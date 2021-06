Warum Washington Ankara nicht in die westliche Umlaufbahn zurückführen kann

Von Salman Rafi Sheikh: Er ist Forschungsanalyst für Internationale Beziehungen und Pakistans Außen- und Innenpolitik, exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.

Während es im von Joe Biden geführten Washington viel Enthusiasmus gibt, Ankara wieder in die von den USA geführte westliche Allianz einzubinden, bleibt es dabei, dass der Keil, der heute zwischen den beiden Ländern besteht, möglicherweise zu breit ist, als dass Biden und Erdogan ihn durch das Ausnutzen ihrer „alten Freundschaft“ füllen könnten. Zum einen sind die gestörten Beziehungen der Türkei zu den USA im Besonderen und zum Westen im Allgemeinen nicht einfach das Ergebnis einiger allgemeiner politischer Differenzen zwischen den beiden Ländern, zum Beispiel über die Unterstützung der USA für kurdische Milizen in Syrien. Solche Differenzen sind in der Tat strukturell und symptomatisch für tief sitzende politische und ideologische Unterschiede, die zwischen den beiden Ländern bestehen. Die Türkei ist heute nicht mehr der säkulare, verwestlichte und entschieden antisowjetische Staat, der sie auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges war. Die heutige Türkei wird von einem islamistischen Regime geführt, das nicht nur Ambitionen hegt, den türkischen Einfluss auf die einstigen osmanischen Gebiete in Asien und Afrika auszudehnen, sondern auch nicht zögert, seine außenpolitischen Ziele mit militärischer Gewalt durchzusetzen. Gleichzeitig ist die Türkei bestrebt, ein ausreichendes Maß an Autonomie vom Westen zu erlangen, um ihre nationalen Interessen zu verfolgen, selbst wenn dies die Aufnahme von Beziehungen zu den Hauptkonkurrenten der USA wie Russland und China bedeutet.

Für die USA ist es jedoch gerade wegen der wachsenden Beziehungen zu Russland und China wichtig, die Türkei wieder in den westlichen Schoß zurückzuholen. Während die Türkei durch den Kauf des hochmodernen S400-Raketenabwehrsystems recht enge Verteidigungsbeziehungen zu Russland aufgebaut hat, wachsen die Beziehungen zu China trotz der türkischen Kritik an Chinas Umgang mit der muslimischen Bevölkerung in Xinjiang schnell genug, um die politischen Entscheidungsträger in Washington und Brüssel zu verunsichern. Ankara davon abzuhalten, zu tiefe und zu starke Bindungen zu China zu entwickeln, ist daher immens wichtig für die Biden-Administration, die bereits entscheidende Schritte unternimmt, um ihre Auseinandersetzung mit China neu zu gestalten.

Am 3. Dezember 2020 begann der erste Güterzug mit Waren aus der Türkei nach China seine 12-tägige Reise, die zwei Kontinente, zwei Meere und fünf Länder durchquerte, um seine Fracht nach China zu liefern. Im März 2021 wurde der dritte Exportzug von der Türkei nach China über den Eisenbahnkorridor Baku-Tbilisi-Kars geschickt.

Die wachsende Verbindung der Türkei mit Chinas Gürtel- und Straßeninitiative (BRI) ist eine direkte Folge der eigenen wachsenden wirtschaftlichen Bedürfnisse der Türkei und ihrer Notwendigkeit, Handel und Investitionen mit und aus China anzuziehen. Dies wurde nicht nur durch die konstant schlechten Beziehungen der Türkei zum Westen notwendig, sondern auch dadurch, dass westliche Unternehmen der Türkei fernbleiben, was Investitionen abschreckt und Milliarden von Dollar aus der Türkei herauspumpt.

Es ist daher logisch, dass die Türkei starke Handelsbeziehungen mit nicht-westlichen Volkswirtschaften entwickelt. Seit 2016 haben China und die Türkei 10 bilaterale Abkommen unterzeichnet. China ist bereits der zweitgrößte Importpartner der Türkei nach Russland. Es hat zwischen 2016 und 2019 mehr als 3 Milliarden US-Dollar in der Türkei investiert und will dies bis Ende nächsten Jahres verdoppeln.

