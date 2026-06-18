Was brachte Trump dazu, den Deal mit dem Iran abzuschließen?

Larry C. Johnson

Um James Carville zu zitieren: „Es ist die Wirtschaft, Dummkopf!“

Am Montag schrieb ich:

Die Frage, die wir uns stellen sollten, lautet also: Warum hat Donald Trump nachgegeben und den Vorschlag akzeptiert, den der Iran bereits im April unterbreitet hatte?

Ich denke, es gibt mehrere Gründe, aber der wichtigste ist, dass den USA das Öl ausgeht. Das bedeutet, dass Trump den Benzinpreis nicht mehr künstlich niedrig halten kann. Die strategischen Ölreserven der USA sind laut CNN auf den niedrigsten Stand seit 1983 gefallen. Der Rückgang erfolgte aufgrund fortgesetzter Entnahmen, um die Auswirkungen des Konflikts mit dem Iran abzumildern. Die Reserven sind auf 340,3 Millionen Barrel gesunken – ein Niveau, das zuletzt während der Reagan-Regierung erreicht wurde, als die Reserve noch aufgebaut wurde. Der tägliche US-Verbrauch liegt 2026 bei 20 bis 21 Millionen Barrel. Das bedeutet, dass die Reserve für 17 Tage ausreicht – also bis zum 1. Juli.

Heute berichtete mein guter Freund Pepe Escobar, dass Donald Trump am Wochenende – möglicherweise von Energieminister Chris Wright – darüber informiert wurde, dass die strategische Erdölreserve in rasantem Tempo schrumpft und innerhalb weniger Wochen erschöpft sein könnte.

Wer hätte gedacht, dass Donald Trump dies während seiner Pressekonferenz zur Bekanntgabe des Iran-Abkommens selbst bestätigen würde?

Trump sagte den Reportern heute, die Ölreserven wären innerhalb von vier Wochen aufgebraucht gewesen, wenn die Straße von Hormus nicht wieder geöffnet worden wäre. Seine genauen Worte lauteten:

„Unsere Reserven reichen etwa vier Wochen. Wissen Sie, es gibt Reserven auf der ganzen Welt, aber uns würden sie wirklich ausgehen, und dann käme der Zeitpunkt, an dem man kein Öl mehr bekommen könnte.“

Da haben wir es also: Trump und seine wichtigsten Wirtschafts- und Energieberater erkennen, dass die US-Wirtschaft noch vor Ende des Sommers abstürzen könnte. Das würde die Chancen der Republikaner, die Kontrolle über Senat und Repräsentantenhaus zu behalten, erheblich gefährden.

Wenn Sie das Memorandum of Understanding (MoU) noch nicht gelesen haben, hier ist es:

Vollständiger Text des Islamabad-Memorandums of Understanding zwischen der Islamischen Republik Iran und den Vereinigten Staaten von Amerika

Die Islamische Republik Iran und die Vereinigten Staaten von Amerika haben am 18. Juni 2026 gemeinsam und in gutem Glauben Folgendes vereinbart:

1. Die Islamische Republik Iran, die Vereinigten Staaten von Amerika und ihre Verbündeten im gegenwärtigen Krieg erklären mit der Unterzeichnung dieses Memorandums einen sofortigen und dauerhaften Stopp aller militärischen Operationen an sämtlichen Fronten, einschließlich des Libanon. Sie verpflichten sich, künftig keinen Krieg und keine militärischen Operationen gegeneinander einzuleiten, auf Drohungen oder Gewaltanwendung zu verzichten und die territoriale Integrität sowie Souveränität des Libanon zu garantieren. Das endgültige Abkommen wird das dauerhafte Ende des Krieges an allen Fronten, einschließlich des Libanon, sowie die übrigen Bestimmungen dieser Klausel bestätigen.

2. Die Islamische Republik Iran und die Vereinigten Staaten verpflichten sich, die Souveränität und territoriale Integrität des jeweils anderen zu respektieren und sich nicht in die inneren Angelegenheiten des anderen einzumischen.

3. Beide Seiten verpflichten sich, innerhalb von höchstens 60 Tagen Verhandlungen zu führen und ein endgültiges Abkommen zu erreichen. Diese Frist kann einvernehmlich verlängert werden.

4. Unmittelbar nach Unterzeichnung dieses Memorandums beginnen die Vereinigten Staaten mit der Aufhebung ihrer Seeblockade sowie jeglicher Schikanen oder Behinderungen gegen die Islamische Republik Iran und beenden die Blockade innerhalb von 30 Tagen vollständig. Während dieses Zeitraums wird der Schiffsverkehr proportional zum Vorkriegsniveau wieder aufgenommen. Die Vereinigten Staaten verpflichten sich außerdem, ihre Streitkräfte innerhalb von 30 Tagen nach Abschluss des endgültigen Abkommens aus den Randgebieten Irans abzuziehen.

