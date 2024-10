Japan genehmigt weltweit ersten „selbstverstärkenden“ mRNA-Impfstoff gegen COVID-19 – kommen die USA als Nächstes?

Von Michael Nevradakis, Ph.D.

Japan wird ab Herbst dieses Jahres einen selbstverstärkenden mRNA-Impfstoff gegen COVID-19 für Menschen ab 65 Jahren und für 60- bis 64-Jährige mit schweren Vorerkrankungen anbieten. Experten warnen davor, dass die Technologie – die auch in den USA entwickelt wird – ungetestet, riskant und potenziell gefährlich ist.

Japan bietet einen selbstverstärkenden mRNA-Impfstoff als einen von fünf COVID-19-Routineimpfstoffen an, die der Öffentlichkeit für die Herbst- und Wintersaison 2024-2025 zur Verfügung stehen.

Die japanischen Aufsichtsbehörden genehmigten die ARCT-154-Impfung im November 2023. Laut einer Pressemitteilung ist ARCT-154 der weltweit erste selbstverstärkende mRNA-Impfstoff gegen COVID-19. Das japanische Ministerium für Gesundheit, Arbeit und Soziales hat den Impfstoff für Erwachsene zugelassen. Er wird gemeinsam von dem Biotechnologieunternehmen CSL und Arcturus Therapeutics hergestellt.

„Die Zulassung basiert auf positiven klinischen Daten aus mehreren ARCT-154-Studien, die im Vergleich zu einem Standard-mRNA-COVID-19-Impfstoffvergleichspräparat höhere Immunogenitätsergebnisse und ein günstiges Sicherheitsprofil erzielten“, so CSL.

Im Rahmen des japanischen Impfprogramms werden die Impfstoffe Personen ab 65 Jahren sowie 60- bis 64-Jährigen mit schweren Vorerkrankungen.

Selbstverstärkende mRNA-Impfstoffe bald in den USA erhältlich

Im Dezember 2023 gab die Regierung Biden Vereinbarungen mit CastleVax, Codagenix und Gritstone Bio zur Entwicklung der ersten drei Impfstoffe im Rahmen des Projekts NextGen bekannt.

Das Projekt NextGen wird von der Behörde für strategische Bereitschaft und Reaktion (ASPR) des US-Gesundheitsministeriums (HHS) durchgeführt und soll „die schnelle Entwicklung der nächsten Generation von Impfstoffen und Behandlungen durch öffentlich-private Partnerschaften beschleunigen und optimieren“.

Laut dem investigativen Journalisten Jon Fleetwood entwickelt eines der drei Unternehmen, die Verträge erhalten haben, Gritstone Bio, „schon seit einiger Zeit“ eine selbstverstärkende mRNA-Plattform.

Im September 2023 erhielt Gritstone Bio vom HHS einen Auftrag über 433 Millionen US-Dollar für die Durchführung einer Mid-Stage-Studie seines selbstverstärkenden mRNA-Impfstoffkandidaten gegen COVID-19.

Gritstone Bio gehört den großen Investmentfirmen BlackRock, Vanguard und State Street, „denselben Vermögensverwaltern, denen auch die mRNA-Impfstoffhersteller Pfizer und Moderna gehören“, schrieb Fleetwood auf seinem Substack.

Fleetwood wies auch darauf hin, dass BlackRock und State Street offizielle Partner des Weltwirtschaftsforums sind und dass Gritstone Bio Mittel von der Bill & Melinda Gates Foundation erhalten hat.

„Es gibt absolut keine Langzeit-Sicherheitsdaten zu ihnen“

Obwohl das japanische Gesundheitsministerium ARCT-154 aufgrund positiver Ergebnisse in klinischen Studien zugelassen hat, warnen einige Experten davor, dass das Produkt – und selbstverstärkende mRNA-Injektionen im Allgemeinen – ungetestet, riskant und potenziell gefährlich sind.

