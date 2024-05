Was bedeuten CBDCs für Gold?

Da die Einführung digitaler Zentralbankwährungen (Central Bank Digital Currencies, CBDCs ) nun unvermeidlich scheint, gibt es viele Richtungen, die Zentralbanken mit ihren digitalen Währungsprojekten einschlagen könnten und die dramatische Auswirkungen auf den Goldpreis hätten.

Digitale Währungen, die als “bequem” und “effizient” angepriesen werden, dienen nicht nur dazu, mehr Macht über die Währung zu erlangen, sondern auch dazu, die persönlichen Finanzen jedes Einzelnen zu überwachen und zu kontrollieren. Sie schulden Steuern oder haben einen Strafzettel? Das könnte automatisch abgebucht werden. Die Fed meint, sie müsse die Inflation eindämmen? Ziehen Sie das Geld direkt von den Konten der Bürger ab oder legen Sie ein tägliches Ausgabenlimit fest. Die Möglichkeiten der Kontrolle und des Profits sind endlos und zu verlockend für kontrollsüchtige Bürokratien und amoralische Technologieunternehmen, um sie zu ignorieren.

Da Länder wie China ihre eigenen CBDCs einführen, mehr Edelmetalle kaufen und generell ihre Abhängigkeit vom US-Dollar im Handel verringern, haben auch die westlichen Zentralbanken das Gefühl, dass sie konkurrieren müssen, um ihre Macht zu erhalten.

Da die Zentralbanken und die Idee einer “bargeldlosen Gesellschaft” vor allem darauf abzielen, die Zentralisierung und Kontrolle auf gesellschaftlicher und individueller Ebene zu verstärken, ist es leicht vorstellbar, dass sie von neuen Gesetzen begleitet werden, die Investitionen in Edelmetalle und andere nicht staatlich genehmigte Finanzaktivitäten verbieten. Alles, was sie brauchen, ist eine ausreichend schwere Finanzkrise, um dies zu rechtfertigen. Schließlich hat die US-Regierung während der Großen Depression die Bürger per Erlass aufgefordert, ihr Gold massenhaft bei der Federal Reserve zu deponieren.

Und mit neuen Entwicklungen in der Krypto-Tokenisierungstechnologie und einer sich abzeichnenden globalen Finanzkrise bereitet sich der Tech-Banking-Politik-Komplex auf etwas vor, von dem sie gemeinsam wissen, dass es ein entscheidendes Zeitfenster sein wird, um den Menschen ihre CBDCs aufzuzwingen und einen Ausstieg aus ihrem neuen System im Nachhinein fast unmöglich zu machen.

Sobald ihre CBDCs eingeführt sind, werden die Zentralbanker mehr Möglichkeiten denn je haben, die Geldmenge und Ihre persönlichen Finanzen nach Belieben zu manipulieren. Diese Zusammenfassung eines BIZ-Berichts aus dem Jahr 2023 über das Versprechen der CBDCs, den Umfang der Zentralbankaktivitäten auszuweiten, beschreibt in (fröhlicher Bankersprache) den Zuwachs an Macht und Kontrolle, den sich die Zentralplaner unter einem einheitlichen digitalen Währungssystem selbst einräumen werden:

Neben der Verbesserung bestehender Prozesse durch die nahtlose Integration von Transaktionen könnte ein einheitliches Hauptbuch die Programmierbarkeit nutzen, um Vereinbarungen zu ermöglichen, die derzeit nicht praktikabel sind, und damit das Universum möglicher wirtschaftlicher Ergebnisse erweitern.

Das neue CBDC-Experiment in Simbabwe verfolgt einen interessanten “goldbasierten” Ansatz, der auf dem Papier wie eine Kombination aus traditionellem Goldstandard und digitaler Währungstechnologie aussieht.Es ist ein vielversprechender Ansatz, aber um zu verhindern, dass er von den Behörden korrumpiert wird, benötigt er ein Protokoll, das es praktisch unmöglich macht, einen höheren Goldbestand vorzutäuschen, indem Token für Gold verwendet werden, das nicht wirklich existiert. Andernfalls sind die Behauptungen über die Rückkehr zu einem “Goldstandard” bedeutungslos.

Ich erwarte nicht, dass eine westliche CBDC eine Golddeckung oder den Schutz irgendeines restriktiven Protokolls beinhalten wird, aber ich sage voraus, dass in einem zentralisierten nationalen oder internationalen digitalen Währungssystem jeglicher Art die Zentralbanken weiterhin große Mengen an Gold als Reserve halten werden. Genauso wie Bitcoin nicht wirklich “digitales Gold” ist, sondern nur Zahlen auf einem Bildschirm, wissen die Banker, dass sie immer noch echtes Geld als Versicherungspolice halten müssen.

Der Unterschied besteht darin, dass die Banken die Einzigen sein könnten, die Gold halten dürfen, während die breite Gesellschaft keinen Zugang mehr zu Bargeld hat. Da alle anderen potenziellen Auswege aus diesem System vollständig digitalisiert sind und nicht mit den CBDCs konkurrieren können, werden Gold und Silber die einzige Möglichkeit sein, außerhalb des digitalen Kontrollnetzes der Zentralbank zu existieren und Transaktionen mit dem Anschein echter Freiheit oder Handlungsfähigkeit durchzuführen. Die Schwarzmärkte werden sich verschiedenen Formen von analogem Geld zuwenden müssen, und Gold und Silber werden die besten Optionen sein.

Ein Blick auf die Goldtabelle von 1933 genügt: Als die Executive Order 6102 die Bürger aufforderte, ihr Gold abzugeben, schoss der Preis in die Höhe und erreichte nie wieder das Niveau von vor 1933. Ein ähnlicher Effekt würde durch die Ankündigung der CBDCs, die Abschaffung des Papiergeldes und die Beschränkung des privaten Goldbesitzes eintreten:

Gold gegen USD vor und nach der Durchführungsverordnung 6102

Einige Gesetzgeber haben die Bedrohung durch CBDCs erkannt und bekämpfen sie, indem sie CBDCs zu einer Bedrohung erklären und Edelmetallbesitzer ermächtigen. Ich bin mir jedoch nicht sicher, ob dies ausreichen wird, um die Flut von CBDCs einzudämmen, die von den zentralen Planern initiiert wurde. Das System mag zunächst fakultativ sein, aber mit der schrittweisen Abschaffung des Bargelds und anderen Maßnahmen wird es schließlich konstant werden, entweder durch direkte Gesetzgebung oder dadurch, dass es vollkommen unpraktisch wird, sich dagegen zu wehren.

Wenn es den Architekten der CBDCs gelingt, ihr neues System als Lösung für einen epischen Finanzcrash (den sie selbst verursacht haben) zu vermarkten, wird es wahrscheinlich als ein Zeichen der Stabilität erscheinen, das die globalen Märkte beruhigt und möglicherweise zu einem Rückgang der Gold- und Silberpreise führt. Da sich Edelmetalle jedoch als die beste Form physischen Geldes in einer streng kontrollierten, mikromanagten Finanzdystopie erweisen werden, werden sie die einzige Möglichkeit sein, private oder Offline-Transaktionen durchzuführen, was sie wertvoller denn je macht – nicht nur als Investition, sondern auch als Mittel, um außerhalb des voll digitalisierten Fiat-Albtraums zu überleben.