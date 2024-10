Was bedeutet »gesichert rechtsextrem«? Oder »unsere Demokratie«?

So fragt Dushan Wegner in seinem Essay vom 4.10.2024. Wir seien rund um die Uhr von einer politischen Propagandasprache umgeben, die man durchschauen müsse. Die meisten Menschen merkten es nicht, dass sie ständig von vielen Propaganda-Begriffen eingehüllt werden, die sie unreflektiert in sich aufnehmen. Sie verhielten sich wie die Fische im Wasser, die sich ihrer flüssigen Umgebung nicht bewusst seien. So stellt er als Hilfe eine Liste wichtiger aktueller Propaganda-Wörter zusammen. Mit seiner freundlichen Erlaubnis übernehmen wir nachfolgend sein Essay im Wortlaut. (hl)

Dushan Wegner

4.10.2024

»Gesichert rechtsextrem«, »unsere Demokratie«, »Verschwörungsmythos«, »Delegitimierung« – der Propagandastaat hat sein ganz eigenes Vokabular. Lasst uns das neue Propaganda-Lexikon schreiben!

»Gesichert rechtsextrem«, »bunt«, »gerecht« und natürlich die »Brandmauer«. Das heißt: Der deutsche Bürger ist rund um die Uhr in Propaganda eingehüllt. Und dazu gehört natürlich Propagandasprache mit ihren vielen Propagandabegriffen. Ich habe mit eurer