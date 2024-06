Mastercard will digitale biometrische ID und “Verhaltensbiometrie” ausbauen

Von Didi Rankovic

Wenn es um den Schutz der Privatsphäre und die allgemeine Sicherheit einiger der sensibelsten (finanziellen, aber auch “verhaltensbezogenen”) biometrischen Daten der Menschen geht, waren die großen globalen Banken und Zahlungsabwickler und die zunehmende biometrische Überwachung schon immer ein perfektes “Paar, das in der Hölle gemacht wurde”.

Und diese Realität nimmt allmählich Gestalt an. Nicht nur, dass die biometrische Technologie und ihre Allgegenwärtigkeit zunehmen (in den meisten Ländern immer noch ohne angemessenen rechtlichen Schutz oder angemessene “Offenlegung”, wie und warum dies geschieht), sondern auch, dass Giganten wie Mastercard und Visa erkennen, dass sie Zugang zu riesigen Mengen an hochgradig monetarisierbaren Daten von Menschen haben.

Die Art der persönlichen Informationen, die Mastercard bei jeder Transaktion erhält, ist nicht nur die Anzahl, sondern auch der Standort, der Inhalt eines Kaufs … und dann beginnen sich Verhaltensmuster abzuzeichnen. Aber das ist noch nicht alles.

In der Zwischenzeit ist das Ziel (oft, aber nicht immer), über das offen gesprochen wird, das lukrative Geschäft der “gemeinsamen Nutzung” dieser Daten für gezielte Werbung.

Aber in einer möglichen zukünftigen Orwellschen Gesellschaft wäre dies für den Überwachungsstaat in vielerlei Hinsicht sehr nützlich.

Das ist eindeutig nicht die Art und Weise, wie der Trend den Kunden verkauft wird, wenn die Finanzmanager darüber sprechen.

Die meisten Leute erwarten vielleicht, dass dies online geschieht, aber Mastercard ist sehr hungrig nach “biometrischen Verhaltensdaten” (der Begriff selbst klingt fast so beängstigend wie die Sache selbst – und wird von Mastercard selbst so beschrieben: “Nachverfolgung von persönlichen Handlungen wie dem Tippstil und der Art, wie Sie Ihr Telefon halten, sowie von Gewohnheiten wie der Tageszeit, zu der Sie sich normalerweise einloggen, oder Ihrer üblichen IP-Adresse”).

Und der Gigant fühlt sich offensichtlich wohl, wenn er davon spricht, dass die Biometrie noch in diesem Jahr auf “eine Reihe” von Ladengeschäften und deren Bezahlsysteme ausgeweitet wird.

“(…) Vom Standpunkt des Verbrauchers aus gesehen gibt es keine Karte, es wird kein Telefon benötigt (an physischen Kassen). Man präsentiert sich einfach an einem Monitor.”

Das ist richtig – “nur Sie selbst” – nichts weiter, Leute…

Und so beschrieb ein Podcast-Moderator kürzlich das “Erlebnis” dem Executive President of Identity Products and Innovation von Mastercard, Dennis Gamiello, zur Bestätigung. “Es könnte ein Handscanner sein, ein Gesichtsscanner, was auch immer. Und dann werden Sie autorisiert”, fuhr der Moderator fort, und Gamiello stimmte voll und ganz zu, dass es so funktionieren wird.

Die Führungskräfte von Mastercard sagen, dass die biometrischen Verhaltensdaten der Menschen genutzt werden – aber natürlich nur, um die “Erfahrung” und den vermeintlichen Komfort zu verbessern.

“Wir arbeiten aktiv mit Partnern rund um den Globus zusammen, um nahtlosere und sicherere Authentifizierungsmethoden zu entwickeln. Das betrifft sowohl die physische Biometrie, über die wir hier sprechen, als auch die hinter den Kulissen. Es gibt die Verhaltensbiometrie”, heißt es in einem Beitrag auf der Website von Mastercard.

Mehr als das – es gibt eine Vision von einer Zukunft, in der die digitale ID die Überprüfung von Zahlungen übernimmt und diese mit Anreizen wie Belohnungsprogrammen verknüpft.