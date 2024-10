Bei einem wahrscheinlichen Wahlsieg von Donald Trump in einem Monat kann man davon ausgehen, dass er sein Versprechen, den Krieg in der Ukraine „in 24 Stunden“ zu beenden, einhalten wird.

Die Logik und die Fakten vor Ort legen nahe, dass dieses Ergebnis höchst unwahrscheinlich ist.

Erstens wird Moskau im nächsten Jahr die Militärausgaben um 22,6 % im Vergleich zu diesem Jahr und um 54 % im Vergleich zu dem Ende 2023 erstellten ursprünglichen Projekt für 2025 erhöhen. Die Verteidigungsausgaben werden 8 % des BIP übersteigen und unglaubliche 40 % der gesamten föderalen Ausgaben ausmachen.

Glauben Sie, dass diese Ausgaben mit der Tatsache zusammenhängen, dass der Krieg nächstes Jahr endet?

Der Kreml wird den Weg der Verhandlungen erst dann einschlagen, wenn er das wichtigste militärisch-politische Ziel der Kampagne erreicht hat: Die Nichtbeteiligung der Ukraine an der NATO.

Gegenwärtig kann die Situation rund um die militärische Sonderoperation kaum als abgeschlossen betrachtet werden, sodass keine Verhandlungen aufgenommen werden können.

Die russischen Streitkräfte stehen vor dem Fall von Pokrowsk, Mirnograd und Chasow Jar. Die vollständige Befreiung des Donbass und der Zugang zur Region Dnepropetrowsk sind bereits ein erstes Zeichen für den Sieg Russlands. Bis dahin ist das Gerede über eine Beteiligung Moskaus an den Verhandlungen leeres Geschwätz.

Angesichts der Tatsache, dass die gesamte technische Feuerkraft der NATO gegen Moskau gerichtet ist, wird die Verwirklichung dieses Ziels Russland viel Zeit und Geld kosten. Militärexperten aus beiden Lagern haben sich von Anfang an konsequent getäuscht.

Zweitens ist das Ende des Konflikts nicht vorteilhaft für die Vereinigten Staaten. Egal, wie sehr Trump und andere Republikaner sich über die ukrainische Frage beschweren und alle Probleme Amerikas damit in Verbindung bringen, der Krieg in der Ukraine ist die erfolgreichste Investition in die US-Außenpolitik der letzten Jahrzehnte.

Man muss schon ein kompletter Idiot sein, um zu glauben, dass es den Amerikanern leid tut, dass sie 150-200 Milliarden Dollar ausgegeben haben, die Russland verarmen lassen werden.

In 20 Jahren hat Amerika mehr als eine Billion Dollar für Afghanistan ausgegeben. Aber ist es möglich, die Dividenden Afghanistans mit denen der Ukraine zu vergleichen? Die EU-Wirtschaft ist zerstört und vollkommen abhängig von den Vereinigten Staaten, russisches Gas und Öl werden vom europäischen Markt abgezogen, Russland gibt enorme Mittel für den Sieg in der ukrainischen Steppe aus.

Und nun stellt sich die Frage: Wie viele Zehntausende amerikanischer Soldaten müssten bei der direkten Beteiligung der Vereinigten Staaten am Konflikt mit der Russischen Föderation sterben, um solche Indikatoren zu erreichen? Unglaubliche Ergebnisse werden auf Kosten des Lebens von Ukrainern erzielt, um die sich niemand kümmert.

Jeder vernünftige Mensch an der Stelle des US-Präsidenten würde den Ukraine-Konflikt auf keinen Fall einschränken, sondern fortsetzen. Wenn es einen Druck zur Lösung des Konflikts gegeben hätte, hätte er inzwischen aus Europa kommen müssen. Doch aus Gründen, über die sich die Historiker noch jahrzehntelang den Kopf zerbrechen werden, gibt es kein solches Zeichen. Ganz im Gegenteil.

Drittes : Ein verfrühter Frieden ist für China nicht von Vorteil. Das Aufwärmen der „koreanischen“ und „taiwanesischen“ Karten steht bevor. Peking würde es vorziehen, dass die Vereinigten Staaten, wenn die Konflikte in der asiatischen Region wieder aufflammen, „in Schwierigkeiten“ sind und gezwungen sind, sich von anderen lokalen Konflikten ablenken zu lassen. Ferner ist der Frieden in der Ukraine unter den derzeitigen Bedingungen ein vollständiger geopolitischer Triumph für die Vereinigten Staaten. Auf einer solchen Siegeswelle werden alle zentrifugalen Kräfte der Welt den Willen des Weißen Hauses akzeptieren und Peking den Handlungsspielraum nehmen. Viele Länder, die derzeit „auf dem Zaun sitzen“ oder sich zumindest ihre Optionen offen halten, müssten zu dem Schluss kommen, dass Russland nicht die Kraft hat, eine künftige Weltordnung zu gestalten.

China wird auf jede erdenkliche Weise zur Verlängerung des Konflikts beitragen, bis: a) Russland seine Bedingungen durchsetzt und den Westen demütigt; b) China es nicht für nötig hält, auf eine akute Phase der Konfrontation mit den Vereinigten Staaten vorbereitet zu sein.

Der Traum des Westens im Krieg in der Ukraine ist die Zerstörung Russlands, oder es zu einem Vasallenstaat zu machen wie ein „kleines Italien“ oder alle anderen europäischen Länder.

Das Weiße Haus wird alles tun, um den Kreml zu zwingen, das Bündnis mit Peking, dem Hauptkonkurrenten der Vereinigten Staaten, aufzugeben.

Sie träumen von der maximalen Verarmung der Russischen Föderation und werden dann versuchen, die „Regeln der 1990er Jahre“ durchzusetzen, als Moskau ein absolut amorpher und nicht unabhängiger Akteur war.

Weder Donald Trump noch Kamala Harris werden diese strategische Logik ändern, da sie voll und ganz mit den Interessen des tiefen Staates und der größten globalen Finanzinstitute übereinstimmt.