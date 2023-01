Eine Regierung, die die Freiheit angreift

Andrew P. Napolitano

In einer schriftlichen Antwort des FBI auf eine Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz (Freedom of Information Act), in der nach den Markennamen und Anbietern von Überwachungssoftware gefragt wurde, die das FBI gekauft hat, und in einem Schriftsatz, der einem Bundesrichter vorgelegt wurde, hat die Regierung wieder einmal still und leise ihre Abneigung gegen Verfassungsbestimmungen zugegeben, auf deren Einhaltung alle ihre Mitarbeiter geschworen haben.

Da es sich um Software handelt, die zum Ausspionieren von Amerikanern in den USA und im Ausland verwendet wird, ist das verfassungsmäßige Recht, gegen das verstoßen wird, das Recht auf Privatsphäre.

Es handelt sich dabei um das uralte natürliche Recht, in Ruhe gelassen zu werden, das der Oberste Gerichtshof erst nach 175 Jahren als durch den Vierten Verfassungszusatz geschützt anerkannte. Seit dieser Anerkennung im Jahr 1965 hat die Exekutive der Regierung dieses Recht trotz der nahezu universellen gerichtlichen Anerkennung des verfassungsmäßigen Schutzes beharrlich negiert.

Dies ist die Vorgeschichte:

Der vierte Verfassungszusatz, der für alle Durchsuchungen und Beschlagnahmungen einen richterlich ausgestellten Durchsuchungsbefehl verlangt, schützt den Inhalt von Geräten, die Daten speichern. Somit haben die Besitzer von mobilen Geräten und Desktop-Computern ein Recht auf Privatsphäre in Bezug auf die Daten, die sie dort gespeichert haben. Selbst bei einer engen Auslegung des Zusatzartikels, der die Privatsphäre von „Personen, Häusern, Papieren und Sachen“ garantiert, muss anerkannt werden, dass ein Computerchip eine „Sache“ ist und sein Besitzer daher diesen Schutz genießt.

Es ist ein Bekenntnis zum eindeutigen Wortlaut, zum allgemeinen Verständnis und zu den endgültigen gerichtlichen Auslegungen des Vierten Verfassungszusatzes, auf das alle Regierungsmitglieder vereidigt worden sind.

Während der Trump-Administration und wahrscheinlich hinter dem Rücken des Präsidenten, aber mit dem Wissen der von ihm ernannten leitenden Mitarbeiter, hat das FBI in Israel hergestellte Software gekauft, die als Zero-Click bekannt ist. Der Begriff Zero-Click bezieht sich auf die Fähigkeit des Anwenders der Software, den Inhalt eines Computers anzugreifen und herunterzuladen, ohne dass ein unvorsichtiges Ziel dazu verleitet werden muss, auf einen Link zu klicken. Der Hersteller dieser teuflischen Software ist NSO, und der Handelsname der Software lautet Pegasus.

Als Präsident Joe Biden von der Verwendung von Pegasus durch das FBI ohne Durchsuchungsbefehl erfuhr, verbot er die Verwendung dieser Software durch die Regierung, und sein Handelsministerium untersagte alle amerikanischen Käufe von NSO. Das FBI lagert diese Software jetzt in einem Lager in New Jersey.

Warum hat Biden nicht einfach seinen Job gemacht und alle unbefugten Spionagetätigkeiten im Inland untersagt?

Letzte Woche enthüllte der scheidende Vorsitzende des Geheimdienstausschusses des Repräsentantenhauses, Abgeordneter Adam Schiff (Kalifornien), dass die Drogenbekämpfungsbehörde ein ähnliches Produkt wie Pegasus, Graphite, von einem anderen israelischen Hersteller namens Paragon gekauft hat. Schiff deckte dies rechtzeitig auf, so dass der Kongress in sein 1,65 Billionen Dollar schweres Omnibus-Gesetz, das kurz vor Weihnachten verabschiedet wurde, Bestimmungen aufnehmen konnte, die dem Direktor der nationalen Nachrichtendienste die Befugnis geben, allen Teilen der Nachrichtendienste den Kauf oder die Verwendung ausländischer Spionageprogramme zu verbieten.

Warum hat der Kongress nicht einfach seine Arbeit getan und alle unbefugten Spionagetätigkeiten im Inland unabhängig von der Software untersagt?

