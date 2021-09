Was bedeutet es, „der Wissenschaft zu vertrauen“?

mercola.com

Man sagt uns, wir sollen „der Wissenschaft vertrauen“ und „der Wissenschaft folgen“. Aber welcher Wissenschaft sollen wir folgen? Es gibt viele wissenschaftliche Beweise, die alles widerlegen, was wir als „Tatsache“ akzeptieren sollen, einschließlich der Behauptung, dass Masken funktionieren, dass Abriegelungen die Ausbreitung verlangsamen, dass Schulschließungen Kinder schützen, dass es keine wirksamen Frühbehandlungen für COVID-19 gibt und dass die COVID-Schnellimpfungen sicher, wirksam und notwendig sind, selbst wenn man eine natürliche Immunität hat.

Vier Whistleblower bei der US-Umweltschutzbehörde EPA sind vor kurzem an die Öffentlichkeit getreten, um die Korruption innerhalb der EPA aufzudecken, die die Zulassung gefährlicher Chemikalien ermöglicht.

Diesen Whistleblowern zufolge verstößt die EPA gegen den Toxic Substances Control Act, und wenn Mitarbeiter tatsächlich der Wissenschaft folgen, wohin auch immer sie führt, werden sie bestraft

Wissenschaftler haben Alarm geschlagen und erklärt, dass unsere Fortpflanzungsfähigkeit durch toxische Umweltfaktoren so stark beeinträchtigt wird, dass bis 2045 alle Paare eine Fruchtbarkeitsbehandlung benötigen werden. Sollte dies zutreffen, wäre dies ein echter existenzieller Notfall, aber die Erkenntnisse über die sinkende Spermienzahl werden nun als rassistisches, „rechtsextremes“ ideologisches Problem dargestellt

Zwei Philosophieprofessoren versuchen, die Arbeit von Wissenschaftlern aus dem Bereich der reproduktiven Gesundheit zu entkräften, die sich ihr ganzes Berufsleben lang mit diesem Thema befasst haben, indem sie einfach ihre eigene Ideologie in den Mix einbringen, während sie den eigentlichen Wissenschaftlern einen ideologisch begründeten Hype vorwerfen – und die Medien berichten unkritisch darüber. Deshalb kann man nicht jeder Wissenschaft trauen

In dem hier gezeigten Video untersucht James Corbett vom Corbett Report, was es bedeutet, „der Wissenschaft zu vertrauen“, und demontiert dabei die Vorstellung, dass die Wissenschaft jemals „geklärt“ und über jeden Zweifel erhaben sein kann. Das ist wichtig, denn in dem Biosicherheitsstaat, der um uns herum errichtet wird, wird die wissenschaftliche Täuschung fortgesetzt.

Welcher Wissenschaft sollte man vertrauen?

Immer häufiger wird uns gesagt, wir sollten „der Wissenschaft vertrauen“ und „der Wissenschaft folgen“. Doch welcher Wissenschaft sollen wir folgen? Wer genau ist ein Experte und wer nicht, und wer entscheidet, was was ist? Wie ich seit fast zwei Jahren schreibe, gibt es zahlreiche wissenschaftliche Beweise, die alles widerlegen, was man uns als „Tatsache“ verkaufen will.

Dazu gehört die Behauptung, dass Masken vor Virusinfektionen schützen, dass Abriegelungen die Ausbreitung verlangsamen, dass Schulschließungen Kinder schützen, dass es keine wirksamen Frühbehandlungen für COVID-19 gibt und dass die COVID-Schnellimpfungen sicher, wirksam und notwendig sind, auch wenn man eine natürliche Immunität hat.

Whistleblower enthüllen Korruption bei der EPA

Corbett beginnt mit einem Rückblick auf eine kürzlich in zwei Teilen veröffentlichte Intercept-Story: „Whistleblowers Expose Corruption in EPA Chemical Safety Office, veröffentlicht am 2. Juli 2021, und „Leaked Audio Shows Pressure to Overrule Scientists in ‚Hair-On-Fire‘ Cases, veröffentlicht am 4. August 2021.

