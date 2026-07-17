Warum versucht Trump, einen neuen Krieg mit China zu beginnen?

Larry C. Johnson

Trump hatte inmitten eines sich rapide eskalierenden Krieges mit dem Iran am Donnerstagabend offenbar nichts Besseres zu tun, als einen verbalen Angriff auf China wegen angeblicher Einmischung in die Wahl 2020 zu starten. Lassen Sie mich gleich zu Beginn klarstellen, dass ich glaube, dass Donald Trump die Wahl 2020 gestohlen wurde, aber nicht aufgrund ausländischer Einflussnahme. Es handelte sich um gute, altmodische Wahlzettelmanipulation. Tatsächlich sammeln Trumps eigenes Justizministerium und das FBI in Georgia Beweise, die wahrscheinlich bestätigen werden, dass Georgia Trump betrogen hat. Aber das ist eine andere Geschichte für einen anderen Tag.

Am Donnerstagabend hielt Trump eine etwa 30-minütige Ansprache zur Hauptsendezeit aus dem East Room und stellte folgende Behauptungen auf:

.☝️…und plötzlich sind üblichen Verdächtigen Schuld



Trump:



Die Gegner der USA, darunter Russland, China, Iran und Nordkorea, verfügen über die Fähigkeit, die Infrastruktur der US-Wahlen zu gefährden. pic.twitter.com/oeRNjh1PB0 — Don (@Donuncutschweiz) July 17, 2026

Diebstahl von Wählerdateien. Trump sagte, Wählerregistrierungsdateien in 18 Bundesstaaten mit insgesamt 220 Millionen Wählerdatensätzen seien „von China gekauft, gestohlen oder gehackt“ worden und China habe „den vermutlich größten Diebstahl von Wahldaten in der Geschichte“ durchgeführt. Die Dateien hätten, so sagte er, Namen, Adressen und politische Zugehörigkeiten enthalten. Er bezeichnete dies als einen „beispiellosen Albtraum für die Wahlsicherheit“. Er führte die Geheimdienstinformationen auf eine Taskforce des Weißen Hauses und das President’s Foreign Intelligence Advisory Board zurück.

Herstellung von Wahlzetteln. Er behauptete, zu den chinesischen Einmischungsaktivitäten habe „der Versuch gehört, illegale Wahlzettel“ für Biden herzustellen.

Vertuschung. Er sagte, der „Deep State“ habe daran gearbeitet, das „Ausmaß der finsteren chinesischen Wahleinmischung“ zu verbergen, und die Geheimdienste hätten weder das Weiße Haus noch den Kongress zuvor über den Hack informiert.

Motiv. Er behauptete, China habe nicht gewollt, dass er wiedergewählt werde – „Sie kämpften wie die Hölle dagegen, dass Donald Trump gewinnt“ – und deutete an, die chinesische Einmischung habe Biden ins Amt gebracht.

Maschinen. Er sagte, bevorstehende Dokumente würden zeigen, dass ausländische Staaten und Gruppen die Fähigkeit gehabt hätten, das Verhalten elektronischer Wahlmaschinen und die von ihnen gesammelten Informationen zu verändern. Außerdem griff er erneut unbewiesene Behauptungen auf, wonach Venezuela versucht habe, amerikanische Wahlen zu manipulieren.

Aber beachten Sie, was er nicht behauptete und nicht beweisen kann – nämlich, dass China Wahlzettel druckte, auf denen Biden bereits vorausgewählt war, und diese Wahlzettel in mehreren Bundesstaaten einschleuste, wodurch Biden den Sieg erhielt. Um Himmels willen!! Was für ein Haufen Pferdemist. Kein einziges Beweisstück dafür, dass China Stimmen eingeschleust oder Stimmen manipuliert hat, und dennoch waren viele, die Trump zusahen, anschließend davon überzeugt, dass China der Feind sei und hart angegangen werden müsse. Was Trump heute Abend getan hat, ist eines der ungeheuerlichsten Beispiele für Propaganda, die darauf abzielt, Feindseligkeit zu schüren.

Zu einer Zeit, in der die USA bei Seltenen Erden vollständig von China abhängig sind, entschied Trump, dass dies ein guter Zeitpunkt sei, China zu beleidigen und zu bedrohen. Ich hatte gedacht, Trump hätte in Sachen Diplomatie bereits den Tiefpunkt erreicht … Da lag ich falsch, denn damit hat er einen neuen Tiefpunkt erreicht. Es würde mich nicht überraschen, wenn China seine Unterstützung für den Iran noch einmal verdoppelt, um sicherzustellen, dass die USA eine demütigende Niederlage erleiden.