Regierungen im Westen richten ihr Augenmerk auf VPNs, während sie ihre Angriffe auf die Privatsphäre und Anonymität im Internet verstärken

Die derzeitige dänische Regierung ist eindeutig kein Freund der Online-Privatsphäre oder Anonymität. Während ihrer sechsmonatigen rotierenden Präsidentschaft im EU-Rat, die glücklicherweise bald zu Ende geht, versuchte sie, die von der Europäischen Kommission vorgeschlagene Verordnung zur Verhütung und Bekämpfung von sexuellem Kindesmissbrauch – auch bekannt als „Chat-Kontrollgesetz“ – trotz weit verbreiteter Opposition durchzusetzen.

Wie wir damals feststellten, ist das erklärte Ziel der vorgeschlagenen Vorschriften – die Eindämmung der Verbreitung von Material über sexuellen Kindesmissbrauch (CSAM) im Internet – lobenswert. Die Art und Weise, wie die EU dabei vorging, gefährdete jedoch nicht nur die Grundrechte und den Schutz aller Menschen, sondern barg auch die Gefahr, das Internet in eine noch stärker zentral kontrollierte und überwachte Umgebung zu verwandeln.

In seiner ursprünglichen Form sah der Gesetzesentwurf vor, dass private Kommunikationen, einschließlich solcher, die derzeit durch End-to-End-Verschlüsselung geschützt sind, gescannt werden müssen. Bei einer Verabschiedung müssten Messaging-Plattformen wie WhatsApp, Signal und Telegram jede von Nutzern gesendete Nachricht, jedes Foto und jedes Video scannen, selbst wenn diese verschlüsselt sind.

Der Vorschlag wurde von einer ausreichenden Anzahl von Mitgliedstaaten, darunter Deutschland, vor allem aufgrund des Drucks vonseiten der Bevölkerung abgelehnt, sodass er nicht vom EU-Rat verabschiedet wurde. Die dänische Regierung machte sich daher erneut an die Arbeit. Der von ihr vorgelegte Kompromissentwurf sieht statt einer allgemeinen Überwachung eine freiwillige Suche nach sensiblen Inhalten in privaten Chats vor und wurde ordnungsgemäß verabschiedet.

Obwohl der neue Vorschlag eine deutliche Verbesserung gegenüber dem ursprünglichen Entwurf darstellt, gibt er dennoch Anlass zu ernsthaften Bedenken. Der ehemalige Europaabgeordnete Patrick Beyer, einer der wichtigsten Verfechter des Datenschutzes in Europa, warnt davor, dass drei große Probleme weiterhin ungelöst sind. Aus Euronews:

Der Vorschlag folgt nach wie vor nicht der Position des Europäischen Parlaments, dass nur Gerichte über den Zugriff auf Kommunikationskanäle entscheiden dürfen; er verbietet Kindern weiterhin das Herunterladen von Messaging-Apps; und schließlich wird anonyme Kommunikation praktisch verboten. Der aktuelle dänische Vorschlag folgt nicht der Position des Europäischen Parlaments (EP), wonach das Scannen von Kommunikationen nur auf gerichtliche Anordnung hin zulässig ist. Der Vorschlag des EP ist eine grundlegende Garantie für die Privatsphäre der Europäer im Kommunikationsbereich und setzt einen Standard, der später nicht durch zusätzlichen Druck von EU-Institutionen geändert werden kann, wie beispielsweise die berühmten „freiwilligen Verhaltenskodizes”, die wir für allgemeine KI und Desinformation gesehen haben. „Freiwillig” ist in Europa oft nicht wirklich freiwillig: Der Verzicht auf einen „freiwilligen Kodex” kann eine strengere Behandlung bedeuten und Technologieunternehmen zu einer de facto obligatorischen Überwachung drängen, ohne diese ausdrücklich zu regeln… Artikel 4 Absatz 3 des dänischen Vorschlags würde anonyme E-Mail- und Messenger-Konten sowie anonyme Chats effektiv verbieten: „Sie müssten einen Ausweis oder ihr Gesicht vorzeigen, wodurch sie identifizierbar würden und das Risiko von Datenlecks bestünde”. Allein dies sollte Journalisten und zivilgesellschaftliche Organisationen alarmieren, die auf private Kommunikation mit Whistleblowern angewiesen sind.

Die dänische Regierung schien sich nicht damit zufrieden zu geben, einen Konsens über die EU-weite Kontrolle von Messaging-Apps zu erzielen, und legte kürzlich einen Gesetzesvorschlag vor, der darauf abzielte, die Nutzung von VPNs im Inland zu verbieten – um auf geografisch eingeschränkte Streaming-Inhalte zuzugreifen und Website-Sperren zu umgehen.

