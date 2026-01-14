Was hat Venezuela mit Israel zu tun?

Es könnte Freunde haben, die Netanjahu nicht mag

Philip Giraldi

Es ist interessant zu beobachten, wie die Außenpolitik der Vereinigten Staaten, so wie sie sich darstellt, oft einen israelischen Hintergrund zu haben scheint, der zumindest teilweise erklärt, wie Donald Trumps gedankenlose Aggression gegen weite Teile der Welt eher von zionistischen Imperativen als von tatsächlichen amerikanischen Interessen angetrieben wird. Die Ukraine wird von Israel und der US-Israel-Lobby unter anderem deshalb unterstützt, weil die Wurzeln vieler Diaspora- und israelischer Juden „chasarisch“ sind, das heißt, sie stammen aus diesem Teil Osteuropas. Hinzu kommt, dass der amtierende ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj Jude ist, dessen Mutter und Vater Berichten zufolge in Israel in einer luxuriösen Residenz leben, die mit dem Geld bezahlt wurde, das ihr Sohn aus US- und europäischen Spenden für Kiew gestohlen hat, um Russland zu bekämpfen. Auch die jüdische Abneigung gegenüber Moskau rührt zu einem großen Teil aus dem Glauben her, dass das zaristische Russland im 19. und frühen 20. Jahrhundert die Quelle vieler Pogrome gewesen sei. Diese Erzählung verschweigt jedoch, wie russische Juden zu Bolschewiken wurden und, nachdem sie zu Vollstreckern der kommunistischen Revolution geworden waren, anschließend hundertfach Rache an russischen und anderen osteuropäischen Christen nahmen.

Und natürlich wurde oft darauf hingewiesen, wie die US-Politik im Nahen Osten im Wesentlichen vom Kriegsverbrecher-Premierminister Benjamin Netanjahu diktiert wird, der de facto sowohl Trump als auch den US-Kongress kontrolliert. Die Israel-Lobby hat zudem erheblichen Einfluss auf das Geschehen auf bundesstaatlicher und kommunaler Ebene und übt beträchtliche Kontrolle darüber aus, was in den nationalen Medien erscheint, die sie dank der Bemühungen jüdischer Milliardäre wie Larry Ellison zunehmend selbst besitzt. Diese Fähigkeit, mit Geld Politik und Regierung zu manipulieren, zeigt sich in der Unterdrückung der Meinungsfreiheit in den Vereinigten Staaten, sobald es um Israels abscheuliches Verhalten gegenüber den Palästinensern und seinen anderen Nachbarn geht. Die Kriminalisierung von Antisemitismus, der jede Kritik an Israel einschließt, ist zur Tagesordnung geworden, um Widerstand gegen pro-zionistische Agenden auf Bundes- und Landesebene zum Schweigen zu bringen, und sie wurde auch genutzt, um Unterstützung für Palästinenser an Universitäten und auf dem Arbeitsmarkt zu unterbinden. Darüber hinaus verlangt das US-Außenministerium inzwischen Zugang zu den sozialen Medien von Visumantragstellern, damit Unterstützer der palästinensischen Sache an der Einreise in die Vereinigten Staaten gehindert werden können. Das ist es, worum es bei jüdischer Macht in Amerika geht.

Es ist interessant festzustellen, dass bei der jüngsten US-Aggression, die sich insbesondere gegen Venezuela richtet, eine etwas unerwartete israelische und jüdische Hand im Spiel ist. Es gibt mehrere Hauptgründe für den Schlag gegen Venezuela. Caracas hat im Rahmen seiner Verhandlungen über BRICS eine enge Beziehung zum Iran aufgebaut und sich unmissverständlich auf die Seite Palästinas gestellt, indem es die zionistischen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit verurteilte. Dies wurde Donald Trump und seinen Consiglieri zweifellos von den Israelis und Mitgliedern der Israel-Lobby wie Miriam Adelson und Laura Loomer nahegebracht, die vollen Zugang zum Präsidenten haben und ihn zweifellos davon überzeugen konnten, dass er davon profitieren würde, mit einem Schlag einen Verbündeten eines gemeinsamen Feindes der USA und Israels anzugreifen.

