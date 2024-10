Weltweit einmalig: Australische Kommunalverwaltung fordert Aussetzung von Covid-mRNA-Impfstoffen

Rebekah Barnett

Andere Gemeinden werden wahrscheinlich folgen, während die Bundesbehörden weiterhin jegliche Probleme leugnen.

Überraschend hat die Stadtverwaltung der westaustralischen Bergbaustadt Port Hedland beschlossen, die sofortige Aussetzung der Impfstoffe Moderna und Pfizer Covid zu fordern, bis eine Untersuchung der Beweise für übermäßige Mengen synthetischer DNA in den Impfungen abgeschlossen ist.

Auf einer Sondersitzung am Freitagabend stimmten die Stadträte von Port Hedland mit fünf zu zwei Stimmen dafür, jeden der 537 australischen Gemeinderäte über die Beweise für die DNA-Kontamination in den Impfstoffen und die damit verbundenen Risiken zu informieren.

„Wir sind zutiefst besorgt über die potenziellen Gesundheitsrisiken, die von der Verunreinigung mit synthetischer DNA ausgehen, einschließlich der Gefahren von genomischer Integration, Krebs, erblichen Defekten und Störungen des Immunsystems“, heißt es in dem Schreiben.

Der Rat wird außerdem Briefe an alle Ärzte im Gebiet von Port Hedland schicken, in denen er sie nachdrücklich auffordert, diese Informationen an Patienten weiterzugeben, die eine Impfung mit modifizierter RNA (mod-RNA) von Pfizer oder Moderna Covid in Erwägung ziehen.

Der Rat wird sich dem Bundesabgeordneten Russell Broadbent anschließen und die Aussetzung der mod-RNA Covid-Impfstoffe fordern, bis eine dringende und gründliche Untersuchung der DNA-Kontaminationsangelegenheit durchgeführt worden ist, nachdem bei unabhängigen Tests von australischen Fläschchen mit Covid-Impfstoffen von Moderna und Pfizer Rückstände synthetischer DNA in einer Menge von bis zu 145 über dem gesetzlichen Grenzwert nachgewiesen wurden.

In mehreren Briefen an Premierminister Anthony Albanese hat der unabhängige Abgeordnete für Monash im vergangenen Monat Warnungen von führenden Wissenschaftlern aufgenommen, dass „übermäßig viel synthetische Fremd-DNA, die in Lipid-Nanopartikeln eingekapselt ist, in menschliche Zellen integriert werden kann, was möglicherweise zu genomischer Instabilität, Krebs, Störungen des Immunsystems und nachteiligen Auswirkungen auf das Erbgut führt.“

Port Hedland Stadtrat Adrian McRae, der den Antrag eingebracht hatte, sagte am Freitag, er hoffe, dass die Abstimmung „die Welle sein wird, die eine größere Welle im ganzen Land und vielleicht in der ganzen Welt auslöst“, was die Sicherheit des Covid-Impfstoffs angehe.

Die Beweise

Während der zweieinhalbstündigen Sondersitzung prüften die Ratsmitglieder eine Analyse der australischen Moderna- und Pfizer-Covid-Impfstoffe durch den Molekularvirologen Dr. David Speicher, aus der hervorging, dass der Gehalt an synthetischer DNA in den Fläschchen den von der Therapeutic Goods Administration (TGA) festgelegten zulässigen Grenzwert „bei weitem“ überschritt.

Die Ratsmitglieder erfuhren, dass die TGA die Gültigkeit der Ergebnisse von Dr. Speicher bestritten hat. Das Protokoll von Moderna zur Messung des DNA-Gehalts in ihrem Covid-Impfstoff, das als Antwort auf meine Anfrage zur Informationsfreiheit bei der TGA (FOI 5286), stellt die Behauptung der TGA infrage.1

Erstens wurde der größte Teil des Dokuments stark geschwärzt, in Übereinstimmung mit der Tendenz der TGA, Geheimhaltung der Transparenz vorzuziehen, wenn es um schwerwiegende Angelegenheiten geht, die die Gesundheit von Millionen von Australiern betreffen.

Zweitens ist es unwahrscheinlich, dass die von der TGA zugelassene Methode zur Messung von DNA-Rückständen den Großteil der Kontamination, insbesondere kleine Fragmente, aufspüren kann.