Der Vorschlag war Teil einer umfassenderen Gesetzgebungsinitiative zur Bekämpfung der Online-Piraterie, die laut Tech Radar die Verfechter digitaler Rechte alarmiert hat:

Jesper Lund, Vorsitzender der IT Political Association, äußerte sich zutiefst besorgt über die unklare Formulierung des Gesetzentwurfs und erklärte, dieser habe einen „totalitären Beigeschmack“. Lund argumentierte, dass der derzeitige Wortlaut so weit ausgelegt werden könnte, dass er nicht nur das Streaming unter Strafe stellen, sondern auch den Verkauf und die legitime Nutzung von VPN-Diensten in ganz Dänemark behindern würde. „Selbst in Russland ist es nicht strafbar, illegale Websites mit einem VPN zu umgehen”, sagte Lund gegenüber dem dänischen Sender DR und wies darauf hin, dass das vorgeschlagene dänische Gesetz weiter gehen könnte als Maßnahmen in autoritäreren Staaten.

Die gute Nachricht ist, dass die vorgeschlagene Maßnahme so viel Kritik von Befürwortern digitaler Rechte und der Öffentlichkeit hervorgerufen hat, dass die Regierung sie letzte Woche zurückgezogen – oder zumindest vorübergehend auf Eis gelegt – hat. Noch einmal aus Tech Radar:

Der dänische Kulturminister Jakob Engel-Schmidt gab am Montag bekannt, dass er den umstrittenen Abschnitt aus dem Gesetzentwurf streichen werde. „Ich bin nicht dafür, VPNs zu verbieten, und habe dies auch nie vorgeschlagen“, erklärte Engel-Schmidt in einer Stellungnahme. Er räumte ein, dass der ursprüngliche Text „nicht präzise genug formuliert“ gewesen sei und zu einem grundlegenden Missverständnis seines Zwecks geführt habe. Der ursprüngliche Vorschlag, der Teil einer umfassenderen Anti-Piraterie-Initiative war, sah vor, „die Nutzung von VPN-Verbindungen für den Zugriff auf Medieninhalte, die in Dänemark sonst nicht verfügbar wären, oder zur Umgehung von Sperren illegaler Websites“ für illegal zu erklären. Dies löste Alarm unter Datenschutzgruppen aus, die davor warnten, dass die vage Formulierung nicht nur Streaming-Enthusiasten, sondern auch normale Bürger kriminalisieren könnte, die die besten VPN-Dienste aus legitimen Datenschutz- und Sicherheitsgründen nutzen… Jesper Lund von der IT Political Association beschrieb den Vorschlag als „totalitär anmutend“ und warnte, dass er über die Maßnahmen in autoritäreren Ländern hinausgehen könnte.

Dänemark ist keineswegs die einzige westliche „liberale Demokratie“, die in den letzten Monaten ihr Augenmerk auf VPNs gerichtet hat. Da VPNs im Wesentlichen als Anonymitätsmasken fungieren, mit denen Nutzer ihre Online-Aktivitäten verbergen und auf eingeschränkte Inhalte zugreifen können, hat ihre Beliebtheit zugenommen, da Regierungen zunehmend drakonische Beschränkungen für die Internetnutzung verhängen wollen.

Wie sich die Leser vielleicht erinnern, löste die Entscheidung der britischen Starmer-Regierung, im Juli Altersüberprüfungen für den Zugriff auf Pornografie und andere vermeintlich nicht jugendfreie Inhalte im Internet verbindlich vorzuschreiben, einen explosionsartigen Anstieg der VPN-Nutzung aus. Wie wir bereits zuvor gewarnt hatten, drohen diese Online-Altersüberprüfungen, die sich derzeit in den angeblich liberalen Demokratien des gesamten Westens ausbreiten, nicht nur Minderjährige, sondern alle in ihrem Netz zu fangen.

Die vorhersehbare Reaktion der Starmer-Regierung bestand darin, sich mit Nachdruck für Änderungen an ihrem Orwellschen „Children’s Wellbeing and Schools Bill” (Gesetzentwurf zum Wohlergehen von Kindern und Schulen) einzusetzen, der unter anderem darauf abzielt, Kindern die Nutzung von VPNs zu verbieten.

The UK Parliament just debated a petition with 550,000 signatures calling to repeal the Online Safety Act. It could have been a moment to defend free speech. Instead, MPs used it to demand even more control over the internet.



