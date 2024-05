Offen und ehrlich: Influencer teilt besorgniserregende Beobachtungen zum Jahr 2024

Youtube-Influencer spricht über das, was allen gerade durch den Kopf geht…

Auszug:

Ich werde über ein Thema sprechen und es ist wahrscheinlich am besten, die Kommentare für dieses Thema zu deaktivieren. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Alles begann, als ich ein Bild sah.

Die Frage lautete: “Was ist der schrecklichste Satz im Jahr 2024?

Er lautet: “Warum sind alle meine Nachbarn nacheinander gestorben?”

Was ich sah, war, dass einer Person ein Glied amputiert werden musste, eine andere Person musste nach draußen gehen und eine kleine Maschine mit Sauerstoffschläuchen an der Nase mit sich tragen, was früher nicht der Fall war. Dieses Jahr habe ich gesehen, dass er einen kleinen Wagen ziehen muss, um Sauerstoff zu atmen. Und manche Leute sind in einer Situation, in der sie sagen, dass sie deutlich älter geworden sind und viel langsamer gehen als früher. Dann im Gespräch mit dem Kneipenwirt. Wenn ich mich mit dem Kneipenwirt hier in der Kleinstadt, in der ich lebe, unterhalte, bestätigt er mir, dass auch schon einige Leute gestorben sind.

….

Wie viele Menschen sind in dieser Situation, und besonders bedauerlich sind die Menschen, deren Körper diese (Impf-)Stoffe bereits in sich tragen?

…

Sie wissen um den Schaden und leben jeden Tag in Angst, und dann müssen sie während ihres Prozesses des Bedauerns ertragen, von anderen beschimpft zu werden, als Idioten bezeichnet zu werden, wie ich, der das nicht durchgemacht hat, und dann war ich am Anfang einer der Kritiker, aber jetzt, jetzt, wo diese Leute anfangen, ihr Bedauern auszudrücken, habe ich angefangen, mich ein wenig zurückzuhalten, um sie nicht mehr zu kritisieren, also für diejenigen, die nicht an solchen Aktionen teilgenommen haben, und für diejenigen, die bereits Bedauern empfinden, gibt es keinen Grund, sie zu beleidigen.

…

Sie bezahlen für ihre Dummheit, für ihre Unwissenheit.