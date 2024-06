Warum Washingtons Pläne, die Straße von Taiwan in eine “Höllenlandschaft” zu verwandeln, grundlegend fehlerhaft sind

Von Brian Berletic

In einem Meinungsartikel von Josh Rogin mit dem Titel “Das US-Militär plant eine ‘Höllenfahrt’, um China von einem Angriff auf Taiwan abzuhalten” legt die Washington Post eine grundlegend fehlerhafte Bewertung einer Strategie des US-Verteidigungsministeriums dar, die auf unbemannte Systeme setzt, um das chinesische Militär bis zu einem “Monat” abzuwehren, bevor die USA und ihre Verbündeten ihre Streitkräfte mobilisieren können.

Und auch wenn die Washington Post versucht, diese Strategie als plausibel zu verkaufen, stellt sie selbst das Zeitfenster in Frage, in dem sie umgesetzt werden und tatsächlich erfolgreich sein könnte.

Eine mangelhafte Strategie, die auf einer ebenso mangelhaften Prämisse beruht

Bevor die Mängel der Strategie selbst untersucht werden, muss zunächst darauf hingewiesen werden, dass die gesamte Prämisse, auf der diese Strategie beruhen würde, nämlich die “Verteidigung Taiwans”, völlig unzureichend ist.

Das US-Außenministerium gibt auf seiner eigenen offiziellen Website in einem Abschnitt mit der Überschrift “U.S. Relations With Taiwan” unmissverständlich zu, dass “wir die Unabhängigkeit Taiwans nicht unterstützen”.

Wenn die US-Regierung die Unabhängigkeit Taiwans nicht anerkennt oder unterstützt, ist Taiwan folglich von einem anderen Staat “abhängig”. Gemäß der “Ein-China”-Politik der Vereinigten Staaten, die im Shanghai-Kommuniqué von 1972 dargelegt wurde, ist dieser Staat China, dessen einzige rechtmäßige Regierung die Volksrepublik China (VRC) ist.

Das Dokument von 1972 erklärt dies im Detail:

Die Vereinigten Staaten erkennen an, dass alle Chinesen auf beiden Seiten der Straße von Taiwan die Auffassung vertreten, dass es nur ein China gibt und dass Taiwan ein Teil von China ist. Die Regierung der Vereinigten Staaten stellt diesen Standpunkt nicht in Frage.

Somit ist jede Interaktion zwischen Taiwan und dem übrigen China eine Angelegenheit der chinesischen Innenpolitik, in die sich die USA gemäß dem Völkerrecht und insbesondere gemäß der UN-Charta und ihrer Garantie der territorialen Integrität und politischen Unabhängigkeit einer Nation nicht einmischen können.

In der UN-Charta heißt es unmissverständlich:

Alle Mitglieder unterlassen in ihren internationalen Beziehungen die Androhung oder Anwendung von Gewalt gegen die territoriale Unversehrtheit oder politische Unabhängigkeit eines Staates oder in jeder anderen Weise, die mit den Zielen der Vereinten Nationen unvereinbar ist.

Die inoffizielle Unterstützung des Separatismus in Taiwan durch Washington, die im Widerspruch zu den eigenen Vereinbarungen mit Peking über den Status der Inselprovinz steht, ist ganz klar ein Verstoß gegen das Völkerrecht. Jegliche Pläne der USA, sich mit militärischen Mitteln, einschließlich unbemannter Systeme, in die inneren politischen Angelegenheiten Chinas einzumischen, basieren auf einer völlig unzureichenden, völkerrechtlich nicht vertretbaren Position.

Warum eine Drohnen-“Höllenfahrt” nicht funktionieren wird

China hat eine Vielzahl von Möglichkeiten, mit dem von den USA geförderten Separatismus und anderen Verletzungen der chinesischen Souveränität über die Inselprovinz Taiwan umzugehen, die über eine amphibische Invasion hinausgehen, wie sie sich die US-Militärplaner für den Kampf und den Sieg ihrer Drohnenarmeen vorstellen.

Trotz der politischen Vereinnahmung der lokalen Verwaltung Taiwans durch Washington ist die Wirtschaft der Insel stark vom übrigen China abhängig. Nahezu die Hälfte aller Exporte der auf der Insel ansässigen Industrie wird in das übrige China exportiert. Auch die Einfuhren aus dem übrigen China sind unerlässlich, einschließlich der Rohstoffe, die für die umfangreiche Halbleiter- und Elektroindustrie der Insel benötigt werden.

