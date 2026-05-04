Unabhängige Analysen und Informationen zu Geopolitik, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie

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Neue Videos am Montag

Mehr Durchblick in Minuten – Wissen, das euch weiterbringt!

Unsere Videos bieten euch präzise Erklärungen und kompakte Einordnungen zu aktuellen Entwicklungen. Von politischen Ereignissen über wirtschaftliche Trends bis hin zu gesellschaftlichen Fragen – wir bereiten alles verständlich und fundiert für euch auf. Perfekt für alle, die effizient informiert bleiben und Zusammenhänge besser verstehen wollen. Gleich ansehen und immer gut informiert sein!

Seyed M. Marandi: Wie Washington Zustimmung zum Krieg erschafft

„Schlimmer als befürchtet, das ist erst jetzt bekannt geworden!“ DARUM kommt Prof. Dr. Bhakdi zurück

Die globalistische Agenda zur Zerstörung der Familie und Sterilisierung entlarven

Eilt: Energie-Lockdown! Angriff auf den Urlaub! Skandal-Leak aus Brüssel! Linke Terrorserie eskaliert

Ex-KSK packt aus: „Der Krieg ist längst beschlossen“

Merz vs. Trump: Iran sorgt für Streit

Was bauen die denn da unter Trumps Ballsaal? (Redacted News – Deutsch)

Iran, Ukraine & Japan – The Hidden Geopolitical Context | Prof. Peter Kuznick

Was verbergen sie unter der Antarktis? (Redacted News – Deutsch)

Was passiert wirklich hinter den Kulissen der Corona-Enquete? | Dr. Nehls & Dr. Pfeil

Tacheles # 203

Sie haben alles gewusst

Krall & Bubeck: Wir sind erst bei 20% der Krise!

Wird Fauci bald verhaftet? Gegen sein Team wurde gerade Anklage erhoben (Redacted News – Deutsch)

Eine ganze Generation Schulden (Interview Frank Schäffler)

„Das ist so SCHÄBIG.“ Dr. Ulrike Guérot packt nach Höcke-Treffen aus!