Was für Werbung entwickelt wurde, könnte im Krieg Leben kosten: FT-Bericht über Irans Smartphone-Ortung sorgt für Alarm

Jeden Tag tragen Milliarden Menschen ein Gerät bei sich, das ihren Standort kennt. Apps sammeln Bewegungsdaten, Werbe-IDs und weitere Informationen, damit Unternehmen möglichst präzise Werbung ausspielen können. Was im Alltag als Grundlage personalisierter Werbung dient, kann im Ernstfall jedoch eine völlig andere Bedeutung bekommen.

Wie die Financial Times berichtet, soll der Iran während des Krieges kommerzielle Werbetechnologien (Ad-Tech) sowie Schwachstellen in Mobilfunk-Roaming-Systemen genutzt haben, um die Standorte von US-Militärangehörigen und Auftragnehmern im Nahen Osten nachzuverfolgen. Dem Bericht zufolge wurden dabei unter anderem Verfahren wie das Mobilfunkprotokoll SS7 sowie kommerziell verfügbare Standortdaten eingesetzt, um Mobiltelefone zu lokalisieren. Die Recherche stützt sich auf Aussagen von Sicherheitsexperten und US-Regierungsvertretern. Die US-Regierung bestätigte Tracking-Versuche, erklärte jedoch, es gebe keinen Nachweis, dass diese Daten unmittelbar für spätere Angriffe ausschlaggebend gewesen seien.

Der Vorfall wirft dennoch eine grundsätzliche Frage auf: Was passiert, wenn Technologien, die für Marketing entwickelt wurden, plötzlich Teil militärischer Aufklärung werden?

Die Infrastruktur dafür existiert längst. Smartphones senden fortlaufend Daten, Apps erfassen Standorte, Werbenetzwerke erstellen Bewegungsprofile und verknüpfen Informationen aus unterschiedlichsten Quellen. Im zivilen Alltag geschieht dies meist mit dem Ziel, den nächsten Werbebanner oder Produkthinweis möglichst passgenau zu platzieren.

Im militärischen Kontext können ähnliche Daten oder vergleichbare technische Verfahren jedoch einen völlig anderen Zweck erfüllen: Sie können helfen, Personen zu lokalisieren, Bewegungsmuster zu erkennen oder potenzielle Ziele einzugrenzen.

Damit verschwimmt die Grenze zwischen digitalem Marketing und sicherheitsrelevanter Infrastruktur. Technologien, die ursprünglich entwickelt wurden, um Konsumenten besser zu verstehen, könnten – sofern entsprechende Daten verfügbar sind – auch für nachrichtendienstliche oder militärische Zwecke genutzt werden.

Der FT-Bericht verdeutlicht damit ein grundsätzliches Problem der digitalen Gegenwart: Daten, die heute für Werbung gesammelt werden, können morgen – je nach Zugriffsmöglichkeiten und Akteuren – in einem völlig anderen Kontext auftauchen.

Die eigentliche Warnung richtet sich daher nicht nur an Soldaten. Sie betrifft jeden Smartphone-Nutzer. Denn je umfassender Bewegungsdaten im Alltag gesammelt werden, desto größer wird auch das Potenzial für eine Nutzung, die weit über personalisierte Werbung hinausgeht.