Eine einfache Unterbrechung des Handels würde dazu führen, dass Taiwan nicht mehr als lebensfähige Wirtschaftseinheit funktioniert. Kombiniert mit einer Blockade, die von der chinesischen Militärluftfahrt, U-Boot-Streitkräften und den eigenen umfangreichen Drohnenkapazitäten durchgesetzt würde, wäre Washingtons “Höllenfahrt”-Strategie, Drohnen einzusetzen, um eine Invasion zu verhindern, die nie kommt, hinfällig.

Aber was wäre, wenn chinesische Streitkräfte mit US-Drohnen in und um die chinesische Inselprovinz Taiwan kämpfen würden?

Der Meinungsartikel der Washington Post behauptet:

Es gibt einige öffentliche Anzeichen dafür, dass der Hellscape-Plan Fortschritte macht. Im März kündigte das Verteidigungsministerium an, 1 Milliarde Dollar für ein Programm namens “Replicator” auszugeben, um Schwärme unbemannter Überwasserschiffe und Luftdrohnen für genau diese Mission zu bauen. Laut Paparo zeigt das Replicator-Programm, dass die Vereinigten Staaten auch Lehren aus dem russisch-ukrainischen Krieg ziehen, in dem die Ukraine innovative Drohnentechnologie eingesetzt hat. Der Zeitplan für die Lieferung dieser Systeme ist unklar. Wenn die Drohnenschwärme zum Zeitpunkt des Angriffs nicht einsatzbereit sind, könnte dies die Aussichten auf einen langwierigen Konflikt erhöhen, der schwere Verluste für die US-Marine und die US-Luftwaffe mit sich brächte und sich wahrscheinlich auf Verbündete wie Japan, Südkorea und die Philippinen ausweiten würde.

Dies, nachdem die Washington Post US-Marineadmiral Samuel Paparo, “den neuen Leiter des US-Kommandos für den Indopazifik”, zitiert hatte, der sich weigerte, Einzelheiten des Plans zu nennen, aber behauptete, “er ist real und umsetzbar”.

Dass die Washington Post die Ukraine zitiert, ist besonders ironisch, wenn man bedenkt, dass die von den Vereinigten Staaten und ihren Verbündeten in die Ukraine entsandten Drohnen keine Ergebnisse erzielt haben. Dazu gehören eine Reihe größerer Kampfdrohnen mit größerer Reichweite wie die türkische Bayraktar-Drohne TB-2, aber auch kleinere Kamikaze-Drohnen wie die in den USA hergestellte Switchblade.

Die Drohnen, die die Ukraine am effektivsten einsetzt, wurden entweder in China gekauft oder aus Teilen hergestellt, die in China beschafft wurden.

In einer von der staatlichen chinesischen Zeitung Global Times veröffentlichten Widerlegung von Washingtons “Höllenplan” weist Hu Xijin auf eine Reihe sehr offensichtlicher Faktoren hin, die von den westlichen Medien, die diese Strategie propagieren, offenbar nicht berücksichtigt werden.

Hu Xijin weist darauf hin, dass China in der Lage ist, mehr Drohnen zu produzieren, und zwar billiger, schneller und mit besseren Fähigkeiten als die Vereinigten Staaten. In Anbetracht der Realität vor Ort in der Ukraine, wo der geringe Erfolg der ukrainischen Streitkräfte im Drohnenkrieg nicht auf Drohnen zurückzuführen ist, die von US-Waffenherstellern entwickelt wurden, sondern auf in China hergestellte Drohnen, die von Ukrainern für militärische Zwecke modifiziert wurden, sind Hu Xijins Schlussfolgerungen alles andere als reine Lobhudelei.

Ein weiterer Faktor, der bei dem Gerede der USA über einen Krieg mit China in und um die Inselprovinz Taiwan außer Acht gelassen wird, ist die Entfernung, die die USA zurücklegen müssen, um überhaupt auf dem Schlachtfeld aufzutauchen. Durch den Pazifischen Ozean getrennt, müssen die USA Tausende von Meilen zurücklegen, um die Straße von Taiwan und die umliegenden Gebiete zu erreichen.

Zwar unterhalten die USA ein Netz von Militärstützpunkten in Südkorea, Japan und jetzt auch auf den Philippinen, doch müssen die USA diese Stützpunkte immer noch von US-Territorium aus versorgen, und die US-Streitkräfte müssen immer noch Hunderte von Meilen zurücklegen, um die Straße von Taiwan zu erreichen, während die chinesischen Streitkräfte bereits dort sind, weil es sich um China handelt.