Laut vier Whistleblowern – Elyse Osterweil, Martin Phillips, Sarah Gallagher und William Irwin, allesamt Wissenschaftler, die bei der US-Umweltschutzbehörde angestellt sind und über einen Doktortitel in Toxikologie, Chemie, Biochemie und medizinischer Chemie verfügen – haben Manager und Mitarbeiter des EPA-Büros für Chemikaliensicherheit und Umweltverschmutzungsprävention die Risikobewertungen von Dutzenden von Chemikalien manipuliert, um deren Gefahren zu verschleiern. Laut The Intercept:

Die Whistleblower, zu deren Aufgaben es gehört, die potenziellen Schäden neuer Chemikalien zu identifizieren, haben The Intercept detaillierte Beweise für den Druck innerhalb der Behörde vorgelegt, Beweise für potenzielle negative Auswirkungen der Chemikalien, einschließlich neurologischer Auswirkungen, Geburtsschäden und Krebs, zu minimieren oder zu entfernen. In mehreren Fällen wurden Informationen über Gefahren aus den Bewertungen der Behörde gestrichen, ohne die Wissenschaftler, die sie verfasst hatten, zu informieren oder um ihre Zustimmung zu bitten.

Einige dieser Fälle führten dazu, dass die EPA der Öffentlichkeit wichtige Informationen über potenziell gefährliche chemische Belastungen vorenthielt. In anderen Fällen ebnete die Streichung der Gefahreninformationen oder die Änderung der Schlussfolgerungen der Wissenschaftler in den Berichten den Weg für die Verwendung von Chemikalien, die andernfalls nicht auf dem Markt zugelassen worden wären.

Bei der EPA ist das Befolgen der Wissenschaft ein strafbares Vergehen

Diesen Whistleblowern zufolge verstößt die EPA gegen den Toxic Substances Control Act (TSCA), und wenn Mitarbeiter tatsächlich der Wissenschaft folgen, egal wohin sie führt, werden sie bestraft.

In einer Erklärung an The Intercept und den Abgeordneten Ro Khanna, Vorsitzender des House Committee on Oversight and Reform, erklären die EPA-Whistleblower, dass sie befürchten, dass ihre Handlungen (oder Untätigkeiten) auf Anweisung des Managements der menschlichen Gesundheit und der Umwelt Schaden zufügen.

Sie haben sicherlich Grund zur Besorgnis. So warnt eine aktuelle Studie davor, dass die Exposition gegenüber chlororganischen Pestiziden und polybromierten Diphenylethern während der Schwangerschaft dazu führen kann, dass sich die Chemikalien in mehreren fötalen Organen anreichern und zu chronischen Gesundheitsproblemen beitragen. Dies ist die erste Studie, die zeigt, dass giftige Chemikalien im Fötus vorhanden sein können, auch wenn die Mutter keine nachweisbaren Werte im Blut hat. Wie von Beyond Pesticides festgestellt:

… Studien wie diese helfen Regierungs- und Gesundheitsbehörden, Schadstoffe, denen der Fötus ausgesetzt ist, und daraus resultierende Gesundheitsprobleme besser zu erkennen, die sonst von den derzeitigen chemischen Überwachungsmethoden übersehen werden.

In Teil 27 seines Berichts geht The Intercept auf eine bestimmte Chemikalie ein, die Irwin untersuchte. Er hatte die Befürchtung, dass die unbenannte Chemikalie Bisphenol-A (BPA) ähnelt, eine Chemikalie, die inzwischen für ihre schädlichen Auswirkungen auf die Fortpflanzung, die Fruchtbarkeit und die menschlichen Hormone bekannt ist.

Als er sich weigerte, die Chemikalie als sicher abzusegnen, wurde er von der Bewertung ausgeschlossen, und die Chemikalie wurde trotz der potenziellen Schäden, die er aufgedeckt hatte, zugelassen.

