Pepe Escobar

In ausgewählten Macht- und Geheimdienstkreisen in Moskau tobt bereits eine äußerst ernste Debatte – und der Kern der Angelegenheit könnte kaum brisanter sein.

Um es auf den Punkt zu bringen: Was geschah wirklich in Kursk? Wurde das russische Verteidigungsministerium im Schlaf überrascht? Oder haben sie es kommen sehen und genutzt, um eine tödliche Falle für Kiew zu stellen?

Gut informierte Akteure, die bereit sind, unter der Bedingung der Anonymität einige Hinweise zu teilen, betonen alle die extreme Sensibilität der Situation. Ein Geheimdienstprofi hat jedoch einen wertvollen Hinweis gegeben: „Es ist überraschend, dass eine solche Konzentration von Kräften in Kursk weder von Satelliten noch von Drohnenüberwachung bemerkt wurde, aber ich würde dessen Bedeutung nicht überbewerten.“

Ein anderer Geheimdienstprofi hebt hervor, dass „die Auslandsgeheimdienstabteilung schwach ist, da sie miserabel geführt wurde.“ Dies bezieht sich direkt auf die Situation nach der Umstrukturierung durch Putin nach seiner Amtseinführung, bei der Nikolai „Yoda“ Patruschew, der frühere Sicherheitschef, von seinem Posten als Sekretär des Sicherheitsrates abgelöst und als Sonderberater des Präsidenten eingesetzt wurde.

Die Quellen scheinen vorsichtig auf eine sehr ernste Möglichkeit hinzuweisen: „Es scheint ein Zusammenbruch der Geheimdienste gegeben zu haben; sie scheinen die Ansammlung von Truppen an der Kursker Grenze nicht bemerkt zu haben.“

Ein anderer Analyst bietet jedoch ein weitaus spezifischeres Szenario an, wonach eine aggressive Militärfraktion, die im Verteidigungsministerium und im Geheimdienstapparat verstreut ist – und antagonistisch gegenüber dem neuen Verteidigungsminister Belousov, einem Ökonomen – die ukrainische Invasion mit zwei Zielen zugelassen hat: eine Falle für Kiews oberste feindliche Kommandanten und Truppen zu stellen, die von der kollabierenden Donbass-Front abgelenkt wurden; und zusätzlichen Druck auf Putin auszuüben, endlich das „Haupt der Schlange“ zu treffen und den Krieg zu beenden.

Diese aggressive Fraktion betrachtet den Chef des Generalstabs, Gerasimow, übrigens als „völlig inkompetent“, wie ein Geheimdienstprofi es ausdrückt. Es gibt keinen handfesten Beweis, aber Gerasimow hat angeblich mehrere Warnungen vor einem ukrainischen Aufmarsch in der Nähe der Kursker Grenze ignoriert.

Ein pensionierter Geheimdienstprofi geht sogar noch weiter und beschwert sich, dass „Verräter Russlands“ tatsächlich „drei Regionen von Truppen entblößt haben, um sie den Ukrainern zu überlassen.“ Diese „Verräter Russlands“ könnten nun die Stadt Suzha „eintauschen“, um das „Fake-Land“ Ukraine zu verlassen und dies als unvermeidliche Lösung zu propagieren.

Belousov begann übrigens erst am Donnerstag mit einer Reihe von Treffen zur Verbesserung der Sicherheit in den „drei Regionen“ – Kursk, Belgorod und Brjansk.

Die Falken im Silowiki-Apparat machen kein Geheimnis daraus, dass Gerasimow gefeuert und durch den legendären General Sergey „Armageddon“ Surovikin ersetzt werden sollte. Sie unterstützen auch begeistert den FSB-Chef Alexander Bortnikow, der de facto die extrem undurchsichtige Prigoschin-Affäre gelöst hat, als den Mann, der jetzt wirklich das große Ganze in Kursk überwacht.

Und die nächste Region ist Belgorod.

Es ist kompliziert.

Präsident Putins Reaktion auf die Invasion in Kursk war an seiner Körpersprache sichtbar. Er war wütend: wegen des offensichtlichen militärischen und geheimdienstlichen Versagens; wegen des offensichtlichen Gesichtsverlusts; und weil dies jede Möglichkeit eines rationalen Dialogs über ein Ende des Krieges begräbt.