5. Nach Unterzeichnung dieses Memorandums wird die Islamische Republik Iran mit größtmöglichem Einsatz die sichere und für 60 Tage kostenlose Durchfahrt von Handelsschiffen zwischen dem Persischen Golf und dem Golf von Oman gewährleisten. Der Schiffsverkehr soll sofort beginnen und innerhalb von 30 Tagen vollständig wiederhergestellt werden, unter Berücksichtigung technischer und militärischer Hindernisse sowie der Minenräumung durch den Iran. Der Iran wird mit dem Sultanat Oman über die zukünftige Verwaltung und die maritimen Dienstleistungen in der Straße von Hormus verhandeln und dabei internationales Recht sowie die souveränen Rechte der Anrainerstaaten berücksichtigen.

6. Die Vereinigten Staaten verpflichten sich gemeinsam mit ihren regionalen Partnern, ein verbindliches Programm für den Wiederaufbau und die wirtschaftliche Entwicklung Irans im Umfang von mindestens 300 Milliarden US-Dollar zu schaffen. Der Umsetzungsmechanismus wird innerhalb von 60 Tagen im endgültigen Abkommen festgelegt. Alle erforderlichen Genehmigungen, Ausnahmen und Lizenzen für die entsprechenden Finanztransaktionen werden von den Vereinigten Staaten bereitgestellt.

7. Die Vereinigten Staaten verpflichten sich, sämtliche Sanktionen gegen die Islamische Republik Iran aufzuheben, einschließlich Resolutionen des UN-Sicherheitsrats, Beschlüsse des Gouverneursrats der Internationalen Atomenergiebehörde sowie aller primären und sekundären US-Sanktionen gemäß einem Zeitplan, der im endgültigen Abkommen vereinbart wird. Beide Seiten erkennen die grundlegende Bedeutung der Sanktionsaufhebung an und bekunden ihre Absicht, diese Fragen rasch in Verhandlungen zu behandeln.

8. Die Islamische Republik Iran bekräftigt, keine Atomwaffen herzustellen oder zu erwerben. Beide Seiten vereinbaren, den Status gelagerter angereicherter Materialien über einen gemeinsam festgelegten Mechanismus und entsprechend dem Zeitplan aus Klausel 7 zu regeln, mindestens jedoch durch Verdünnung vor Ort unter Aufsicht der Internationalen Atomenergiebehörde. Zudem werden Fragen der Urananreicherung und andere Themen im Zusammenhang mit den nuklearen Bedürfnissen Irans in einem für beide Seiten zufriedenstellenden Rahmen verhandelt. Das endgültige Abkommen wird diese Bestimmungen bestätigen.

9. Bis zum Abschluss eines endgültigen Abkommens bleibt der Status quo bestehen. Der Iran hält sein derzeitiges Nuklearprogramm aufrecht, während die Vereinigten Staaten keine neuen Sanktionen verhängen und keine zusätzlichen Streitkräfte in die Region entsenden.

10. Die Vereinigten Staaten verpflichten sich, unmittelbar nach Unterzeichnung des Memorandums Ausnahmen des Finanzministeriums für den Export iranischen Rohöls, petrochemischer Produkte und aller damit verbundenen Dienstleistungen – einschließlich Bankgeschäften, Versicherungen und Transport – zu erteilen.

11. Die Vereinigten Staaten verpflichten sich, die begrenzten oder eingefrorenen Gelder und Vermögenswerte der Islamischen Republik Iran vollständig freizugeben. Das Verfahren zur Freigabe wird während der Verhandlungen festgelegt. Diese Mittel müssen für jeden vom iranischen Zentralbankchef benannten Endempfänger vollständig nutzbar sein. Die Vereinigten Staaten werden alle erforderlichen Genehmigungen und Lizenzen erteilen.

12. Beide Seiten vereinbaren die Einrichtung eines Mechanismus zur Überwachung der erfolgreichen Umsetzung dieses Memorandums sowie der späteren Einhaltung des endgültigen Abkommens.

13. Nach Unterzeichnung des Memorandums und dem Beginn der Umsetzung der Klauseln 1, 4, 5, 10 und 11 werden die Islamische Republik Iran und die Vereinigten Staaten ausschließlich Verhandlungen über die verbleibenden Bestimmungen des endgültigen Abkommens aufnehmen.

14. Das endgültige Abkommen wird durch eine verbindliche Resolution des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen bestätigt.

Trump hat jedoch weiterhin ein Problem: Die Wiederöffnung der Straße von Hormus bedeutet nicht, dass die Engpässe auf dem globalen Ölmarkt sofort verschwinden.

