Was die Mainstream-Medien über den tatsächlichen Ursprung der Omicron-Variante verschweigen

Die Omicron-Variante von Covid-19, auch bekannt als der B.1.1.529-Stamm, beherrscht die internationalen Schlagzeilen. Doch während sich viele über den Ursprung dieses neuen Virus wundern, wissen wir etwas: Die ersten vier gemeldeten Fälle der Omicron-Variante stammten alle von Patienten, die „vollständig geimpft“ waren.

Die Omicron-Variante wurde erstmals Anfang November in Botswana identifiziert, aber es wird vermutet, dass sie die Ursache für die derzeitige Häufung von Fällen in Südafrika ist. Sie ist auch als Variante B.1.1.529 bekannt und wurde bisher in Botswana, Südafrika und Hongkong gefunden.

„Es gibt vieles, was wir über diese Variante nicht verstehen“, sagte Richard Lessells, ein Arzt für Infektionskrankheiten an der Universität von KwaZulu-Natal in Durban, Südafrika, bei einer Pressekonferenz. „Das Mutationsprofil ist besorgniserregend, aber jetzt müssen wir die Bedeutung dieser Variante verstehen und was sie für die Reaktion auf die Pandemie bedeutet“.

„Wir fliegen mit Warp-Geschwindigkeit“, sagte Penny Moore, Virologe an der University of the Witwatersrand in Johannesburg, Südafrika, gegenüber Nature. Moore fügte hinzu, dass es zum jetzigen Zeitpunkt noch zu früh sei, um etwas über die anekdotischen Berichte über Reinfektionen und Fälle bei geimpften Personen zu sagen.

Die Covid-19 Task Force der Regierung von Botswana hat jedoch wichtige Informationen über den Ursprung der Omicron-Variante veröffentlicht, über die in den US-Medien noch nicht viel berichtet wurde.

„Die präsidiale Covid-19 Task Force informiert die Öffentlichkeit, dass vier (4) Fälle einer neuen Covid-19 Variante, die jetzt als B.1.1.529 bekannt ist, am Montag, den 22. November 2021, gemeldet und registriert wurden“, sagte Botswanas Task Force Koordinator Dr. K. Masupu. „Die vier (4) Fälle wurden bei Reisenden festgestellt, die bei Routinetests vor Reiseantritt positiv auf SARS-COV-2 getestet wurden. Die Varianten-Tests wurden im Rahmen der routinemäßigen genomischen Überwachung von SARS-COV-2 durchgeführt, wie in unserem COVID-19-Reaktionsplan vorgeschrieben.

„Der vorläufige Bericht ergab, dass alle vier Personen vollständig gegen COVID-19 geimpft waren“, heißt es in dem Bericht weiter. „Im Rahmen der fortlaufenden Untersuchungen des Virus zur Feststellung und Eindämmung seiner lokalen Übertragungen wurden bei der Ermittlung von Kontaktpersonen enge Kontakte festgestellt, deren Ergebnisse derzeit abgewartet werden, und die Öffentlichkeit wird über das Ergebnis der Übung informiert.“

„Die ersten Untersuchungen des Virus haben ergeben, dass die neue Variante im Vergleich zur lokal vorherrschenden Delta-Variante eine hohe Anzahl von Mutationen aufweist“, so die Task Force weiter. „Was dies bedeutet, ist noch unklar und wird untersucht. Die neuen Varianten können sich auf die Schwere der Erkrankung, die Wirksamkeit von Tests zur Erkennung der Krankheit und möglicherweise auch auf die Wirksamkeit von Impfstoffen auswirken.“

Die Regierung wies auch Gerüchte zurück, wonach die Variante von HIV-positiven Patienten stamme. Die New York Times lieferte weitere Hintergrundinformationen über den Ursprung der Omicron-Variante bei menschlichen Patienten.

Anzeigen

„Omicron wurde erstmals in Botswana entdeckt, wo Forscher des Botswana Harvard H.I.V. Reference Laboratory in Gaborone die Gene von Coronaviren aus positiven Testproben sequenzierten“, berichtet die Times. „Sie fanden heraus, dass einige Proben etwa 50 Mutationen gemeinsam haben, die in einer solchen Kombination noch nie gefunden wurden. Bisher wurden sechs Personen in Botswana positiv auf Omicron getestet, wie aus einer internationalen Datenbank von Varianten hervorgeht.“

„Etwa zur gleichen Zeit stießen Forscher in Südafrika auf Omicron in einer Gruppe von Fällen in der Provinz Gauteng“, heißt es in dem Bericht weiter. „Bis Freitag haben sie 58 Omicron-Proben in der Variantendatenbank aufgeführt. Auf einer Pressekonferenz am Donnerstag sagte Tulio de Oliveira, der Direktor des Centre for Epidemic Response & Innovation in Südafrika, dass in den nächsten Tagen ‚fast zwei- oder dreihundert‘ genetische Sequenzen von Omicron-Fällen veröffentlicht werden würden.“

„Diese Variante hat uns überrascht“, sagte Dr. de Oliveira auf der Pressekonferenz. „Aber die volle Bedeutung ist noch ungewiss.“

Die New York Times berichtete nicht, dass die ersten Patienten, bei denen die Omicron-Variante als Covid-positiv gemeldet wurde, alle „vollständig geimpft“ waren. Sie wies nur auf die Möglichkeit hin, dass die Geimpften „vielleicht“ die Krankheit verbreiten könnten.

