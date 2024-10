Guten Morgen Italien, hier ist Black Rock

Heute wird die plebiszitäre Oligarchie der italienischen Sklavenhalter um einen neuen Herrn erweitert: BlackRock.

Die Führung von Giorgia Meloni bereitet den Italienern große Freude: unkontrollierte Einwanderung, Steuern und Verbrauchssteuern, die wie Pilze nach einem Herbstregen erscheinen, in die Höhe schießende Lebensmittelpreise, Verweigerung der Demonstrationsfreiheit und sogar eine schöne Auszeichnung beim Atlantic Council. Ein durchschlagender Erfolg. Um dem Ganzen noch die Krone aufzusetzen, hat sie es für angebracht gehalten, das amerikanische Finanzmonster BlackRock einzuladen, in Italien einzukaufen.

BlackRock landet in Italien

Ende Juli 2024 verzeichnete der Riese BlackRock, der weltweit größte Investmentfonds, einen noch nie dagewesenen Verlust: Innerhalb weniger Monate lösten sich 1,7 Billionen Dollar in Rauch auf. Im August wurde aufgedeckt, dass die Top-Manager des US-Fonds, wie CEO Larry Fink und Chairman Shapiro, ihre Aktien für 54 Millionen Dollar verkauft hatten. Der Fonds, in dem das Vermögen der weltweit mächtigsten Bankenfamilien lagert, blutet aus, und die Haie, die ihn leiten, schienen sich aus dem Staub zu machen.

Bestimmte Bewegungen hätten uns darauf hinweisen müssen, dass etwas passieren würde. Es ist nie leicht, den Kern der Sache vorherzusagen, denn es handelt sich um Finanztransaktionen auf sehr hohem Niveau, und die verborgenen Regionen können sehr zahlreich sein. Sicher ist, dass eine Kapitalflucht, oder besser gesagt ein Ausverkauf, immer auf etwas Negatives hindeutet.

Und es hat sich tatsächlich etwas getan.

Meloni reiste am 23. September nach New York, um den Global Citizen Award entgegenzunehmen, eine Auszeichnung des Atlantic Council, der wichtigsten Denkfabrik der NATO. Sie erhält die Statuette von Elon Musk und fordert in ihrer Rede die Verteidigung der sogenannten „westlichen Werte“ als Antwort auf die Autokratien der übrigen Welt. Die Veranstaltung fand übrigens in Verbindung mit der 79. UN-Generalversammlung statt, nur um daran zu erinnern, wer für wen zuständig ist.

Die Verdienste des italienischen Premierministers? Seine Unterstützung für die Europäische Union, die umfangreichen Geld- und Rüstungslieferungen an die Ukraine, der Vorsitz der G7 im Jahr 2024 und die Arbeit zur Stärkung des Atlantischen Bündnisses. Ein echtes „amerikanisches Mädchen“.

Am nächsten Tag traf Meloni, erfreut über die Feierlichkeiten, persönlich mit Fink, dem Chef von BlackRock, zusammen. Der – so erfahren wir – der Regierung in vielerlei Hinsicht helfen könnte. Natürlich ist die Hilfe, wie wir wissen, nie „kostenlos“, sondern immer mit einer Gegenleistung verbunden. Was müssen die beiden zueinander gesagt haben?

Die ersten Finanzbewegungen

Ob man es will oder nicht, in den vergangenen Tagen hat die Regierung Meloni BlackRock die Genehmigung erteilt, die Schwelle von 3 % an Leonardo, dem wichtigsten Unternehmen des Verteidigungssektors unter italienischer Flagge, zu überschreiten. Damit ist der amerikanische Fonds der einzige private Aktionär mit einer solchen Beteiligung. Dies ist ein weiterer qualitativer Sprung in der Präsenz eines der drei großen Investmentfonds – BlackRock, Vanguard und State Street – in Italien, der nun der wichtigste ausländische Investor in Unternehmen ist, die an der Mailänder Börse notiert sind. BlackRock ist buchstäblich allgegenwärtig: in Banken wie UniCredit, BPM, Mediobanca, Intesa San Paolo, aber auch in Unternehmen wie Ferrari, im Telekommunikationssektor mit Prysmian, in der Pharmaindustrie mit Stellantis, im Energiesektor mit Eni und Enel und in anderen Multi-Utilities.

Aber das ist noch nicht alles: Am Horizont taucht die Frage der angekündigten Privatisierungen auf, eine sehr ernste Angelegenheit. Um die Konten des Haushaltsgesetzes zu sanieren, muss die Regierung mindestens 6 Milliarden Euro privatisieren, von denen die Hälfte bereits durch die Privatisierung von Eni eingenommen wurde. Der Rest soll offenbar der Poste Italiane entnommen werden, einem staatlichen Unternehmen, das bis 2024 ein ausgezeichnetes Wachstum verzeichnete. Ein weiterer Angriff ist auf Ferrovie dello Stato geplant, das bereits seit Jahren weitgehend privatisiert ist und im Fadenkreuz von Regierungskommissionen steht. Wir wissen auch nicht genau, wie viel Fink im Energie- und Technologiesektor versprochen wurde, insbesondere im Hinblick auf Cyber-Intelligenz und Digitalisierung.