Die Öffnung der Meerenge ist eine notwendige Voraussetzung für die Normalisierung der Ölversorgung, aber keineswegs ausreichend. Mehrere Faktoren werden eine spürbare Entlastung der Weltmärkte um Wochen oder sogar Monate verzögern.

Das Problem der vor Anker liegenden Tanker

Viele Tanker liegen seit bis zu vier Monaten mit Rohöl beladen im Persischen Golf. Dieses Öl ist nicht mehr in optimalem Zustand. Durch die extreme Hitze können Qualitätsverluste, Sedimentbildung und Veränderungen schwererer Bestandteile auftreten. Viele Ladungen müssen vor der Auslieferung geprüft, teilweise gemischt oder aufbereitet werden.

Hinzu kommt, dass die Schiffe selbst monatelang stilllagen. Motoren müssen sorgfältig wieder in Betrieb genommen werden, Bewuchs am Rumpf reduziert die Geschwindigkeit, und manche Schiffe benötigen technische Inspektionen, bevor sie wieder auslaufen dürfen.

Selbst wenn alle Tanker sofort auslaufen würden, könnten die Häfen und Raffinerien die Flut an Lieferungen nicht gleichzeitig aufnehmen. Liegeplätze, Lagerkapazitäten und Raffinerieauslastungen müssen koordiniert werden.

Das Transitzeit-Problem

Selbst unter normalen Bedingungen erscheint Öl nicht sofort auf dem Weltmarkt. Ein Supertanker von Iran oder Saudi-Arabien nach Rotterdam benötigt etwa 18 bis 25 Tage. Danach folgen Entladung, Verarbeitung in der Raffinerie und Verteilung.

Selbst neu verladenes Öl würde daher frühestens nach fünf bis sieben Wochen als Benzin oder Diesel bei den Verbrauchern ankommen.

Das Minenproblem

Dies könnte der größte Engpass überhaupt sein.

Das Memorandum verpflichtet den Iran lediglich zu „bestmöglichen Bemühungen“ bei der Öffnung der Meerenge und der Minenräumung. Das Räumen von Seeminen ist jedoch ein langsamer und aufwendiger Prozess.

Die Straße von Hormus ist an ihrer engsten Stelle nur etwa 21 Seemeilen breit, wobei für den Schiffsverkehr lediglich zwei jeweils rund zwei Meilen breite Kanäle zur Verfügung stehen. Der Iran hatte vier Monate Zeit, Minen auszubringen.

Jede vermutete Mine muss geortet, identifiziert und entschärft oder gesprengt werden. Es gibt bislang keinen internationalen Konsens darüber, wer die Räumung übernimmt und wann die Fahrrinnen als sicher gelten.

Laut einem Bericht der Washington Post vom April hatte das Pentagon dem Kongress mitgeteilt, dass die vollständige Räumung der Straße von Hormus bis zu sechs Monate dauern könnte.

Das Versicherungsproblem

Solange die Region als Hochrisikogebiet gilt, bleiben die Versicherungsprämien extrem hoch. Versicherer werden ihre Einstufung nicht allein wegen eines diplomatischen Dokuments ändern, sondern erst nach längerer Zeit ohne Zwischenfälle.

Viele Reedereien werden deshalb ihre wertvollsten Tanker nicht durch Gewässer schicken, die als gefährlich gelten oder nur zu enormen Kosten versichert werden können.

Das Gesamtbild

Die Wiederöffnung der Straße von Hormus ist die Voraussetzung für eine Normalisierung des Ölmarktes – nicht die Normalisierung selbst.

Realistisch betrachtet wird zunächst ein vorsichtiger Schiffsverkehr wieder aufgenommen. Danach folgen die schrittweise Zertifizierung geräumter Fahrrinnen, die Rückkehr regulärer Reedereien und schließlich – Wochen später – die tatsächliche Ankunft zusätzlicher Ölmengen in den Raffinerien.

Eine vernünftige Schätzung lautet, dass die Weltmärkte frühestens in sechs bis zehn Wochen spürbar von dem heutigen Abkommen profitieren könnten – vorausgesetzt, es gibt keine Zwischenfälle, keine Minentreffer, keine politischen Rückschläge und eine kooperative Minenräumung durch den Iran.

Während Trumps Entscheidung, das Memorandum mit dem Iran abzuschließen, ein positiver Schritt ist (und ich mich in meiner Einschätzung geirrt habe, dass dies nicht geschehen würde), liegt der Weg zur wirtschaftlichen Erholung und Stabilisierung der Weltmärkte noch Monate entfernt.

Eine letzte ironische Anmerkung: Trump unterzeichnete das Memorandum elektronisch im Spiegelsaal des Schlosses Versailles – genau dort, wo nach dem Ersten Weltkrieg der Versailler Vertrag unterzeichnet wurde. Ob Trump dabei an einen alliierten Sieg dachte, darf bezweifelt werden.