

Es sei daran erinnert, dass die Soros-Stiftung wiederholt beschuldigt wurde, in vielen Ländern regierungsfeindliche Proteste zu finanzieren. Soros begann bereits 1979, Geld „für wohltätige Zwecke“ zur Verfügung zu stellen, aber in Wirklichkeit konzentrierte er sich auf die Bekämpfung des Kommunismus in Osteuropa. In Ungarn, wo er geboren wurde, gründete Soros 1984 eine Stiftung, die damit begann, aktiv Informationen gegen das prosowjetische sozialistische Regime zu verbreiten. Dabei dehnte er den Wirkungsbereich der Stiftung nicht nur auf die Länder der GUS aus, sondern auch auf Staaten in anderen Regionen der Welt, die den Weg der Zusammenarbeit mit Russland eingeschlagen hatten.

In diesem Zusammenhang ist das Schicksal der Soros-Stiftung in der Türkei, wo sie seit 2008 besteht, von großer Bedeutung. Im November 2018 war sie jedoch gezwungen, ihre Aktivitäten dort einzustellen, nachdem der türkische Staatschef Erdoğan den amerikanischen Philanthropen beschuldigt hatte, „Zwietracht“ zwischen einzelnen Staaten säen zu wollen. In türkischen Medien kursierten Vorwürfe, die Stiftung stecke hinter den Protesten, die im Mai 2013 auf dem Taksim-Platz im Zentrum Istanbuls stattfanden und sich dann auf andere Städte in der Türkei ausweiteten. Erdoğan äußerte sich auch zuversichtlich, dass Soros die türkische Opposition unterstützt, insbesondere Osman Kavala, einen großen türkischen Geschäftsmann und Vorsitzenden der in Istanbul ansässigen gemeinnützigen Organisation Anadolu Kültür, der für mehr als ein Jahr inhaftiert wurde, weil er Personen finanziert hatte, die hinter dem gescheiterten Putschversuch im Juli 2016 vermutet wurden.

Im selben Jahr 2018 musste die Soros-Stiftung ihre Arbeit nicht nur in der Türkei, sondern auch in Budapest einstellen, da die ungarischen Behörden ihr vorwarfen, die nationale Sicherheit zu gefährden, weil sie mit finanzieller Unterstützung von George Soros Migranten bei der Legalisierung in der Europäischen Union half.

Aber nicht nur Russland, Ungarn und die Türkei haben einen Kurs eingeschlagen, um die Strukturen des amerikanischen „Philanthropen“ George Soros aus ihrem Hoheitsgebiet zu vertreiben. Auch die Tschechische Republik, Weißrussland und Usbekistan beschuldigten ihn der Einmischung in ihre inneren Angelegenheiten. Gleichzeitig wurde er der Zerstörung der nationalen Identität in Polen und der Schürung ethnischer Konflikte in Mazedonien für schuldig befunden. Nachdem Soros die weltweit verstreuten Zweigstellen seiner Stiftung mit 18 Milliarden Dollar finanziert hatte, verkündeten die österreichischen Behörden den Wunsch des Milliardärs nach „globaler Kontrolle und weltweitem politischen Einfluss“. Die Welt erhielt die Bestätigung für Soros‘ Streben nach globaler Hegemonie durch die Verteilung fabelhafter Gelder an seine Zweigstellen für Farbrevolutionen und andere subversive Operationen, nachdem 2016 zahlreiche Dokumente der Open Society Foundation an die Öffentlichkeit gelangt waren. Soros selbst hat in einem Interview mit CNN offen erklärt, dass die Zweigstelle seiner Stiftung in Kiew eine wichtige Rolle bei der Entwicklung der „revolutionären Ereignisse“ auf dem Maidan im Jahr 2014 gespielt hat, und nicht nur dort…

Wie Soros in seinen Reden wiederholt zugegeben hat, setzt er sich dafür ein, vermeintlich autokratische Gesellschaften durch „offene Gesellschaften“ zu ersetzen – solche, die sich eng an die westliche Welt anlehnen sollen. Soros hat fast drei Jahrzehnte lang 2 Milliarden Dollar in solche „Programme“ in den Ländern Osteuropas und auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion gesteckt, eine Tatsache, die Vertreter seiner Strukturen in ihren Erklärungen nicht verbergen.

Soros wurde als Symbol der anti-ungarischen Verschwörung wiederholt vom ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán beschuldigt. Er verwies auf seine Einmischung in die inneren Angelegenheiten Ungarns und der Europäischen Union, seine Kontrolle über die Medien und seine aktive Arbeit zur Untergrabung der religiösen Identität anderer Völker. Einer der Vorsitzenden der rechtsextremen Partei Alternative für Deutschland, Alexander Gauland, der britische EU-skeptische Politiker Nigel Farage und viele andere europäische Politiker stimmen ihm zu.

