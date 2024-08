Andreas Korybko

Dieses Szenario könnte sehr ernste Folgen haben.

Nachdem Ende letzten Monats bekannt wurde, dass die Ukraine endlich einige ihrer lang ersehnten F-16 erhalten hat, von denen mindestens eine über Odessa gesichtet wurde, folgten Anfang dieser Woche zwei damit zusammenhängende Entwicklungen. Senator Lindsey Graham enthüllte auf einer Pressekonferenz in Kiew, dass Zelensky westliche Piloten im Ruhestand anheuern will, um die F-16 zu fliegen, bis sein Land genügend eigene Piloten ausgebildet hat.

Wenn dies geschieht, werden westliche Piloten bald ukrainische F-16 von Moldawien aus für Einsätze gegen Russland fliegen, einschließlich der nahe gelegenen Krim, aber möglicherweise auch in Teilen des Territoriums vor 2014, wie der Region Kursk. Dieses Szenario könnte sehr ernste Folgen haben. Erstens würden diese Söldnerpiloten zwar nicht offiziell ihr Land vertreten, aber ihre Beteiligung an dem Konflikt würde von Russland mit ziemlicher Sicherheit als weiterer Beweis dafür angesehen werden, dass der Westen die Eskalation in Richtung einer direkten Beteiligung vorantreibt.

Von Moldawien aus zu fliegen wäre weniger provokativ als von NATO-Ländern wie Polen oder Rumänien aus, obwohl dies immer noch passieren könnte, wenn einige der ukrainischen F-16 dort stationiert sind. Dennoch ist auch dies nicht ohne Risiko, da Russland Vergeltungsmaßnahmen gegen die Republik Moldau ergreifen könnte, wenn Flugzeuge von dort aus Angriffe auf sein Territorium, einschließlich ehemals ukrainischer Gebiete, fliegen. Dies wiederum könnte zu einem Einmarsch der Republik Moldau in die abtrünnige Region Transnistrien führen, in der nach wie vor russische Truppen stationiert sind.

Ein Wiederaufflammen dieses eingefrorenen Konflikts könnte die Ukraine und/oder das benachbarte Rumänien betreffen, zwischen denen Moldau eingeklemmt ist. Kiew hält nach einem schnellen Moralschub Ausschau, während Bukarest eine Gelegenheit sehen könnte, seine historische Region, die nur zufällig durch die Auflösung der UdSSR zu einem unabhängigen Staat wurde, gewaltsam wiederzuerlangen. Russlands geschätzte 1.100 Soldaten könnten in einem solchen Fall leicht überwältigt werden, aber das Vermächtnis der modernen Thermopylen könnte von langer Dauer sein.

Es ist schwer vorstellbar, dass Russland sich in diesem Szenario weigern würde, der Republik Moldau den Krieg zu erklären, da es dem öffentlichen Druck nicht standhalten könnte. In diesem Fall könnte die Republik Moldau aus Rache zerstört werden, wenn Russland endlich aufhört, aus politischen Gründen mit einer Hand auf dem Rücken zu kämpfen, wie es derzeit der Fall ist. Unabhängig davon, was in diesem Szenario mit der Ukraine oder Teilen davon geschieht, bestünde immer noch die Gefahr eines heißen Krieges mit der NATO, wenn bei russischen Vergeltungsschlägen einige ihrer Truppen in Moldau getötet würden.

Angesichts der enormen Risiken, die auf dem Spiel stehen, einschließlich der erzwungenen Wiedereingliederung in Rumänien, obwohl die Mehrheit der Gesellschaft dies laut einer zuverlässigen Umfrage vom August 2023 wünscht, und der Gefahr eines Dritten Weltkrieges, der, wie erläutert, durch eine Fehlkalkulation ausgelöst werden könnte, könnten die Moldauer gegen die Aufnahme der F-16 protestieren. Putin hat im vergangenen Herbst die Möglichkeit künftiger Anti-Elite-Proteste in Moldawien angedeutet, und seine Vorhersage könnte sich bald bewahrheiten, wenn sich bestätigt, dass Moldawien tatsächlich als antirussischer Luftwaffenstützpunkt dienen wird.

Gleichzeitig besteht immer die Möglichkeit, dass Russland sich aus Gründen des “höheren Wohls” zurückhält, wie es bisher der Fall war, obwohl so viele andere vermeintliche rote Linien bereits überschritten wurden. Das Argument könnte lauten, dass es sich nicht lohnt, Transnistrien in eine moderne Thermopylen zu verwandeln, geschweige denn einen heißen Krieg mit der NATO zu riskieren, vor allem wenn Russland in der Lage ist, sich gegen diese neue Bedrohung zu verteidigen. Während die einen aufatmen, befürchten andere, dass der Westen dadurch ermutigt wird, weitere rote Linien zu überschreiten.