Welchen Wissenschaftlern sollten wir also vertrauen? Wissenschaftlern wie diesen vier Whistleblowern? Oder der „EPA“ als Sammelbezeichnung, wo korrupte Karrieremanager die Wissenschaftler überstimmt haben, die die eigentliche Arbeit machen und die über die tatsächlichen wissenschaftlichen Referenzen verfügen?

Wer an die (falsche) Wissenschaft glaubt, beweist jetzt, dass er rassistisch ist

Wie Corbett feststellt, ist dieses Thema keine Kleinigkeit. Die Entscheidung darüber, welche Wissenschaft „gültig“ ist und welche nicht, hat enorme Auswirkungen auf die Gesellschaft. Zur Veranschaulichung seines Standpunkts geht er auf die Frage der hormonschädigenden Chemikalien und ihrer Auswirkungen auf die Fortpflanzung ein.

Einige Wissenschaftler schlagen Alarm und sagen, dass unsere Fortpflanzungsfähigkeit durch toxische Umweltfaktoren so stark beeinträchtigt ist, dass bis 2045 alle Paare eine Fruchtbarkeitsbehandlung benötigen werden, wenn sie schwanger werden wollen. Die Spermienzahl ist seit den 1970er Jahren drastisch gesunken, und es gibt keine Anzeichen dafür, dass sich dieser Trend abschwächt.

Wenn das stimmt, ist das ein Zeichen für eine echte existenzielle Notlage, aber wie in den letzten Jahren üblich, wird das Problem der sinkenden Spermienzahl jetzt als rassistisches, „rechtsextremes“ Problem dargestellt. Das allein sollte schon ein Zeichen dafür sein, dass wir die Wissenschaft verlassen haben und zur Ideologie übergegangen sind, aber nein.

Das Narrativ, das wir zu schlucken haben, ist das genaue Gegenteil: Die Wissenschaftler, die diese Entdeckungen gemacht haben, haben die Scheinwissenschaft benutzt, um ein ideologisches Narrativ zu unterstützen, das in der weißen Vorherrschaft wurzelt. In der Zwischenzeit sagt „die Wissenschaft“, die von Nicht-Wissenschaftlern angeboten wird, dass es hier kein Problem gibt, und damit hat sich’s.

Corbett zitiert einen Quillette-Artikel von Geoffrey Kabat, „The Sperm Count Culture War“, veröffentlicht Mitte Juni 2021, in dem es heißt:

Der jüngste Beitrag zur Debatte über die Anzahl der Spermien stammt von einem Harvard-MIT-Forschungsteam unter der Leitung der Philosophieprofessoren Marion Boulicault und Sarah Richardson. Sie haben kürzlich in der Zeitschrift Human Fertility einen Artikel mit dem Titel ‚The Future of Sperm Variability for Understanding Global Sperm Count Trends‘ veröffentlicht. Außerdem veröffentlichten sie einen Artikel in Slate, der ihre Ergebnisse für ein Laienpublikum zusammenfasst.

Während die wissenschaftliche Abhandlung dicht und schwer zu durchschauen ist, kommt der Slate-Artikel mit seinem Titel direkt auf den Punkt: „The Doomsday Sperm Theory Embraced by the Far Right Die Unterüberschrift führt weiter aus: Die Vorstellung, dass die männliche Fruchtbarkeit zurückgeht, ist ein alter Mythos, der sich als Wissenschaft verkleidet hat. Die Autoren erklären uns, warum sie glauben, dass die anerkannte Wissenschaft über den Rückgang der Spermienzahl abgelehnt werden sollte:

Jüngsten Schlagzeilen zufolge ist die menschliche Spezies in ernster reproduktiver Gefahr. Einige Wissenschaftler behaupten, dass die Anzahl der Spermien von Männern auf der ganzen Welt drastisch gesunken ist und dass westliche Männer bis zum Jahr 2045 kurz vor der totalen Unfruchtbarkeit stehen. Rechtsextreme „Great Replacement“-Theoretiker, die befürchten, dass farbige Menschen die weiße Bevölkerung „ersetzen“, haben die Forschung mit Begeisterung aufgegriffen …

Das Narrativ, dass weiße, westliche Männer von Entmannung und Verschwinden bedroht sind, hat tiefe Wurzeln im weißen nationalistischen Diskurs. Sie ist mit einem nostalgischen kulturellen Mythos von einer Vergangenheit verbunden, in der weiße Männer unangefochtene Macht besaßen.