Trump konnte und tat dennoch so, als würde er lediglich sein stark propagiertes „Korollar zur Monroe-Doktrin“ anwenden, das er unvermeidlich als „Donroe-Doktrin“ bezeichnete und das explizit in der neuen Nationalen Sicherheitsstrategie enthalten ist. Doch er wusste mit Sicherheit, dass er damit zugleich die Forderungen seiner jüdischen Geldgeber und Netanjahus selbst erfüllte, der das Thema Venezuela bei seinem jüngsten Besuch in Florida zweifellos gegenüber dem Präsidenten und dessen Mitarbeitern angesprochen hatte.

So ist die Möglichkeit, dass es tatsächlich eine Beziehung zwischen Venezuela und dem Iran geben könnte, zu etwas geworden, das sowohl von der Israel-Lobby als auch von Trump ausgenutzt wird. Bei seinem jüngsten Besuch identifizierte Benjamin Netanjahu das Thema umgehend und drängte Trump zweifellos persönlich, sofort etwas zu unternehmen. Bibi trat außerdem im US-Fernsehen auf und sagte einem Interviewer, der Iran „exportiere Terrorismus … nach Venezuela. Sie stecken mit dem Maduro-Regime unter einer Decke … das muss sich ändern.“ Die Israelis sehen zudem Verbindungen zwischen Caracas und sowohl Hamas als auch Hisbollah, eine Behauptung, die von den stets national-zionistischen US-Medien aufgegriffen wurde.

Um nur ein Beispiel zu nennen: Fox News veröffentlichte einen Artikel mit der Behauptung, Maduros Venezuela sei zur „wichtigsten Operationsbasis der Hisbollah in der westlichen Hemisphäre geworden, gestärkt durch Irans wachsenden Einfluss und den Schutz des Maduro-Regimes“. Der ultra-zionistische US-Botschafter in Israel, Mike Huckabee, wollte nicht zurückstehen und legte später nach, indem er öffentlich erklärte, der Sturz Maduros durch die USA sei eine gute Nachricht für Israel, aufgrund Venezuelas Partnerschaft mit Iran und Hisbollah.

Die New York Times hingegen spielte ihre Berichterstattung über den Angriff auf Caracas herunter und präsentierte stattdessen mehrere prominente zionistische Meinungskolumnisten, die argumentierten, dass Venezuela allein wegen dieser nahöstlichen Verbindungen alles verdient habe, was es bislang durch das US-Militär erlitten habe. Der stets verlässliche Israel-zuerst-Vertreter Bret Stephens meinte, es habe gute Gründe gegeben, Maduro zu stürzen, und verwies darauf, dass die venezolanische Vize- und amtierende Präsidentin Delcy Rodríguez behauptet habe, Maduros Festnahme habe „zionistische Untertöne“, was darauf hindeute, dass ihr Realitätssinn möglicherweise nicht dem entspreche, was sich die Trump-Regierung erhoffe.

