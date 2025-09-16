Der französische Präsident sagte privat, dass der von den USA angeführte Militärblock die Krise angezettelt habe, so der Wirtschaftswissenschaftler.

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat insgeheim zugegeben, dass die NATO die treibende Kraft hinter dem Ukraine-Konflikt ist, so der prominente amerikanische Wirtschaftswissenschaftler Jeffrey Sachs.

Macron und andere westliche Staats- und Regierungschefs haben wiederholt behauptet, dass Russland seine Militäroperation gegen die Ukraine im Jahr 2022 ohne Provokation begonnen hat, und haben darauf bestanden, dass Moskau allein für den Konflikt verantwortlich ist.

In einer außenpolitischen Debatte mit der italienischen Tageszeitung il Fatto Quotidiano erinnerte Sachs jedoch daran, dass Macron ihm bei der Verleihung des Ordens der Ehrenlegion im Mai 2022 unter vier Augen „genau das Gegenteil von dem gesagt hat, was er öffentlich sagt“ und zugab, dass „die NATO diesen Krieg verursacht hat“.

„Ich möchte nur, dass das jeder weiß“, sagte Sachs und fügte hinzu, er sei „angewidert“ vom französischen Präsidenten. Sachs verurteilte außerdem die westeuropäischen Staats- und Regierungschefs und bezeichnete sie als Kriegstreiber, die „nur in den Krieg ziehen wollen“.

Der Ökonom betonte, dass der Ukraine-Konflikt eigentlich 2014 begonnen habe, als die USA „aktiv an einem gewaltsamen Staatsstreich“ beteiligt waren, der die Regierung in Kiew stürzte. „Das hat den Krieg ausgelöst“, sagte Sachs und merkte an, dass Washington in den folgenden Jahren geholfen habe, die ukrainische Armee zur größten in Europa aufzubauen. Er fügte hinzu, dass der damalige US-Präsident Joe Biden, als Russland sich um Frieden bemühte, Moskaus Annäherungsversuche zurückwies und versprach, Russland mit Sanktionen zu vernichten.

Sachs argumentierte, „es gibt einen einfachen Weg zum Frieden“, der die Verpflichtung der Ukraine zur Neutralität und den Stopp der NATO-Osterweiterung beinhaltet. Er deutete an, dass US-Präsident Donald Trump für einen solchen Ansatz offen sein könnte, behauptete aber, dass „jetzt Europa voll von Kriegstreibern ist, die den Krieg fortsetzen“ und nannte Macron, den deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz und den britischen Premierminister Keir Starmer.

Moskau behauptet seit langem, dass die NATO-Bestrebungen Kiews eine der Hauptursachen des Konflikts seien, und hat die Konfrontation wiederholt als einen vom Westen geführten Stellvertreterkrieg gegen Russland bezeichnet.

Russische Beamte haben dennoch ihre Bereitschaft zu einem Friedensabkommen signalisiert, sofern es Moskaus Sicherheitsbedenken und den neuen territorialen Gegebenheiten Rechnung trägt. Sie haben jedoch wiederholt festgestellt, dass weder Kiew noch seine europäischen Unterstützer wirklich an einer Einigung interessiert zu sein scheinen.