Jede Art von Krieg gegen eine Nation mit einer größeren Bevölkerung, einer größeren industriellen Basis, einer größeren militärisch-industriellen Produktionskapazität und einer vergleichbaren Streitmacht zu führen, und dies direkt vor der Küste dieser Nation, genau wie die Idee, Taiwan vor China zu “verteidigen”, während man Taiwan offiziell als Teil Chinas anerkennt, ist völlig irrational und zum Scheitern verurteilt, bevor ein solcher Konflikt überhaupt beginnt.

Es besteht kein Zweifel an der Fähigkeit des US-Militärs, Tod und Zerstörung zu verursachen. Allerdings ist es sehr zweifelhaft, ob sie in dem Chaos, das sie rund um den Globus angerichtet haben, einen Sieg erringen können. Die USA haben in ihrem Stellvertreterkrieg mit Russland in der Ukraine in vielerlei Hinsicht mehr Vorteile als im Kampf gegen China direkt vor Chinas eigener Küste, und doch ist es ein Stellvertreterkrieg, den die USA und ihre Verbündeten immer noch verlieren.

Es ist schwierig, die Fähigkeiten hinter Washingtons “Hellscape”-Strategie einzuschätzen, da kein Teil davon öffentlich gemacht wurde und das US-Militär in den letzten Jahren in anderen Teilen der Welt schlecht abgeschnitten hat. Es könnte sein, dass die militärische Schwäche der USA Washington dazu gezwungen hat, auf eine “Kugelfisch”-Strategie zurückzugreifen, bei der man sich aufbläht, um den Gegner davon zu überzeugen, dass man viel größer und mächtiger ist, als man tatsächlich ist. Ein Kugelfisch setzt auch Stacheln und Gifte ein, um eine weitere Abschreckung zu erreichen. In der Natur haben sich jedoch viele Arten so entwickelt, dass sie die Täuschung des Kugelfischs durchschauen und seine Stacheln und Gifte überwinden, um ihn zu einer leichten Mahlzeit zu machen.

Auch China ist wahrscheinlich in der Lage, Washingtons Bluff zu durchschauen und die “dornigen Stacheln und Gifte” zu überwinden, mit denen Washington Peking davon überzeugen will, dass die Aufrechterhaltung seiner Souveränität über Taiwan die Mühe nicht wert ist.

Man darf auch nicht vergessen, dass es Washingtons Ziel nicht ist, Taiwan zu “verteidigen”, sondern die Kosten für die unvermeidliche vollständige Wiedervereinigung mit dem übrigen China so hoch wie möglich zu halten. Die unwiderrufliche Zerstörung der Inselprovinz inmitten der Kämpfe kommt Washington weitaus mehr gelegen als der endgültige und vollständige Anschluss eines beträchtlichen Prozentsatzes der Bevölkerung, der Industrie und der Infrastruktur an das übrige China.

Die von der US-Regierung und der Rüstungsindustrie finanzierte Denkfabrik Center for Strategic and International Studies gibt in einem Papier vom Januar 2023 mit dem Titel “The First Battle of the Next War: Wargaming a Chinese Invasion of Taiwan” (Die erste Schlacht des nächsten Krieges: Wargaming einer chinesischen Invasion in Taiwan) zu, dass sie einen möglichen Konflikt zwischen China und den USA um die Inselprovinz Taiwan durchgespielt hat:

Der Erfolg der USA und Taiwans bei der Vereitelung der chinesischen Invasion wird durch den großen Schaden an der taiwanesischen Infrastruktur und Wirtschaft getrübt.

Dies war wohlgemerkt das beste Szenario des CSIS. Es ist vielleicht dieser letzte Punkt, den diejenigen in Taiwan selbst am meisten bedenken sollten.

China ist eindeutig bereit, jeden Preis zu zahlen, um seine Souveränität und territoriale Integrität zu wahren. Washington hat wiederholt bewiesen, dass es bereit ist, seine Stellvertreter zu seinem eigenen Vorteil vollständig zu opfern. Die Menschen in Taiwan müssen erkennen, dass sie die einzige wirkliche Entscheidung haben: entweder die Wiedervereinigung oder die Vernichtung, und zwar eine Vernichtung, die von und für die USA bewusst herbeigeführt wurde, nicht von chinesischen Politikern, sondern um sie zu ärgern.