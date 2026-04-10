Was haben sie mit unserem Essen gemacht?

Von Michael Snyder

Der Großteil des vorverpackten Mülls, der uns in unseren örtlichen Supermärkten verkauft wird, ist „Frankenstein-Essen“, aber obwohl dies allgemein bekannt ist, schlingt die Mehrheit der Bevölkerung es trotzdem einfach weiter hinunter. Das ist etwas, worüber ich schon seit geraumer Zeit schreiben wollte. Die großen Lebensmittelkonzerne sind sich vollkommen bewusst, dass sie unsere Gesundheit ruinieren, und sie werden damit weitermachen, weil niemand sie daran hindern wird. Wir sprechen hier von einem Verbrechen gegen die Menschlichkeit epischen Ausmaßes, und sie kommen damit völlig ungeschoren davon. Es ist kein Zufall, dass Krebs, Herzkrankheiten und Diabetes in unserer heutigen Gesellschaft explosionsartig zunehmen. Was wir essen, macht uns krank, und die Verantwortlichen scheffeln Milliarden von Dollar.

Heutzutage haben die meisten Fertigprodukte eine sehr lange Zutatenliste. Einige der Zutaten sind allgemein erkennbar, viele jedoch nicht. Die meisten von uns gehen einfach davon aus, dass die großen Lebensmittelkonzerne nichts hineinpacken würden, was uns schaden könnte, aber in Wahrheit stecken die meisten Fertigprodukte randvoll mit allerlei seltsamen Substanzen.

Vor 100 Jahren war Essen noch einfach Essen.

Wenn man sich so ernähren möchte wie die Menschen vor 100 Jahren, muss man in den „Bio“-Bereich des Supermarkts gehen, und selbst dort sind viele Produkte, die als „Bio“ gekennzeichnet sind, ebenfalls manipuliert worden.

Natürlich kann es sich die große Mehrheit der Bevölkerung einfach nicht leisten, im „Bio“-Bereich einzukaufen, da die Produkte einfach zu teuer sind.

So sind die meisten Menschen gezwungen, Lebensmittel zu essen, die künstlich riechen und schmecken. Ein kürzlich veröffentlichter Reddit-Beitrag über die sinkende Qualität unserer Lebensmittel stieß auf enorme Resonanz…

Lebensmittel bestehen mittlerweile nur noch aus reinen Chemikalien. Ich weiß, dass Amerika uns schon immer langsam vergiftet hat, aber mittlerweile machen sie nicht einmal mehr einen Hehl daraus. Ich habe neulich Speck gegessen, und der schmeckte regelrecht nach Filzstiften und Bleichmittel. Ich habe so viele Videos gesehen, in denen Leute Hershey’s-Schokolade schmelzen wollen, und sie schmilzt nicht einmal, sondern verwandelt sich einfach in reines Gummi. Ich würde ja sagen, leg dir einen Garten an, aber die Luftqualität ist miserabel, das Wasser ist verseucht, der Boden ist verdorben. Alles, was „gesund“ ist, ist verdammt teuer, und ich finde das einfach verrückt. Was meint ihr dazu?

Nicht alles in diesem Beitrag war ganz korrekt, aber es stimmt sicherlich, dass vieles, was wir essen, gar nicht mehr nach Essen schmeckt.

Zusätzlich zu den Stoffen, die tatsächlich von der FDA zugelassen wurden, hat eine aktuelle Untersuchung ergeben, dass mehr als 100 Stoffe „mit unbekannter Sicherheit“ unseren Lebensmitteln zugesetzt werden ohne jegliche Kontrolle durch die FDA…

Eine neue Untersuchung hat ergeben, dass mindestens 111 Substanzen mit unbekannter Unbedenklichkeit Lebensmitteln, Getränken und Nahrungsergänzungsmitteln, die in den Vereinigten Staaten verkauft werden, zugesetzt wurden, ohne dass die US-amerikanische Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde (FDA) darüber informiert wurde. „Lebensmittelunternehmen entscheiden eigenmächtig, ihren Produkten heimlich nicht geprüfte chemische Inhaltsstoffe beizumischen, anstatt die bestehenden Bundesrichtlinien zu befolgen, die sicherstellen sollen, dass Lebensmittel als ‚allgemein als sicher anerkannt‘ (GRAS) gelten“, sagte Melanie Benesh, Vizepräsidentin für Regierungsangelegenheiten bei der Environmental Working Group, einer Organisation, die sich für Gesundheit und Umwelt einsetzt und die am Dienstag veröffentlichte Untersuchung durchgeführt hat. Um den GRAS-Standard zu erfüllen, müssen Unternehmen die Sicherheit eines neuen Lebensmittelzusatzstoffs nachweisen, indem sie allgemein anerkannte wissenschaftliche Belege vorlegen, die öffentlich zugänglich sind. Die Übermittlung dieser Sicherheitsdaten an die FDA ist üblich und gewährleistet die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften. Dies ist zudem freiwillig – was bedeutet, dass Hersteller ihre Produkte rechtlich selbst als sicher einstufen können.

Willst du mich veräppeln?

Ich hatte keine Ahnung, dass es schon so schlimm steht.

Aber das ist die Realität des Lebens im Jahr 2026.

Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem unser abgepacktes Brot überhaupt nicht mehr wie normales Brot aussieht…

Ein Clip, der derzeit im Internet die Runde macht, zeigt eine Frau, die einen ganz einfachen „Wassertest“ mit zwei Brotscheiben durchführt. Eine Scheibe ist „Wonder Bread“, eines der meistverkauften Brote in den Vereinigten Staaten, die andere ist eine Scheibe, die sie zu Hause mit traditionellen Zutaten gebacken hat. Und die Ergebnisse sind … beunruhigend. Wenn das Wonder Bread unter fließendes Wasser gehalten wird, stößt die Scheibe das Wasser buchstäblich ab. Erst nachdem man sie wiederholt untergetaucht hat, gibt die Scheibe schließlich nach und beginnt, die Flüssigkeit aufzunehmen. Die Scheibe Wonder Bread ist buchstäblich weniger saugfähig als ein Schwamm. Die selbstgebackene Scheibe hingegen zerfällt schnell, wie man es erwarten würde: Sie saugt das Wasser sofort auf und zerbröckelt umgehend.

Als ich aufwuchs, wurde „Wonder Bread“ als eine Art Wunderprodukt des Weltraumzeitalters vermarktet.

Heute kennen wir die Wahrheit.

Wie bei Tausenden anderer Fertigprodukte ist auch bei „Wonder Bread“ einer der Inhaltsstoffe Maissirup mit hohem Fruktosegehalt…

Maissirup mit hohem Fruktosegehalt (HFCS) – im Vereinigten Königreich als Glukose-Fruktose-Sirup, in Kanada als Glukose/Fruktose und in anderen Ländern als Maissirup mit hohem Fruktosegehalt bezeichnet – ist im Grunde genommen Maissirup, der einer enzymatischen Behandlung unterzogen wurde, um etwa die Hälfte seiner Glukose in Fruktose umzuwandeln. In Nordamerika hat er die teurere Saccharose (Haushaltszucker) in verarbeiteten Lebensmitteln (selbst in solchen, von denen man nicht erwarten würde, dass sie gesüßt sind, wie Cracker, Joghurt und Salatdressing) und Getränken ersetzt, wo er als „Maissirup“ gekennzeichnet werden kann.

Eine an der Princeton University durchgeführte Studie hat gezeigt, dass Maissirup mit hohem Fruktosegehalt „eine deutliche Gewichtszunahme bei Versuchstieren“ verursacht…

Ein Forschungsteam der Princeton University hat nachgewiesen, dass nicht alle Süßungsmittel in Bezug auf die Gewichtszunahme gleich sind: Ratten, denen Maissirup mit hohem Fruktosegehalt zur Verfügung stand, nahmen deutlich stärker zu als solche, die Haushaltszucker erhielten, selbst wenn ihre Gesamtkalorienaufnahme gleich war. Neben einer erheblichen Gewichtszunahme bei den Versuchstieren führte der langfristige Verzehr von Maissirup mit hohem Fruktosegehalt auch zu einer abnormalen Zunahme des Körperfetts, insbesondere im Bauchbereich, sowie zu einem Anstieg der im Blut zirkulierenden Fette, den sogenannten Triglyceriden. Die Forscher sagen, dass die Arbeit Aufschluss über die Faktoren gibt, die zu den Adipositas-Trends in den Vereinigten Staaten beitragen. „Manche Leute haben behauptet, dass Maissirup mit hohem Fruktosegehalt sich in Bezug auf Gewichtszunahme und Fettleibigkeit nicht von anderen Süßungsmitteln unterscheidet, aber unsere Ergebnisse machen deutlich, dass dies einfach nicht stimmt, zumindest unter den Bedingungen unserer Tests“, sagte der Psychologieprofessor Bart Hoebel, der sich auf die Neurowissenschaft von Appetit, Gewicht und Zuckersucht spezialisiert hat. „Wenn Ratten Maissirup mit hohem Fruktosegehalt in Mengen trinken, die weit unter denen in Limonade liegen, werden sie fettleibig – jede einzelne, ausnahmslos. Selbst wenn Ratten eine fettreiche Ernährung erhalten, sieht man das nicht; sie nehmen nicht alle zusätzlich an Gewicht zu.“

Die großen Lebensmittelkonzerne wissen, dass ihre Produkte maßgeblich zu unserer landesweiten Adipositas-Epidemie und unserer landesweiten Diabetes-Epidemie beitragen.

Aber sie werden niemals damit aufhören, denn es gibt einfach so viel Geld zu verdienen.

Unterdessen verkleinern sie die Portionsgrößen immer weiter, um noch höhere Gewinne zu erzielen.

Ein Video, das auf X viral gegangen ist, zeigt, wie lächerlich klein ein Hot-Fudge-Sundae bei McDonald’s mittlerweile geworden ist…

Ein beliebtes X-Video zeigt eine Frau, die ihren lächerlich winzigen McDonald’s-Hot-Fudge-Eisbecher in der Hand hält. Ich meine, der ist wirklich lächerlich klein. Er sieht aus wie etwas, das man einem vierjährigen Kind geben würde, nicht einem erwachsenen Menschen. Und was ist das Schlimmste daran? Er kostet 4 Dollar. Ja, 4 Dollar für eine Portion Vanille-Softeis mit irgendeiner miesen „Schokoladensoße“ oben drauf.

Ich kann mich noch daran erinnern, als ein Hot-Fudge-Eisbecher bei McDonald’s tatsächlich ziemlich groß war und nur 99 Cent kostete.

Leider gibt es jetzt kein Zurück mehr.

Unsere Welt verändert sich um uns herum in einem Tempo, das absolut atemberaubend ist.

In diesem Umfeld ist es so wichtig, selbstständig zu denken, denn es ist überdeutlich geworden, dass wir den großen Konzernen einfach nicht vertrauen können.