Die Antworten auf diese Fragen zeigen, dass die Geheimdienste zu viel über Biden und zu viele Mitglieder des Kongresses wissen, als dass der Kongress sich ihnen widersetzen könnte. So beruhte der Vorschlag von Schiff, der zum Gesetz wurde, auf der angeblichen Befürchtung des Kongresses, dass die von Israel hergestellte Spionagesoftware, wenn sie vom FBI oder der DEA eingesetzt wird, als Spionagemechanismus der israelischen Regierung für die amerikanische Regierung dienen könnte.

Wie drollig: Spione und Verbündete, die sich gegenseitig ausspionieren! Die Steuerzahler zahlen dafür. Die Verfassung wird wieder einmal über den Haufen geworfen.

Als der die bürgerlichen Freiheiten verteidigende Kollege des Abgeordneten Schiff, Senator Ron Wyden, D-Ore, bei der DEA nachfragte, weigerte sich diese, ihm eine klare Antwort zu geben. Senator Wyden war besorgt darüber, dass die DEA Amerikaner außerhalb der USA ausspioniert Außerhalb? Ja, außerhalb. Jahrelang haben die Regierungen der Präsidenten beider Parteien argumentiert, dass der vierte Verfassungszusatz nur die Strafverfolgung, nicht aber die Nachrichtendienste einschränkt, und sie haben argumentiert, dass die Verfassung nur die Regierung in den USA einschränkt.

Dieses diskreditierte Argument wurde vom Obersten Gerichtshof seit den 1940er Jahren zurückgewiesen, und erst 2008 stellte das Gericht fest, dass die Verfassung überall dort gilt, wo die Regierung ihre Arbeit verrichtet. Dieser Standpunkt ist nicht neu. Sie beruht vielmehr auf einer 400 Jahre alten britischen Rechtsprechung, die es Königen und Sheriffs untersagte, Angeklagte zum Zwecke der Folter und des Verhörs an Orte außerhalb Großbritanniens zu verbringen, um sie dann zum Prozess zurückzubringen.

Wäre diese Regel – wo immer die Regierung hingeht, gilt auch die Verfassung – nicht so, dann würde nichts das FBI und die DEA daran hindern, das zu tun, womit britische Beamte versucht haben, davonzukommen.

Nun zurück zur DEA. Die DEA von Joe Biden und zuvor die von Donald Trump vertritt den Standpunkt, dass sie, wenn sie außerhalb der USA operiert – wie bei ihrem Drogenkrieg gegen Mexiko und die mexikanische Zivilbevölkerung -, auch außerhalb der Verfassung agiert. Um ein gerichtliches Verbot ihrer verfassungswidrigen Gesetzlosigkeit zu verhindern, müssen sich die Anwälte der DEA mächtig anstrengen, um zu verhindern, dass ihr Verhalten und ihre widerlegten Argumente in einem amerikanischen Gerichtssaal vorgebracht werden.

Sie tun dies auf zwei Arten. Erstens, wie oben erwähnt, durch leise Drohungen, um Regierungsbeamte zu zwingen, diese Praktiken nicht ausdrücklich zu verbieten. Und zweitens, wenn nötig, um Bundesrichter und Strafverteidiger zu täuschen, indem sie eine fiktive Version ihrer Beweismittelbeschaffung erfinden. Diese Fiktion sieht in der Regel vor, dass ein ausländischer Mittelsmann Beweise an die Bundesbehörden weitergibt, die sie wiederum an andere Bundesbehörden weitergeben, die nichts von ihrer kriminellen Herkunft wissen.

Kriminell? Ja, kriminell. Das Hacken eines Computers ohne Zustimmung oder Durchsuchungsbefehl ist ein Verbrechen, ganz gleich, wo oder von wem es begangen wird.

Abgeordneter Schiff und Senator Wyden haben gute Absichten. Jeder von ihnen hat sich stets für den Schutz der bürgerlichen Freiheiten vor Angriffen durch die Regierung eingesetzt. Aber die Kultur im Kongress verhindert heute eine umfassende Verteidigung der Privatsphäre durch den Kongress, unabhängig davon, welche Partei die Kontrolle hat.

Wir haben eine Regierung gewählt und ihre Mitarbeiter eingestellt, um unsere Freiheiten und unser Eigentum zu schützen. Heute tut sie weder das eine noch das andere. Stattdessen greifen sie sie an.

Was können wir dagegen tun?