Black Arrow: US-Rakete zielt auf gezieltere Schläge gegen China

Das Design der Langstreckenwaffe signalisiert eine schnellere und erschwinglichere Raketenentwicklung und erleichtert die schnelle Integration in verschiedene Plattformen

Das US-Verteidigungsunternehmen Leidos ist im Begriff, die amerikanische Luftwaffe mit seiner Black Arrow-Rakete zu revolutionieren. Diese vielseitige Langstreckenwaffe verspricht, den Kampfhubschrauber AC-130J in eine beeindruckende Präzisionskampfflugzeugplattform zu verwandeln, die bereit ist, hoch entwickelten Gegnern wie China zu begegnen.

In diesem Monat hat Defense One berichtet, dass Leidos seinen Black Arrow-Flugkörper in diesem Herbst von einem AC-130J-Kampfhubschrauber des US Special Operations Command (SOCOM) aus abfeuern wird, nachdem im Dezember 2023 erfolgreiche Tests ohne Abschuss durchgeführt wurden.

Defense One berichtet, dass der Black Arrow, ein kleiner Luft-Boden-Marschflugkörper, die SOCOM-Anforderung von 2021 nach einer Rakete erfüllen soll, die 400 Seemeilen weit fliegen und Ziele ohne GPS treffen kann.

In dem Bericht heißt es, dass Leidos, das traditionell für Waffenkomponenten bekannt ist, digitale Technologien und modulares Design nutzte, um die Entwicklung des Flugkörpers zu beschleunigen.

Dem Bericht zufolge nutzte das Unternehmen High-Data-Modelling und digitales Twinning, um Millionen von Flugbahnen zu simulieren und so die Kompatibilität des Flugkörpers mit dem AC-130 und dem Battle Management System des Naval Surface Warfare Center (NSWC) sicherzustellen.

Defense One zufolge ermöglicht das Design des Flugkörpers eine schnelle Integration in verschiedene Plattformen, darunter die MQ-9 Drohne und Transportflugzeuge wie die C-130. Dem Bericht zufolge könnte diese Flexibilität Partner-Militärs zugute kommen, die nach kostengünstigen Raketenlösungen suchen.

Der Ansatz von Leidos, der durch eine Forschungs- und Entwicklungskooperation (Cooperative Research and Development Agreement, CRADA) mit dem SOCOM ermöglicht wird, unterstreicht den Trend zu einer schnelleren und erschwinglicheren Raketenentwicklung, die die Landschaft für die Streitkräfte der USA und ihrer Verbündeten verändern könnte.

Die AC-130 und ihre Vorgängermodelle wurden für Aufstandsbekämpfungsoperationen im freien Luftraum konzipiert. Da die USA nun ihr strategisches Augenmerk auf die Weiten des Pazifiks richten, ist die AC-130 schlecht für einen Konflikt mit China, einem Beinahe-Gegner, gerüstet.

Laut einer Karte der Asia Maritime Transparency Initiative (AMTI) hat China Boden-Luft-Raketensysteme (SAM) auf Woody Island, Fiery Cross Reef, Subi Reef und Mischief Reef im Südchinesischen Meer stationiert. Die Karte zeigt, dass die HQ-9 SAM das wichtigste Luftverteidigungssystem ist, das auf den besetzten Gebieten stationiert ist.

Nach Angaben der Missile Defense Advocacy Alliance (MDAA) können die meisten landgestützten HQ-9-Varianten Ziele in einer Entfernung von 200 Kilometern treffen, wobei die Fähigkeit, Flugzeuge mit einem einzigen Schuss zu töten, bei 90% liegen soll.

David Axe stellte in einem Artikel für The National Interest im Oktober 2021 fest, dass Chinas gegenüber Taiwan stationierte SAM-Systeme russischer Bauart S-400 Ziele in einer Entfernung von bis zu 240 Kilometern treffen können und damit drohen, Taiwans Kampfflugzeuge abzuschießen, sobald sie abheben.

Angesichts der Bedrohung durch hoch entwickelte chinesische Luftabwehrsysteme hat The War Zone im August 2024 erwähnt, dass die AC-130-Flotte möglicherweise von ihrer traditionellen Rolle des Direktfeuers abrücken und Fernwaffen wie Marschflugkörper und Drohnenschwärme als „Bombentruck“ einsetzen muss, um relevant zu bleiben.

Dem Bericht zufolge hat diese Entwicklung bereits mit dem AC-130J Ghostrider begonnen, der über verbesserte Systeme und neue Waffen verfügt, darunter Hellfire-Raketen, Bomben mit kleinem Durchmesser und die palettierte Rapid Dragon-Munition.

Im August 2023 stellte die Asia Times fest, dass Rapid Dragon es den USA ermöglicht, Angriffe aus großer Entfernung durchzuführen, ohne Kampfjets oder Bomber zu benötigen, die möglicherweise knapp vorrätig sind.

Rapid Dragon ist eine palettierte Munition, die sechs Joint Air-to-Surface Standoff Missiles (JASSM) für C-130s oder neun JASSMs für die C-17 aufnehmen kann. Sie ist so konzipiert, dass sie schnell eingesetzt werden kann, ohne dass Änderungen am Startflugzeug erforderlich sind, da die Zieldaten über einen Laptop in die Raketen programmiert werden.