They said it’s “not about controlling speech,” while… https://t.co/AUNNWRs3on — Reclaim The Net (@ReclaimTheNetHQ) December 18, 2025

Übersetzungen von „X“: Das britische Parlament hat gerade über eine Petition mit 550.000 Unterschriften debattiert, in der die Aufhebung des Online Safety Act gefordert wird. Das hätte ein Moment sein können, um die Meinungsfreiheit zu verteidigen. Stattdessen nutzten die Abgeordneten die Gelegenheit, um noch mehr Kontrolle über das Internet zu fordern. Sie sagten, es gehe „nicht um die Kontrolle der Meinungsäußerung”, forderten aber gleichzeitig strengere Alterskontrollen, VPN-Beschränkungen, die Regulierung von KI-Chatbots und Hintertüren für die Verschlüsselung…

Britisches Parlament lehnt Petition zur Aufhebung des Gesetzes zur Online-Zensur ab und fordert erweiterte Zensur

Wie bei den Altersüberprüfungen für Pornografie-Websites werden die neuen Kontrollen, wenn sie umgesetzt werden, sowohl Erwachsene als auch Kinder in ihrem Netz gefangen halten.

Es wäre schon schlimm genug, wenn dies nur ein weiterer Anfall von Wahnsinn seitens der politischen Klasse Europas wäre, aber dasselbe geschieht im gesamten sogenannten „kollektiven Westen”. Australien hat gerade sein lang erwartetes Gesetz zur Altersüberprüfung eingeführt, das Minderjährigen unter 16 Jahren den Zugang zu Social-Media-Plattformen verwehrt und somit alle Erwachsenen dazu verpflichtet, sich mit einem Ausweis anzumelden, um Zugang zu den Plattformen zu erhalten.

Wie wir bereits im November 2024 gewarnt haben, scheint die Online-Altersüberprüfung das Trojanische Pferd für die massenhafte Einführung und erzwungene Einführung digitaler Ausweise zu sein. Andere westliche Länder, darunter Großbritannien, die EU und die USA, betrachten die australischen Vorschriften nun als Blaupause für ihre eigene Gesetzgebung, berichtet Reclaim the Net.

In den Vereinigten Staaten sagte Senatorin Katie Britt aus Alabama, sie hoffe, dass „Australien mit diesem Schritt … die USA dazu veranlasst, tatsächlich etwas zu unternehmen“. Britt, Mutter von zwei Kindern, ist eine der Mitinitiatorinnen des parteiübergreifenden „Kids Off Social Media Act“, der Kindern unter dreizehn Jahren die Nutzung sozialer Plattformen verbieten würde. Senator Josh Hawley, republikanisches Mitglied des Senatsausschusses für Justiz, erklärte gegenüber der Zeitung „The Sydney Morning Herald“, dass er ähnliche Beschränkungen unterstütze. „Ich finde das gut. Ich habe mich hier in den USA für Altersbeschränkungen für Kinder in sozialen Medien eingesetzt“, sagte er. „Ich sage das als Elternteil … Eltern brauchen Hilfe, und sie haben das Gefühl, gegen den Strom zu schwimmen, wenn alle anderen soziale Medien nutzen.“ Hawley, Autor von „The Tyranny of Big Tech“, sagte, er habe mit australischen Interessengruppen über das Verbot gesprochen, nannte diese jedoch nicht namentlich.

Der Änderungsvorschlag der Starmer-Regierung sieht außerdem vor, dass soziale Medien „hochwirksame“ Maßnahmen zur Altersüberprüfung einsetzen müssen, um Kinder unter 16 Jahren von der Nutzung solcher Dienste abzuhalten.

Das Problem ist, dass die meisten Maßnahmen zur Altersüberprüfung alles andere als wirksam sind. Während westliche Regierungen die Vorteile des australischen Altersüberprüfungssystems und seines Verbots von sozialen Medien für unter 16-Jährige loben, sieht die Realität vor Ort so aus, dass australische Teenager, genau wie ihre Altersgenossen in Großbritannien, peinlich einfache Umgehungsmöglichkeiten finden, darunter die Verwendung von VPNs und den Gesichtern anderer Personen, wie der folgende Bericht erklärt.