Besorgnis über das Aussterben der Menschheit als Panikmache abgetan

Wie Kabat anmerkt, ignorieren die beiden Philosophieprofessoren „die Wissenschaft, um sich auf das zu konzentrieren, was ihrer Meinung nach wichtiger ist – die ideologische Einbettung des Themas in den soziokulturellen Diskurs“.

Interessanterweise ist die von ihnen veröffentlichte Arbeit eine Antwort auf das, was weithin als die definitivste wissenschaftliche Untersuchung über den Rückgang der Spermienzahl angesehen wird, merkt Kabat an, und vielleicht ist das der Grund, warum sie es getan haben. Echte Wissenschaft wird als „ideologiegetriebene Wissenschaft“ entlarvt, und zwar von Nicht-Wissenschaftlern, die eine ideologische Agenda haben, aber so tun, als ob sie das nicht täten!

Da „die Wissenschaft“ mehr und mehr diktiert, ob man sein eigenes Haus verlassen darf … hoffe ich, dass Sie verstehen, dass die Einsätze so weit erhöht wurden, dass es sich nicht um eine rein philosophische Sorge handelt. Dies ist das Herzstück des Biosicherheitsstaates, in den wir eingetaucht sind. ~ James Corbett

Hier haben wir zwei Philosophieprofessoren, die versuchen, 50 Jahre Forschung von einigen der angesehensten Forscher auf diesem Gebiet zu entkräften, indem sie die gesamte Untersuchung als rassistisch, frauenfeindlich und „offenkundig weiße Vorherrschaft“ bezeichnen. Sie weisen die Besorgnis über die drohende weltweite Unfruchtbarkeit und damit das Aussterben der Menschheit rundheraus zurück und erklären:

Was diese Ängste mit dem drohenden Rückgang der Spermienzahl gemeinsam haben, ist die Prämisse, dass es in einer ökologisch sauberen und geschlechtergerechten gesellschaftlichen Vergangenheit eine optimale und natürliche Ausprägung von Männlichkeit gab …

Für wissenschaftliche Einrichtungen mit mehrheitlich weißen Forschern ist es nur allzu leicht, die Weißen in den Mittelpunkt zu stellen und diese Mythen, die oft unbewusst kursieren, zu fördern … Die jüngste Forschung zum Rückgang der Spermienzahl zeigt, wie rassistische, sexistische und eurozentrische Ideen in die Kategorien eingebettet werden können, die Wissenschaftler zur Analyse von Daten verwenden.

In ihrer Studie stellen Boulicault et al. ihre eigene Hypothese auf, um den Rückgang der Spermienzahl zu erklären, und tun ihn als natürliche Schwankung ab, die keinen Einfluss auf die Fruchtbarkeit oder die Gesundheit hat – nichts davon ist korrekt oder wahr.

Fachwissen ist wichtig

Die Botschaft, die man hier mitnehmen kann, ist, dass Philosophieprofessoren ein Team von Wissenschaftlern im Bereich der reproduktiven Gesundheit, die sich ihr ganzes Berufsleben lang mit diesem Thema befasst haben, entmachten können (oder zumindest versuchen, sie zu entmachten), indem sie einfach ihre eigene Ideologie in die Sache einbringen, während sie die eigentlichen Wissenschaftler eines ideologiebasierten Hypes beschuldigen. Und hier ist, wie die Mainstream-Medien über diesen eindeutig unzureichenden Entlarvungsversuch berichteten:

Yahoo! News – „Ausrasten wegen sinkender Spermienzahl? Nicht nötig, sagen Harvard-Forscher.“

The Telegraph – „Bedrohung des Aussterbens der Menschheit durch sinkende Spermienzahlen stark übertrieben“.