Wie in einem Schreiben an das WA-Gesundheitsministerium weiter ausgeführt wird,

„Alarmierenderweise hatte Moderna in seinen eigenen Patentanmeldungen ausdrücklich vor der Unzulänglichkeit solcher Testmethoden zum Nachweis von DNA-Resten gewarnt, vornehmlich von DNA, die in Lipid-Nanopartikeln (LNP) verkapselt ist. „Trotz dieser Warnung hat sich die TGA auf diese unzureichenden Methoden verlassen, die das wahre Ausmaß der Kontamination nur unzureichend erfassen. Die Patente von Moderna wiesen auch auf die Risiken der Insertionsmutagenese und der Karzinogenese hin, doch diese ernsten Risiken werden durch die gegenwärtigen Testverfahren der TGA nur unzureichend berücksichtigt.“

Die Abgeordneten hörten eine aufgezeichnete Rede von dem international anerkannten Professor für Onkologie Angus Dalgleish, der vor den „potenziellen Folgen für die öffentliche Gesundheit“ der Mod-RNA-Impfstoffe warnte, darunter Krebserkrankungen, Immunstörungen und genomische Integration.

Professor Dalgleish, der das jüngste Schreiben von Broadbent an den Premierminister federführend mit unterzeichnet hat, sagte, er habe in seiner onkologischen Praxis einen Anstieg aggressiver, schnell fortschreitender Krebserkrankungen bei Patienten beobachtet, die mit dem Covid-Impfstoff geimpft worden waren, hauptsächlich bei Darm- und Blutkrebs.

„Meine eigene Forschung hat gezeigt, dass die Booster die T-Zell-Antwort unterdrücken und die Antikörperantwort auf tolerierend umschalten. Das bedeutet, dass dies das perfekte Beispiel dafür ist, dass man die Kontrolle über fremde Eindringlinge, Viren usw. und Krebs ausgeschaltet hat, sodass er unkontrolliert wachsen kann“, sagte er.

Da er zuvor im wissenschaftlichen Beirat des mRNA-Technologieunternehmens CureVac saß, betonte Professor Dalgleish, dass er gut in der Lage sei, die Risiken und Vorteile der Covid mod-RNA-Impfstoffe zu verstehen und dazu Stellung zu nehmen, die seiner Meinung nach besser als Gentherapie bezeichnet werden sollten.

Professor Dalgleish bezeichnete das Versäumnis der australischen Behörden, das Problem der hohen DNA-Kontamination in den Covid-Impfstoffen ordnungsgemäß zu untersuchen, als „kritische Lücke“ in der Reaktion der öffentlichen Gesundheit und forderte den Rat von Port Hedland auf, die Angelegenheit ernst zu nehmen und sich für sofortige Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit einzusetzen.

„Wir benötigen unsere Gesundheitsbehörden, um mit der Überwachung dieser Trends zu beginnen, Testprotokolle für diejenigen zu entwickeln, die einer synthetischen DNA-Kontamination ausgesetzt sind, und Behandlungspfade für den unvermeidlichen Anstieg von impfbedingten Erkrankungen vorzubereiten“, sagte er.

Professor Dalgleishs Ansprache wurde nur den Ratsmitgliedern in einem geschlossenen Teil der Sitzung präsentiert, aber etwa 50 Mitglieder der Öffentlichkeit versammelten sich während des restlichen Teils der Sitzung auf der Tribüne, um von Einwohnern von Port Hedland zu hören, die ihre Unterstützung für die Maßnahmen des Rates zum Ausdruck brachten, um wegen der hohen Mengen an synthetischer DNA in den Covid mod-RNA-Impfstoffen Alarm zu schlagen.

In einer eindrucksvollen Erklärung teilte Sharon Todd, eine ortsansässige Aborigine und Bestattungsunternehmerin, dem Stadtrat mit, dass sie einen „alarmierenden Anstieg“ der vorzeitigen Todesfälle von Aborigines beobachtet habe, der sich seit der Einführung der Covid-Impfstoffe in Port Hedland im Jahr 2021 (vor der Ausbreitung des Virus in der Gemeinde) noch verschlimmert habe.

„Anekdotisch gesehen sind die seltsamen und aggressiven Krebserkrankungen, die wir jetzt in meinem Beruf sehen, gelinde gesagt erschreckend“, sagte Todd.

