Was ich bei der „Unite the Kingdom“-Kundgebung gesehen habe

100.000, 150.000, 500.000, eine Million, drei Millionen? Eine Schätzung der Größe der „Unite the Kingdom“-Kundgebung im Zentrum Londons am Samstag ist offensichtlich schwierig, vielleicht sogar unmöglich. (Alle diese Zahlen wurden irgendwo behauptet.) Die Drohnenaufnahmen sehen aus wie eine CGI-Darstellung einer massierten Armee aus Herr der Ringe. Dann gibt es noch die mindestens anderthalb Millionen, die die Ereignisse über Livestreams verfolgt haben. Aber ist diese Zahl wirklich wichtig? Es genügt zu sagen, dass die Zahl derer, die dabei waren, und derer, die gerne dabei gewesen wären, außergewöhnlich – sogar historisch – war und die Erwartungen der Polizei oder der Mainstream-Medien weit übertroffen hat. Eine bessere Frage wäre vielleicht: Was hat das alles zu bedeuten?

Ich war die meiste Zeit dabei. Es war so voll, dass ich mir fast den Weg nach draußen erkämpfen musste. (Ich musste einen Zug erwischen.) Das war ein kleines Problem, da die Polizei den größten Teil von Whitehall abgeriegelt hatte, was es sehr schwer machte, den Ort zu verlassen. Die Idee schien zu sein, leere Pufferzonen zu schaffen, um Konfrontationen mit rivalisierenden Demonstranten zu vermeiden. Das ist vielleicht ganz gut so, aber der abgesperrte Bereich war einfach zu klein, was zu Staus und einer gewissen Panik führte. Ich kam erst wieder heraus, nachdem ich ein Herzproblem vorgetäuscht und behauptet hatte, meine Frau sei mit meinen Medikamenten auf der anderen Seite der dünnen blauen Linie. Meine Oscar-würdige Darbietung hat funktioniert, was meiner Meinung nach die allgemeine Vernunft der Polizei beweist;

Die Behörden haben die Breite und Tiefe der Gefühle der Menschen im Vereinigten Königreich unterschätzt, die sich gegen die Richtung stellen, die das Land einzuschlagen scheint. Die Kundgebung stand unter dem Motto „Unite the Kingdom“ (Vereint das Königreich), und die Verbreitung von Union Jacks, St.-Georgs-Flaggen, Saltires und walisischen Drachen zeugte von der Anziehungskraft dieser Veranstaltung im gesamten Vereinigten Königreich – nicht nur davon, wie frustriert die Menschen sind, sondern auch von einem neuen Geist des Unionismus.

Die Anzahl der Kreuze und Plakate, die Jesus Christus als unseren Erlöser verkündeten, war zumindest für mich überraschend. An einer Stelle wurde von der Bühne aus „Jesus ist König“ gesungen. Es ist fraglich, inwieweit dies der Realität entspricht (ist Tommy Robinson ein regelmäßiger Kirchgänger?), aber es gab dem Geschehen auf jeden Fall eine besondere Note und verstärkte die Stimmung eines Volkes, das nach einer höheren, besseren, alten Autorität strebt, an die es sich wenden kann. Die Proselytenmacher verteilten Literatur, und auch wenn sie nicht allzu viele Bekehrte zu finden schienen, wurden sie dennoch willkommen geheißen.

Die Stimmung, wenn man sie denn zusammenfassen kann, war nicht wütend oder aggressiv, sondern trotzig, entschlossen und entschlossen patriotisch. Ich würde sie so zusammenfassen: „Wir sind Briten und stolz darauf. Wir mögen unsere kleine Insel sehr und wollen nicht, dass sie umgestaltet wird. Wir haben es satt, verleumdet und karikiert, zensiert und zum Schweigen gebracht zu werden. Auch wenn man die Menschenmenge nicht gerade als vielfältig bezeichnen kann – obwohl es Menschen jeder Hautpigmentierung gab – schien niemand ausgeschlossen zu sein, außer vielleicht Sir Keir Starmer, der verhasst ist. Ich habe sogar Piers Corbyn getroffen und mich kurz mit ihm über den Klimawandel unterhalten. Interessant, dass dieser alte Linke in dieser Menge von vermeintlich „rechtsextremen Fanatikern“ ein Potenzial für Skepsis sieht;

Fast keine Parteipolitiker schienen anwesend zu sein (mit Ausnahme von Ben Habib), jedenfalls nicht aus dem Vereinigten Königreich, und das Interesse an traditioneller Politik schien zu fehlen. Advance UK hatte ein paar Stände, ich sah ein UKIP-Banner, ein „Farage for PM“-Plakat, aber von Reform als Partei praktisch nichts. Zweifellos wollten sie sich von dem distanzieren, was viele als eine unappetitliche Manifestation des Extremismus bezeichnen würden, aber ich konnte keine große Begeisterung für den Favoriten der Buchmacher für den nächsten Premierminister feststellen;