Looks like Australia's social media ban for under 16s is a colossal failure and the laughing stock of the world. Young people are smart and have easy workarounds for the "ban". They are openly mocking Anthony Albanese and one even says straight up, "I know who I'm not voting for… pic.twitter.com/wyxxeeRUIo — Francynancy (@FranMooMoo) December 18, 2025

Übersetzung von „X“: Es sieht so aus, als wäre Australiens Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige ein kolossaler Fehlschlag und zum Gespött der Welt geworden. Junge Menschen sind clever und finden leicht Umgehungsmöglichkeiten für das „Verbot“. Sie verspotten Anthony Albanese offen, und einer sagt sogar ganz direkt: „Ich weiß, wen ich in ein paar Jahren nicht wählen werde.“

Nachdem Großbritannien im Juli ein ähnliches Gesetz zur Online-Sicherheit eingeführt hatte, um Jugendliche daran zu hindern, auf Online-Inhalte für Erwachsene zuzugreifen, stieg die VPN-Nutzung im Land um 6.430 %, da Teenager versuchten, die Altersüberprüfungen auf Social-Media-Plattformen und Pornografie-Websites zu umgehen. Mit der Zeit werden die Beschränkungen vielleicht wirksamer werden.

Laut Information Age sind Technologieunternehmen wie SNAP, Meta und Reddit zuversichtlich, dass sie die neuen Altersbeschränkungen einhalten können – andernfalls drohen ihnen Strafen in zweistelliger Millionenhöhe:

Im Gespräch mit Information Age bestätigte ein Sprecher des Social-Media-Unternehmens Snap, dass die Verwendung eines VPNs die „Zugriffsmöglichkeiten bestehender Nutzer auf Snapchat“ nicht beeinträchtigt. „Snapchat bestimmt die Berechtigung anhand des Ortes, an dem Ihr Konto im letzten Monat aktiv war, und nicht nur anhand Ihrer aktuellen Netzwerkverbindung“, erklärte er. „Wenn Ihr Konto gesperrt ist, weil Sie in Australien unter 16 Jahre alt sind, bleibt es gesperrt, bis Sie 16 Jahre alt sind und die Altersüberprüfung abgeschlossen haben.“ Der Social-Media-Riese Meta – Eigentümer von Facebook, Instagram und Threads – bestätigte ebenfalls, dass er bereit ist, das Verbot trotz der Nutzung von VPNs einzuhalten. „VPNs ermöglichen es Nutzern zwar, ihre IP-Adresse zu ändern, aber wir berücksichtigen bei der Bestimmung des Standorts eines Nutzers auch andere Signale als nur die IP-Adresse“, erklärte ein Sprecher. Reddit erklärte nicht genau, wie es minderjährige VPN-Nutzer blockieren will, aber ein Sprecher bestätigte, dass „Maßnahmen ergriffen werden, um das australische Gesetz zum Mindestalter für soziale Medien einzuhalten, darunter die Sperrung von Konten von Nutzern, die nachweislich unter 16 Jahre alt sind, und die Verpflichtung für neue Nutzer, mindestens 16 Jahre alt zu sein, um ein Konto zu erstellen“.

Da andere Regierungen ebenfalls eigene Vorschriften zur Online-Altersüberprüfung einführen wollen, suchen sie auch nach Möglichkeiten, den Zugang zur wichtigsten Umgehungslösung zu sperren: VPNs. Vor einigen Monaten berichtete Forbes, dass einige US-Bundesstaaten über die Vorzüge von VPN-Verboten oder -Beschränkungen diskutieren. Die US-amerikanische Cyberabwehrbehörde CISA hat sogar eine Warnung für Android- und iPhone-Nutzer veröffentlicht: „Verwenden Sie kein persönliches VPN“:

Dieser erneut veröffentlichte Ratschlag tauchte erstmals vor einem Jahr auf und findet nun angesichts des seitdem zu beobachtenden VPN-Booms große Resonanz. Virtuelle private Netzwerke (VPNs) funktionieren, indem sie Daten über Server von Drittanbietern zu und von einem Gerät tunneln. Dadurch werden der Standort und bestimmte Aktivitäten (besuchte Websites und Plattformen) vor den Netzwerken und Internetdienstanbietern, die den Datenverkehr übertragen, verborgen. Gute VPNs bieten auch einen zusätzlichen Schutz bei der Verbindung über öffentliche WLAN-Netzwerke, auch wenn sie nicht unbedingt notwendig sind. Die CISA warnt: „Persönliche VPNs verlagern lediglich die Restrisiken vom Internetdienstanbieter (ISP) auf den VPN-Anbieter und vergrößern damit oft die Angriffsfläche. Viele kostenlose und kommerzielle VPN-Anbieter haben fragwürdige Sicherheits- und Datenschutzrichtlinien.“ Als allgemeine Warnung ist dies nicht unhilfreich. Ein unsicheres VPN von einem unsicheren Entwickler ist viel schlimmer als gar kein VPN. Und obwohl es einfach ist, Ihren Standort zu verbergen, um ein Pornoverbot zu umgehen, sind die meisten, wenn nicht sogar alle Inhalte, die zu/von Ihrem Gerät übertragen werden, ohnehin verschlüsselt.