„Die W.H.O. sagte, dass die neue Version mit dem Namen Omicron eine Reihe von genetischen Mutationen aufweist, die eine schnelle Ausbreitung ermöglichen könnten, vielleicht sogar unter den Geimpften“, so die Times.

Dr. Geert Vanden Bossche, ein führender Kritiker einer universellen Impfagenda, die die natürliche Immunität ignoriert, ist der Ansicht, dass die mRNA-Therapeutika, die als „Impfstoffe“ vermarktet werden, dazu beitragen können, die Varianten zu fördern. Vanden Bossche hat einen DVM-Abschluss der Universität Gent (Belgien) und einen Doktortitel in Virologie der Universität Hohenheim (Deutschland). Er hat für mehrere Impfstoffunternehmen gearbeitet: GSK Biologicals, Novartis Vaccines, Solvay Biologicals. Er hat sowohl an der Forschung und Entwicklung von Impfstoffen als auch an der späten Entwicklung von Impfstoffen mitgewirkt.

Vanden Bossche wurde vom Global Health Discovery Team der Bill & Melinda Gates Foundation in Seattle (USA) als Senior Program Officer eingestellt, bevor er bei der Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI) in Genf als Senior Ebola Program Manager arbeitete. Er war auch Teil des Deutschen Zentrums für Infektionsforschung in Köln als Leiter des Vaccine Development Office.

„Schon in den ersten Tagen der Massenimpfkampagnen haben zumindest einige Experten vor den katastrophalen Auswirkungen gewarnt, die ein solches Programm auf die globale und individuelle Gesundheit haben könnte“, schreibt Vanden Bossche in einem Blogbeitrag. „Massenimpfungen mitten in einer Pandemie können die Selektion und Anpassung von Varianten des Immunsystems fördern, die sich durch eine erhöhte Infektiosität und Resistenz gegen Spike-Protein (S)-gerichtete Antikörper (Abs) auszeichnen und so den Schutz der Geimpften verringern und die Ungeimpften bedrohen.“

„Dies erklärt bereits, warum das Massenimpfprogramm der WHO nicht nur nicht in der Lage ist, eine Herdenimmunität (HI) zu erzeugen, sondern sogar zu einer erheblichen Erosion der Immunschutzkapazität der Bevölkerung führt“, fährt er fort. „Da das laufende universelle Massenimpfprogramm bald die dominante Ausbreitung hochinfektiöser, neutralisierender Escape-Mutanten (d.h. sogenannter ‚S Ab-resistenter Varianten‘) fördern wird, werden natürlich erworbene oder durch Impfung neutralisierende Abs den Geimpften in der Tat keinen Schutz mehr bieten, während der hohe Infektionsdruck die angeborene Immunabwehr der Nichtgeimpften weiterhin unterdrückt.“

„Das heißt, dass jede weitere Erhöhung der Durchimpfungsrate dazu beiträgt, das Virus in eine Resistenz gegen neutralisierende, S-spezifische Abs zu zwingen“, fuhr er fort. „Eine erhöhte virale Infektiosität, kombiniert mit der Umgehung der antiviralen Immunität, wird unweigerlich zu einem zusätzlichen Tribut an die menschliche Gesundheit und das menschliche Leben führen.“

„Es müssen daher sofortige Maßnahmen ergriffen werden, um die virale Infektiosität drastisch zu senken und zu verhindern, dass sich ausgewählte Varianten, die der Immunität entkommen, rasch in der gesamten Bevölkerung ausbreiten, unabhängig davon, ob geimpft oder nicht“, fügt er hinzu. „Dieser erste kritische Schritt kann nur erreicht werden, wenn das Massenimpfprogramm sofort gestoppt und durch einen weit verbreiteten Einsatz antiviraler Chemoprophylaktika ersetzt wird, während gleichzeitig massive Mittel des öffentlichen Gesundheitswesens für eine frühzeitige multiresistente Behandlung der Covid-19-Krankheit bereitgestellt werden.“

Während die US-Medien öffentlich darüber diskutieren, ob die Omicron-Variante von „vollständig Geimpften“ verbreitet werden kann oder nicht, wissen sie in Wahrheit bereits, dass sie es kann. Die bereits verfügbaren Informationen zur Covid-19-Rückverfolgung zeigen, dass die ersten Patienten mit der Omicron-Variante „vollständig geimpft“ waren, doch weigern sie sich, darüber ehrlich und transparent zu berichten. Es ist offensichtlich, dass die Bereitschaft der Medienkonzerne, die Wahrheit zu berichten, viel schwächer ist als ihre Loyalität gegenüber gescheiterten politischen Agenden und ihre Sucht nach himmelhohen Profiten.