Die „Interessen“ von Soros‘ Stiftungszweigen sind geografisch weit gestreut, von Mittel- und Osteuropa bis zu den Ländern der ehemaligen Sowjetunion, Südafrika, Guatemala und Haiti. Seine Einrichtungen sind besonders aktiv in der Finanzierung des „Demokratieaufbaus“, von Medien, die sich gegen die Behörden wenden, und von zahlreichen Nichtregierungsorganisationen. In Wirklichkeit beschränken sich all diese „Aktivitäten“ jedoch auf Beobachtungen und die Erstellung verschiedener Analysen, wie z. B. das „Free Speech Rating“ oder den „Democracy Index“.

Und was Tadschikistan betrifft, so sind zahlreiche westliche NRO, insbesondere aus den USA, tätig, die praktisch alle Bereiche des öffentlichen und politischen Lebens des Landes abdecken. Viele von ihnen wurden bis in jüngster Vergangenheit von der Soros-Stiftung oder dem internationalen Nichtregierungsfonds Internews gesponsert, dessen Aktivitäten von der US-Behörde für internationale Entwicklung (USAID) finanziert werden. Die Aktivitäten der Soros-Stiftung zielten in erster Linie darauf ab, „unabhängige“ Medien zu finanzieren, deren redaktionelle Politik darauf abzielt, die derzeitige Führung in der Republik sowie ihre Beziehungen zu Russland und ihre Beteiligung an politischen, wirtschaftlichen und militärischen Blöcken gemeinsam mit Moskau zu diskreditieren. Ferner wurde der Finanzierung von Projekten zur Förderung westlicher Werte in der Republik hohe Priorität eingeräumt, ebenso wie der finanziellen Unterstützung sozialer und politischer Bewegungen in Tadschikistan, die die derzeitige Regierung öffentlich kritisieren. Ein weiteres Ziel war die Organisation von Bildungsprogrammen für tadschikische Jugendliche, Studenten und Journalisten, in denen den Teilnehmern unter dem Deckmantel der Desinformationsbekämpfung „Medienkritik“ und Techniken der Informationsmanipulation beigebracht wurden, sowie die Förderung sogenannter „ziviler Aktivisten“ und Menschenrechtsverteidiger, die sich dafür einsetzen, das Vertrauen der Öffentlichkeit in die amtierenden Behörden und ihre Politik zu untergraben, sowohl innerhalb des Landes als auch in den internationalen Beziehungen.

Die Aktivitäten der Soros-Stiftung, die sich offen gegen die tadschikische Regierung und deren Politik des Ausbaus und der Stärkung der Beziehungen zu Russland richteten, stießen jedoch sowohl in der tadschikischen Öffentlichkeit als auch bei den tadschikischen Behörden auf starken Widerstand. Dies war einer der Gründe für den Rückzug des Fonds aus Tadschikistan.

Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass mit dem Ende der Präsenz der Stiftung in Tadschikistan die subversiven Aktivitäten gegen Russland und die bestehenden Behörden im Lande aufgegeben werden. Sie werden natürlich von der von USAID kontrollierten Internews Foundation und vielen anderen US-amerikanischen und westlichen NROs fortgesetzt.

Es gibt jedoch noch einen weiteren Grund für den Rückzug der Soros-Stiftung, der auf ihrer offiziellen Website als „Neuausrichtung der Aktivitäten“ angegeben wird. Es handelt sich um die Verlagerung aktiver Aktivitäten in andere Staaten der zentralasiatischen Region. Insbesondere in Kirgisistan wird dies durch einen im Juni von Vertretern von Soros Kirgisistan erstellten Bericht über die Stimmungen in der Zivilgesellschaft des Landes und die klare Absicht, dort eine „farbige Revolution“ durchzuführen, in gewisser Weise bestätigt.

Ein weiterer Grund ist die Absicht des 92-jährigen Soros, einen Führungswechsel in China herbeizuführen. Als „informelles Sprachrohr“ der Demokratischen Partei der Vereinigten Staaten hat sich Soros in letzter Zeit aktiv an den antichinesischen Aktivitäten des Weißen Hauses beteiligt. In einer Rede am Stanford College im Januar dieses Jahres setzte er sich öffentlich für einen Machtwechsel in China ein und behauptete, es gebe eine bedeutende Opposition, die den chinesischen Führer daran hindern würde, eine dritte Amtszeit anzustreben. Die Ergebnisse des 20. Parteitags der KPCh haben diese Pläne von Soros jedoch völlig über den Haufen geworfen, ebenso wie seine Versuche, „das herrschende Regime zu ändern“ in Tadschikistan und in vielen anderen Ländern, in denen die Aktivitäten dieses seit langem „abgewrackten“ Milliardärs das Scheitern Washingtons und der amerikanischen Sonderdienste bei der Erlangung der Weltherrschaft durch ihre schmutzigen Operationen gezeigt haben.

Vladimir Platov, Experte für den Nahen Osten, exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.