Der Epidemiologe Nicolas Hulscher sagte gegenüber The Defender: “Diese Produkte sind völlig neu. Es gibt absolut keine Langzeit-Sicherheitsdaten zu ihnen.“

„In den klinischen Studien zu ARCT-154 kam es bei den Teilnehmern, denen das Mittel injiziert wurde, nach der ersten Dosis in den Studienphasen 1, 2 und 3a zusammen zu einer Nebenwirkungsrate von 90 %“, so Hulscher. Von diesen Nebenwirkungen waren 74,5 % systemisch, d. h. sie traten in einem vom Injektionsort entfernten Körperteil auf, und 15,2 % erforderten medizinische Hilfe.

Karina Acevedo Whitehouse, Ph.D., Professorin für Mikrobiologie an der Autonomen Universität von Querétaro in Mexiko, sagte gegenüber The Defender: „Wir kennen das Sicherheitsprofil der selbstreplizierenden Impfstoffe nicht.“ Sie sagte:

„Es gibt keine Studien über das Potenzial dieser Technologie, Zellen zu transformieren – d. h. sie krebsartig zu machen oder anfälliger für die Nichtreparatur von DNA-Schäden zu machen – oder zu einem selbstentzündlichen Zustand zu führen, der alle möglichen Pathologien beherbergen kann. „Es gibt auch keine Studien über generationenübergreifende Auswirkungen – zum Beispiel teratogene Wirkungen [Geburtsfehler] – von selbstverstärkenden mRNA-Injektionen … Wir wissen einfach nicht, welche Folgen das haben könnte.“

Whitehouse sagte, dass der Mangel an Tests mit herkömmlichen mRNA-Produkten vergleichbar sei, wie z. B. den COVID-19-Impfstoffen von Pfizer und Moderna, die trotz unzureichender Tests und fehlender Langzeitdaten auf den Markt gebracht wurden.

„Es gibt mittlerweile unzählige Studien, die die molekularen Folgen der Anwesenheit synthetischer mRNA in unseren Zellen aufzeigen„, sagte Whitehouse. ‚Nichts von dem, was der Öffentlichkeit über die ‘Sicherheit‘ dieser Produkte in Bezug auf Biodistribution, Abbau, Karzinogenität, Teratogenität und Immunerschöpfung gesagt wurde, wurde durch irgendeine Art von Studie gestützt.“

Whitehouse sagte, dass der Mangel an Tests zu einer Reihe von Konsequenzen für die öffentliche Gesundheit geführt hat:

„Die den Aufsichtsbehörden vorgelegten Biodistributions-Assays (durchgeführt an Ratten, die einen viel schnelleren Stoffwechsel als Menschen haben) zeigten, dass die mRNA+Nanolipide der Injektionen in fast alle untersuchten Organe und Gewebe verteilt wurden, einschließlich des Gehirns und der Fortpflanzungsgewebe. „Außerdem ist die Persistenz der synthetischen mRNA viel länger als ursprünglich angenommen, und es gibt veröffentlichte wissenschaftliche Studien, die zeigen, dass es möglich ist, die synthetische mRNA noch Monate nach der Impfung im Blut und in anderen Organen nachzuweisen.“

Eine Studie von Forschern der Universität Cambridge, die im Dezember 2023 in der Zeitschrift „Nature“ veröffentlicht wurde, ergab, dass die ursprünglichen mRNA-COVID-19-Impfungen bei einem Drittel der Empfänger eine unbeabsichtigte Immunreaktion auslösten.

Die Studie ergab außerdem, dass der menschliche Körper die injizierte mRNA in etwa 10 % der Fälle falsch interpretiert. Dieser als „Frameshifting“ bezeichnete Prozess führt zur Produktion „unbeabsichtigter“ Proteine, die eine Autoimmunreaktion auslösen können.

Whitehouse sagte, dass mRNA-Impfungen wahrscheinlich auch zum Anstieg von Turbo-Krebs in den letzten Jahren beigetragen haben:

„Mehrere unabhängige Studien zeigen nun, dass … viele zelluläre Signalwege durch die synthetische mRNA beeinflusst werden und viele dieser Signalwege, wenn sie verändert werden, zu Krebs führen können. Dies könnte helfen, den seit Mitte 2021 in den meisten Ländern beobachteten deutlichen Anstieg von Krebserkrankungen zu erklären.“

Selbstverstärkende mRNA-Impfungen könnten riskanter sein als herkömmliche mRNA-Impfungen

Hulscher erklärte gegenüber The Defender, dass die Risiken im Zusammenhang mit selbstverstärkenden mRNA-Impfstoffen „wahrscheinlich weitaus größer sind als die Risiken herkömmlicher mRNA-Injektionen“.

