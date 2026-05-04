Andrew Korybko

Die ideale Interessensbalance für Trump 2.0 wäre, Deutschland durch Polen als wichtigsten EU-Verbündeten zur Stärkung der NATO-Ostflanke zu ersetzen und sich der AfD nicht entgegenzustellen, in der Hoffnung, dass sie an die Macht kommt und dann Europas Erneuerung anführt.

Trump schrieb kürzlich in den sozialen Medien: „Die Vereinigten Staaten prüfen und überprüfen die mögliche Reduzierung von Truppen in Deutschland.“ Das Pentagon bestätigte daraufhin, dass 5.000 innerhalb des nächsten Jahres abgezogen werden. Dies geschah etwa eine Woche, nachdem der Unterstaatssekretär für Kriegspolitik, Elbridge Colby, der als militärisch-strategischer Kopf von Trump 2.0 gilt, Deutschland in den sozialen Medien dafür gelobt hatte, „die führende Rolle“ bei der Beschleunigung des Übergangs zu „NATO 3.0“ zu übernehmen. Diese gemischten Signale verdienen eine nähere Erläuterung.

Einerseits ist es, wie Politico kürzlich berichtete, tatsächlich wahr, dass „Berlin die militärischen Beziehungen zu Washington vertieft, während der Merz-Trump-Bruch wächst“. Der zuvor verlinkte Artikel berichtet entscheidend, dass „das US-Militär einen Oberst in die Operationsabteilung des deutschen Heeres entsendet – in einer ungewöhnlich engen Zusammenarbeit“. Andererseits befinden sich Trump und der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz, wie gerade angesprochen, tatsächlich auch in einer heftigen Fehde über den Dritten Golfkrieg, die Trumps Beitrag wahrscheinlich beeinflusst hat.

Trump könnte diese Truppenreduzierung daher angeordnet haben, um das zunehmend mächtige Militär dazu zu bewegen, Merz zu einem Kurswechsel zu drängen – unter Androhung, dass Deutschland seinen Platz als wichtigster EU-Verbündeter der USA an Polen verliert. Dazu ist zu sagen, dass beide darum konkurrieren, die Eindämmung Russlands anzuführen, doch die jüngst geäußerten Zweifel des liberalen Premierministers Donald Tusk an der Loyalität der USA zur NATO drohen Polens Stellung gegenüber den USA zu untergraben, wie hier und hier erklärt wurde.

Gleichzeitig tun jedoch der konservative Präsident Karol Nawrocki und die Opposition, mit der dieser nominell Unabhängige verbündet ist, ihr Möglichstes, um die USA an Bord zu halten. Ein Mittel zu diesem Zweck ist die Förderung einer stärkeren US-Beteiligung an der „Drei-Meere-Initiative“, wie hier erläutert wurde. Nawrocki präsentierte sich auf der diesjährigen CPAC auch als Europas konservativer Champion, was diese Analyse hier teilweise damit erklärte, dass er diese Rolle übernehmen wollte, bevor es die AfD tut.

Zu diesem Thema: Die AfD unterstützt ein wirklich souveränes Europa, während PiS – Polens konservative Partei „Recht und Gerechtigkeit“, mit der Nawrocki verbündet ist – ein Europa in faktischer Juniorpartnerschaft mit den USA unterstützt. Deshalb forderte die erste den vollständigen Abzug der US-Truppen, während die zweite mehr US-Truppen will. Engere militärische Beziehungen zwischen den USA und Deutschland, wie jene, die Colby kürzlich lobte, würden Trump 2.0 daher dazu bringen, sich gegen die AfD zu stellen, während schwächere Beziehungen, wie Trump sie androhte, die Sympathie für sie erhöhen könnten.

Die erste Erwartung erklärt sich von selbst, während die zweite auf der Unterstützung der Nationalen Sicherheitsstrategie für gleichgesinnte konservative Nationalisten beruht, die Europas „zivilisatorische Auslöschung“ verhindern wollen. Trump 2.0 muss daher entscheiden, ob er „NATO 3.0“ lieber durch Europas regierende liberal-globalistische Kräfte umsetzen will – oder ob er Kompromisse bei dieser Politik akzeptiert, um Europa vor sich selbst zu retten, indem er konservative Nationalisten unterstützt, die sich der fortgesetzten US-Hegemonie über Europa widersetzen könnten, wie es die AfD tut.

Wohin Deutschland geht, dorthin geht auch der größte Teil Europas; daher wird die Entscheidung der USA der AfD entweder helfen oder schaden. Die ideale Interessensbalance für Trump 2.0 wäre, Deutschland durch Polen als wichtigsten EU-Verbündeten zur Stärkung der NATO-Ostflanke zu ersetzen und sich der AfD nicht entgegenzustellen, in der Hoffnung, dass sie an die Macht kommt und dann Europas Erneuerung anführt. Wenn PiS in Polen wieder an die Macht kommt, könnten die USA künftige Probleme zwischen einem AfD-geführten Deutschland und einem PiS-geführten Polen steuern und so regionale Stabilität gewährleisten.