Und am selben Tag erschien in der Times der altbekannte Elliott Abrams mit seinem Beitrag „Eine Verteidigung der US-Intervention in Venezuela“, in dem er behauptet, er wisse Dinge über die von Venezuela ausgehende Bedrohung, die außer ihm und seinen zionistischen Kumpanen offenbar niemand kenne. Er schreibt: „… sie haben kubanische Schläger sowie Hisbollah und Iran nach Venezuela eingeladen, ebenso Russland und China. Es ist also ein Sicherheitsproblem für die gesamte Region, einschließlich der Vereinigten Staaten. Was Hisbollah und Iran betrifft, wissen wir, dass das Maduro-Regime ihnen Blankopässe ausgestellt hat, damit Agenten des Iran und der Hisbollah sich unter falschen Identitäten in Lateinamerika und anderswo bewegen konnten. Wir wissen, dass der Iran nicht nur Drohnen an das venezolanische Militär geliefert hat, sondern ihnen auch geholfen hat zu lernen, wie man Drohnen baut. Aus der israelischen Erfahrung mit dem Iran wissen wir, dass Drohnen heute sehr große Entfernungen zurücklegen können. Wir sprechen von Drohnen, die nicht nur Puerto Rico, sondern auch das Festland der Vereinigten Staaten treffen können. Als ich vor etwa fünf Jahren im Außenministerium daran arbeitete, erwog der Iran, dem Maduro-Regime in Venezuela Mittelstreckenraketen zu liefern, die die Vereinigten Staaten erreichen könnten. Das ist also eine tatsächliche Sicherheitsbedrohung in Lateinamerika und für uns.“

Israel und seine Freunde waren daher zweifellos erfreut, als Donald Trump beschloss, Venezuela anzugreifen und dessen Präsidenten Nicolás Maduro zu entführen. Netanjahu dankte Washington persönlich nach dem Angriff auf Venezuela und twitterte: „Glückwunsch, Präsident @realDonaldTrump, zu Ihrer mutigen und historischen Führungsstärke im Namen von Freiheit und Gerechtigkeit. Ich grüße Ihre entschlossene Entschlossenheit und die brillante Aktion Ihrer tapferen Soldaten.“

Vielleicht erklärt diese zusätzliche Agenda zugunsten Israels, warum die venezolanische amtierende Präsidentin Delcy Rodríguez selbst im Fernsehen erklärte, ihr Land werde sich von Washington nicht „einschüchtern“ lassen. Wie Bret Stephens anmerkt, glaubt sie zudem, dass „Venezuela Opfer und Ziel eines Angriffs dieser Art ist, der zweifellos zionistische Untertöne hat. Das ist wahrlich beschämend.“ Sicher ist eines wahr: Da Venezuela israelische Kriegsverbrechen kritisiert, hat seine Regierung die diplomatischen Beziehungen zu Tel Aviv abgebrochen und den palästinensischen Staat anerkannt. Es ist daher sehr plausibel anzunehmen, dass Netanjahu, im Namen seiner Regierung, die im Gegenzug offen einen Regimewechsel in Venezuela unterstützt, die entscheidende Rolle dabei spielte, seinen gefügigen Werkzeugkasten Trump davon zu überzeugen, schneller als später gegen Caracas vorzugehen, als sie sich kürzlich in Mar-a-Lago trafen.

Der Angriff auf Venezuela hat somit die Tür zu allerlei Komplikationen und Intrigen geöffnet. Angesichts der Fähigkeit der Israelis, einen ignoranten und verwirrten Trump zu manipulieren, der inzwischen behauptet, seine Politik werde ausschließlich von seiner „Moral“ und nicht vom „internationalen Rechtsstaat“ geleitet, werden die nächsten Entwicklungen mit ziemlicher Sicherheit einen gemeinsamen israelisch-amerikanischen Angriff auf den Iran einschließen. Und wenn diese Initiative erschöpft ist, wird es ganz sicher noch weitere Feinde Israels geben, die zu konfrontieren sind. Und welchen Nutzen wird der durchschnittliche Amerikaner haben, wenn nach allem die Kosten und die Toten gezählt werden? Wie üblich: „Keinen!“

Philip M. Giraldi, Ph.D., ist Exekutivdirektor des Council for the National Interest, einer als 501(c)3 anerkannten, steuerlich absetzbaren Bildungsstiftung (Federal ID Number #52-1739023), die eine stärker interessenbasierte US-Außenpolitik im Nahen Osten anstrebt. Website: https://councilforthenationalinterest.org, Postadresse: P.O. Box 2157, Purcellville, VA 20134, E-Mail: inform@cnionline.org.