Brüssel will mehr Geld: Wie die EU neue Wege zur Besteuerung von Vermögen und beim Wegzug vorbereitet

Offiziell ist es nur eine Studie. In der Praxis wirkt sie wie ein strategisches Handbuch: Die neue Analyse der EU-Kommission zur Vermögensbesteuerung zeigt, wo künftig angesetzt werden könnte, um mehr Geld aus privaten Vermögen zu ziehen.
Im Zentrum stehen fünf Kategorien:
- Nettovermögenssteuer
- Besteuerung unrealiserter Gewinne
- Kapitalertragsteuer
- Erbschafts- und Schenkungssteuer
- Ausreisesteuer
Das ist die technische Ebene. Die politische Botschaft liegt darunter.
Zugriff genau dann, wenn Vermögen bewegt wird
Auffällig ist, wo die Studie besonders detailliert wird:
bei Erbschaften und beim Wegzug.
Beides sind die Momente, in denen Vermögen den Besitzer wechselt – oder das Land verlässt. Und genau hier sieht die Analyse die größten Hebel:
- Erbschaften gelten als schwer vermeidbar und zuverlässig besteuerbar
- Ausreisesteuern sollen verhindern, dass Kapital sich dem Zugriff entzieht
Mit anderen Worten:
Nicht der laufende Besitz steht im Fokus – sondern die Punkte, an denen Vermögen weitergegeben oder in Sicherheit gebracht wird.
Mehr Transparenz, mehr Kontrolle
Damit solche Modelle funktionieren, braucht es vor allem eines: Daten.
Die Studie spricht offen von:
- besseren Vermögensregistern
- intensiverem Datenaustausch
- präziser Bewertung von Eigentum
- digitaler Überwachung von Kapitalbewegungen
Das klingt nach Verwaltung – bedeutet aber vor allem:
mehr Einblick des Staates in private Vermögensstrukturen.
Das bekannte Problem – und die neue Lösung
Die EU räumt selbst ein, dass bestehende Vermögenssteuern bislang oft wenig einbringen:
- zu komplex
- zu viele Ausnahmen
- zu viele Schlupflöcher
Doch statt daraus den Schluss zu ziehen, das System zu hinterfragen, geht die Richtung klar in eine andere:
nicht weniger Besteuerung
sondern effizientere, gezieltere Besteuerung
Eine stille Verschiebung
Es gibt keine einheitliche EU-Vermögenssteuer.
Noch nicht.
Aber die Studie zeigt, wohin die Reise geht:
- stärkere Erfassung von Vermögen
- gezielte Besteuerung bei Übergang und Flucht
- engere Kontrolle grenzüberschreitender Bewegungen
Das alles geschieht nicht über Nacht – sondern Schritt für Schritt, über Studien, Empfehlungen und nationale Anpassungen.
Fazit: Der Zugriff wird präziser
Die EU spricht von Analyse, Fairness und Effizienz.
Doch zwischen den Zeilen wird etwas anderes sichtbar:
Der Staat sucht nicht mehr nur nach neuen Steuern –
sondern nach den effektivsten Momenten, um Vermögen zu erfassen.
Und die liegen genau dort, wo es am empfindlichsten ist:
beim Vererben – und beim Weggehen.