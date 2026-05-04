Brüssel will mehr Geld: Wie die EU neue Wege zur Besteuerung von Vermögen und beim Wegzug vorbereitet

Offiziell ist es nur eine Studie. In der Praxis wirkt sie wie ein strategisches Handbuch: Die neue Analyse der EU-Kommission zur Vermögensbesteuerung zeigt, wo künftig angesetzt werden könnte, um mehr Geld aus privaten Vermögen zu ziehen.

Im Zentrum stehen fünf Kategorien:

Nettovermögenssteuer

Besteuerung unrealiserter Gewinne

Kapitalertragsteuer

Erbschafts- und Schenkungssteuer

Ausreisesteuer

Das ist die technische Ebene. Die politische Botschaft liegt darunter.

Zugriff genau dann, wenn Vermögen bewegt wird

Auffällig ist, wo die Studie besonders detailliert wird:

bei Erbschaften und beim Wegzug.

Beides sind die Momente, in denen Vermögen den Besitzer wechselt – oder das Land verlässt. Und genau hier sieht die Analyse die größten Hebel:

Erbschaften gelten als schwer vermeidbar und zuverlässig besteuerbar

Ausreisesteuern sollen verhindern, dass Kapital sich dem Zugriff entzieht

Mit anderen Worten:

Nicht der laufende Besitz steht im Fokus – sondern die Punkte, an denen Vermögen weitergegeben oder in Sicherheit gebracht wird.

Mehr Transparenz, mehr Kontrolle

Damit solche Modelle funktionieren, braucht es vor allem eines: Daten.

Die Studie spricht offen von:

besseren Vermögensregistern

intensiverem Datenaustausch

präziser Bewertung von Eigentum

digitaler Überwachung von Kapitalbewegungen

Das klingt nach Verwaltung – bedeutet aber vor allem:

mehr Einblick des Staates in private Vermögensstrukturen.

Das bekannte Problem – und die neue Lösung

Die EU räumt selbst ein, dass bestehende Vermögenssteuern bislang oft wenig einbringen:

zu komplex

zu viele Ausnahmen

zu viele Schlupflöcher

Doch statt daraus den Schluss zu ziehen, das System zu hinterfragen, geht die Richtung klar in eine andere:

nicht weniger Besteuerung

sondern effizientere, gezieltere Besteuerung

Eine stille Verschiebung

Es gibt keine einheitliche EU-Vermögenssteuer.

Noch nicht.

Aber die Studie zeigt, wohin die Reise geht:

stärkere Erfassung von Vermögen

gezielte Besteuerung bei Übergang und Flucht

engere Kontrolle grenzüberschreitender Bewegungen

Das alles geschieht nicht über Nacht – sondern Schritt für Schritt, über Studien, Empfehlungen und nationale Anpassungen.

Fazit: Der Zugriff wird präziser

Die EU spricht von Analyse, Fairness und Effizienz.

Doch zwischen den Zeilen wird etwas anderes sichtbar:

Der Staat sucht nicht mehr nur nach neuen Steuern –

sondern nach den effektivsten Momenten, um Vermögen zu erfassen.

Und die liegen genau dort, wo es am empfindlichsten ist:

beim Vererben – und beim Weggehen.