Diese Operationen stellen einen sehr starken politischen Würgegriff der USA auf Italien, aber auch auf Europa im Allgemeinen dar. Es wird wahrscheinlich zu großen Fusionen von europäischen Unternehmen und Kapitalfonds kommen, vielleicht sogar zu noch größeren. Schon jetzt ist klar, dass die politische Souveränität, nicht nur die wirtschaftliche Souveränität, weiter angegriffen und in Schach gehalten wird. Denn Sie wissen, im 20. Jahrhundert hat die Wirtschaft die Politik überholt und ist zu ihrem wichtigsten Motor geworden, um es mit den Worten von Karl Marx zu sagen.

Auf der Cotton Road

Eine zentrale Rolle bei dieser ganzen Operation spielt der Beitritt zur Cotton Road, an der Italien als führendes Land in der ersten Phase beteiligt ist. Die PGII, Partnership for Global Infrastructure and Investment, über die wir kürzlich im Zusammenhang mit den Ereignissen in Triest gesprochen haben, wurde gegründet, um der von den BRICS+ angestrebten Seidenstraße entgegenzuwirken, die Europa, die Emirate und Indien miteinander verbinden soll, um Gas, Öl und Waren auf dem Landweg zu transportieren.

Noch interessanter ist, dass auch der Staat Israel an dem Projekt beteiligt war, das als Hafen am Mittelmeer fungieren sollte… und schließlich in Triest ankam!

Die Beseitigung der Hamas und der Hisbollah war vielleicht eine notwendige Maßnahme zur Umsetzung dieser Strategie, die die USA und die EU zwangsweise zusammenführt. Schade, dass die Achse des Widerstands nicht so schwach ist, wie die westlichen Oligarchen dachten.

In New York zeigte Netanjahu sogar zwei Karten über die Baumwollstraße, eine mit dem Titel „The Belssing“, die die Baumwollstraße und die betroffenen Gebiete zeigt, die andere mit dem Titel „The Curse“, die die „bösen“ Länder des Widerstands zeigt. Wenn es um ein großes finanzielles Geschäft geht, sind die USA hervorragend darin, Kriege zu beginnen.

Ein Problem der Sklaverei

Es ist sicher kein Geheimnis, dass die Regierung der neoliberalen, atlantischen Rechten von Giorgia Meloni auf eine große Liebe zur internationalen Hochfinanz ausgerichtet ist. Im Wahlkampf werden so viele schöne Dinge gesagt, die fast nie dem entsprechen, was die Regierung tatsächlich umsetzen wird. Meloni hat zum Beispiel versprochen, die großen Banken anzugreifen und ihre Gewinne zu besteuern… und heute findet sie sich stattdessen beim Ausverkauf des Landes an einen Investmentfonds wieder. Komisch, nicht wahr?

In Wirklichkeit handelt es sich um einen modus operandi, der die Politik des Westens in allen Breitengraden, ob rechts oder links, inzwischen weitgehend kennzeichnet. Die Politik im Westen ist heute ganz und gar Kommissarin der amerikanischen Banken und großen Investmentgruppen. Es sind die Rating-Agenturen und die permanente Erpressung durch den Spread, die über die politische Linie der Regierungen entscheiden, und wenn eine Regierung nicht den Befehlen folgt, wird sie in eine Krise gestürzt oder zu Fall gebracht. Eine Art „Finanzputsch“, mit dem mehrere Länder auf der ganzen Welt inzwischen vertraut sind.

Politiker auf der Rechten wie auf der Linken erscheinen mehr und mehr als bloße Butler im Dienste des großen Finanzkapitals, das souverän die Linien der Politik im Namen seiner eigenen Interessen bestimmt. So funktioniert die neoliberale Finanzplutokratie.

Italien ist mit von der Partie, es muss das gesamte Paket annehmen. Wenn es das nicht tut, wird nicht nur die ohnehin schon sehr schwache Regierung zusammenbrechen, sondern auch das ganze Land, das sich bereits in einem totalen Ruin befindet.

Es ist notwendig, die Worte des großen Dichters Ovidio zu zitieren: „video meliora proboque, deteriora sequor“, oder „Ich sehe das Beste und billige es, aber ich verfolge das Schlechteste“.

Italien ist ein Land, das seit 1945 unter amerikanischer militärischer Besatzung und seit 1946 unter kultureller, wirtschaftlicher und politischer Kolonisierung steht. Heute wird der plebiszitären Oligarchie seiner Sklavenhalter ein neuer Herr hinzugefügt: BlackRock.