Doch er schaffte es, die Situation schnell zu wenden, indem er Kursk als Anti-Terror-Operation (CTO) deklarierte, die vom FSB-Chef Bortnikow überwacht wird, mit dem eingebauten Grundsatz „keine Gefangenen“. Jeder Ukrainer in Kursk, der nicht bereit ist, sich zu ergeben, ist ein potenzielles Ziel – zur Eliminierung bestimmt. Jetzt oder später, egal wie lange es dauert.

Bortnikow ist der Fachmann vor Ort. Dann gibt es noch den Aufseher der gesamten militärischen und zivilen Reaktion: Alexey Dyumin, der neue Sekretär des Staatsrates, der unter anderem zuvor stellvertretender Leiter der Spezialeinheit des GRU (militärischer Geheimdienst) war. Dyumin berichtet nicht direkt an das Verteidigungsministerium oder den FSB: Er untersteht direkt dem Präsidenten.

Mit anderen Worten: Gerasimow scheint bestenfalls eine Galionsfigur im ganzen Drama von Kursk zu sein. Die Männer an der Macht sind Bortnikow und Dyumin.

Die PR-Strategie zu Kursk ist zum Scheitern verurteilt. Im Wesentlichen entfernen sich die ukrainischen Streitkräfte von ihren Kommunikations- und Versorgungslinien in russisches Territorium. Ein Vergleich kann mit dem geschehen gezogen werden, was Feldmarschall von Paulus in Stalingrad widerfuhr, als die deutsche Armee überdehnt wurde.

Die Russen sind bereits dabei, die Ukrainer in Kursk abzuschneiden – ihre Versorgungslinien zu unterbrechen. Die verbliebenen Elitesoldaten, die nach Kursk geschickt wurden, müssten umkehren und sich den Russen sowohl von vorn als auch von hinten stellen. Eine Katastrophe droht.

Der unbezwingbare Kommandant der Akhmat-Spezialkräfte, Generalmajor Apti Alaudinov, bestätigte im Fernsehen von Rossiya-1, dass mindestens 12.000 Angehörige der ukrainischen Streitkräfte (UAF) in Kursk eingedrungen sind, darunter viele Ausländer (Briten, Franzosen, Polen). Das wird sich als eine „keine Gefangenen“-Operation in großem Maßstab herausstellen.

Jeder, der einen IQ über Raumtemperatur hat, weiß, dass Kursk eine NATO-Operation ist – mit hoher Wahrscheinlichkeit konzipiert von einer anglo-amerikanischen Kombination, die das ukronazistische Kanonenfutter überwacht.

Alles, was Kiew tut, hängt von amerikanischer ISR (Aufklärung, Überwachung, Erkundung) und NATO-Waffensystemen ab, die natürlich von NATO-Personal bedient werden.

Mikhail Podolyak, Berater des schwitzenden Schauspielers im grünen T-Shirt in Kiew, gab zu, dass Kiew den Angriff „mit westlichen Partnern“ besprochen habe. Die „westlichen Partner“ – Washington, London, Berlin – leugnen es feige.

Bortnikow kann nicht getäuscht werden. Er stellte kurz und bündig fest, dass dies ein terroristischer Angriff Kiews war, unterstützt vom Westen.

Wir treten nun in eine Phase intensiver Kämpfe ein, die Dörfer und Städte zerstören werden. Es wird hässlich werden. Russische Militäranalysten bemerken, dass, wenn schon im März 2022 eine Pufferzone erhalten geblieben wäre, Artillerieaktivitäten mittlerer Reichweite auf ukrainisches Gebiet beschränkt gewesen wären. Eine weitere umstrittene Entscheidung des russischen Generalstabs.

Russland wird das Kursk-Drama letztlich lösen – indem es kleine ukrainische Gruppen auf methodisch tödliche Weise ausschaltet. Doch sehr heikle Fragen darüber, wie es geschehen konnte – und wer es geschehen ließ – werden einfach nicht verschwinden. Es müssen Köpfe rollen – im übertragenen Sinne. Denn dies ist erst der Anfang. Die nächste Invasion wird in Belgorod stattfinden. Bereiten Sie sich auf mehr Blut auf den Schienen vor.