Haaretz – „Spermagedon im Westen? Entspannen Sie sich, Harvard hat gute Nachrichten für Sie.“

Vox – „Spermienzahl sinkt. Das ist nicht die Reproduktions-Apokalypse – noch nicht.“

Kabat schreibt:

In keiner der Nachrichten … wurde auch nur die aufrührerische Rhetorik des Boulicault-Papiers erwähnt, das dem aufgeschlossenen Leser als aktivistisches Manifest erscheinen wird, das sich als wissenschaftliche Hypothese ausgibt. Sogar die New York Times hat sich in diesem Punkt vertan. Sie lieferte eine nützliche Diskussion über einige der von der Harvard-Studie aufgeworfenen Fragen und stellte verschiedene Standpunkte vor … Aber sie behandelte die Studie als ernsthafte Kritik an der Kontroverse um die Spermienzahl und gab keinen Hinweis darauf, dass Boulicault und seine Kollegen das Thema ideologisch einordnen oder dass ihre alternative Hypothese wenig mit Wissenschaft zu tun hat …

Es ist schwer zu erklären, warum verschiedene Kommentatoren der Harvard-Studie so viel Respekt zollen. Vielleicht befinden wir uns in einer Zeit, in der selbst ausgebildete Wissenschaftler zögern, eine uninformierte, aber ideologisch modische Behandlung eines hochkarätigen Themas anzuprangern.

Erkennen Sie, wie dies auf die COVID-Erzählung zutrifft?

Diese Geschichten sagen uns viel über unsere derzeitige Situation, in der ideologische Gatekeeper uns befehlen, „hierher zu schauen, nicht dorthin“. Tatsächliche, reproduzierbare Wissenschaft von seriösen Wissenschaftlern wird als „Ideologie, die sich als Wissenschaft ausgibt“ abgetan, während gefälschte oder fadenscheinige Wissenschaft als die einzige Wissenschaft hochgehalten wird, die diese Bezeichnung verdient.

Wenn man sich dafür entscheidet, der Wissenschaft zu vertrauen, die dem technokratischen, transhumanistischen Narrativ des Tiefen Staates widerspricht, dann wird man als Rassist, Frauenfeind, weißer Rassist, inländischer Terrorist oder ein anderer unangenehmer und abwertender Begriff bezeichnet, dessen einziger Zweck es ist, einen zu beschämen und zum Schweigen zu bringen.

Wie Corbett feststellt, beziehen sich Politiker und Gesundheitsbehörden, wenn sie uns auffordern, „der Wissenschaft zu vertrauen“, auf die Wissenschaft ausgewählter Behörden, d. h. auf die Wissenschaft, die beispielsweise von der US-amerikanischen Food and Drug Administration, den US-amerikanischen Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention oder der Weltgesundheitsorganisation abgesegnet wurde.

Man geht davon aus, dass diese Organisationen nicht durch die Art von Korruption verdorben sind, von der wir jetzt erfahren, dass es sie innerhalb der EPA gibt – eine finanziell motivierte Korruption, die selbst innerhalb dieser Organisationen tatsächliche Wissenschaftler, die ernsthafte Bedenken haben könnten, ins Abseits stellt. Aber die Vereinnahmung durch die Regulierungsbehörden ist ein seit langem bestehendes Problem, und es gibt keine Anzeichen dafür, dass es in den Behörden, denen wir jetzt ohne Zweifel vertrauen sollen, ausgemerzt wurde. Wie Corbett feststellt:

Da „die Wissenschaft“ mehr und mehr diktiert, ob Sie Ihr eigenes Haus verlassen dürfen oder welche Art von experimentellen Eingriffen Sie gegen Ihren Willen in Ihren Körper einführen müssen, hoffe ich, dass Sie verstehen, dass der Einsatz so hoch ist, dass es sich hier nicht um eine rein philosophische Angelegenheit handelt. Dies ist das Herzstück des Biosicherheitsstaates, in den wir hineingetrieben werden.