„In der indigenen Gemeinschaft in ganz WA habe ich mehrere Familienmitglieder, die an diesen aggressiven Krebsarten gestorben sind oder bei denen diese diagnostiziert wurden.

McRae, ein ortsansässiger Geschäftsmann und Sohn einer Landwirts- und Viehzüchterfamilie in vierter Generation, brachte selbst einige Anekdoten mit.

McRae sagte, sein Unternehmen GBTK habe gerade den Bau eines Kühlhauses für Leichen abgeschlossen, das von einem anderen lokalen Bestattungsunternehmen aus der Pilbara in Auftrag gegeben worden sei.

„Sie erzählten mir, dass sie im Jahr 2020, auf dem Höhepunkt von Covid, im Durchschnitt eine Beerdigung pro Woche durchführten. Eine.

„Seit der Einführung der Injektion werden täglich mehr als eine Beerdigung durchgeführt. Das ist fast ein Anstieg um das Siebenfache.

„Es ist beängstigend, und jeder in unserer Regierung will auf Zehenspitzen um den großen, fetten Elefanten herumgehen, der in der Mitte des Raumes sitzt.“

NEU: UMWANDELUNGEN IM RATSKAMMER. In dieser winzigen Stadt in Australien ist die Zahl der Beerdigungen um das 7-fache gestiegen. Während einer Dringlichkeitssitzung des Stadtrats, die erst vor wenigen Tagen am Freitagabend in der kleinen Stadt Port Hedland in Westaustralien stattfand, kam eine erstaunliche Geschichte ans Licht. There's been a 7 x… pic.twitter.com/S35OhJooVS — Humanspective (@Humanspective) Oktober 13, 2024

Preise und Müll

Der Antrag, die Australier vor der DNA-Kontamination in den Mod-RNA-Aufnahmen zu warnen, wurde von den Stadträten Adrian McRae, Sven Arentz, Lorraine Butson, Camilo Blanco und dem stellvertretenden Bürgermeister Ash Christensen unterstützt.

Stadtrat Blanco, der früher Bürgermeister von Port Hedland war, sagte, dass die Gesundheitsfürsorge zwar normalerweise nicht in den Zuständigkeitsbereich der Kommunalverwaltung falle, er aber die vorgelegten Beweise als „eine echte und unbestreitbare Bedrohung für die öffentliche Gesundheit“ betrachte.

Blanco schlussfolgerte, dass die Untätigkeit der Bundes- und Landesbehörden in der Frage der DNA-Kontamination ein Eingreifen des Stadtrats erforderlich mache, um das Wohlergehen der Gemeinde Port Hedland zu schützen.

„Es ist mir klar, dass die Antworten der Regierungsbehörden Lücken aufweisen, und ich will Antworten, um das aufzuklären“, sagte Blanco und fügte hinzu, dass er selbst drei Dosen der Covid-Impfstoffe genommen habe und kein Impfgegner sei.

„Ich denke, dies ist ein historischer Antrag, der weitreichende Auswirkungen auf die Gesundheit und Sicherheit aller Australier haben wird.

Stadträtin Lorraine Butson, die seit über 47 Jahren als Krankenschwester arbeitet, sagte, dass sie in den vergangenen zwei Jahren einen signifikanten Anstieg von Krebserkrankungen, Herzbeutelentzündungen, Herzmuskelentzündungen und anderen medizinischen Problemen im Kontext der Impfstoffe beobachtet habe.

Vor der Abstimmung warnte die Verwaltung des Rates davor, dass die Versendung dieser Briefe mit Sicherheit die Beziehungen zu den Landes- und Bundesregierungen beeinträchtigen würde, was zu extremen Auswirkungen auf den Ruf und die Finanzen führen würde.

Stadtrat Arentz sagte jedoch, er halte die Unterstützung des Antrags für „das Richtige“, eine Aussage, die der stellvertretende Bürgermeister Ash Christensen wiederholte.

Christensen sagte, er sei ein „einfacher Mensch“ mit einer „nicht sehr großen Bildung“, aber der Antrag stehe im Einklang mit den Prinzipien der wissenschaftlichen Debatte.

„Es versteht sich von selbst, dass diese Diskussion über Jahrzehnte geführt werden wird, wenn die Wahrheit über die tatsächlichen gesundheitlichen Auswirkungen und die Probleme, die durch die Injektionen entstanden sind, endlich ans Licht kommt“, sagte er.