Was der Forbes-Artikel nicht erwähnt, ist das Ausmaß, in dem israelische Technologieunternehmen den VPN-Markt dominieren. Wie Alan Mcleod für Mint Press berichtet, „wird ein beträchtlicher Teil des Marktes – darunter drei der sechs beliebtesten VPNs – stillschweigend von einem israelischen Unternehmen betrieben, das enge Verbindungen zum nationalen Sicherheitsapparat des Landes hat, darunter die Eliteeinheiten 8200 und Duvdevan der israelischen Streitkräfte (IDF).“

Es handelt sich um dasselbe Israel, dessen Unternehmen und Geheimdienste viele der weltweit fortschrittlichsten Online-Überwachungsprogramme und Hacking-Tools entwickelt haben, darunter Cellebrite und Pegasus. Die Tatsache, dass es auch viele der weltweiten VPNs kontrolliert, mit denen es „Hintertüren für den israelischen Geheimdienst schaffen könnte, um eine umfangreiche Kompromittierungsoperation gegen Nutzer auf der ganzen Welt durchzuführen“, gibt laut Mcleod Anlass zur Sorge.

Mit anderen Worten: Man sollte bei der Auswahl eines VPN-Dienstes selektiv vorgehen, insbesondere jetzt, da die Regierungen sie direkt im Visier haben – und gleichzeitig ihre Zensurbemühungen verstärken.

„Politiker haben nun entdeckt, dass Menschen VPNs nutzen, um ihre Privatsphäre zu schützen und diese invasiven Gesetze zu umgehen“, warnt die EFF. „Ihre Lösung? Die Nutzung von VPNs vollständig verbieten … Und dieser Kampf wird von Menschen geführt, die offensichtlich keine Ahnung haben, wie diese Technologie tatsächlich funktioniert.“

NC-Leser Baron Aroxdale brachte in den Kommentaren zu einem früheren Beitrag einen ähnlichen Punkt zur Sprache und merkte an, dass VPN-Verbote wahrscheinlich nicht funktionieren würden – zumindest nicht, ohne dabei dem Internet ernsthaften Schaden zuzufügen:

VPNs sind ein ganz normaler Bestandteil der Unternehmens-IT. Sie sind einfach ein Mittel, um Remote-Computer im selben virtuellen Netzwerk miteinander zu verbinden. Die Unterstützung dafür ist normalerweise in Betriebssystemen integriert, und Hardware-Netzwerkunternehmen bieten in der Regel Desktop-Anwendungen an, um die VPN-Einrichtung auf ihren Routern zu unterstützen. VPNs sind etwa so verbreitet wie Internet-Proxys oder E-Mails. Man kann sie nicht einfach „verbieten“, ohne das Rückgrat moderner IT-Systeme seit Ende der 1990er Jahre zu zerstören.

Das hinderte die dänische Regierung jedoch nicht daran, es zu versuchen. Aufgrund der heftigen öffentlichen Gegenreaktion musste sie jedoch einen Rückzieher machen. Daraus lässt sich eine wichtige Lehre für uns alle im sogenannten „liberalen“ Westen ziehen: Wenn wir auch nur die geringste Chance haben wollen, ein gewisses Maß an Privatsphäre und Anonymität im Internet zu bewahren, müssen wir dafür mit aller Kraft kämpfen.

Vor über einem Jahrzehnt gelang es populären Basisbewegungen in den USA, die Verabschiedung der SOPA- und PIPA-Gesetze zu verhindern, die die Meinungsfreiheit, die Internetsicherheit und Online-Innovationen bedrohten. Ebenso war einer der Hauptgründe, warum die EU die Chat-Kontrollgesetzgebung in ihrer ursprünglichen Form nicht durchsetzen konnte, eine von einer einzelnen Person initiierte Online-Kampagne, die Druck auf die gewählten Vertreter Europas ausübte.

In beiden Fällen wurden die beispiellosen Netzwerkeffekte des Internets als mächtige Waffe gegen die repressiven Absichten der Regierungen eingesetzt. Das Problem heute ist jedoch, dass die Regierungen aus diesen Misserfolgen lernen und ihre Strategie anpassen. Sie sind auch entschlossener denn je, das Internet unter ihre Kontrolle zu bringen, selbst wenn dies bedeutet, dass sie dabei nach und nach vorgehen müssen – etwas, worin die EU besonders geschickt ist.