Und was ist mit Tommy Robinson? Er kam im Hauptteil des endlosen Marsches über die Blackfriars Bridge, umringt von einer Phalanx von Leibwächtern und offenbar flankiert von Katie Hopkins und Laurence Fox. An einer Stelle wäre ich fast mit ihm zusammengestoßen, was mich kurz aufschrecken ließ. Ich hatte mich schon fast gefragt, ob es Tommy Robinson wirklich gibt. Er ist so geheimnisvoll, dass er in der Fantasie oder auf YouTube genauso zu existieren scheint wie in der Realität, eine Zwischengestalt wie Ned Ludd, Watt Tyler, Jack Cade oder Robin Hood;

Wer oder was auch immer Robinson ist, er wurde eindeutig von einem großen Teil der Zuschauer vergöttert. Aber ich vermute, nicht von allen. Einer der Vorteile, wenn man tatsächlich vor Ort war, besteht darin, dass man beurteilen kann, inwieweit sich die Verallgemeinerungen der Mainstream-Medien bewahrheitet haben. Der Tommy-Spruch wurde mehrmals angestimmt, konnte sich aber nie richtig durchsetzen. Ich könnte mich irren, aber ich hatte den Eindruck, dass es viele gab, die lieber etwas Abstand zwischen dem Hauptdarsteller und den allgemeinen Themen des Tages hielten. Was auch immer der gestrige Tag sonst noch war, es wäre falsch, ihn als „Tommy-Fest“ zu bezeichnen.

Diese Themen waren die Liebe zum Land, zur britischen Kultur, die Ablehnung der Mainstream-Politik und der Mainstream-Medien sowie die entschlossene Verteidigung der Redefreiheit. Charlie Kirk wurde ein angemessenes Denkmal gesetzt und es gab großen Beifall für Elon Musk, der über eine Videoverbindung erschien, um mit Robinson zu sprechen. Musk sprach über seine Liebe zum Vereinigten Königreich und seinen Wunsch, dass es für seine Grundwerte einsteht. Robinson dankte ihm für die Übernahme von Twitter und die Eröffnung der globalen Debatte. Die Mainstream-Medien wurden kaum erwähnt, was nicht nur von der Verachtung zeugt, die die meisten dort für sie empfinden, sondern auch von ihrer zunehmenden Irrelevanz für große Teile der Gesellschaft.

Gab es schlechte Elemente? Viele sahen auf jeden Fall so aus. Es gab einige grobschlächtig aussehende, muskelbepackte Männer, Skinheads, Ganzkörpertätowierungen, Militärkleidung, Bier in der Hand. Ästhetisch gesehen kann man verstehen, warum viele zu dem Schluss kommen, dass zumindest einige von Tommy Robinsons Anhängern unerwünscht sind – vor allem, wenn sie von den Mainstream-Medien immer wieder so dargestellt werden. Im Großen und Ganzen stimme ich jedoch mit dem geschätzten Trevor Philips überein, der die Anwesenden als „die Art von Leuten, die man in einem Country-Pub treffen würde“ beschrieb.

Ich habe keinerlei Probleme gesehen, aber am Samstag gab es offenbar 25 Festnahmen und eine ähnliche Anzahl von Polizisten wurde verletzt, als Unite the Kingdom beinahe mit einer „antifaschistischen“ Gruppe zusammenstieß. Es ist nicht klar, was genau passiert ist, wie viele der Festgenommenen Gegendemonstranten waren und wie hoch die Zahl der Verletzten genau war. Zum Vergleich: Beim Notting Hill Carnival gab es dieses Jahr 528 Festnahmen.

Eher aus Neugierde habe ich mir den BBC-Bericht über die Kundgebung am Abend angesehen. Er konzentrierte sich fast ausschließlich auf die eine (mir bekannte) hässliche Konfrontation, von der man anzunehmen schien, dass sie die gesamte Veranstaltung und alle Anwesenden charakterisierte. Der Reporter wirkte ein wenig benommen und demoralisiert, vielleicht überwältigt vom Ausmaß der Veranstaltung oder mit einem vagen Schuldgefühl wegen der Parteilichkeit seiner eigenen Berichterstattung. Er brachte die orthodoxen Klagen über „rechtsextreme“ Gewalt zu Gehör, aber sein Verhalten deutete darauf hin, dass er sich mit einer tieferen Wahrheit abfindet: dass das, was gestern in Whitehall geschehen ist, und was es bedeutet, nicht so einfach definiert oder abgetan werden kann.