Chinas Direktinvestitionen in der Türkei sind etwas anderes als die Geldzuflüsse aus China, die Erdogan geholfen haben, seinen Einfluss auf die Innenpolitik aufrechtzuerhalten und politische Gegenreaktionen abzuwenden.

Die wachsende Verbundenheit der Türkei mit Chinas BRI zeigt sich auch darin, dass die Türkei und China seit mindestens Juni 2020 Yuan verwenden, um Zahlungen für türkische Importe aus China zu begleichen. Das bilaterale Handelsvolumen zwischen China und der Türkei belief sich im Jahr 2020 auf 21,08 Milliarden US-Dollar, wobei die Importe aus China 18,49 Milliarden US-Dollar ausmachten, was 9,1 Prozent der gesamten türkischen Importe entspricht. Seit der Inbetriebnahme der 8.693 Kilometer langen Eisenbahnstrecke von Istanbul über die Türkei, Georgien, Aserbaidschan, das Kaspische Meer und Kasachstan bis in die chinesische Stadt Xi’an Ende 2020 wächst der gegenseitige Handel in einem noch nie dagewesenen Tempo. Dies hat bereits in den ersten drei Monaten des Jahres 2021 zu einem satten Anstieg des bilateralen Handels um fast 44 Prozent auf 8 Milliarden US-Dollar geführt.

Während es also für die Türkei durchaus Sinn macht, ihr bestehendes Schienennetz massiv auszubauen und sich als unverzichtbares Bindeglied zu positionieren, das die alten Seidenstraßen von China nach Europa dominiert, macht es für dieselbe Turley wenig bis gar keinen Sinn, ihre strategische Position zu opfern, um bestimmte militärische Gefälligkeiten von den USA zu erhalten, insbesondere den Zugang zum F-35-Programm, oder die Rolle der Türkei in der europäischen Politik. Sowohl die USA als auch die EU haben der Türkei nichts Substanzielles zu bieten, um sie vollständig von China und Russland abzubringen. Andererseits haben die türkischen Politiker das starke Gefühl, dass Brüssel angesichts der griechischen und zypriotischen Mitgliedschaft in der EU dauerhaft gegen die Türkei voreingenommen sein wird.

Während Washington und Ankara also in der Lage sein könnten, sich bei der Beilegung der Krisen in Syrien, Libyen, Afghanistan, Irak und Iran anzunähern, lässt sich angesichts der engen Beziehungen der Türkei sowohl zu Russland als auch zu China nicht leugnen, dass es der Türkei und den USA sehr schwer fallen würde, eine gemeinsame Basis gegen die Länder zu finden, gegen die die Biden-Administration Verbündete anwerben möchte. Mit anderen Worten: Während Ankara bereit sein mag, sich in bestimmten geopolitischen Konflikten mit den USA zu verbünden, ist es äußerst unwahrscheinlich und vielleicht sogar völlig unwillig, die USA im „Kalten Krieg“ gegen China zu unterstützen.

Angesichts des Charakters des Regimes in Ankara – das sich dafür einsetzt, die Türkei zu einem führenden Akteur zu machen – ist das, was die USA hoffen können, und das Beste, was sie tun können, weiterhin die Autonomiebestrebungen der Türkei so weit wie möglich zu ihrem Vorteil auszunutzen. Wenn Washington weiterhin darauf beharrt, die Türkei bedingungslos der US-Agenda zu unterwerfen, würde sich die Biden-Administration höchstwahrscheinlich auf einem falschen Terrain wiederfinden und sich einem ernsthaft nachteiligen geopolitischen Szenario gegenübersehen, in dem genau die Staaten, denen sie entgegentreten will, bereits genügend starke Bindungen entwickelt haben, um einem solchen Druck zu widerstehen.