Was haben sie vor? Rekordzahl“ von 52 Staats- und Regierungschefs zu Besuch bei Schwab

Nächste Woche werden 52 Staats- und Regierungschefs im Schweizer Skiort Davos erwartet. Fast 600 Unternehmensleiter wurden ebenfalls eingeladen.

Sie werden unter anderem über den Krieg in der Ukraine, die Wirtschaft und den „Klimawandel“ sprechen. Der Präsident des Weltwirtschaftsforums, Borge Brende, erklärte, dass dieses Jahr eine „Rekordzahl“ von 52 Staats- und Regierungschefs teilnehmen wird, von denen mehr als die Hälfte aus Europa kommt.

Zu ihnen gehören der südkoreanische Präsident Yoon Suk Yeol, der kolumbianische Präsident Gustavo Petro und der philippinische Präsident Ferdinand Marcos Jr. Außerdem werden fast 300 Ministerinnen und Minister erwartet.

Brende wies darauf hin, dass einige Delegationen beantragt haben, die Namen ihrer Teilnehmer aus „Sicherheitsgründen“ geheim zu halten. Darunter auch Delegationen aus China und der Ukraine.

Es werden öffentliche Sitzungen abgehalten, aber auch hinter den Kulissen, in geheimen Hinterzimmern, werden Absprachen getroffen.