NEU. HISTORISCHER MOMENT IN AUSTRALIEN. Die Aktion, die daraus resultiert, könnte am Ende die ganze Welt erschüttern"Ein neuer Antrag, der vom Stadtrat von Port Hedland in Westaustralien eingebracht wurde, erhält eine 5:2-Mehrheit, um "eine sofortige Aussetzung des COVID-19 von Pfizer und Moderna zu fordern… &a href=“https://t.co/Wnq4yh5fRG“>pic.twitter.com/Wnq4yh5fRG — Humanspective (@Humanspective) October 12, 2024

Der Antrag wurde von Bürgermeister Peter Carter und Stadträtin Ambika Rebello abgelehnt. Rebello sagte, dass die Gesundheitsfürsorge nicht in den Zuständigkeitsbereich der Kommunalverwaltung falle und es daher unangebracht sei, dass der Rat zu diesem Thema Stellung nehme.

„Als Kommunalverwaltung sind wir zuständig für Straßen, Gebühren, Müll, Freizeit, Stadtplanung und bis zu einem gewissen Grad auch für Wohnen und Kinderbetreuung“, sagte sie.

„Eine Debatte über Gesundheitsfragen im Zusammenhang mit den Übeln der Gentherapie und des Impfstoffs ist nicht die Aufgabe des Stadtrats.

Rebello deutete auch an, dass McRae den Antrag einbrachte, um die Werbetrommel für eine Kandidatur auf Bundesebene zu rühren, aber McRae sagte mir, es gebe „keine Chance“, dass er bei den Bundeswahlen 2025 kandidieren werde.

In einem Interview im gestrigen Radio 6PR bezeichnete Carter das Votum des Rates als „enttäuschend“ und bekräftigte, dass der Rat sich auf die Verwaltung von „Steuern und Müll“ beschränken solle.

„Das ist etwas, mit dem wir uns überhaupt nicht beschäftigen sollten“, sagte er den 6PR-Frühstücksmoderatoren Millsy und Karl. „Das ist wirklich nicht die Aufgabe der Kommunalverwaltung.“

In seiner Abschlusserklärung am Freitagabend sagte McRae den Anwesenden jedoch: „Sicherlich fällt die Gesundheit nicht in den Zuständigkeitsbereich der Kommunalverwaltung, aber die Sorge um unsere Bürger gehört ganz sicher dazu.“

Carter sagte den Medien auch, dass die Teilnehmer an der Sitzung auf der Tribüne am Freitagabend „nicht die gesamte Gemeinschaft repräsentieren“.

Mehrere Ratsmitglieder, mit denen ich gestern sprach, nahmen jedoch Anstoß an der Erklärung von Bürgermeister Carter und erklärten, dass das Votum des Rates die Mehrheitsmeinung in der Gemeinde repräsentiere.

Die Kommentare unter einem Beitrag auf der offiziellen Facebook-Seite der Stadt über die Abstimmung vom Freitagabend sind überwiegend positiv, wobei die Kommentatoren die Entscheidung des Stadtrats begrüßen und einige dazu aufrufen, dass ihre eigenen Stadträte diesem Beispiel folgen. Die Stadt hat die Kommentare unter dem Beitrag inzwischen abgeschaltet.

Kleine Stadt, große Wirkung

Im Nordwesten der Pilbara-Region in Westaustralien gelegen, ist Port Hedland eine kleine Stadt mit großer Bedeutung als Australiens Hauptstadt des Eisenerzbergbaus. Wie von Alison Bevege am Wochenende berichtet,

„Port Hedland, 1600 km nördlich von Perth, ist der wirtschaftliche Motor Australiens und aufgrund seines Tiefwasserhafens für den Export von Mineralien aus der Pilbara-Region von strategischer Bedeutung. „Die Versorgungskette des Hafens wird 2022-23 schätzungsweise 103,7 Mrd. USD oder 4 % der gesamten australischen Volkswirtschaft ausmachen und in den nächsten 10 Jahren voraussichtlich etwa 156 Mrd. USD an Lizenzgebühren und Steuern an die Regierung von Westaustralien und die Bundesregierung abführen, so der Port Hedland Industries Council. „Das lokale Regierungsgebiet von Port Hedland hat eine Bevölkerung von etwa 16.000 Menschen und eine lokale Wirtschaft mit einem Wert von $3,7 Milliarden im Jahr 2020-21.

Mehr hier.