Ein furchtbar einseitiger, sehr grausamer Krieg geht weiter

John J. Duncan, Jr.

Während ich dies schreibe, hat Israel in den letzten 15 Tagen eine Zeltstadt und eine UN-Schule bombardiert und 276 palästinensische Nichtkombattanten bei einer mittäglichen Razzia getötet, um die Freilassung von vier als Geiseln festgehaltenen Israelis zu erreichen.

Bei den drei Aktionen wurden fast 400 Menschen getötet und viele hundert weitere verwundet. Bei der Geiselbefreiung wurden 64 palästinensische Kinder und 57 Frauen getötet.

Nach Angaben der UNO wurden seit Beginn des Krieges im Gazastreifen mehr als 37.000 Palästinenser getötet, davon über 38 % (etwa 14.000) Kinder unter 14 Jahren.

Jeffrey Sachs, ein Professor an der Columbia-Universität und einer der angesehensten Experten für Außenpolitik in diesem Land, sagte in einem Beitrag auf YouTube Folgendes:

“Israel hat die Menschen in Gaza absichtlich ausgehungert. Ausgehungert! Ich übertreibe hier nicht. Israel ist ein Verbrecher, es hat den Status eines Kriegsverbrechers, jetzt glaube ich, den Status eines Völkermörders, und es ist ohne Scham, ohne Reue …” Sachs ist ein Jude.

Ein anderer Jude, Dave Smith, hat einen sehr populären Podcast namens “Part Of The Problem”. Er hat sich sehr kritisch über die Art und Weise geäußert, wie Israel die Palästinenser behandelt hat, sowohl in diesem Krieg als auch in der Art und Weise, wie Israel Hunderttausende von ihnen während der Gründung Israels im Jahr 1948 aus ihren Häusern vertrieben hat.

Ich habe gelesen, dass Netanjahu in Israel nur zu 34 % positiv bewertet wird, aber 80 % sein Vorgehen im Gaza-Krieg gutheißen. Wenn 80 % der Juden weltweit Israels Krieg gutheißen, bleiben immer noch mehr als 3.000.000 Juden, die ihm nicht zustimmen.

Nach der oben erwähnten Bombardierung der Zeltstadt berichtete die Washington Post über die “schrecklichen Szenen” und sagte: “Eltern wurden bei lebendigem Leib in ihren Zelten verbrannt, während Kinder um Hilfe schrien. Ärzte berichteten, wie sie mit den schwindenden medizinischen Vorräten um die Behandlung grausamer Schrapnellwunden kämpften.”

Die Post zitierte einen Mann, der bei dem Angriff sieben Angehörige verloren hat: “Wir konnten sie bis heute Morgen aufgrund der verkohlten Leichen nicht identifizieren. Die Gesichter waren abgefallen und die Gesichtszüge waren völlig verschwunden.” Vier von ihnen waren Kinder.

Die Post interviewte einen anderen Mann, der sagte, “ich habe die Schreie noch gehört” … er sagte, er habe einen Feuerlöscher genommen und sei zu Hilfe geeilt. “Ich wusste nicht, was ich tun sollte, um den Menschen zu helfen, die verbrannten… zerstückelte Körper, verkohlte Körper, Kinder ohne Köpfe, Körper, als wären sie geschmolzen.”

Ein anderer Mann fand seinen Bruder und seine dreijährige Nichte tot auf, das kleine Mädchen hatte einen Schlag auf den Kopf bekommen und er sagte: “Überall war Blut.”

In einer Klinik des Internationalen Medizinischen Korps sagte ein Chirurg, dass ein kleines Mädchen jeden fragte, ob sie ihre Eltern gesehen hätten. Die Eltern waren tot. Er sagte, dass der Klinik sogar die grundlegenden medizinischen Hilfsmittel ausgegangen seien und dass er versucht habe, ein sechsjähriges Mädchen zu retten, das jedoch in dieser Nacht gestorben sei.

Nach diesen jüngsten Vorfällen hatten selbst Menschen und Länder, die Israel immer unterstützt hatten, zu viel gesehen. Kanada, Frankreich und Deutschland verurteilten die Bombenanschläge. Spanien, Norwegen und Portugal schlossen sich den 145 anderen Ländern an, die zuvor eine Vollmitgliedschaft Palästinas in der UNO gefordert hatten.

Die USA unterstützten schließlich eine Forderung des UN-Sicherheitsrats nach einem sofortigen Waffenstillstand, leisten aber weiterhin Militärhilfe für Israel. Am 7. Juni berichtete CNN über Israels jüngsten Bombenanschlag auf eine UN-Schule, bei dem Dutzende von Menschen starben und bei dem US-Munition eingesetzt wurde.

Unsere nationalen Medien haben berichtet, dass sich viele jüdische Studenten auf einigen Universitätsgeländen “unwohl” gefühlt haben. Sie sollten nicht unhöflich behandelt werden, aber das verblasst im Vergleich zu Tausenden von palästinensischen Kindern, die getötet werden, und Tausenden weiteren, die verhungern oder Arme, Beine oder Eltern verlieren.

Ich bin ein sehr loyaler, sehr konservativer Republikaner, seit ich ein Teenager war. Aber dieser Krieg ist nicht konservativ. Ich bin enttäuscht, dass nur ein einziger Republikaner, der Abgeordnete Thomas Massie aus Kentucky, den Mut hatte, sich Israels Grausamkeit in diesem Krieg entgegenzustellen und sie zu kritisieren. Ich habe mich gefreut, dass er in den jüngsten Vorwahlen 76% der Stimmen erhalten hat, obwohl viel Geld gegen ihn geflossen ist.

Das American Israel Public Affairs Committee beherrscht den Kongress, weil es in der Lage ist, viele Millionen an Wahlkampfspenden aus den gesamten USA an jeden beliebigen Ort in den USA zu leiten.

Netanjahu hat die Hamas mehrere Jahre lang finanziert, eine Strategie, die am 7. Oktober letzten Jahres auf schreckliche Weise nach hinten losging. Seitdem hat er einen furchtbar einseitigen Krieg geführt, der den Tod vieler Tausender unschuldiger Männer, Frauen und Kinder verursacht hat.

Er ist eingeladen worden, am 24. Juli vor dem Kongress und der Nation zu sprechen. Er wird wie ein siegreicher Held behandelt werden. Als ein Mann, an dessen Händen das Blut Tausender klebt, hätte er gar nicht erst eingeladen werden dürfen.