Sie bietet eine Lösung für die Probleme im Zusammenhang mit der Kompatibilität, Verfügbarkeit und Kapazität von luftgestützten Marschflugkörpern wie der JASSM, die ursprünglich für den Einsatz auf Kampfjets oder Bombern konzipiert wurde.

Durch den Abschuss verschiedener Flugkörper von einem Startgerät aus kann auch die Treffsicherheit erheblich gesteigert werden. Ein mit einer hochauflösenden Kamera ausgestatteter Aufklärungsflugkörper kann den Feind aufspüren, gefolgt von einem Flugkörper zur elektronischen Kampfführung, der das gegnerische Radar und andere Sensoren ausschaltet, und schließlich einem hochexplosiven Flugkörper mit tödlicher Wirkung.

Rapid Dragon-Operatoren wählen ein Ziel aus, fordern einen Angriff an und bestätigen oder aktualisieren die Koordinaten für den Einsatz. Auf diese Weise können die Luftstreitkräfte ein Gebiet mit mehreren Waffen sättigen, die gegnerische Zielerfassung erschweren und die Luftabwehrmunition erschöpfen. Das System ist auch für die Verbündeten der USA hilfreich, wenn die Verfügbarkeit von Flugzeugen begrenzt ist, und ermöglicht neue Einsatzkonzepte.

Die Asia Times notierte im Mai 2024, dass Drohnenschwärme Überwachungsaufgaben wahrnehmen, die gegnerische Luftabwehr testen oder stören, Gebiete von Interesse patrouillieren, Schwarmangriffe starten und gegnerische Drohnen zerstören können.

Außerdem fungieren mehrere Drohnen in einem Schwarm, die mit unterschiedlichen Sensoren ausgestattet sind, als verschiedene Knotenpunkte in einem Mesh-Netzwerk, das Feinde mit verschiedenen Überwachungsmethoden effektiv verfolgen und ins Visier nehmen kann.

The War Zone stellt jedoch fest, dass Haushaltszwänge und sich ändernde militärische Prioritäten weitere Änderungen an der Konstruktion und dem Einsatz der AC-130 erzwingen könnten. Die Fähigkeit der AC-130, zu künftigen Konflikten beizutragen, wird von ihrer Anpassung an neue Einsatzprofile abhängen, wie z. B. Präzisionsschläge mit großer Reichweite und die Unterstützung flexibler Kampfeinsätze im indo-pazifischen Raum.

Neben dem Einsatz als Bombentransporter prüfen die USA den Einsatz der AC-130 in verschiedenen anderen Funktionen, was die Verlagerung von langjährigen Aufstandsbekämpfungsoperationen im freien Luftraum hin zu Konflikten mit Großmächten in unmittelbarer Nachbarschaft widerspiegelt.

In einem Artikel der Air University vom August 2023 erwähnt Riley Feeney, dass das US-Militär den Schwerpunkt auf potenzielle Konflikte mit gleichrangigen Konkurrenten wie China verlagert und die AC-130J für Aufgaben wie die Unterstützung von Sondereinsatzkräften (SOF), Führung und Kontrolle, globale Feuerkraftprojektion und viele andere Aufgaben angepasst wird.

Was die AC-130J zur Unterstützung der SOF anbelangt, so stellt Feeney fest, dass die SOF-Einheiten durch die Abkehr von direkten Angriffen darauf trainiert werden, mit weniger Unterstützung, einschließlich weniger Luftunterstützung, zu operieren.

Daher werde die AC-130J für spezielle Aufklärungseinsätze in Betracht gezogen, bei denen wichtige Informationen von vorgelagerten SOF-Teams heimlich an die Einsatzleitung weitergeleitet werden.

Laut Feeney ist die AC-130J mit fortschrittlichen Kommunikationssystemen und geschulten Fliegern für die Führung ausgestattet, was sie zu einem wertvollen Instrument der Luftkriegsführung macht.

Er weist darauf hin, dass sie das Potenzial hat, Operationen des Joint All-Domain Command and Control (JADC2) auch in Gebieten zu leiten, in denen andere Flugzeuge wie die E-3 oder die E-8 möglicherweise nicht effektiv operieren können, was die Führungs- und Kontrollfähigkeiten verbessert und gleichzeitig Feuerkraft liefert.

Laut Feeney verwandelt das Rapid Dragon-Konzept jedes Frachtflugzeug in eine Waffenplattform und ermöglicht so die globale Feuerkraftprojektion ohne Modifikation des Flugzeugs.

Er sagt, dass es auch den globalen Einsatz von Feuerkraft unter Verwendung traditioneller Schützen in nicht schießenden Rollen, wie der AC-130J in der Führung und Kontrolle, ermöglicht. Er weist darauf hin, dass die US-Luftwaffe den AC-130J mit verbesserten Verteidigungssystemen und präzisionsgelenkten Waffen ausstattet, um seine Kampffähigkeiten zu erhöhen.

Feeney weist jedoch darauf hin, dass sich die AC-130J-Upgrades auf die Erhöhung der Durchschlagskraft konzentrieren, aber möglicherweise nicht in vollem Umfang mit den Bedürfnissen der Joint Force im Indopazifik-Kommando (INDOPACOM) übereinstimmen. Er sagt, dass technologische Investitionen und kreativer Einsatz unerlässlich sind, um die Relevanz des Flugzeugs zu erhöhen.