Whitehouse erklärte, wie sich selbstverstärkende mRNA-Injektionen von synthetischen mRNA-Injektionen unterscheiden. Synthetische mRNA-Impfstoffe enthalten fremde mRNA, die von den Körperzellen in ein Protein übersetzt wird.

Selbstverstärkende mRNA-Injektionen enthalten ebenfalls ein Fremdprotein – aber zusätzlich enthalten sie ein Enzym, das den Körper anweist, wie er mehr mRNA herstellen kann.

Whitehouse sagte: „Die Funktion dieses Enzyms – der RNA-abhängigen RNA-Polymerase (RdRp) – besteht darin, RNA zu kopieren“, was bedeutet, dass „sobald die Zelle die RdRp produziert, sie neue Kopien der fremden mRNA sowie weitere Kopien ihrer eigenen Anweisungen erstellt“. Sie verglich diese Funktion mit der eines Fotokopierers.

Sie verglich den Prozess mit der Funktionsweise eines Fotokopierers. „Es läuft und läuft und läuft und erstellt mehr Kopien, die wiederum dabei helfen, mehr Kopien zu erstellen“, sagte Whitehouse.

Hulscher verglich selbstverstärkende mRNA-Impfstoffe mit herkömmlichen mRNA-Injektionen „auf Steroiden“. Er sagte:

„Diese genetischen Produkte kodieren virale Replikase-Gene und verhalten sich daher wie eine Virusinfektion. Im Gegensatz zur herkömmlichen mRNA-Technologie bewirken Replikons eine anhaltende Antigenproduktion, wodurch eine viel größere Menge produziert wird.“

Dr. Christof Plothe, Mitglied des Lenkungsausschusses des Weltgesundheitsrats, sagte gegenüber The Defender:

„Wir müssen diese Technologie auf ihre Integration in unser Genom und die Folgen einer langfristigen Exposition überwachen. Wir wissen bereits, dass der Körper nach den derzeitigen Injektionen auf unwirksame IgG4-Antikörper umschaltet, wodurch die Menschen anfälliger für Infektionen und Probleme mit einer Infektion werden.“

Selbstverstärkende mRNA-Impfstoffe gegen Vogelgrippe und Marburg-Virus?

Experten warnen nun davor, dass Big Pharma versucht, selbstverstärkende mRNA-Injektionen für andere Krankheiten zu entwickeln.

„Der biopharmazeutische Komplex versucht, Replikon-Injektionen für zukünftige Pandemien einzusetzen“, sagte Hulscher. „Sie haben sie bereits für COVID-19, die Vogelgrippe H5N1 und Marburg entwickelt.“

Plothe sagte, die Technologie „hat das Potenzial, das Schicksal der Menschheit zu verändern“ und spielt mit den Ängsten vor neuen gefährlichen Krankheitserregern.

„Jedes Mal wird nur ein Impfstoff als Lösung präsentiert“, sagte Plothe. „Finanziell gesehen ist das sehr sinnvoll, da man nicht darauf warten muss, dass jemand krank wird, sondern sein Produkt an die gesamte Bevölkerung verkaufen kann.“

Whitehouse argumentierte, dass „die Entscheidung für Vernunft und Intuition statt für Angst den Menschen dabei hilft, gute Entscheidungen zu treffen“, und rief zur Vorsicht auf – und zu mehr Tests.

„Anstatt Panik zu schüren, scheint es sinnvoll zu sein, zu fordern, dass diese Technologie erst dann eingesetzt wird, wenn angemessene, unvoreingenommene, unabhängige Studien von Forschern ohne Interessenkonflikte vorliegen, um sicherzustellen, dass die Produkte sicher sind und kein Risiko einer Übertragung auf andere besteht“, sagte sie.