Welche genauen Ängste sind es, die jetzt aufgekommen sind und angestachelt werden? Dieser Frage geht der Psychiater und Bestseller-Autor Hans-Joachim Maaz in seinem Buch „Corona – Angst. Was mit unserer Psyche geschieht“ nach. Er mahnt, wie seien auf dem sichersten Weg in eine neue autoritäre Gesellschaft.